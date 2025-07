Koralrevenes skønhed er nøglen til deres overlevelse

Derfor fandt vi på en måde at måle den skønhed på, forklarer TIM LAMONT fra Lancaster University og GITA ALISA og TRIES BLANDINE RAZAK, begge fra IPB University i Indonesien.

Hvorfor bekymrer folk sig om koralrev? Hvorfor forårsager deres skader sådanne bekymring og forargelseHvad får folk til at tage til store længder til beskytte og genoprette dem?

Det er selvfølgelig delvist på grund af deres økologisk betydning og økonomisk værdi – men det er også fordi de er smukke. Sunde koralrev er blandt de visuelt mest spektakulære økosystemer på planeten – og denne skønhed er langt fra overfladisk.

Det understøtter kulturarvsværdien, støtter turismeindustrien, tilskynder til forvaltning af havet og uddyber folks følelsesmæssige forbindelser til havet.

Men hvordan kan sådan en skønhed måles? Og når den er ødelagt, kan den så genopbygges?

Traditionelt set overser mange programmer til overvågning og restaurering af koralrev deres skønhed, da de anser den for at være for subjektiv at måle. Og det frustrerede os som et team af forskere. Vi vidste, at for mest effektivt at kunne trække på denne nøglemotivation for koralbevarelse, var vi nødt til at være i stand til at måle skønhed.

På nogle måder er det en umulig opgave. Men vores nye undersøgelse kæmper med denne udfordring og leverer en metode til at kvantificere den æstetiske værdi af et koralrev, samt måle dets genopretning, når tidligere beskadigede rev genoprettes.

Sunde koralrev fulde af forskellige farver, former og teksturer betragtes som nogle af de mest visuelt spektakulære økosystemer på Jorden (Cut Aja Gita Alisa, CC BY-NC-ND)

Mars-programmet

Vores internationale team af havforskere har arbejdet på Mars-koralrestaureringsprogrammet (det største projekt af sin slags) i det centrale Indonesien. Her har lokalsamfund og internationale virksomheder samarbejdet i mere end et årti om at genopbygge rev, der engang blev ødelagt af dynamitfiskeri.

Denne ulovlige fiskemetode bruger sprængstoffer til at bedøve og dræbe fisk for nem indsamling, samtidig med at koralrev knuses i murbrokker – hvilket udsletter hele revsamfund på få sekunder.

Dette indonesiske projekt har allerede succesfuldt genvoksede koralrevMen vi ville undersøge, om dette program havde været i stand til at genskabe den visuelle appel af et naturligt revøkosystem.

Dykkere arbejder sammen om at restaurere et rev ved verdens største koralrestaureringsprojekt. Metalrammerne understøtter individuelle koralfragmenter, som med tiden vokser til et restaureret koralrev (Indo-Pacific Films, CC BY-NC-ND)

Vi tog standardiserede billeder af havbunden med indstillinger, der automatisk justerer hvidbalance og farve for at kompensere for undervandslysforhold. Dette gjorde det muligt for os at indfange præcise farver under ensartede lavvandsforhold på tværs af sunde, nedbrudte og restaurerede revområder.

Så gennemførte vi online undersøgelser med mere end 3,000 deltagere, hvor de blev bedt om at sammenligne par af fotografier og vælge det, de fandt smukkest – hvilket gjorde det muligt for os at udlede en vurdering af hvert fotografi. Vores resultater viste, at folk fra meget forskellige baggrunde konsekvent delte lignende meninger om, hvilke rev der var smukke.

Uanset om respondenterne var unge eller gamle, fra lande med eller uden koralrev, eller havde forskellige niveauer af uddannelse og kendskab til havet, havde de en tendens til at foretrække billeder med høj koraldække, levende farver og komplekse koralstrukturer. Dette tyder på, at der er en fælles menneskelig forståelse af skønheden i blomstrende rev.

Vi brugte også disse vurderinger til at træne en maskinlæringsalgoritme baseret på AI til pålideligt at forudsige folks visuelle præferencer for fotografier af forskellige koralhabitater.

Et sundt koralrev i Sulawesi, det centrale Indonesien (Cut Aja Gita Alisa, CC BY-NC-ND)

Resultaterne af folks svar i spørgeskemaet og maskinlæringsalgoritmen var de samme. Billeder af restaurerede rev blev konsekvent vurderet som lige så smukke som billeder af sunde rev og langt mere æstetisk tiltalende end nedbrudte rev.

Dette er opmuntrende og vigtigt. Det viser, at indsatsen for at genopbygge disse karismatiske økosystemer kan genskabe den skønhed, der gør dem så højt værdsatte.

Sporing af gendannelse

Vi fandt ud af, at skønhed var stærkt forbundet med antallet af farver i billedet, andelen af billedet, der optages af levende koraller, og kompleksiteten af de former, korallerne udviser. Til gengæld blev billeder, der viser grå murbrokker af døde koraller med lidt liv, konsekvent vurderet lavest.

Vores resultater tyder på, at fremme af en række forskellige koralfarver og -former ikke blot vil gavne livet i havet, men også genoprette den visuelle, kulturelle og turistmæssige værdi af blomstrende koralrev.

Eksperter i revrestaurering kan opnå dette ved at vælge donorkoraller – sunde koraller transplanteret til nedbrudte steder for at fremme genopretningen – for at tilføje farve og variation til de rev, de planter.

Det betyder også, at koralrev kan spores ved hjælp af simple foto-baseret overvågning, ligesom den, der blev brugt i vores undersøgelse.

Koralrev har brug for langsigtet pleje for at overleve, trives og bevare deres skønhed og økologiske funktion. For at sikre, at de indledende restaureringsgevinster ikke hurtigt går tabt, skal sådanne bestræbelser kombineres med løbende overvågning og vedligeholdelse.

Enhver turismeudvikling omkring restaurerede rev skal også forvaltes omhyggeligt og bæredygtigt.

Restaurering og bæredygtig turisme kan bidrage til at beskytte og opretholde de økologiske og sociale fordele ved smukke og sunde rev. I sidste ende vil restaurering af smukke rev være afgørende for lokalsamfund, der er afhængige af maritim turisme, og for at inspirere folk til at passe på havet.

