Skal dykke ved Vitu-øerne

PIERRE CONSTANT besøger en vulkanøkæde i Papua Ny Guinea på den veletablerede liveaboard-båd FeBrina for at opleve ekstremt uspoleret dykning. Han tog billederne.

Jeg mødte Alan første gang for 35 år siden på den eksotiske bar på Kavieng Hotel i Kavieng, New Ireland, og vi havde en livlig snak over et par drinks.

I dag går jeg ombord på båden, som han er ejer og kaptajn på. FeBrinaHan er næsten 68, og i sin farverige marlinskjorte så han ud til at have dobbelt omkreds! Han husker mig som franskmanden, der oprettede et dykkercenter i Manus i de afsidesliggende Admiralitetsøer i den nordvestlige del af landet. Det var for et kvart århundrede siden.

FeBrina hos Walindi

Den ni-dages dykkertur starter i Walindi i Kimbe Bay i provinsen West New Britain og har kurs mod Vitu (alias Witu)-øerne i Bismarckhavet. Passagererne er en kosmopolitisk blanding af fire australiere, tre amerikanere, en hollandsk tidligere marinesoldat og mig.

Besætningen fra Papua Nya Guinea inkluderer Francis, maskinmesteren; chefkok og dykkerinstruktør Josie med sine tre assistenter, dykkerguiderne Lucas, Michael og Freddy; og dæksmand Vincent, der omhyggeligt spuler dækket af med vand hele dagen lang!

Bygget i Australien i 1973, FeBrina er 25 meter lang og har syv kahytter med plads til op til 10 passagerer. Den australske skipper Alan Raabe købte den i 1990.

Kaptajn Alan Raabe

Dykkerstationen

Dækloungen

Der er planlagt syv dages dykning med 4-5 dyk om dagen – tre dyk om morgenen, et om eftermiddagen og et natdyk. Passagererne ankommer fra Port Moresby med Air Niugini, hvis flyveplan er ændret mindst tre gange i løbet af de seneste par måneder.

Den første nat tilbringes fortøjet ved kajen i Walindi. Motoren brøler til live klokken 5, og jeg springer ud af sengen til det første dyk klokken 6.30. Nitrox er tilgængelig som en pakke til alle dyk.

De vulkanske Vitu-øer, tidligere kaldet de franske øer, ligger nordvest for Kimbe-bugten og dækker et areal på 96 km². De fire store øer er Garove (Big Vitu), Unea, Mundua (Ningau) og Nareoa (Naragé).

Sidstnævnte ø er resterne af et udbrud, der fandt sted omkring 1892 og skabte en 100 meter høj tsunamibølge, der udslettede alle undtagen to af de mennesker, der boede på det nærliggende Ningau.

Af alle Papua Ny Guinea-øerne er New Britain den mest vulkansk aktive. Med en længde på 520 km og en bredde på 146 km er den den største ø i Bismarck-øgruppen. Dens kæder af 27 vulkaner strækker sig langs den, men primært langs nordkysten (omkring Rabaul) i øst og langs Willaumez-halvøen (omkring Kimbe) i vest.

De oprindelige folk i New Britain falder i to hovedgrupper: papuanere, som har boet der i titusinder af år, og austronesere, som ankom for 3,000 år siden. Mindst 50 forskellige sprog tales på øen.

Inglis-revet

Ingeniør Francis

Det første dyk er ved et undersøisk bjerg i Kimbe Bay. Sigtbarheden er god, og fiskelivet er ok, men koralblegning er meget tydelig i den høje vandtemperatur på over 31°C. Toppen af ​​revet på 11 m går ned til 28 m og derover.

Bleget anemone, Inglis Shoal

Vi ser en lille hvidtippet haj, stimer af slanke enhjørningsfisk (Naso hexacanthus), Flydende enhjørninger (Naso vlamingii), kirurgfisk, koralhavaborre og sort snapper (Macolor niger), med store, øreformede, orange svampe, der tilføjer et strejf af levende farver til landskabet. De hvide anemoner med lyserøde skunk-anemonefisk (Amphiprion perideraion) er dejlige.

Joelle's Reef, opkaldt efter Alans datter, er endnu en undersøisk bjerg med klart vand og helt uden strøm.

Vlaming enhjørningfisk, Joelle's Reef

En lille stime af storøjet jack (Caranx sexfasciatus) svæve oven på revet. En barramundi-havaborre (Cromileptes altivelis), den gulmaskede kirurgfisk (Acanthurius dussumieri), nogle Teira-flagermusfisk (Platax teira), en sky af pyramidesommerfuglefisk (Hemitaurichthys polylepis) og adskillige store højfinnede koralhavaborre (Plectropomus oligacanthus) er højdepunkter i dag.

Stor orange svamp og dykker, Anne Sophies Reef

Regnbueløbere ved Anne Sophies Reef

Efter det tredje dyk ved Anne-Sophies Reef afgår vi midt på eftermiddagen mod Vitu-øerne. Overfarten over åbent hav forventes at tage syv timer.

Vulkanen Mt. Wangores perfekte kegle rejser sig 1,155 m til styrbord i det varme sollys. Så snart vi fordobler Cape Hollmann, den nordlige spids af Willaumez-halvøen, bliver havet oprørt. Middagen er en ophidset affære, og nogle af gæsterne forsvinder hurtigt til deres kahytter.

Det 1.155 m høje Mt. Wangore

FeBrina kaster anker i en beskyttet bugt syd for Garove Island, og alle nyder endelig en god søvn. Garove, eller Big Vitu, er den største af Vitu-øerne og bemærkelsesværdig for sin indre caldera. Denne er gennembrudt på sydsiden, hvilket tillader havvand at oversvømme et krater, der sandsynligvis er 3 km bredt.

Efter at have været besat af tyskerne før 1. verdenskrig, blev Vitu-øerne erhvervet af handelsgruppen Burns Philp til plantager. Gennem hele 2. verdenskrig var de besat af japanerne. I 1952 blev en katolsk mission etableret inde i Vitus store caldera.

Afsted for et dyk

Tidlig morgen er himlen overskyet, og det regner lidt. Vores to første dyk er ved Vitu Reef, ud for Garoves vestkyst. Det ret mørke dyk afslører få fisk udover en stime af blå og gule fusilierer (Caesio teres) skyder lige op langs væggen.

Tidligt morgendyk ved drop-off, Vitu Reef

Corallimorpharian, Vitu Reef

Skole af blå og gule fusiliere, Vitu Reef

Jeg støder på et par orange-fin anemonefisk med hvide haler (Amphiprion chrysopterus). Svømmende rundt om punktet liver tingene op med en stime af midnatssnappere (Macolor macularis), blåfinnet jack, rød snapper, noget kæmpe jack (Caranx ignobilis) og en sky af pyramidesommerfuglefisk (Hemitaurichthys polylepis).

Solen kommer endelig frem, da båden bevæger sig østpå ind i Vitu Havn for at ankre op. Et eftermiddagsdyk er planlagt på vulkansk sort sand.

Wirey Bay

Muckdyk, Wirey Bay

Muck-dykket giver mig mulighed for at se en kejserreje (Periclimenes imperator) på arbejde på en sandfisk-søagurk (Holothuria scabra). En nysgerrig blåbåndål stikker ud af sit hul (Rhinomuraena quaesita) ser selvtilfreds ud over denne fotografs makrointentioner.

Kejserrejer på sandfisk søagurk, Wirey Bay

Blåbåndål, Wirey Bay

Spinecheek anemonefisk, Wirey Bay

Smukke vasekoraller (Turbinaria peltata) er vært for en samling af unge blålinede snappere (Lutjanus Kasmira). Lodrette tøndesvampe er imponerende, og korallimorfarianer tiltrækker min opmærksomhed. En stor rokke, der fouragerer aggressivt i sandet, løfter en sky af gråt silt og, da jeg nærmer mig, begynder at flyve hektisk.

Dykker forlader vandet, Vitu Havn

Wirey Bay-kysten

Natdykket ved Wirey Bay er ikke noget særligt, men jeg finder masser af eremitkrebs, en genert blåplettet rokke og en langhornet kofisk (Lactoria cornuta) tiltrukket af min lommelygte for et makrobillede. En vomerkonkylie (Strombus vomer) glider i mudderet under båden og kigger komisk på mig med sine bevægelige øjne.

Ung fregnet gedefisk set på natdyk i Wirey Bay

Longhorn-kofisk, Wirey Bay

Vomer-konkylie, Wirey Bay

Ningau Island er en del af Mundua-øerne mod nordvest. Alan planlægger at dykke i Goru's Arches, et isoleret rev ud for kysten, men øboerne kræver direkte et gebyr på en million. kinas (£261,000) for at bruge siden! Vanvid.

Til sidst informerer Josie os om, at vi skal dykke ved Dicky's Knob vest for Vitu Reef. Der er mange fisk der: en stime af oceaniske aftrækkerfisk (Canthidermis maculata), stimer af fusilierer, blåfinnet og kæmpe jack, black jack (Caranx lugubris) lejlighedsvis, og hundetandtun (Gymnosarda enfarvet).

Blå og gule fusilierer på Dicky's Knob

Kæmpe donkraft

Blåfinnet jack

Rundt om undersøiske bjerge bliver jeg overrasket af en stime af regnbueudløbere. Gorgoner og rødpiskekoraller ser godt ud, og kuplen er dækket af anemoner med nogle sfæriske, spidse svampe (Oceanapia sp.).

Tidlig morgen er Ningau Reef et vægdyk i en kanal, hvor der kommer en stærk strøm fra nord. Pludselig ned til 28 m stødte jeg på fire fantastiske sejlfinnefisk (Symphorichthys spilurus), en af ​​mine yndlingsarter.

Sejlfinne-snapper, Ningau-revet

Da jeg drejer mig mod strømmen, suser en grå revhaj ind på mig ud af det blå. Jeg formår at indramme den ordentligt, hvilket er heldigt, for det bliver mit eneste møde med hajer på krydstogtet.

Grå revhaj på 25 m, Ningau Reef

FeBrina bevæger sig ind i den 200 meter dybe kanal i Garove-calderaen, mens vi spiser frokost, og kaster anker bag den lille Peel-ø. Vegetationen er frodig og grøn med pandanus- og kokospalmer.

Skydannelse ved siden af ​​Garove Island

Spinnerdelfiner ved solopgang, Garove Island

Den katolske kirke skinner hvid under middagssolen på en halvø, der stikker ud mod vest. Nogle unge piger og børn kommer for at bytte frugt og grøntsager i deres outrigger-kanoer, og de bærer også lyserøde frangipani-blomster som ofringer.

Børn kommer for at bytte frugt og grøntsager i deres kano, Garove Is

Kano nedefra

Peel-øen

Eftermiddagsdykket i mudder, på en vulkansk, siltet bund, har en gennemsnitlig dybde på 15 m og byder på gamle træstubbe, der er væltet nær kysten, og masser af tøndesvampe, enten i en afrundet form eller høje og fuseformede.

Peel Island, inde i krateret på Garove Island

Træstubbe ud i det blå, Peel Island

Tryon's risbecia nøgensnegle, Peel Island

Vi støder på et par nøgensnegle af Tryons risbecia (Risbecia tryoni), cremefarvet med mørkeblå pletter og en hvid aura og et blåt bælte. Der er også Phyllidia coelestis og pustulosa, sort med hvide bumser og klynger af margueritkoral (Alveopora gigas) der danner iøjnefaldende høje tæt på kysten.

Zigzag-østers og Porites-koral, Peel Island

Marguerit koral

Gule svampe i krateret

Gardiner af gul-orange svampe står oprejst under en lille klippe, et godt sted til stemningsbilleder, mens solstrålerne filtrerer igennem.

Aflang tøndesvamp

På det næste dyk opdager jeg det rustne vrag af en gammel fiskerbåd, en rund, hjernelignende bunke af Euphyllia parancora koral og en sjælden hvid søagurk med små pigge og sorte pletter omkranset af en hvid glorie, som jeg aldrig har set før.

Fiskerbådsvrag

Blomsterkoralhøj, Peel Island

Østsiden af ​​Garove Island har, hvad jeg anser for at være de bedste rev på Vitu-øerne, og de er nok Alans bedst bevarede hemmeligheder. Han tjekker mig ud bagefter med et listigt blik og spørger: "Hvordan havde du det med det dyk?"

Lama Shoal

Bag Watuwabuna Cape, og ud for en ankerplads med samme navn, er der næsten ingen strøm på dette rev. Det er lige efter solopgang, og vi bruger lommelygter til at udforske væggen.

Jeg har problemer med mit undervandskamera. Zoomobjektivet og selv lukkeren fryser uden varsel, og jeg er forvirret over, hvordan jeg skal løse problemet. Tilbage i kabinen ser kameraet ud til at virke, men så sker det igen.

Jeg overvejer at sprøjte WD40 i knapvinduet på huset, og på magisk vis spørgsmål er løst. Jeg genoptager skydningen uden problemer på det næste dyk – med en stime af Teira-flagermus (Platax teira), slanke enhjørninger, regnbue-løbere, en stime af sorte snappere, skyer af oceaniske aftrækkerfisk, bigeye jack, paddletail snapper (Lutjanus gibbus) og højfinnet koralhavaborre.

Teira-flagermusfisk ved Lama Shoal

Coral grouper

Storøjet knægt

Der er endda en stor stime af sortfinnede barracudaer (Sphyraena qenie) hvirvler ud i det blå – det er en fotografs himmel.

Sortfinnet barracuda, Lama Shoal

Sort snapper

Gulfinnet kejser

Kortpuffer

Barneys Reef

Dendronephthya-koral, Barney's Reef

Det er et identisk scenarie næste morgen, med et par dyk ved dette firkantede rev længere nord for Lama Shoal, med vægge på alle sider, ned til 45 m på sand.

Stimer af bigeye jack, rød snapper (Lutjanus bohar), sort og midnatsnapper blandet sammen og en stime af langfinnede trommeslagere (Kyphosus vaigensis) er synlige på kanten af ​​afsatsen.

rød snapper

Skole for langfinnede trommeslagere

Stor orange svamp på væggen ved Barney's Reef

På toppen af ​​revet, et bånd af diagonale sødlæber (Plectorhinchus lineatus) hold et vagtsomt øje med mig, mens jeg nærmer mig i al hemmelighed. En betagende Kunies chromodoris (Chromodoris kuniei), og en orangutangkrabbe (Oncinopus sp.) i boblekoral fuldfør min foto session udsøgt – et fremragende dyk sandelig!

Diagonale søde læber

Kunies kromodoris

Orangutangkrabbe i boblekoral, Barney's Reef

Anemone og svampe, Barney's Reef

Efterligner kirurgfisk

Dykkerugen nærmer sig sin afslutning, da kaptajn Alan midt på eftermiddagen beslutter sig for at vende tilbage til Kimbe Bay. Vi har vores sidste dyk den næste dag. Kl. 9 FeBrina kaster anker i en beskyttet bugt på Willaumez-halvøens nordøstkyst.

Jeg vågner klokken 5.15 og tjekker min flaske og mit udstyr ved dykkerstationen. Det er mørkt udenfor og småregner. En flok småfugle, der ligner stormsvaler, flyver rundt om båden. Den muntre Lucas fortæller mig, at vi dykker ned ad et japansk flyvrag i morges.

Dykkerguide Lucas

Japansk nul

Dykkere på det japanske Zero-vrag

Fra bagenden

Set forfra med støtte

Beliggende i en beskyttet bugt ved foden af ​​Mt. Wangore ligger et ikonisk fly, der blev opdaget i år 2000 af lokale fiskere, på et flygtigt lag af brunt silt i 15-17 meters dybde.

Det japanske Zero-jagerfly, der blev produceret i august 1942, var en del af Airgroup 204, som forlod Rabaul den 27. december 1943, da den amerikanske 1. marinedivision landede ved Cape Gloucester på den sydvestlige spids af New Britain.

På grund af et teknisk problem landede piloten Tomi Haru Honda på lavt vand nær Willaumez-halvøen. Zero-flyet mangler markeringer, men er fortsat intakt.

Grå, skorpede svampe omslutter flykroppen som et ligklæde. Stående oprejst bærer et af propelbladene iøjnefaldende røde svampe med tre klynger af boblekoraller ved basen.

Zeroens propel med røde svampe og boblekoral

Freddie peger på maskingeværet til venstre fløj

En slående hvid anemone med lyserød skunk-anemonefisk har slået sig ned bag det åbne cockpit. Freddie peger på maskingeværet i spidsen af ​​venstre side. fløj som malede søde læber (Diagram pictum) sniger sig rundt, nysgerrig efter dagens besøgende.

Konklusion

Deko-dag – Pierre i krateret på vulkanen Mt. Garbuna

Hun Eclectus papegøje i skoven på Mt Garbuna

To Blyths næsehornsfugle

Global opvarmning og forhøjede vandtemperaturer har påvirket den lukkede Kimbe-bugt mere end Vitu-øerne, som er åbne ud mod Bismarckhavet, og nogle hårde koraller er blevet betydeligt påvirket.

Dette gælder dog ikke for alle arter, og bløde, piskekoraller og røde piskekoraller forbliver lige så spektakulære som altid. Hvis temperaturerne falder med tiden, og forholdene vender tilbage til det normale, vil korallerne kunne forynges – kryds fingre.

Pierre Constant er forfatteren til coffee-table-bogen fra 1998 Manus, Admiralty Islands – Titanernes forsvundne verden (PNG) og løber Calao livserfaringKontakt ham på calaolife@yahoo.com. Få mere at vide om liveaboarden FeBrina.

