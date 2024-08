Overhead-rev-sensing fjerner gætværket af koralrestaurering

Efterhånden som koralblegningshændelser bliver hyppigere og mere alvorlige, sker der et globalt fald i koraldækningen. Koralrestaurering kan hjælpe, men teknikkerne forbliver stort set eksperimentelle, logistisk udfordrende og dyre.

Det siger forskere i Australien, som netop har annonceret deres udvikling af en avanceret fjernmålingsmodel designet til at lette udfordringerne med at håndtere og genoprette beskadigede koralrev.

Holdet fra Australian Institute of Marine Science (AIMS) og University of Western Australia (U.W.A.) siger, at deres hjerner muliggør mere nøjagtig kortlægning af havbundens levesteder. Den identificerer automatisk de steder, hvor unge koraller har den bedste chance for at få fodfæste og trives.

Til deres projekt brugte forskerne data, der er offentligt tilgængelige fra Sentinel-2-satellitten, valideret med lo-tech digitale fotos taget ved hjælp af drop-kameraer, til at indsamle detaljer om højden og formen af ​​revet funktioner på Scott Reef ud for det vestlige Australiens nordvestlige kyst .

Scott Reef set fra Sentinel-2-satellitten (AIMS)

"Modellen inkorporerer mange af de vigtigste habitatattributter, som koraller har brug for for rekruttering og overlevelse," siger hovedforfatter af undersøgelsen Dr. Ben Radford.

"Vi kan derefter bruge modellen til at hjælpe med at beslutte, hvilke revområder vi skal beskytte eller aktivt administrere for at sikre, at korallers livscyklus fortsætter, og dermed hjælpe rev med at genopbygge efter begivenheder som koralblegning.

"Vi ønsker at maksimere overlevelsen af ​​koraller, fordi det er så dyrt at udføre restaureringsindsatser i første omgang."

Perfekt kombination

En kombination af faktorer går for at gøre det ideelle rev-restaureringssted, siger forskerne. For den bedste chance for succes er det nødvendigt med et hårdt underlag, der ligger i et relativt snævert område af dybder. Det bør ikke opleve for meget bølgeenergi, for meget – eller for lidt – varme eller lys, eller blive udsat under lavvande.

Typen af ​​substrat er kritisk, og en nøglefaktor er tilstedeværelsen af ​​skorpekoraller (CCA). Ved at danne et calciumcarbonatskelet, der bidrager til revcementering og stabilisering, forbedrer CCA chancerne for, at korallarverne sætter sig, men konkurrerer ikke med det, som græsalger ville. Områder med destabiliseret koralbrokker eller sand bør undgås.

I modsætning til tidligere modeller siges den, der er udviklet af forskerne, præcist at forudsige områder med CCA, græstørvalger, koralbrokker og sand i skalaer fra ti til hundreder af meter.

"Du kan ikke håndtere koraller, medmindre du ved, hvor de er fordelt på revet og de miljøer, der er, eller ikke er, egnede til langsigtet overlevelse og reproduktion," siger undersøgelsens medforfatter Dr. James Gilmour.

"Habitatmodeller vil i sidste ende hjælpe med at udlede, hvordan rev kommer til at ændre sig i fremtiden med klimaændringer og andre forstyrrelser. Vi kan derefter udforske, hvordan visse indgreb eller forvaltningsaktiviteter, såsom rev-restaurering, måske eller måske ikke hjælper deres bane i fremtiden."

studere er publiceret i tidsskriftet Fjernmåling af miljøet.

