Rekordfald i dækningen af hårdkoraller i Storbritannien

Dykkere kan stadig finde masser af attraktiv hårdkoral på Australiens Great Barrier Reef sammenlignet med mange dele af verden, men det er de underliggende tendenser, der bekymrer forskerne.

Ifølge den seneste årlige undersøgelsesrapport fra Australian Institute of Marine Science (AIMS) er dækningen af hårdkoraller i hele Storbritannien faldet betydeligt fra de høje niveauer i de seneste år og vendte tilbage til næsten langsigtede gennemsnitsniveauer – hvilket understreger, hvor ustabil situationen er blevet.

Storbritannien oplevede det største årlige fald i koraldækket i to af sine tre regioner (nordlige, centrale og sydlige) siden AIMS begyndte at overvåge for 39 år siden.

Delvis blegning og dødelighed på en Platygyra-koloni i den centrale region (AIMS LTMP)

Dette var primært drevet af klimaforandringer-induceret varmestress, der førte til koraldødelighed fra masseblegningsbegivenheden i 2024, men også af virkningen af cykloner og udbrud af tornekronesøstjerner.

I den nordlige region faldt koraldækket i løbet af året med næsten 25 % til 30 %; den centrale region oplevede et mindre fald på 13.9 % til 28.6 %, og dækningen i den sydlige region faldt med 31 % til 26.9 %.

Fra en høj base

"Årets rekordstore tab i dækningen af hårdkoraller kom fra et højt udgangspunkt takket være de seneste års rekordhøje niveauer," siger lederen af AIMS' langsigtede overvågningsprogram, Dr. Mike Emslie. "Vi ser nu øget volatilitet i niveauet af dækningen af hårdkoraller."

Dr. Mike Emslie (AIMS LTMP)

"Dette er et fænomen, der er opstået i løbet af de sidste 15 år, og det peger på et økosystem under pres. Vi har set koraldækket svinge mellem rekordlave og rekordhøje niveauer på relativt kort tid, hvor sådanne udsving tidligere var moderate."

"Koraldækket ligger nu tæt på det langsigtede gennemsnit i hver region. Mens Great Barrier Reef er i forholdsvis bedre stand end mange andre koralrev i verden efter den globale massekoralblegning, var virkningerne alvorlige."

Ud af de 124 undersøgte koralrev registrerede 77 en dækning af hårdkoraller på 10-30%, 33 rev 30-50%, og kun to havde en dækning på mere end 75%. To rev havde en dækning på mindre end 10%.

Dykker i gang med en revundersøgelse (AIMS LTMP)

Koralrev domineret af Acropora Arterne var blandt dem, der blev hårdest ramt af masseblegning af koraller og de to cykloner, siger Emslie.

"Vi har tidligere sagt, at disse koraller er de hurtigste til at vokse og de første til at forsvinde, da de er modtagelige for varmestress, cykloner og er en yndet fødekilde for tornekronesøstjerner, og dette års resultater illustrerer det."

Angreb af tornekronesøstjerner er stadig på udbrudsniveau på flere rev i det sydlige Storbritannien, herunder Tern Island (AIMS LTMP)

"Dette er også første gang, vi har set betydelige påvirkninger fra blegning i den sydlige region, hvilket har ført til det største årlige fald siden overvågningen begyndte."

Sidste års masseblegning, en del af en global begivenhed, der begyndte på den nordlige halvkugle i 2023, var den femte på den britiske halvkugle siden 2016 og havde det hidtil største fodaftryk med høj til ekstrem blegning på tværs af alle tre regioner.

Mindre blegning blev registreret på adskillige rev i hele det nordlige GBR, såsom denne Acropora-koloni ved Lagoon Reef (AIMS LTMP)

"I år oplevede de vestlige australske koralrev også den værste varmestress nogensinde," kommenterede AIMS' administrerende direktør, professor Selina Stead. "Det er første gang, vi har set en enkelt blegningshændelse påvirke næsten alle koralrev i Australien."

Sådanne begivenheder blev mere intense og hyppige, sagde hun, som det fremgår af begivenhederne fra 2024 og 2025, anden gang på et årti, at revet havde oplevet masseblegning i to på hinanden følgende år.

"Disse resultater giver stærke beviser for, at havopvarmning, forårsaget af klimaændringer, fortsat har betydelige og hurtige konsekvenser for koralrevsamfund."

Feltarbejde på Great Barrier Reef (AIMS LTMP)

"Fremtiden for verdens koralrev afhænger af en stærk reduktion af drivhusgasemissioner, håndtering af lokale og regionale pres og udvikling af tilgange, der kan hjælpe rev med at tilpasse sig og komme sig efter virkningerne af klimaforandringer og andre pres."

AIMS' 2025 Langsigtet overvågningsprogram kvantificerer tendenser i status for GBR-koralsamfund og de seneste årlig oversigt rapporterer resultaterne af revundersøgelser fra august 2024 til maj 2025 og vurderer virkningen af masseblegningsbegivenheden i 2024.