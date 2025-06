Dykkere fra Sydney faldt 160 meter ned over Nemesis-skibsvrag

Australske tekniske dykkere har udført en ultradyb nedstigning til 160 meter for at undersøge vraget af det britisk-byggede dampskib. Nemesis, som ligger 26 km ud for Wollongong i New South Wales.

Skibet var på vej sydpå, fuldt lastet med kul, fra Newcastle til Melbourne i 1904, da det blev ramt af en voldsom vinterstorm og forsvandt. 2022 menneskeliv omkom, og lig og vragdele skyllede i land ved Cronulla Beach i de følgende dage, men det, der nu formodes at være vraget, blev først fundet i XNUMX.

The Nemesis (NSW Heritage)

De fire rebreather-dykkere, Samir Alhafith, Dave Apperley, Rus Pnevski og John Wooden, brugte ni minutter på at nå frem til skibsvraget. De dykkede som en del af Sydney projekt (Wollongong ligger syd for Sydney) og har beskrevet vraget som "et af de sidste mysterier i farvandet i New South Wales".

Dykket var oprindeligt planlagt til den 7. juni, men forholdene "ikke ulig natten til forliset" betød, at forsøget måtte aflyses.

Holdet mødtes igen den 18. juni og forlod Wollongong Harbour før solopgang på charterbåden. Aquila for den 90 minutters rejse ud til vragstedet.

Søen blev oprørt, og der opstod et tilbageslag, da strømmen trak hagllinen væk fra vraget. Dette forårsagede en forsinkelse, mens den blev bjærget op til overfladen til et andet fald, som heldigvis holdt fast.

Implementering af skydelinjen (Sydney-projektet)

Dykkerne på deres nedstigning på 112 m (Sydney-projektet)

Udstyret med satellitbaserede dykkere, kameraer og lys begav dykkerne sig ned ad linjen, og med klar sigtbarhed på dybden kunne de se vraget af det, der engang havde været et 73 meter langt skib, fra en afstand af 30 meter.

Dykkerholdet havde givet sig selv ni minutter til at udføre deres undersøgelse. De landede ved stævnen, som var blevet knust ved sit sammenstød med havbunden, og bevægede sig til midtskibs og tilbage.

Derrick (Sydney-projektet)

Spredt kul (Sydney-projektet)

Spil (Sydney-projektet)

Broen (Sydney-projektet)

Dette gav dem tid til at se, hvor broen havde stået, og optage videooptagelser af skorstenen, æselkedler, en boringtårn, rester af dæk og den spredte last af kul.

Dykkerne brugte yderligere seks timer på at stige op og holde fast i deres dekompressionsstation, før de kom op til overfladen i vintermørket omkring klokken 6.

Sydney Project-dykker Rus Pnevski med DPV (Sydney Project)

Dampsikkerhedsventiler (Sydney-projektet)

Tragt (Sydney-projektet)

Bar rockcod over terrasse (Sydney-projektet)

Redningsbådsvugge (Sydney-projektet)

Næsten identisk

Det jernskrogede Nemesis blev bygget i Whitby i 1881, og under guldfeberen i 1890'erne sejlede hun til Western Australia med fragt og passagerer, selvom hun i sine senere år udelukkende blev brugt til at transportere kul og koks.

Det opretstående vrag blev fundet ved et tilfælde under en sonarsøgning på havbunden efter forsvundne containere. Indledende ROV-kameraoptagelser afslørede skader på midtskibet og stævnen, men det lykkedes ikke at bekræfte vragets identitet.

Scanning af Nemesis-vraget (NSW Heritage)

En senere undersøgelse foretaget af Heritage NSW, rapporteret on Divernet sidste år, indikerede, at det var "meget sandsynligt", at skibsvraget var et af NemesisIdentifikationen havde været kompliceret af, at så mange skibe bygget til brug af dens første ejer, Huddart Parker Line, var næsten identiske i design.

Dykkerne ville håbe på et tidspunkt at finde et endegyldigt navneskilt eller endda skibets klokke – en betydelig udfordring i betragtning af den korte nedetid, der var til rådighed.

På Aquila (Sydney-projektet)

"Vi vil gerne tilbage igen, inden vinteren slutter, og strømmene tager til," fortalte dykkerne fra Sydney-projektet Divernet"Det er en dyr øvelse, og vi overvejer at lave fotogrammetri af vraget, men vi vil forsøge at få økonomisk støtte fra regeringen eller virksomheder."

Dykkerne planlægger at lave en kort dokumentarfilm for at hjælpe dem med denne ambition. "Det bliver det første forsøg på at udføre fotogrammetri på så dybde af dykkere, men vi kan gøre det – vi skal bare lave dykkene," sagde det selvsikre hold.

