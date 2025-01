'Time-machine' Marshalløerne får første MPA

at 8: 22 am

Det første nye marine beskyttede område (MPA) i 2025 er blevet annonceret i Stillehavsrepublikken Marshalløerne for at beskytte, hvad der siges at være en enorm hajbestand og landets største ynglekoloni for grønne skildpadder.

MPA eller national marine sanctuary vil dække to fjerntliggende atoller, der spænder over et område på 48,000 kvadratkilometer omkring landets nordligste øer, Bikar og Bokak.

Grøn skildpadde, der klækker, svømmer for første gang i lagunen Bikar Atoll (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

Øerne er ubeboede og beskrevet af National Geographic Pristine Seas, som har været stærkt involveret i at levere de data, som MPA er baseret på, som "to af de mest uberørte økosystemer i Stillehavet". Atollerne skal være fuldt beskyttet mod fiskeri.

Marshalløerne yder beskyttelsen som en del af en bevaringstilgang kaldet "se mod fremtiden" eller Reimaanlok, baseret på kulturel indsigt og traditionel viden. Tanken er, at kystsamfund arbejder sammen om at udforme deres egne ressourceforvaltningsplaner for bæredygtig og retfærdig brug af lokale terrestriske og marine ressourcer.

Et eksempel på sunde koraller: Forrev af Bokak Atoll (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

"Havet, som vores forfædre kendte det, er ved at forsvinde," sagde Marshalløernes præsident, Dr. Hilda Heine. "Uden bæredygtige havøkosystemer vil vores økonomi, stabilitet og kulturelle identitet kollapse.

"Den eneste måde at fortsætte med at drage fordel af havets skatte er at beskytte det. Jeg er stolt af vores lands første marinereservat, som bestemt ikke bliver det sidste."

En skole af bigeye trevally på vindsiden af ​​Bikar Atoll (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

Pristine Seas grundlægger Enric Sala på et dyk (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

"Havet er liv," sagde Glen Joseph, direktør for Marshall Islands Marine Resources Authority (MIMRA). “Verdenshavet bliver forringet, men vi er i stand til at bringe en del af det tilbage ved at erkende, at beskyttelse og fødevareproduktion ikke udelukker hinanden.

"Sikring af områder med høj biodiversitet giver fordele for lokalsamfund, der er afhængige af fisk og andre aspekter af et sundt miljø. Vores fremtid afhænger af at beskytte vores hav."

Under en ekspedition til Bikar og Bokak i 2023 indsamlede Pristine Seas og MIMRA data om livet i havet fra overfladen til så dybt som 2,340 m, fra laguner og koralrev til langt ud for kysten, som rapporteret dengang Divernet.

Barracuda-skole ved Bikar Atoll (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

Holdet af videnskabsmænd og filmskabere brugte visuelle scuba-undersøgelser af koralrev og åbentvandsmiljøer; tabte kameraer til havbunden; talte og identificerede havfugle; testet genetisk materiale fundet i vandet; og udforskede lidt kendte dybere områder ved hjælp af en undervandsbåd.

"Bikar og Bokaks koralrev er en tidsmaskine, som at dykke i havet for 1,000 år siden," sagde Enric Sala, National Geographic opdagelsesrejsende og grundlægger af Pristine Seas. "I disse fjerntliggende atoller så vi de sundeste bestande af koraller, kæmpemuslinger og revfisk i det centrale og vestlige Stillehav. De er vores bedste udgangspunkt for, hvordan havet kunne se ud, hvis vi virkelig lod det være."

Steephead papegøjefisk ved Bikar Atoll (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

I samarbejde med lokale forskere og embedsmænd gennemførte holdet 452 dyk omkring Bikar og Bokak samt Bikini og Rongerik atoller og delte deres videnskabelige rapport med beslutningstagere for at informere Reimaanlok.

De bemærkede, at Bikar og Bokak husede de største grønne skildpadder, der yngler og havfuglekolonier på Marshalløerne; havde den højeste koraldækning og kæmpe muslingetætheder i det centrale og vestlige Stillehav; udviste høj korallers modstandsdygtighed over for global opvarmning; og havde den højeste rev-fisk biomasse i det tropiske Stillehav.

Rigelige kæmpemuslinger i Bokak Atoll-lagunen (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)



Området bød også på en overflod af sårbare arter såsom stor havabbor, napoleon læbefisk og bumphead papegøjefisk; sjældne fisk, der gyder sammenlægninger og parrende hajer; og dybhavssamfund med potentielt nye arter af fisk og hvirvelløse dyr og mange hajer.

Napoleon leppefisk (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

Stor skole af grå revhajer ud for Bokaks læskekanal (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

Pristine Seas siger, at Bikar og Bokak står i kontrast til Bikini Atoll, der blev brugt som atomprøvested efter 2. verdenskrig. På MIMRA's anmodning har Pristine Seas studeret atollen for at hjælpe Marshalløerne med at etablere sine første langsigtede overvågningssteder ved at bruge standard dataindsamlingsmetoder med Rongerik Atoll som et ubombet referencested.

Siden 2008, National Geographic Pristine Seas siger, at det har været med til at etablere 29 af verdens største MPA'er, der dækker i alt 6.8 millioner kvadratkilometer – mere end dobbelt så stort som Indien.

Også på Divernet: PRISTINE SEAS DIVES BIKINI + 3 ANDRE ATOLLER, PRISTINE SEAS SLÅR I SLÆBET 5-ÅR STILLEHAVET, VERDENS STØRSTE KORAL OPDAGT I SOLOMONS, PRISTINE SEAS UDforsker det mindre kendte PALAU