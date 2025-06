Book nu: 10 idéer til din næste dykkertur

Four Seasons Resort Maldives på Landaa Giraavaru har delt en liste over populære datoer for episke manta-rokke-samlinger i Baa Atolls UNESCO-biosfærereservat, og den kan hjælpe dykkere og snorklere med at planlægge og booke deres ferier.

På den samme ø har Maldives Manta Conservation Programme, det grundlæggende projekt for den britiske velgørenhedsorganisation Manta Trust, brugt to årtier på at studere verdens største dokumenterede rokkebestand.

Sidste års sæson (maj-november) bød på registrerede observationer af 4,477 djævlerokker af eksperter og gæster på resortet, som også observerede 26 hvalhajer og ni djævlerokker.

Maldivernes manta (Tchami)

Eksperterne brugte 469 timer på snorkling og fridykning for at udføre 1,168 manta-undersøgelser, og deres forudsigelser for i år er baseret på en blanding af månefaser, tidevandskendskab og planktonprognoser.

De resterende varme datoer i 2025 er, siger de, 9.-13. & 23.-27. juni, 8.-12. & 22.-26. juli, 7.-11. & 21.-25. august, 5.-9. & 19.-23. september, 5.-9. & 19.-23. oktober og 3.-7. & 18. november (afhængigt af variabler som vejr og mantaernes humør).

Tjek feriestedets Manta Watch Tilbuddene gælder for to personer ved ophold på fire nætter eller mere, og inkluderer en Manta-on-Call (personlig telefonalarm, når mantaer observeres), speedbådsafari og delfinkrydstogt.

Nye DW-ture til Mexico og Maldiverne

Rejsearrangøren Dive Worldwide, som allerede har mere end 200 destinationer, introducerer nye rejser til Mexico og Maldiverne i anledning af sit 25-års jubilæum.

Magdalenabugten, mellem de mexicanske Magdalenaøer og Santa Margaritaøerne, giver dykkere og snorklere mulighed for at opleve en sardinerstrøm, da agnkugler tiltrækker havfugle, californiske søløver, stribet marlin, gråhvaler og Brydeshvaler samt andre rovdyr mellem oktober og december.

Stribet marlin i Magdalena Bay (Dive Worldwide)

Denne ugelange liveaboard-tur koster fra £4,095 pr. person (to personer i deling) og dækker syv nætter ombord og én nat på hotel, seks dyk plus snorkling, transport og returflyvninger fra Storbritannien.

På Maldiverne tilbyder Dive Worldwide både nye resorts og liveaboard-tilbud. Makunudu Resort tilbyder 36 stråtækte bungalows, spa, restaurant, husrev og Dive Ocean PADI 5* dykkercenter. Syv nætter med helpension i en strandbungalow med ni guidede dyk, internationale flyrejser tur/retur og speedbådstransport koster £4,195 pr. person (to personer i deling), og for bookinger foretaget inden den 30. juni til rejser i september gælder en rabat på 30% (£2,936 pr. person).

Makunudu Resort (Dive Worldwide)

Liveaboard-muligheden er på firedækket Maldivernes ånd, med ture i afsidesliggende farvande, fra Addu Atoll mellem januar og april til de mindre besøgte nordlige atoller med sandsynlige møder med djævlehajer og stimer af hajer. Dyk i hele verden tilbyder et syv-nætters krydstogt med helpension med op til 17 dyk, internationale flyrejser tur/retur og transport for £2,875 pr. person.

Dyk gratis på Galapagos

En Galapagos Aggressor liveaboard-oplevelse til en værdi af 7,300 dollars er på spil i en dykkerkonkurrence, der netop er lanceret af udstyrsproducenten Mares og ... Aggressor eventyr.

"Quad Ci Aggressor Adventures Giveaway Sweepstakes" tilbyder enhver amerikansk eller canadisk dykker, der køber en ny Mares Quad Ci dykke-computer chancen for at opleve undervandsverdenen gratis fra Galapagos Aggressor III liveaboard.

Hvis computer Hvis den købes hos en autoriseret Mares-forhandler mellem nu og udgangen af ​​2025, skal ejeren blot downloade Mares- eller SSI-appen, oprette en profil og registrere sit køb i afsnittet "Udstyr". Deres navn deltager automatisk i lodtrækningen, og en vinder trækkes den 15. januar.

Præmien er en ugelang tur for én person i delt deluxe-kahyt – flybilletter, transport og nitrox er ikke inkluderet.

Til Infiniti og videre med Adventurer

Infinitis liveaboard er tilknyttet Atlantis Philippines

Atlantis Philippines opkøbte det veletablerede Infiniti liveaboard sidst på året og skal efter planen udføre en opgradering i juli, før de genoptager driften på sine to ruter – Visayas North og Visayas South – med 30% rabat på standardpriser for udvalgte sommersejladser.

Visayas North dækker Malapascua, Southern Leyte og Bohol, mens den sydlige rute omfatter Cebu, Bohol og Negros.

Virksomhedens eksisterende opholdsrum Atlantis Azorerne er blevet omdøbt Atlantis-eventyreren for at afspejle en mere udforskende tilgang, der omfatter "fjerntliggende, mindre berejste destinationer". En sådan rute, der starter i juni, er til Camiguin på en Anda-rute, der også inkluderer Bohol, Silinog, Aliguay og Siquijor.

Tilbage på resortet fortsætter Atlantis med sine "Kids Eat, Sleep and Dive Free"-uger med det mål at behandle 500 børn hvert år og "hjælpe med at udvikle den yngre del af vores dykkerfællesskab". Tjek de seneste priser på Atlantis-stedet.

Solskinstilføjelse på Zanzibar

Værelse med pool på stranden (Sunshine Group Zanzibar)

Sunshine Azure, et nyt boutiquehotel på Zanzibars Matemwe-strand, er det seneste skud på stammen af ​​Sunshine Groups portefølje i Tanzania.

Det har 16 værelser, to pools, restaurant, "endeløs hvid strand" og, vigtigst af alt, Dive Point Zanzibar dykkercenter, også en del af Sunshine Group. Dive Point er et PADI 5* Star Resort, og dets beliggenhed på øens nordøstkyst placerer det overfor Mnemba Atoll, som ifølge dem tilbyder noget af den bedste dykning på Zanzibar. Solskin Azure

Medernes oplevelse

Les Illes dykkerbåd

Hotel & Dykker Les Illes i det sydlige Spaniens L'Estartit tilbyder dykkere adgang til Medes Islands marinepark, der lover behagelige temperaturer i og uden for vandet og masser at se med god sigtbarhed under vandet i sommer.

Dens otte-dages ophold-og-dykke-pakke inkluderer syv nætter med helpension og 12 båddyk fra 923 euro (£780) mellem 2. august og 6. september. Hotel & Dykning Les Illes

Dykning med giganter fra Camp Dominica

Møde med kaskelothvaler i Dominica (EYOS Expditions)

Dominica er et af de få steder, der har fastboende kaskelothvaler, og Diving With Giants-oplevelsen giver gæsterne den sjældne mulighed for at snorkle med dem i Caribien. EYOS Expeditions og Camp Dominica afholder ture mellem november og april hvert år, hvor migrerende tyre slutter sig til fastboende hvalflokke for at yngle.

Ekspeditionerne ledes af fridykkeren og fotografen Adam Slama og naturforkæmperen Jackson Mawhinney sammen med den lokale "hvalhvisker" Wendell Ettienne, og prisen inkluderer et bidrag til igangværende forskning i hvalernes sprog.

Gæsterne bor i villaer på klippetoppen på det 6-stjernede Green Globe-certificerede resort i Secret Bay, deltager i yoga- og åndedrætsøvelser og opsøger hvalerne fra komforten af ​​et Lagoon 55-sejlskib.

Kun snorkling er påkrævet, men der tilbydes også afstikkere for dykkere og fridykkere. Camp Dominica er tilgængelig for private grupper med priser fra 180,000 USD (133,500 £) for seks gæster, men tilpasning er mulig.

To planlagte afgange er også tilgængelige i sæsonen 2025/26, hvor enkeltpersoner kan tilmelde sig for $25,000 pr. person (£18,750). Yderligere oplysninger findes på Eyos-ekspeditioner.

Kærlighedsmantaer på Yin & Yang

Yin og Yang

Manta Expeditions, der arrangerer videnskabelige rejser for borgere, er ind i det tredje år af sit partnerskab med ScubaSpa på Maldiverne i forbindelse med det, de kalder "Love Mantas Week", som involverer dykning i berømte manta-steder samt mindre kendte rengøringsstationer.

Der er også daglige foredrag og workshops med forskere fra Manta Trust, der forklarer, hvordan man bedst kan beskytte den truede art.

ScubaSpa-yachterne er Yang (19.-26. juli) og Yin (18.-25. oktober), og priserne for en uge ombord starter fra 2,950 USD pr. person (ca. 2,330 £) for to personer, der deler.

Bookingen til næste år er The 500 Miles, en 14-nætters rejse med Conte Max Liveaboard, der tager gæster hele vejen fra Fuvahmulah i den sydlige del af Maldiverne op til Malé. Stenbruddet omfatter rev- og oceaniske mantaer og over 10 hajarter, herunder tigre og hammerhajer.

Datoer for dette Manta ekspeditioner Turene varer fra den 22. marts til den 5. april 2026, og priserne starter fra 4,590 USD pr. person (3,460 £).

Aurora slutter sig til Shack i Anguilla

Regal angelfish (Aurora Anguilla Resort & Golf Club)

Aurora Anguilla Resort & Golf Club har indgået et partnerskab med Scuba Shack for at tilbyde, hvad de kalder luksuriøse dykkeroplevelser for sine gæster, med fem vægdykkersteder ved offshore nøgler for mere avancerede dykkere, syv kunstige rev (primært stålskrogede fragtskibe) og 20 revdyk mellem 6 og 30 m dybde på menuen.

Anguilla har fire beskyttede og biodiversitetsrige havparker og, ifølge resortet, ingen store krydstogtskibe, der forurener miljøet. Det lover koralrev, der vrimler med fisk, grønne skildpadder og havskildpadder, havgræsbede, ammehajer, revhajer og lejlighedsvis tigerhajer, rokker og muræner samt nøgensnegle.

Dykkercentret, en kort køretur fra Aurora Anguilla Resortet drives af Matthew Billington, som har mere end 33 års erfaring med dykning.

Parkliv på Kreta

Ombrosgialos, hjemmeside for en ny dykkerpark (Google Earth)

Overvejet Kreta til en dykkerferie? Tidsplanerne for annoncerede dykkerprojekter i Grækenland har vist sig fleksible indtil videre, men landets største ø håber at friste dykkere ved at introducere en dykkerpark i Ombrosgialos nær havnen i Chania til sommer. Byggeriet begyndte sidste oktober, og åbningen var lovet snart at være færdig.

Et kunstigt rev er angiveligt ved at blive bygget over et område på 60,000 kvadratmeter (på størrelse med otte fodboldbaner), med 37 specialdesignede strukturer og to udtjente krigsskibe, der er klar til kolonisering af havdyr. Dybden er sat til at variere fra 8.5 til 25 meter for at imødekomme både begyndere og erfarne dykkere, guidet langs tre skiltede ruter.

De kunstige rev siges at være bygget og afventer installation. Denne undervandspark blev først diskuteret omkring 2018, men regeringen gav først grønt lys til projektet i september sidste år, og indtil videre siges det at have kostet næsten en halv million euro. officielt turistråd skal have det nyeste.

Landets ministerium for kultur og sport har også annonceret, at det opretter et nyt organ kaldet Dive in Greece, der skal omdanne landet til en stor international fridykkerdestination. Vent.

