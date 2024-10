Book nu: 6 dykkerture mere at overveje

'Ultimate' solo-kvindeferie

Med sine 270 værelser er Kandima Maldives et af de største ø-resorts i Maldiverne, en "aktiv livsstil" placering, der tilbyder en bred vifte af attraktioner, inklusive dykning, men blandt påstandene er, at det er den "ultimate solo-ø tilflugtssted for kvindelige rejsende”.

Kandima resort på Maldiverne

Når du ikke dykker, lover Kandima afslapning, holistiske spa-behandlinger, yoga-sessioner, snorkling, parasailing, jetski, fiskeri, koralbevaring, kunstkurser og solnedgangskrydstogter samt mere energisk tidsfordriv som windsurfing, kajaksejlads, tennis og volleyball, ikke for at nævne "10 unikke spisemuligheder".

"For solorejsende, især kvinder, er sikkerhed en topprioritet," hedder det. På dykkerfronten finder gæsterne ikke kun Aquaholics dykkercentret, men også en dedikeret dykkersikkerhedsofficer og et dekompressionskammer på stedet.

Udforsker revet

Et ophold på syv nætter i november for enkeltpersoner i en strandvilla med udsigt over lagunen og direkte adgang til stranden koster fra US $575 (440 £) pr. nat med helpension, inklusive en resortkredit på $100. Brug af vandsportsudstyr en gang om dagen, 20% rabat på A la carte restauranter, en tre-retters middag på Flames Grill og et 30-minutters fotoshoot er også smidt ind.

Der er også nogle tilbud på multi-dyk: 6-11 er prissat til $60 hver og 12 eller mere $55, selvom du skal tilføje et bådudlejningsgebyr på $15 for en og $25 for to - alle Aquaholics-priser kan findes link..

Kandima Maldiverne også har en sidste minut booking tilbud med op til 40 % rabat på ophold inden den 23. december, hvis reservationen foretages inden udgangen af ​​oktober.

Kør, dyk og spar 400 £ på Bonaire

Fransk angelfish

Hvis du har lyst til et ophold på det velkendte Buddy Dive Resort på Bonaire i november, Dyk i hele verden tilbyder besparelser på £400 pr. par om ugen.

Pakken inkluderer mulighed for den "drive-and-dive"-stil af dykning, der gjorde Bonaire berømt, med biludlejning og tanks leveret for at muliggøre ubegrænset kystdykning op og ned ad øens vestkyst, med et valg af op til 60 markerede dykkersteder. Seks båddyk er også inkluderet.

Hele kystlinjen er en udpeget havpark, og mere end 470 fiskearter er blevet registreret der, sammen med høgenæsskildpadder, kæmpe frøfisk, plettet ørnerokke og søheste.

Det randrev er kun 10 m fra kysten, vandtemperaturen er i gennemsnit omkring 29°C, sigtbarheden overstiger ofte 30 m, og tæt på det sydamerikanske fastland ligger Bonaire et godt stykke syd for orkanbæltet.

Kystdykning på Bonaire

Resortet, som tilbyder uformel og afslappet indkvartering i lejlighedsstil, har også sit eget husrev. Ud over PADI 5* Buddy Dive Center på stedet er der en swimmingpool, en Buddy Rangers børneklub og et udvalg af restauranter.

Specialtilbudsprisen fra £2,595pp inkluderer fly retur fra Storbritannien, overførsler, syv nætters overnatning (to dele), billeje, seks båddyk og bidrag til bevarelsesfonden.

Større tur til Mexico Liveaboards

Mexico Liveaboards får et nyt fartøj, Quino Del Mar, som vil erstatte Quino Del Guardian når den lanceres næste juli. Operatøren tager allerede imod reservationer for ture ud til Socorro og Cortezhavet.

Stålskroget Quino Del Mar er større end sin forgænger på 36m med en 8m bredde, og også større end den anden båd i flåden, Rocio del Mar, hvor operatøren lover mere plads, stabilitet og komfort på, hvad der kan være lange Stillehavsoverfarter.

Stadig bygget: Quino Del Mar (Mexico Liveaboards)

Den har 10 dobbelt en suite cabins, two at lower and eight at upper deck level. The main deck has a large salon, computer-station, dining-room and kitchen, while the dive-deck includes a fully equipped camera table; there is also a shaded sun-deck. There is air-conditioning throughout, and diving is from two 8m Achilles inflatable pangas.

A 10-day trip to Socorro is priced from ​​US $4,195 (£3,200); eight days to the Midriff islands in the Sea of Cortez from $3,095 (£2,360); 13 days exploring Baja Californien from $4,895 (£3,730) and an eight-day southern safari of the Sea of Cortez from $2,500 (£1,900).

Sommeren fortsætter i Spanien

Les Illes dykkerbåd

Giv ikke op på sommeren i Europa endnu – indtil slutningen af ​​november er vandtemperaturen ideel til at udforske havbunden på Costa del Montgrí, naturparken på Medes-øerne, siger Hotel & Dykning Les Illes i L'Estartit, ved Spaniens middelhavskyst.

Les Illes dykkercenter blev grundlagt i 1985, og det tager kun 10 minutter for dens dykkerbåd at nå det beskyttede marinereservat, hvor du kan dykke i posidonia-enge og se mange imponerende fiskearter, fastsiddende liv og krebsdyr.

Et otte-dages, syv-nætters ophold med helpension med 12 båddyk koster fra 774 euro (650 £), og lavprisflyvninger er tilgængelige til Girona fra Storbritannien.

Infiniti liveaboardet har bundet op med Atlantis Filippinerne

Atlantis Philippines, som driver resorts i Dumaguete og Puerto Galera og længe har drevet sit eget liveaboard, 32m Atlantis Azorerne, har nu dannet et partnerskab med, hvad det beskriver som en anden "ægte bluewater yacht", Infiniti liveaboard.

Det siger den efter flere års overvejelse Infiniti viste sig at være et af de få fartøjer, der lever op til sine krævende standarder for servicekvalitet og værdi for gæsterne. "Det er ikke det typiske bjærgningsfartøj eller et kystfartøj af træ, der almindeligvis sælges som dykkerbåde i Filippinerne," lyder den hårde dom.

Infiniti blev bygget "af dykkere for dykkere" i Thailand i 2013 og er en 39m stålbåd med fire dæk og 11 kahytter. Den har også to 5m RIB'er. Flytningen har mere end fordoblet Atlantis' kapacitet, rapporterer operationen, og du bliver muligvis nødt til at komme hurtigt ind, fordi den rapporterer, at den allerede er booket solidt langt ind i 2026.

Atlantis tilbyder også igen dykkerfamilier sine "Kids Dive Free"-uger, hvor voksne kan dykke med deres afkom under 18 år uden ekstra omkostninger - det vil sige: man betaler, man går gratis, så børn kan blive, spise og dykke for gratis i disse særlige uger.

Det går længere, hvor ældre familiemedlemmer i alderen 18-30 år kvalificerer sig til halv pris for dykkere eller ikke-dykkere, og sidstnævnte tilbød en gratis Prøv Scuba. Familier med mere end to børn får også 50 % rabat på deres dykning. Bemærk, at Atlantis ikke tilbyder børnepasning.

De næste KDF-uger i Puerto Galera er 21. december til 11. januar og i Dumaguete 30. november til 8. december og 14. december til 11. januar. Næste år kører begge feriesteder de særlige uger fra 1. til 12. juli og 23. august til 6. september.

I blandt de gigantiske mantaer

Manta ekspeditioner tager imod reservationer til en Ecuador landbaseret dykkertur næste år. Det sydamerikanske land har verdens største registrerede oceaniske manta ray (Mobula birostris) befolkning og er på pukkelrygvandringsruten, hvor 400-2,000 af hvalerne ankommer for at føde og parre sig omkring ekspeditionstidspunktet.

Basen er Isla de la Plata ud for Manabi, en del af Machalilla National Park, og turen på ni nætter løber fra 15.-24. august 2025. På dette tidspunkt besøger oceaniske mantaer i et sådant antal, at 30-40 individer kan registreres i løbet af en dagens dykning. Det er ikke kun tallene, der er store – det er de enkelte stråler også.

Manta birostris (Proyecto Mantas Ecuador)

Dykkerstederne huser også en stor bestand af grønne skildpadder, revfisk, muræner, usædvanligt store rokker og lejlighedsvis solfisk.

Gæster er lovet muligheden for at opleve og deltage i banebrydende bevaringsforskning for at beskytte strålerne og arbejde sammen med den britiske velgørende organisation, Manta Trust og tilknyttede Projecto Mantas Ecuador-forskere. De vil implementere tags, indsamle biopsiprøver og fotografere identifikationsbilleder.

Indkvartering er på Victor Hugo hotel og dykning med Exploramar 5* PADI dykkercenter. Prisen på US $2,750 (£2,100) inkluderer B&B-indkvartering (to deler), overførsler mellem Guayaquil Lufthavn og Puerto Lopez, seks heldags private bådture til Isla de la Plata med frokost, to guidede dyk om dagen, kommuneskat, en guidet tur på øen og en guidet jungletur. Det maksimale antal gæster er otte. Send en e-mail til Niv på info@mantaexpeditions.com

