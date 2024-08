Book nu: 6 måder at dykke på

Mafia tilbud

Dykkere bliver tilbudt en besparelse på £200 om ugen på et feriested på Mafia, en tanzaniansk ø, der er kendt for sine dykkermuligheder. Pole Pole Lodge er en "boutique" ejendom med 10 en suite bungalows hævet på pæle over stranden sammen med en spisebar og spa.

Dykning foregår fra søsterejendommen Mafia Island Lodge, et PADI 5* dykkercenter, der tilbyder daglig båddykning fra traditionel dhows, kystdykning og en række kurser.

dhow-dykning siges at strække sig fra den beskyttede og lavvandede Chloe Bay med dens koralrev ud til Dindini og Juani væggene med deres krydsende hajer og skildpadder.

Pole Pole Lodge på Mafia

Soveværelse på Pole Pole Lodge (Dive Worldwide)

Særtilbudsprisen på £2,275pp, reduceret fra £2,474, inkluderer internationale og indenrigsflyvninger, syv nætters B&B, lufthavnstransport, 10 båddyk, lokale skatter og en gratis daglig udflugt. Den er gyldig i hele september og fra 16. november til 19. december i år, og er tilgængelig pr Dyk i hele verden.

En ø-en resort i Zanzibar

Ikke for langt væk i Det Indiske Ocean og også i Tanzania åbnede The Cocoon Collection for nylig en "en ø-en resort"-ejendom, der blev regnet som "den ultimative Zanzibar-luksus".

Bawe Island er en 15-minutters speedbådstur ud fra Stonetown (eller hvis du er i humøret, kan du altid tage helikopteren) og består af 70 villaer, hver med privat pool og butlerservice.

Dykning på Bawe Island (The Cocoon Collection)

Der er ikke færre end fem restauranter til at tage højde for "gourmetfilosofien" og en spa, men Bawe kan også prale af "den mest komplette og fuldt udstyrede dykning og vandsport i hele Zanzibar", med scuba-aktiviteterne, der drives af dets Dive Mission SSI-center.

"Bawe's Reef anses for at være et af de mest betagende i Zanzibar og byder på et unikt dykkersted: dets farvande er hjemsted for en ekstraordinær række af tropiske fisk og havliv, som nemt kan udforskes selv for begyndere på dykkerniveau," siger centret, uden at giver for meget væk på, hvad dykkere kunne forvente.

Værelsespriser i en Sunrise Villa for gæster på halvpension starter fra US $1,700 pr. nat (to deler) – detaljer fra The Cocoon Collection.

Book forud for Komodo mantas

Manta Expeditions ser frem til den 22. juli 2026 og en 10-nætters liveaboard-rejse til Komodo National Park i Indonesien, hvor man planlægger at dykke på steder, herunder kendte manta-rensningsstationer som Karang Makassar og Manta Alley, hvor stråler ofte samles i stort antal at socialisere og parre sig.

Virksomheden samarbejder med den britiske velgørenhed Manta Trust for at afholde ture med et videnskabeligt formål, og parken har en af ​​de største bestande af revmanta-rokker i verden året rundt, inklusive sorten sort morph. Forskerne vil indsamle foto-id-billeder, og gæster opfordres til at deltage i at finde nye mantaer og navngive dem.

Reef manta ray gæller (Guy Stevens / Manta Trust)

Andre steder såsom Batu Bolong, Crystal Rock og Shotgun forventes at byde på dykkerattraktioner såsom store skoler af trevally, whitetip revhajer og barracuda- og koralhaver, med rigelige væsener såsom frøfisk, spøgelsesrørfisk, efterligne blæksprutter og nøgensnegle. af Pink Beach, Wainilu og Tiga Dara.

Båden er Indo mester som er stor på 47 m og kan rumme op til 18 gæster i ni airconditionerede, en suite hytter.

Mens rejseplanen vil dreje sig om manta-møder, er Komodo-drager forpligtet til at få et kig på den inkluderede eponyme ø-tur.

Priserne starter fra US $5,150pp (ca. £3,925) for en hytte (to deler) med lufthavns- eller hoteltransport, op til fire dyk om dagen og Komodo-turen. Besøg Manta ekspeditioner eller e-mail Manta Trust guide Niv Froman på info@mantaexpeditions.com.

Maldivernes mindste?

Lille resort, men dykkercentret ser stort nok ud (Boutique Beach)

Hvis "boutique" er en anden måde at sige "på den mindre side", mener Dive Worldwide, at Boutique Beach kan veje ind som Maldivernes mindste feriested. Rejsearrangøren beskriver det som perfekt placeret til at værdsætte de dykkemuligheder, som South Ari Atoll tilbyder, med dets tiltrækningskraft nu yderligere forbedret med 30 % tilgængelige besparelser.

Resortet med seks værelser ligger på øen Dhigurah på den sydøstlige del af atollen, og det er designet og bygget til dykkere af dykkere, står der. Der er en restaurant og lounge, men bemærk, at dette er et "tørt" resort (ingen alkohol).

Dykning dhoni (Boutique Beach)

Fra dykkercentret kan de klarsynede gæster gøre op til tre dyk om dagen med mere end 50 steder at vælge imellem, inklusive nærliggende Kuda Rah Thila og, som kræver en heldagssafari, Manta Point.

Havets liv spænder fra nøgensnegle over sneppeskoler til grå revhajer og kæmpe trevally, med hvalhajer "altid til stede" i atollen.

Hvis du rejser inden 31. oktober og bestiller mere end syv dage frem med Dyk i hele verden, kan du spare de 30 % på overnatning med alt inklusive. Syv nætter i et Deluxe-værelse er dermed reduceret til £2,495, inklusive fly fra Storbritannien, speedbådstransfer og op til to dyk om dagen.

For fiskeelskere

Over og under: De sjældne Trimma cavicapum kutling (Blue Safari Seychellerne)

Den sjældne blåstribede dværgkutling er en nyligt identificeret fisk, der ser ud til at være ejendommelig for Alphonse-gruppen af ​​Seychellernes ydre øer. Det blev fundet i St François Atoll.

Seychellerne er hjemsted for 880 fiskearter, og denne blev oprindeligt anset for at være en anden kutling, Trimma dalerocheila, indtil to eksemplarer af de forskelligt farvede og mærkede Trimma cavicapum var fundet og undersøgt.

Den lokale dykkeroperation Blue Safari Seychellerne regner med, at den 'nye' kutling kun kan findes på Alphonse og længere sydpå Astove, hvor en for nylig blev fotograferet. Dykkerbesøgende inviteres til at "opleve den ekstraordinære biodiversitet og være blandt de første til at opleve den nye art af pygmækutling i dens naturlige habitat".

Ifølge centret betyder atollens varme, næringsrige vand, at Alphonse tilbyder noget af det bedste dykning i Det Indiske Ocean.

Øen har et PADI 5* dykkercenter med 24 steder inden for en halv times bådkørsel, og disse siges at vrimle med eksotiske og farverige fisk samt skildpadder, napoleon leppefisk og manta rokker. Dybe drop-offs og lavvandede plateauer ud for St François besøges også.

Blå Safari Seychellerne siger, at det spiller en aktiv rolle i havforskning og -bevaring i denne del af verden. Dykkere inviteres til at deltage på Alphonse med en syv-nætters dykkerpakke med alle måltider, der koster US $9,710pp (ca. £7,350), inklusive fem dobbelttanke og et enkelt-tank dyk hver og lufthavnstransport.

Spækhugger og Breakers på Somabay

Rødehavsdykning fra Somabay

For måske mere overskuelige feriepriser, med pålideligt vejr og flyrejser fra Storbritannien på højst fem timer, er et pålideligt bud det Røde Hav-resort med fem ejendomme Somabay nær Hurghada.

Det har et husrev, der er tilgængeligt fra dens 420 m anløbsbro, samt let adgang til omkring 20 båddykkesteder, f.eks. Salem Express vrag og spektakulære Tubya Arbaa koralsøjler, hele vejen igennem Orca Dive Club.

Husrevene byder på koralhaver, skildpadder, barracudaer, rokker og af og til hvalhajen Wally, og Orca kan klare alt fra opdagelsesdyk til rebreathertræning.

Et hjørne af Somabay-komplekset (Steve Weinman)

De fem hoteller, beliggende på en isoleret halvø på 1,000 hektar, dækker en bred vifte af priser og stilarter, selvom mange dykkere vælger den afslappede ejendom tættest på Orca, Breakers Diving & Surfing Lodge, som blev totalrenoveret sidste år.

Priser for et dobbeltværelse med havudsigt starter ved £73pp per nat, og du betaler fra £41 for en dags husrevsdykning og kan fordoble det for en dags båddykning.

