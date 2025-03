Klimaændringer kan få flere skildpadder til at blive hundyr

at 8: 00 am

…men nogle af dem begynder at tilpasse sig den nye virkelighed, rapporterer havbiologerne MOLLIE RICKWOOD, ANNETTE BRODERICK og ROBIN SNAPE fra University of Exeter

Stigende globale temperaturer er en særlig akut trussel for verdens havskildpadder. Det er fordi temperatur i en skildpadde rede styrer afkommets køn.

Når de kommer i land på en strand (ofte stranden, hvorfra de er udklækket), bruger havskildpadderne deres svømmefødder til forsigtigt at øse sandet ud og skabe kolbeformede reder i sandet, hvori de lægger deres æg. Der er ingen moderpleje for disse reder - deres succes afhænger udelukkende af miljøet.

Varmere reder vil producere flere hununger, men færre babyer vil overleve i voksenalderen, når temperaturen stiger over en kritisk tærskel.

Medmindre havskildpadder finder en måde at modvirke stigende redetemperaturer på, kan klimaændringer producere et stigende antal hunner og færre afkom – et skræmmende scenario for havskildpaddebiologer som os.

Det var vi heldigvis glade for at opdage grøn og uægte skildpadder racen i Nordcypern ankommer tidligere på året for at opveje nogle af virkningerne af stigende inkubationstemperaturer.

Grøn skildpadde klækker (Stefan Hunt)

Siden begyndelsen af ​​1990'erne har Selskabet til beskyttelse af skildpadder og vores team på University of Exeter har arbejdet sammen for at overvåge og beskytte de grønne skildpadder og skildpadder, der yngler på strandene i Nordcypern.

Hver sommer patruljerer et hold dedikerede frivillige redestrande for at registrere hver rede, der er blevet lagt. De placerer temperaturdataloggere i disse reder og mærker hver hun, de støder på.

Resultatet er en unik database med mere end 1,300 individuelle hunskildpadder, for hvem datoen, placeringen og udklækningssuccesen for deres reder er kendt.

Ved at bruge denne database var vi i stand til at vise, at grønne skildpadder og skildpadder i Nordcypern siden 1992 yngler mere end en halv dag tidligere hvert år (grønne 0.61 dage, skildpadder 0.78 dage). Før midten af ​​2000'erne var der ikke registreret skildpadder, der havde redet før juni, men nu forventer vi at se en del reder fra starten af ​​maj.

Føles årstiderne mere og mere underlige for dig? Du er ikke alene. Klimaforandringerne forvrænger naturens kalender og får planter til at blomstre tidligt og dyr til at dukke op på det forkerte tidspunkt.

Denne artikel er en del af en serie, Vilde årstider, om hvordan årstiderne skifter – og hvordan de i sidste ende kan se ud.

Hvis temperaturerne bliver ved med at stige med de nuværende hastigheder, vurderede vi, at for at opretholde de nuværende kønsforhold, ville skildpadderne blive ved med at yngle en halv dag tidligere hvert år. For at forhindre et fald i udklækningshastigheden skal de rede 0.7 dage tidligere hvert år.

Det betyder, at vores tømmerhoveder i øjeblikket flytter deres rededato tidligt nok til at opretholde de nuværende inkubationstemperaturer og dermed kønsforhold og udklækkelsessucces. Gode ​​nyheder.

Selvom vores undersøgelse af tømmermænd giver anledning til optimisme, er der ingen garanti for, at hunnerne vil fortsætte med at rede tidligere og tidligere hvert år. For at prøve at forstå, om dette kunne være tilfældet, ønskede vi at forstå, om temperaturen var den vigtigste faktor, der drev denne tidligere rede.

Temperatur er ikke alt

For individuelle grønne skildpadder bekræftede vi, at temperaturen er en vigtig faktor for at få dem til at rede tidligere. Faktisk fandt vi ud af, at individuelle hunner vil rede 6.47 dage tidligere for hver grad celsius stigning i havtemperaturen.

Vi viste dog også, at hvor mange gange en hun har ynglet før og antallet af gange, hun lægger æg i en ynglesæson, forklarer lige meget af variationen i hendes æglægningsdatoer. Disse observationer har vigtige effekter, når vi tænker på, hvad der sker med den grønne skildpaddebestand som helhed.

Loggerhead skildpadde (Pixabay)

Som et resultat af bevaringsforanstaltninger såsom beskyttelse af rederne mod predation og flytning af reder lagt for tæt på højvandslinjen, har vi set en stor bestandsforøgelse af de grønne skildpadder på vores undersøgelsessted i Nordcypern. Siden 1992 er antallet vokset fra 55 reder om året til mere end 400.

Det er kompliceret at forstå den nuværende tendens til tidligere redegørelse. Men indtil videre kan vi være sikre på, at havskildpadder gør lige nok for at modvirke de negative virkninger af klimaændringer - hvilket er en fantastisk nyhed.

Skildpadderne gør deres del. Nu er det op til os at sikre den fortsatte bevarelse og langsigtede overvågning af denne karismatiske havambassadør for at give dem den bedste chance for at overleve i vores foranderlige verden.

Har du ikke tid til at læse om klimaændringer så meget, som du gerne vil?

Få en ugentlig opsummering i din indbakke i stedet. Hver onsdag skriver Samtalens miljøredaktør Imagine, en kort e-mail, der går lidt dybere ind i blot ét klimaspørgsmål. Slut dig til de 40,000+ læsere, der har abonneret indtil videre.

Også på Divernet: GRØN skildpadde SEX-BIAS: NY ÅRSAG TIL BEKYMRING, MARINE SKILDPADDERS MIRAKEL, 400 TIMERS DYKNING SOM BIO-STUDENT STÅR OP FOR TUMORUSE skildpadder, SPOR TROPISKE skildpadder – DYBT NED