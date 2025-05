Klovnefisk krymper under marine hedebølger

at 8: 00 am

Disse anemonefisk slanker sig ikke bare for at klare sig – de bliver kortere, siger THERESA RUGER, CHANCEY MacDONALD og MELUSSA VERSTEEG fra Newcastle University, som netop har offentliggjort en ny undersøgelse af fænomenet

I en tid hvor verden overvejer at håndtere mere ekstreme temperaturer, har en koralrevfisk fundet en ny måde at bekæmpe varmen på: skrumpende.

For at vide, hvordan klovnefisk håndterer ændringer i deres miljø, målte vi gentagne gange 134 vilde fisk i Kimbe Bay, Papua Ny Guinea, under en maritim hedebølge, der startede i marts 2023 og er en del af en igangværende undersøgelse. global massekoralblegningsbegivenhedKlovnfisk har unikke markeringer, som gør det nemt at identificere og måle dem under vand.

Til vores store overraskelse fandt vi ud af, at 100 af de fisk, vi målte, skrumpede i løbet af vores undersøgelse fra februar til august 2023. De, der skrumpede, havde en bedre chance for at overleve hedebølgen.

Klovnfisk (amphiprion percula) lever i små sociale grupper i anemoner på koralrev. Som filmen Finding Nemo angivet, forlader klovnefisk sjældent, om nogensinde, deres værtsanemone, fordi den tilbyder dem beskyttelse fra rovdyr.

Klovnefisk kan ikke frit bevæge sig rundt i køligere områder (Morgan Bennett-Smith)

Desværre betyder det også, at klovnefisk ikke kan flytte til køligere områder, da havets hedebølger blive mere almindelige på koralrev på grund af stigende globale temperaturer. Klovnfisk har brug for andre strategier for at overleve varmen.

Det er første gang, at det er blevet vist, at koralrevfisk krymper som reaktion på varmestress. Og med krympning mener vi ikke, at de bliver tyndere – vi mener, at de bliver kortere.

Dette er overraskende, fordi vækst hos hvirveldyr (dyr med rygrad, som os) generelt betragtes som ensrettet. Man bliver større med tiden, og man kan stoppe med at vokse, hvis man bliver stresset, eller når man når sin maksimale længde, men det er sjældent at se hvirveldyr krympe, især over perioder så korte som en måned, og som reaktion på miljøforhold.

Det kan også virke kontraintuitivt at krympe. Mindre individer er trods alt mere tilbøjelige til at blive spist, og de yngle mindre.

Her øgede det dog chancerne for klovnfiskenes overlevelse, muligvis fordi mindre fisk har brug for mindre mad og er typisk mere effektive til at søge føde og ved hjælp af ilt, hvilket er sjældent i varmt vand.

Orange klovnfisk i en bleget anemone under hedebølgen i 2023 i Kimbe Bay, Papua Ny Guinea (Morgan Bennett-Smith)

Hvis du krymper, krymper jeg

Vi fandt ud af, at der er en social komponent i at krympe og overleve en hedebølge.

Et bemærkelsesværdigt træk ved klovnefiskens sociale grupper er, at de opretholder strenge hierarkier baseret på størrelse. Det betyder, at vækst – og krympning – ikke kun påvirker det pågældende individ, men også risikerer konflikter inden for gruppen, der kan tvinge en fisk til at blive smidt ud, hvilket normalt fører til døden. Så krympning er en risikabel idé.

På hver anemone er den største klovnfisk hun, den næststørste er hannen, og sammen danner de et ynglende par. For at undgå kampe i parret kontrollerer hannerne deres vækst for at holde et fast størrelsesforhold mellem de to.

I vores undersøgelse var ynglende par, hvor begge fisk skrumpede, mere tilbøjelige til at overleve hedebølgen, end hvis kun én eller ingen af ​​fiskene skrumpede.

Vi fandt også ud af, at de fisk, der skrumpede meget, kunne indhente det forsømte og vokse hurtigt, når forholdene forbedredes. Det betyder, at det ikke kun er krympningen, der hjælper, men også at kunne krympe og vokse fleksibelt for at imødekomme dine behov.

Et ynglende klovnfiskpar. Den store hun er til højre og den mindre han til venstre (Theresa Rueger)

Selvom ikke alle fisk klarede varmen og overlevede, døde ingen af ​​de fisk, der skrumpede flere gange i vores undersøgelse, og selv én krympning øgede en klovnfisks overlevelsessandsynlighed under hedebølgen med 78 %.

Vores forskning undersøgte ikke, hvordan klovnfisk gør dette, men studier af andre hvirveldyr kan måske give os spor. Marine leguaner på Galápagosøerne, for eksempel, krympe i løbet af El Niño-årene, når vandtemperaturerne i det østlige og centrale tropiske Stillehav stiger.

Dette reducerer mængde mad og får krybdyrene til at krympe ved at absorbere en del af deres knogler.

Den gennemsnitlige størrelse af mange havfiskearter verden over er bliver mindre, ifølge langtidsundersøgelser. Dette kunne delvist skyldes fiskeri, der fjerner større fisk fra befolkninger, såvel som det varmere klima ændring af væksten eller de maksimale størrelser af fisk.

Hvis vores fund af voksne fisk, der krymper som reaktion på miljøstress, er mere udbredt, kan det være en anden grund til, at fisk i verdenshavene bliver mindre.

nyt studie er offentliggjort i tidsskriftet Videnskab Forskud.

Har du ikke tid til at læse om klimaændringer så meget, som du gerne vil?

Få en ugentlig opsummering i din indbakke i stedet. Hver onsdag skriver The Conversations miljøredaktør Imagine, en kort e-mail, der går lidt dybere ind i kun ét klima spørgsmål. Slut dig til de 45,000+ læsere, der har abonneret indtil videre.

Også på Divernet: KLARE LYS DRÆBER NEMO, HJEMMELIG SØD ANEMONFISK, VÆR MESTEREN! – FOTOGRAFERING AF ANEMONEFISK, VÆR MESTEREN! – SPREDNINGEN