Dykkere finder endnu et sjældent ror – der markerer et nedgravet skattevrag?

at 9: 37 am

Efter opdagelsen af ​​en metalbelagt ror fra et krigsskib fra det 18. århundrede, der forliste ud for Sicilien i 1718, rapporteret om Divernet Sidste måned har et irsk dykkerhold været i kontakt med os angående deres eget fund af et ror med tilknytning til Italien sidste sommer.

Det sjældne kobberbeklædte ror, som dykkerne fandt, er blevet forbundet med et britisk handelsskib kaldet RecoveryDet 30 meter lange fartøj var angiveligt lastet med værdifulde italienske statuer og andre skatte, da det blev fejet ud af kurs og sank i en storm ud for Carnsore Point, Wexford på Irlands sydøstkyst i 1787.

Seks af besætningsmedlemmerne omkom i forliset, herunder to af kaptajnens sønner.

Roret er næsten 7 m langt (Endeavour Team)

Dykkerne fandt roret på en dybde af omkring 20 m i et relativt upræget område af havbunden. Det lå omkring 200 m fra, hvor tidligere magnetometerundersøgelser havde fået dem til at tro, at Recoverys træskrog ligger begravet i 2-3 m sand. En række genstande af marmor, andre sten og bronze menes at være tilbage ombord.

Placeringen af ​​et uidentificeret fartøj var blevet bekræftet af en række multistråle-sonarundersøgelser foretaget fra forskningsfartøjet. Keary som en del af INFOMAR langsigtet kortlægning af den irske havbund, der drives af Geologisk Undersøgelse Irland og dets partnere.

Roret med bronzebeslag (Endeavour Team)

Det 6.8 meter lange rorblad blev fundet komplet med sine bronzebolte og en del af agterstavnen stadig fastgjort – hvilket tyder på, at skibet havde mødt en pludselig og voldsom undergang.

Man mener, at meget få eksempler på sådanne ror har overlevet, og dykkerholdet har kontaktet maritime museer over hele verden i håb om at fastslå, hvor sjældent deres fund er.

Før jern- og stålskibenes tidsalder blev tømmerhandelsskibe nogle gange belagt med kobber for at beskytte deres skrog. Den britiske flåde ville indføre denne praksis for at gøre sine krigsskibe hurtigere – dog ikke før 1850'erne.

Recovery blev bygget i Chester i 1773, og omkring det tidspunkt, som dykkerholdet har erfaret, var kun omkring 200 af de 10,000 skibe i den britiske handelsflåde kobberklædte.

Uforsikret gods

Skibet var på vej fra London til Dublin med kunstværker, herunder marmor og andre stenstatuer, købt i Italien af ​​jarlen af ​​Charlemont under en ni år lang storslået europæisk rejse. Han havde fået skulpturerne til at pryde toldhuset, der blev bygget i den irske hovedstad på det tidspunkt, men hans værdifulde last menes at have været uforsikret.

Recovery skulle også have medbragt "en mængde rige og sjældne kuriositeter inden for kunst og natur" indsamlet i Europa af den irske bankmand John La Touche, der ligesom jarlen af ​​Charlemont var kendt for at være blandt de rigeste mænd i Europa.

Selvom der ikke er fundet noget officielt manifest, omfattede yderligere skatte, der menes at være på skibet, hele indboet tilhørende Daniel Corneille, den tilbagevendte guvernør på St. Helena.

Dykkerholdet på fem personer ledes af den lokale maritime forsker Edmond O'Byrne, der også driver en tørdragt reparations- og salgsvirksomhed. Han har brugt omkring 40 år på at lede efter Recovery, lige siden historier om skibet første gang fangede hans fantasi.

"Vi var blandt de første aqualung-dykkere i dette hjørne af Irland," fortalte O'Byrne Divernet"Vi fandt primært vrag fra verdenskrigene, men så hørte jeg om Recovery i 1985. Man troede længe, ​​at skibet var sunket på lavvandet, men vi fandt en avisartikel fra den tid, der indikerede, at det var gået tabt på dybere vand.

"Selvfølgelig havde vi ingen GPS, og det bedste vi kunne gøre på det tidspunkt var at bruge magnetometre."

Ankre og tekander

Det menes nu, at det nedgravede skib havde skilt sig af med sine ankre, hvilket i bedste fald ville have gjort eventuelle magnetometersignaler svage. Holdet lokaliserede, hvad de mener er en af ​​de Recovery's ankre og kæde i nærheden sidste år.

Dette anker menes også at være kommet fra Recovery (Endeavour Team)

Ankerkæde (Endeavour Team)

Skibsknæ og dæksplanke (Endeavour Team)

Det var først i 2021, at holdet stødte på et sted, hvor der stak tømmer ud fra den sandede havbund. De fandt et stykke træ til analyse, rapporterede deres fund og fortsatte med at finde genstande i området, herunder en udsmykket kobbertekande, et blækhus og stykker af en støbejernsovn.

Øverst og til højre: Kobbertekanden (Endeavour Team)

Blækhus fundet på vraget (Endeavour Team)

'Betydelig opdagelse'

"Jeg er 99% sikker på, at det er den Recovery", fortalte O'Byrne til Irlands National Monuments Service, men indtil videre har NMS været uberørt over udsigten til at udgrave stedet. De har udtalt, at de ikke har planer om at forsøge at identificere vraget, så længe det forbliver naturligt beskyttet af sand, og har ikke forpligtet sig yderligere end at sige, at de vil "holde situationen under opsyn".

Dykkerne, der opererer under en tilladelse til ikke-forstyrrelser, ville naturligvis være glade for muligheden for at samarbejde med maritime arkæologer om udgravningen af ​​vragstedet – så fundet af roret sidste sommer gav deres sag et nyt skub. "Det var meget spændende – det havde vi aldrig forventet," siger O'Byrne.

Bortset fra museumsdiskussioner håber han, at Divernet Læserne har måske oplysninger, der kan hjælpe med at sætte fundet i kontekst. Hvis et kobberbeklædt ror fra det 18. århundrede kan bevises at være et så sjældent fund, som holdet mener, kan det tilskynde myndighederne til at genoverveje de potentielle fordele ved at godkende en vragudgravning.

Irlands Maritime Institut Præsident Joe Varley har hyldet dykkerholdet og kaldt deres rorfund "meget betydningsfuld", og dykkerne håber, at genstanden en dag kan blive taget op til bevaring og fremvisning.

Enhver med oplysninger om sjældenheden af ​​dykkerholdets fund kan kontakte Edmond O'Byrne på edmondobyrne@gmail.com eller ringe på 0868 173477.

Også på Divernet: SICILIENSK DYKKER FINDER LAVDAVT ROR, DYBT KANON, Dykkeres Tudor-kanonredning forårsagede britisk-irsk splittelse, LUSITANIA-CHOKKET, MALIN HEAD, IRLANDS VRAGDYKKERMAGNET