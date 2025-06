Dykkerløfte: Hvordan går det, 1 million dollars senere?

"Det er virkelig årtiets dykkerhistorie," siger Chris Goldblatt, grundlægger og administrerende direktør for Fish Reef Project, med stolthed. "Overalt hvor jeg går, spørger folk: 'Hvorfor har jeg ikke hørt om det her?' Jeg gør mit bedste!"

"Revene er lidt afsidesliggende, lidt svære at finde, men hvis flere og flere dykkere begynder at se dette med deres egne øjne, tror jeg, det vil ændre sig."

Chris er hjemme i Santa Barbara foran en Zoom-baggrund af kæmpetang og garibaldifisk. Han er lige kommet tilbage fra en tur til San Clemente på Californiens Kanaløer for at vurdere dens abalonebestand: "Jeg har observeret den de sidste 40 år, og den har kommet sig ret godt derude," siger han.

Fiskerevprojektet begynder at virke mere sjovt! (FRP)

Fish Reef Project har den slags navn, der måske antyder endnu et lille foretagende inden for havlivshabitat.

Så opdager man omfanget af dens ambition – inklusive at vende det drastiske tab af det østlige Stillehavs engang frodige tangskove, og det faktum, at Chris allerede har investeret, hvad han mener er en million dollars af sine egne penge, i at få projektet op på dets nuværende imponerende niveau.

Det hele er baseret på en skildpaddeformet betonmagnet til havliv kaldet en havhule, og et løfte afgivet i extremis.

"I 2003 kom jeg ud for en forfærdelig bådulykke," forklarer Chris. "Fem venner og jeg blev ramt af en tankvogn og sank midt i Den Engelske Kanal."

"Mens jeg er derude og forbløder og træder vande 20 kilometer ude midt om natten i mine boxershorts – ja, man laver mange aftaler med sin skaber, når man er i den slags situationer."

"Min mening var, at hvis jeg kunne overleve, ville jeg bruge resten af ​​mit liv på at putte mere liv i havet, end jeg havde taget ud af det – og jeg havde taget meget ud. Jeg har fisket hårdt i mit liv, og jeg skammer mig ikke over det, både som harpunfisker og da jeg var pioner inden for bæredygtig fisk og skaldyrsbevægelsen i 90'erne som fisk- og skaldyrshandler."

Dykker sommerlejr

Denne krybskytte, der blev jagtpasser, var vokset op i Malibu: "Et ydmygt samfund dengang, og hvis man ville have noget godt at spise, skulle man tage derhen for at fange det".

Han begyndte at fridykke i en alder af otte, og da han var 13, sendte hans mor ham på sommerlejr på Catalina, hvilket kunne certificere en person på hans alder.

Han købte sin første båd omkring samme tid "og begyndte at dykke som en galning på det eneste sted, jeg kunne komme til, hvilket var Santa Monica Bay – alt sammen mudder og sand afbrudt af et par klipper og nogle menneskeskabte strukturer."

"Det brændte mig virkelig fast, hvad der sker, hvis man er i stand til at forbedre dette begrænsede habitat – man går fra en ørken til en oase."

En havgrotte (FRP)

Og det er, hvad Chris' Fish Reef Project nu gør. Det har evnen til at omdanne ødemarker på havbunden til blomstrende biogene marine økosystemer, der er i stand til at understøtte tang, koraller, havpattedyr, fisk, krebsdyr og havfugle, hvilket reducerer fiskeripresset på eksisterende naturlige rev og skaber velkomne attraktioner for dykkere.

Disse rev tiltrækker mere end blot havliv, de vokse det, hvilket skaber så meget, at det flyder over til de omkringliggende områder, siger Chris – ligesom vi er blevet lovet kan ske i havbeskyttede områder (MPA'er), når de rent faktisk håndhæves.

Anatomi af en havgrotte

"Jeg følte behov for at skabe en organisation, der ikke bare lavede kunstige rev, men noget, vi kunne kalde et biogent rev, der fungerede som et naturligt rev, men som, når det vokser til, ser naturligt ud for det menneskelige øje," siger Chris. Ingen skrottede både eller gamle dæk til ham.

Da han startede projektet i 2010, vendte han sig i første omgang mod det velkendte "revkugle"-design, men udover at foretrække en ny tilgang "af intellektuelle ejendomsretsmæssige årsager", blev det tydeligt, at revkugler var meget bedre egnede til koraloppformering end til tang.

Løsningen var at udvikle havgrotter. Disse er lavet af marinbeton med en cementblanding, der matcher betonens pH-værdi med havvandets og ikke afgiver gas. Det anslås, at marint liv, der koloniserer enhederne, fjerner mere kulstof, end der frigives i betonfremstillingsprocessen.

Blanding af en havgrotte (FRP)

Spredning af bas fra nyligt oversvømmede havgrotter (FRP)

Med en vægt på 1,280 kg og et overfladeareal på 8 kvm er enhederne formet til at modstå at synke ned i sandet og vil ikke flytte sig, selv under orkanforhold, siger Chris. Deres flade områder giver store tangfæster mulighed for at få fat, mens hulrummene frister ynglende fisk og andre dyr til at bevæge sig ind.

Det er blevet en kunst at placere hver enhed for at opnå maksimalt udbytte, men havgrotter installeres generelt i området 6-20 m, hvor havet er klart og uforurenet.

En ny havgrotte bliver indlejret (FRP)

Deres design skaber en opadgående effekt, der leder køligere, næringsrigt vand fra havbunden op i vandsøjlen. De kan tilpasses specifikke målarter, der foretrækker bestemte dybder og miljøer, og har en angivelig levetid på 500 år.

Havgrotter siges at producere en tættere tangkrone, der er udstyret til at modstå stormfloder. Vigtigt er det, at de også kan masseproduceres uden forringelse af kvaliteten, siger Chris. Hvor konkurrerende systemer kunne tage alt fra to timer til to uger at lave, "opfandt vi et system, som du kan lave på et minut!"

"Når man laver tang, skal man lave den i en størrelse og et omfang, hvor tangen kan forsvare sig selv," siger han. "Så det skal være en stor tangskov, og hvis man vil eksportere havliv og ikke være et attraktivt rev, betyder det stordriftsformål. Man har brug for en højeffektiv enhed, som man kan udrydde."

Tangen letter (FRP)

Californien: Den store udfordring

Chris havde en uddannelse inden for fiskeri og erhvervsøkonomi og havde drevet tre succesfulde virksomheder, herunder handel med fisk og skaldyr og en virksomhed med økologiske kosttilskud, da han satte sig for at tackle Californiens forsvindende tangproblem. Men han kunne næppe have valgt en større udfordring end at etablere sin nonprofitorganisation i sin hjemstat.

"Der er intet statsstøttet rebprogram i hverken Californien eller Baja California, som der er i resten af ​​landet og resten af ​​Mexico," forklarer han. "Med den længste kystlinje i Unionen og i betragtning af de kvantificerbare og kendte fordele er det ret mærkeligt, men der er politiske grunde til det. Der er faktisk penge til det, men de går ikke til reb."

Han fandt hurtigt ud af, at han skulle gennemgå ikke færre end 11 statslige og føderale myndigheder for at få de nødvendige tilladelser, og at denne proces, som det viste sig, ville tage ham 10 år. Han sammenligner opgaven med at stille op som guvernør og kæmpe for at vinde støtte fra alle, lige fra den akademiske verden til de politiske partier, miljøgrupper og fiskeriinteresser.

"I Florida er der kun en tilladelse til et kunstigt rev, men i Californien skal man stort set igennem den samme proces, som hvis man var Exxon, der satte en olieplatform op. Der er ingen redning, fordi man genopretter tangskoven!"

De første havgrotter dukkede faktisk op på østkysten ud for South Carolina, købt som en engangsforekomst af Department of Natural Resources: "Der er kæmpe snapper og havaborre, hummer og ravjack overalt på dem nu," siger Chris.

En languster bevæger sig ind (FRP)

Det skulle gå seks år, før hans første store rev blev skabt, og det var i det fjerne Papua Ny Guinea (PNG). Den første installation i det østlige Stillehav var i Mexico og dækkede 26 hektar havbund ud for San Quintin, hvor de eksisterende 730 enheder snart skal øges til 1,000. Tre yderligere steder i Baja California er i Chris' sigte.

Californien var den langdistancekampagne. Et pilotprojekt ved Goleta ud for Santa Barbara, hvor den historiske kæmpe tangskov var blevet skyllet væk under El Niño i 1983, involverede 16 havgrotter og lykkedes med at demonstrere for de forskellige licensmyndigheder, hvor effektive de kunne være.

"Resultaterne er simpelthen forbløffende," siger Chris. "Der er tang i overfladen og små stenbidere og kammuslinger, hummere og alt, hvad man nogensinde kunne ønske sig."

Et havgrottrev, der dækker to hektar, koster typisk 10 millioner dollars, og Fish Reef Project søger stadig finansiering til at færdiggøre de tre steder, der danner rygraden i det californiske biogene revsystem: ved Goleta, et sted ud for Malibu og et andet ud for San Diego. Chris har også øje på Point Conception ved Santa Barbara.

Inspektion af fiskerevet (FRP)

Penge og fiskeri

Omkring halvdelen af ​​finansieringen til Fish Reef Project er kommet fra Chris Goldblatts livsopsparing – "og jeg er ikke rigtig en velhavende mand" – og resten fra donationer.

"Selvom vi er i en af ​​de rigeste dele af verden, har vi stadig ikke haft en million-dollar-donor, der har meldt sig," siger han bedrøvet. "Jeg har været nødt til at følge en klosterlig tilgang, leve en meget streng livsstil i 15 år og give afkald på alt det udstyr, jeg var vant til som forretningsmand."

Han hylder med følelsesladethed skaberen af ​​SpongeBob SquarePants, Stephen Hillenburg, en medstuderende fra Humboldt University i Californien, som stillede startkapital til rådighed.

"Steve var vores allerførste donor i 2010 og sendte os en check på 10,000 dollars. Han var døende på det tidspunkt, han havde kræft, og det var en af ​​de sidste ting, han gjorde i denne verden. Det fik os i gang."

Nøglen ligger i navnet Fisk Reef Project, men i kernen er Chris' grundlæggende overbevisning om at arbejde med, og aldrig imod, fiskersamfundet – en holdning, der ikke altid falder i god jord hos naturforkæmpere.

"Småfiskere er jeres bedste allierede," insisterer han. "For eksempel arbejdede vi i Mexico med kooperativerne, som er kendt for at være yderst bæredygtige i deres praksis. Ved at styrke deres evne til at brødføde sig selv får vi adgang til hele Baja-halvøen."

"Det samme gælder i Afrika og i Papua Ny Guinea, hvor vi lavede de allerførste rev." Fish Reef Project underskrev en aftale med stammeledere i Papua Ny Guinea, hvorved de ville oprette et rev til gengæld for frivilligt ophør med dynamitfiskeri.

"Seks år senere har der ikke været noget dynamitfiskeri på revet – fordi vi gav dem ejerskab over revet." I Mexico blev der indgået en lignende aftale om destruktivt garnfiskeri.

Implementering af havgrotter (FRP)

"Nu har vi grupper, der lobbyer os for at komme og lave et rev, og vi er i stand til at indsamle flere penge fra folk i Senegal, Kenya eller Papua Nya Guinea til at gøre det end fra folk lige her i Santa Barbara og Malibu."

"Det er ret ironisk, men disse lokalsamfund forstår fordelene ved fiskeri og også ved økoturisme og dykning. Så nu er alle med på det, vi har carte blanche at fungere på en måde, som andre organisationer ikke gør.”

Den hårde kerne

Som dykker nyder Chris det faktum, at hver havhule ender med at være "sit eget rev" med sit eget karakteristiske persongalleri, hvilket mangedobler dykkermulighederne. Hvor meget tid bruger han selv på at besøge stederne?

"Jeg begyndte virkelig at dyrke fridykning i 25 år, og nu er jeg tilbage til scuba-dykning, ikke kun på grund af den videnskabelige komponent i det, vi gør, men også på grund af undervands-"fotografering komponent. Men når vi bygger revene, er jeg dernede som formand og siger: 'Flyt den lidt til venstre!'.”

Dykker på arbejde med en navlestreng (FRP)

Chris er afhængig af de hårdkogte frivillige, der har støttet ham gennem årene – de fem bestyrelsesmedlemmer, inklusive den trofaste støtte fra starten, dens sekretær Lonnie Nelson. Nogle senere problematiske oplevelser med folk, han følte ville kapre det højrisikoprojekt, gjorde ham lidt "sky for våben" over for dem, han ikke kender godt.

På hvert projekt skal der etableres et semi-permanent præfabrikeret betonanlæg, og en projektdirektør skal have ansvaret for den lokale drift, herunder organisering af de nødvendige slæbebåde og pramme, hvor Chris og bestyrelsen skiftes ind og ud for at hjælpe med at styre den lokale betalte arbejdsstyrke.

Frivillige fra Fish Reef Project – Chris Goldblatt i midten (FRP)

Fish Reef Project har permanent observatørstatus hos FN's Internationale Havbundsmyndighed (ISA), som senest er blevet forbundet med pres for at påbegynde dybhavsminedrift. "Det giver dig de samme privilegier og adgang som en national delegeret," siger Chris, "så vi kan anmode om møder over hele verden med præsidenter, premierministre og finansministre."

"Vi respekterer dette privilegium meget. Jeg havde gerne villet blive tilknyttet de øverste ministerier i de forskellige lande, der ville byde os velkommen, og det var en god strategi."

Fish Reef-projektet blev varmt modtaget af Papoea-Nieuw-Guinea, Kenya og Senegal, selvom det led af fejlslagne starter i lande som Ghana og Bangladesh.

"Når man bliver inviteret til et land for at møde alle, kan det gå én af to veje," forklarer Chris. "Nogle gange misforstår folk os og tror, ​​at vi dukker op med en taske af penge, og så kan det køre af sporet.

"Eller de forstår, at de har en interesse i projektet og skal deltage i at rejse midlerne." Finansieringsmekanismer, lige fra bilaterale relationer til blå CO2-bankvirksomhed, skal derefter undersøges, hvilket kan tage tid.

"Vores megaprojekter er i Senegal og Kenya med det, vi kalder det store afrikanske fødevarerev, fordi det er en måde at brødføde en stor del af Afrika på – at omdanne fiskerier med stor miljøpåvirkning og mange bifangster til fiskerier med lav miljøpåvirkning, som f.eks. at fange hummere ved dykning, bruge håndlinekroge til at fange værdifuld snapper, havaborre eller hummer og forbedre dykkerturismeindustrien."

"Maldiverne har også rakt ud, så succes avler succes, men hvert projekt er en flerårig proces."

Uddannede gæt

Et havgrotteområde (FRP)

"I de tidlige dage var der så mange ubekendte faktorer," reflekterer Chris. "Alt handlede om kvalificerede gæt, inklusive selve ingeniørarbejdet bag havgrotten."

"Vi dukkede op på disse steder, hvor alle troede, at vi måtte have alle verdens penge, fordi det så ud til at være en meget dyr operation – men det var bogstaveligt talt al vores kapital til den ene operation, uden lønninger til det amerikanske personale eller noget af den slags."

"Jeg har været i den situation, hvor vi har betalt depositummet for vores pramme, hele holdet er klar, og jeg ser frem til ustabilt vejr, vel vidende at revområdet ligger 90 kilometer fra lastestedet – vil alle dø, hvis jeg siger, at vi skal afsted?"

"At træffe disse beslutninger, og så flyde rundt på ryggen og råbe til en flok fyre, der ikke taler engelsk, om hvor de skal indsættes – I kan forestille jer stressniveauet. Men nu ved jeg præcis, hvad vi kan gøre, vi bevæger os ind i – tør jeg sige det? – den behagelige verden!" Find ud af mere om Fiskerevprojekt.

