Dykning ved skibsvragene på Bermuda-trekanten

Nogle mener, at det, de kalder Atlanterhavets vraghovedstad, opstod som følge af tilstedeværelsen af UFO'er og/eller den forsvundne by Atlantis, men MICHAEL SALVAREZZA og CHRISTOPHER P. WEAVER ved bedre. Et større spørgsmål for dem er: hvad er hemmeligheden bag alle de hårde koraller?

Kaptajn Janis Valikos kiggede ud over det blækhvide mørke i Midtatlanterhavet og så ingenting. Det var den 16. januar 1940, en rolig, men kold vinternat. Trods den relative ro på det åbne hav havde krigens vinde dog blæst voldsomt i mere end et år, og det var ikke tid til at sænke skibets vagt.

Valikos havde sejlet forbi Bermuda mange gange før og var på sin sidste rejse før han gik på pension. På denne rejse var han kaptajn på Pelinaion, en 117 meter lang lastdamper lastet med en last af jern- og manganmalm. Hun havde forladt Vestafrika dage tidligere og var på vej mod den sikre havn Baltimore.

Pelinaion forliste nær disse undersøiske rev

Pelinaion var blevet bygget i 1907 i Port Glasgow og hed oprindeligt Hill GlenEfter at hendes ejerskab skiftede til et græsk rederi, blev hun omdøbt til Pelinaion i 1939. Måske ville den uheldige omdøbning af et skib indhente hende i aften.

Pelinaion var ikke planlagt til at stoppe i Bermuda på sin vej til Amerika, men på grund af mangel på brændstof besluttede kaptajn Valikos at gøre et stop.

Bermuda blev på sin side mørklagt i aftentimerne i et forsøg fra briterne på at forhindre tyskerne i at spionere på øen. Selv det fremtrædende fyrtårn St. Davids, der havde holdt vagt over den nordøstlige side af øen siden 1879, var blevet slukket denne nat. Faktisk var alt sort.

St. Davids fyrtårn var mørkt den nat Pelinaion forliste

Kaptajnen troede, at han var 12 kilometer fra Bermuda, og beordrede skibet til at fortsætte i mørket. Han tog fejl. Bermuda-øen var faktisk kun få meter væk.

Den kvalmende lyd af metal, der blev revet op af hugtænderne på et klippefyldt koralrev, genlød gennem skibet. Skibet rystede, da det blev revet op, Pelinaion var snart tabt.

Alle blev reddet, da hun sank inden for synsvidde af land, men den engang så pligtopfyldende Pelinaion var nu endnu et stille offer for Anden Verdenskrigs hærgen.

Pelinaion ligger brudt på bunden

Vi gjorde os klar til at dykke Pelinaion På en lys sommermorgen inden for råbens afstand fra St. Davids fyrtårn, stadig på vagt og med blinkende lys i en uendelig rytme. Med vandtemperaturer på nær 27°C og en sigtbarhed på 25 m, kom det sønderrevne vrag af lastbæreren straks til vores synsfelt.

Vi steg ned, altid begejstrede over udsigten til at udforske et skibsvrag, samtidig med at vi var opmærksomme på den tragiske historie om krigsofre.

Ribben af Pelinaion

Pelinaion Området er et virvar af opbrudt metal spredt ud over et stort område af havbunden. Otte årtiers orkaner, vinterstorme og andre aktiviteter har ødelagt en stor del af den genkendelige del af skibet.

En del af vragstedet, der er værd at bemærke, er den stadig intakte A-ramme, som derefter fører til den lange propelaksel. Ved at følge denne aksel ned i det dybere vand vil dykkere komme til selve propellen.

Propellen, der ligger på omkring 18 meters dybde, fortæller historien om den skæbnesvangre nat, mens man forestiller sig dens pres for at fortsætte med at dreje og bevæge skibet fremad, efter at sammenstødet med revet havde fundet sted.

Pelinaions propel

Bermuda trekanten

Pelinaion, et autentisk skibsvrag med en trist historie, er blot ét af mindst 300 dokumenterede skibsvrag i farvandet omkring øen Bermuda.

Det tidligst opdagede og identificerede vrag med en fastlagt dato er San Pedro fra 1594. Historiske optegnelser og beretninger om skibe, der forliste på Bermudas rev, går dog helt tilbage til 1543. Nogle dykkere har kaldt Bermuda for "Atlanterhavets vraghovedstad".

Beliggende ved den nordlige spids af "Bermuda-trekanten", men på trods af fantasifulde påstande om UFO'er, rumvæsener eller den forsvundne by Atlantis, kan årsagen til de mange skibsvrag i disse farvande let forklares: revet.

Bermudas rev stiger ofte stejlt fra relativt dybt vand til inden for centimeter fra overfladen. Disse rev strækker sig langt ud i Atlanterhavet og har forårsaget mange skibe en alt for tidlig undergang.

En dykker udforsker Bermudas klippefyldte rev

Andre faktorer omfatter sammenløbet af havstrømme, nemlig den kraftige Golfstrøm, som ikke blot plager skibskaptajner, men også skaber uforudsigelige vejrforhold. Orkaner, der genererer kraftige vinde og bølger, rider ofte med de styrende vand- og luftstrømme helt tæt på øen.

Det kræver ikke en UFO at sænke et skib på Bermuda!

Rita Zovetta

Vi fortsatte vores lille udpluk af vragene på Bermuda ved at udforske resterne af Rita ZovettaHun blev bygget i 1919 på et skotsk skibsværft i Glasgow og var et lastdampskib, oprindeligt kendt som Krig GasconSenere ombygget til at transportere tørlast, blev hun omdøbt til Rita Zovetta af sine nye ejere i Italien.

Rita Zovetta brækkede ryggen på klipperne

I 1924, da hun sejlede fra havnen i Poti i Georgien ved Sortehavet til Baltimore, Maryland, Rita Zovetta løb på grund i hård vintersø på den nordøstlige side af Bermuda, lige ud for St. Davids fyrtårn.

Heldigvis omkom ingen ved forliset, og det meste af lasten af manganmalm blev losset, inden skibet sank fuldstændigt den 13. februar. Efter 2. verdenskrig blev vraget i stor grad bjærget for skrotmetal.

Rita Zovetta ligger i 6-20 m vand nær Pelinaion Vraget. Skibet er meget ophugget med et stort område med vragrester, men agterstavnen og propelakslen er intakte. Motor, spil, kæder og kedler kan alle findes blandt vragrester.

Den lange propelaksel på Rita Zovetta

Den intakte A-ramme på Rita Zovetta

Da vi udforskede vraget, stødte vi på en håndfuld invasive dragefisk, sammen med adskillige papegøjefisk og sergeanter, der dristigt beskyttede deres ægmasser.

Invasive dragefisk er ved at slå sig ned på Bermuda

Storøjet kardinalfisk kan findes på de klippefyldte rev

I nogle af de mørkere afkroge af vraget fandt vi et par egernfisk og en storøjet kardinalfisk. Vraget er blevet et hjem for disse arter, og de hårde overflader giver også et solidt substrat for koraller at vokse.

Her, ligesom på alle de vrag, vi udforskede, er det hjernekorallen, der synes at være den dominerende art, selvom andre koraller også trives.

Taunton

Et andet vrag med en historie at afdække er det af TauntonHun blev bygget i København i 1902 og var på vej med kul fra Norfolk, Virginia til St. George, Bermuda, da hun den 24. november 1920 stødte ind i en tågebanke, da hun nærmede sig øen.

Trods kaptajnens bedste indsats ramte hun det nordlige rev og sank uden tab af menneskeliv.

Fordi skibet ligger på lavt vand med en gennemsnitlig dybde på kun 6 m, udforskede vi det som dagens andet dyk. Stævnen er meget tydeligt intakt, og vi nød også at svømme over dampmaskinerne og kedlerne, som stod solidt på havbunden.

Taunton-opslaget til siden på revet

Bueafsnittet af Taunton

Skibsklokken blev bjærget af marinarkæologen Teddy Tucker og senere brugt som rekvisit i den populære film The DeepDet er nu udstillet på Gibbs Hill Lighthouse Museum.

Da vi dykkede ned i vraget, stødte vi på lommer af mørkt sand og kulklumper, der stadig var der mere end et århundrede efter forliset! Disse rester af lasten bærer skibets historie videre til en ny generation af opdagelsesrejsende – dykkerne, der besøger Bermudas skibsvrag.

Taunton ligger på lavt vand

Cristobal Colon

Det måske mest populære vrag blandt dykkere på Bermuda er det af Cristobal Colon, et 150 meter langt luksusliner, der styrtede ned i North Rock-revsystemet i 1936. Kaptajnen havde forvekslet et kommunikationstårn ved North Rock med Gibbs Hill-fyrtårnet og ramt revet i forvirringen.

Om bord var der på det tidspunkt kun de 160 besætningsmedlemmer, fordi skibet for nylig havde afsluttet en rejse fra Mexico til Spanien med 344 passagerer om bord og nu var på vej tilbage til Mexico.

Den engang luksuriøse oceandamper forblev oprejst og stort set ude af vandet i mange måneder bagefter. Den var uopretteligt beskadiget og blev mål for plyndrere, der plyndrede adskillige genstande fra skibet.

Rest af en bænk fra Cristobal Colón

Den dag i dag findes der artefakter fra Cristobal Colon kan findes i hjem og virksomheder rundt om øen. Det var ulovligt at tage genstande fra skibet, og flere bermudianere blev arresteret og stillet for retten. Ifølge én beretning gav en tiltalt dette som sit forsvar i retten: "Hvorfor skulle jeg stjæle en spansk radio, når jeg ikke kan tale spansk?"

En kedel fra Cristobal Colón

Cristobal Colon blev brugt af britiske og amerikanske styrker til målskydning under 2. verdenskrig og sank til sidst. Med tiden, og som følge af målskydningen, er vraget meget opbrudt og spredt over 9,300 kvadratmeter havbund. Det ligger i vand mellem 5 og 18 meter dybt.

Da vi udforskede dette vrag, kunne vi se skibets motorer, dampturbiner og dets dobbelte propelaksel. Dette er et ideelt vrag for dykkere på alle niveauer, som ikke blot vil få øje på papegøjefisk, barracudaer, snappere og vandnymfer, men også vil svømme over og blandt en betydelig del af Bermudas maritime historie.

Grå snapper skjul under afsatser

Knoglerne i Cristobal Colon

Andre skibsvrag

Der er hundredvis af vrag at udforske i disse farvande, og mange flere er endnu ikke opdaget.

Nogle af de mest besøgte af dykkere inkluderer L'Herminie, et britisk krigsskib fra 1824; den Mary Celestia, en konfødereret blokadeløber, der sank i 1864; og Niobe KorinthianDette flydende kasino var blevet ombygget fra at være en olietanker og blev sænket som et kunstigt rev i 2017, efter at regeringen overtog det forladte skib med dets brogede historie.

Da vi udforskede vragene og revene på Bermuda, kom der et spørgsmål i tankerne. I betragtning af at vintrene er kølige der (lufttemperaturerne falder til et gennemsnit på 16°C i januar og februar, med vandtemperaturer på omkring 14-17°C, hvilket får mange vinterdykkere til at bruge tørdragter og tykkere 7 mm dragter), hvordan overlever de hårde koraller så?

Vi ved, at koraller eksisterer i et snævert temperaturområde, og selvom mange kæmper for at overleve i vand, der opvarmes af stigende klimaforhold, spekulerede vi på den nedre ende af deres temperaturtolerance.

På Bermuda fandt vi, at revene med hårde koraller var ret sunde. I modsætning til så mange andre områder i det nærliggende Caribien og Florida, disse koraller trives.

Hjernekoraller trives i Bermudas farvande

BIOS koralsonde

Gennem diskussioner med dykkeroperatører og lokale bermudianere fandt vi ud af, at Bermuda Institute of Ocean Sciences (BIOS) forsker i genetikken hos øens koraller, søger spor til deres iboende modstandsdygtighed og måske finder måder at befolke rev rundt om i verden med arter, der bedre kan tolerere store temperatursvingninger. Vi venter ivrigt på de opdagelser, som BIOS måtte gøre.

Bermuda er en betagende ø med et rigt maritimt skatkammer af sunkne skibe, der venter på dykkere til at udforske. Og selvom legenderne om Bermuda-trekanten kan underholde og fascinere, er det øens naturlige sammensætning, der har bidraget til denne arv.

Bermudas berømte lyserøde sandstrande

Alligevel forbliver spørgsmål, mysterier og uløste tragedier. Vi gravede lidt dybere ned i dette aspekt af Bermudas legendariske farvande ved at gennemføre et PADI Bermuda Triangle Diver-specialcertifikat.

Først forventede vi, at det ville være et trick, men efterhånden som vi gennemgik kurset, der blev tilbudt af Dyk på Bermuda Vi lærte den virkelige årsag bag Bermudas skibsvrag, vi blev udsat for nogle af de mysterier, der stadig eksisterer, og vi fik en meget bedre forståelse for øens rev, vrag og arkæologi.

Vi har kun lige kradset i overfladen.

