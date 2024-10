Azorerne erklærer Europas største MPA-netværk

Og National Geographic Pristine Seas, som deltog i de videnskabelige udforskninger for at etablere de vigtigste områder, der skal beskyttes, deler sine synspunkter – sammen med otte marine arter, der kendetegner denne attraktion i midten af ​​Atlanterhavet for dykkere. Fotografi af Manu San Félix

Det største MPA-netværk (Marine Protected Area) i Europa er ved at blive etableret midt i Atlanterhavet omkring Azorerne, en beslutning, der blev truffet forud for den igangværende FN's biodiversitetskonference. COP16-topmødet har til formål at vurdere fremskridt med det globale mål '30×30' om at beskytte 30 % af planeten inden 2030.

Azorerne, ni øer, der udgør en region i Portugal, har godkendt lovgivning for at oprette RAMPA, Azorerne Marine Protected Area Network, over et område på 287,000 kvadratkilometer.

Femten procent af dets farvande bliver udpeget som fuldt beskyttet og 15 % som stærkt beskyttet, med fiskeri og andre udvindingsaktiviteter enten begrænset eller forbudt.

Azorerne er et af de få steder på Jorden, hvor chilenske djævlestråler (Mobula tarapacana) samles i store grupper. Øerne repræsenterer den nordligste udbredelsesgrænse for mobulide stråler i Atlanterhavet og globalt (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)

Blandt det marine liv, der siges at være beskyttet, vil være dybhavskoraller, hvaler, delfiner, hajer, djævlerokker, fiskearter og hydrotermiske udluftnings-økosystemer.

"Dette er en præstation for Azorerne, hvor regionen fører med et godt eksempel på nationalt, europæisk og internationalt plan i beskyttelsen og forvaltningen af ​​en vital del af vores planet: havet," sagde Azorernes præsident José Manuel Bolieiro.

Sorthalekammen (Serranus atricauda) lever på stenet bund, fra det lavvandede subtidevand ned til omkring 150m dybde og er en vigtig kommerciel art med stigende landinger i portugisiske havne (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)

"Vi håber, at vores beslutning inspirerer andre regioner, som skal handle for at sikre planetens fremtidige sundhed."

Målet om at beskytte 30 % af land og hav inden 2030 blev fastsat af delegerede til det sidste internationale topmøde i 2022, men to år efter nyder kun 8 % af havet ethvert beskyttelsesniveau, mens mindre end 3 % er fuldt eller højt beskyttet .

Sabella spallanzanii, også kendt som middelhavs- eller europæisk fanorm, fjerduster eller blyantorm, er hjemmehørende i lavt vand i det nordøstlige Atlanterhav og Middelhavet (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)

Model af havbeskyttelse

"Når forhandlere samles i Cali, Colombia for at vurdere tilstanden af ​​naturbeskyttelse, giver sagen om Azorerne en model for havbeskyttelse, som verden kan følge," sagde National Geographic Pristine Seas grundlægger Enric Sala.

"Det, der er så bemærkelsesværdigt ved det nye beskyttede områdenetværk, er ikke kun dets massive størrelse, men også det faktum, at så mange lokale grupper arbejdede sammen for at få det til at ske.

"Regeringsembedsmænd, videnskabsmænd, brancherepræsentanter og lokale borgere gik sammen for at udtænke et beskyttelsessystem, der fungerer for alle.

Kortfinnede makohajer (Isurus oxyrinchus) blev observeret ved 23 % af Azorernes pelagiske prøveudtagningsstationer, men er IUCN-klassificeret som truede (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)

"Med ny forskning, der afslører, at vi har brug for omkring 190,000 små MPA'er i kystområder og 300 store MPA'er i fjerntliggende, offshore-områder inden udgangen af ​​2030 for at nå 30×30-målet, er det opmuntrende at se Azorerne flytte verden til rette. retning.

"Nu er det tid for andre regioner verden over at følge deres føring," sagde Sala. "Det er dog vigtigt, at vi ikke beskytter bare 30 %, men de rigtige 30 % for at opnå de største fordele ved biodiversitet, klima og fødevareforsyning, MPA kan tilbyde."

Den blå havdrage (Glaucus atlanticus) er en pelagisk nøgensnegl, der flyder ved at bruge vandets overfladespænding til at holde sig på hovedet. Den jager andre større pelagiske organismer – selv den portugisiske krigsmand (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)

Prioriteret område

I 2018 deltog Pristine Seas i samarbejde med den regionale regering, lokale videnskabsmænd, Waitt Institute, Oceano Azul Foundation og andre partnere i videnskabelige ekspeditioner på Azorerne for at hjælpe med at identificere prioriterede områder for beskyttelse.

Dets team af internationale og lokale videnskabsmænd og filmskabere udfører forskning på anmodning fra regeringer, der ønsker at opfylde deres forpligtelser til havbeskyttelse.

Ved at bruge højteknologiske værktøjer såsom undervandskameraer til at vurdere kyst-, åbent hav- og dybhavsområder tilføjede ekspeditionerne ny information om deres biodiversitet, såvel som påvirkningen af ​​menneskelig aktivitet.

Under jagt vil kaskelothvaler (Physeter macrocephalus) dykke i 40-50 minutter ad gangen, med overfladeintervaller på 10-20min. De er kun næst efter Cuviers næbhval som planetens dybeste dykende luftåndende dyr, der er blevet registreret på 2,250 m (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)

"Vi var vidne til, at de marine økosystemer på Azorerne er et af de mest forskelligartede og dynamiske i Nordatlanten," sagde Pristine Seas chefforsker Alan Friedlander, der ligesom Sala deltog i den videnskabelige udforskning af området.

"Øgruppens unikke geografiske placering, kombineret med dens komplekse undervandstopografi, omfatter havbjerge, hydrotermiske åbninger og dybhavshabitater, der understøtter unikke og forskelligartede biologiske samfund af høj bevaringsværdi.

En skole af udløserfisk (Balistes carolinensis) ved Flores-øen (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)

"Sundheden og bæredygtigheden af ​​Azorernes havmiljø er afgørende ikke kun for lokalsamfund, men også for global havbiodiversitet, klimastabilitet og oceanisk sundhed. Beskyttelse af dette økosystem er afgørende for at bevare dets økologiske, økonomiske og kulturelle værdier."

Siden 2008, National Geographic Pristine Seas siger, at det har gennemført mere end 45 ekspeditioner rundt om i verden og hjulpet med at etablere 29 marine reserver, der dækker mere end 6.8 ​​millioner kvadratkilometer hav.

