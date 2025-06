Tilbage i folden: At finde en Ju-88 i Det Ægæiske Hav

To græske dykkere afslører et skjult stykke historie, et længe savnet, jomfrueligt Junkers Ju-88-flyvrag – ROSS J ROBERTSON fortæller historien baseret på forskning af NIKOLAOS SIDIROPOULIS, der sammen med DR. KIMON PAPADIMITRIOU leverer billederne.

"Da jeg dykkede ned i Det Ægæiske Havs dyb, viste Junkers Ju-88'erens umiskendelige omrids sig under mig. Dens flyskrog og vingefang lå yndefuldt udstrakt over en sandbund, omgivet af svajende pletter af søgræs. En surrealistisk spænding strømmede gennem mig – Kimon og jeg var de første til at se dette vrag tæt på i over 80 år!"

Nikolaos Sidiropoulos beskriver den bemærkelsesværdige opdagelse af det syvende lignende fly fundet i græsk farvand, denne gang ud for øen Psara på en dybde af kun 25 meter.

Under Anden Verdenskrig var det tyske Junkers Ju-88 et succesfuldt tomotors kampfly, der havde flere funktioner. Takket være Manolis Roxanas' indsats var dette flys historie, inklusive en beretning fra piloten fundet i en bog af Peter Taghon, allerede kendt – men selve vraget havde længe undgået at blive opdaget.

Junkers Ju-88, som den ser ud i dag

Bortkomne får

Løjtnant Gert Winterfelds angst må have været håndgribelig, da han fløj sin Ju-88 A4 L1+CK gennem den turbulente nattehimmel den 13. december 1943. Missionen – et lavniveaubombeangreb på Bari havn i Italien – var hurtigt blevet kaotisk.

Efterhånden som vejret blev værre, og antiluftskytsild intensiveredes, lykkedes det besætningen at nedkaste deres bomber, selvom det viste sig umuligt at bekræfte eventuelle træf. To af de tyske fly blev skudt ned i kaoset, før resten af ​​gruppe I og III fra 1. eskadrille for operationel træning. Vinge 1 kunne slippe væk.

Angrebet havde spredt angriberne, mens de navigerede hjem. Mens mange af flyene landede i Albanien, fulgte Winterfeld og hans besætning ordrer og vendte tilbage mod deres base i Elefsina, nær Athen.

Tætte skyer og dårlig sigtbarhed hindrede dog deres fremskridt. Radiooperatøren Unteroffizier Erwin Kielhorn rapporterede snart, at de havde mistet al radiokontakt og var afhængige af deres kompas og håbet om at få øje på velkendte landemærker.

De havde ubevidst fløjet for langt østpå og krydset Det Ægæiske Hav uden at se land. Da deres brændstof svandt ind, og erkendelsen af ​​det uundgåelige begyndte, dukkede en lille ø mirakuløst op i horisonten. Uden muligheder besluttede Winterfeld at droppe flyet.

Tre Junkers Ju-88'ere over Kreta i 1943 (Bundesarchiv)

En individuel Ju-88 (Bundesarchiv)

De svævede over øen og affyrede røde blus for at signalere om hjælp, før Winterfeld begyndte sin indflyvning. Med periodisk måneskin kæmpede han for at holde Ju-88 vandret. Ved 80 meter beordrede han Kielhorn til at frigøre baldakinen, men den rev voldsomt af og ramte halen-fin og sendte flyet styrtende i havet.

Mirakuløst nok slap besætningen relativt uskadt ud af flyet, men bølger slog ind over dem, mens de kæmpede for at evakuere flyet. Redningsflåden kunne ikke udløses, hvilket efterlod dem drivende i det mørke vand.

Winterfeld svømmede mod et klippefremspring og klamrede sig til håbet. "Mit liv-"jakke "...var ikke pustet op, hvilket i sidste ende var en velsignelse," huskede han. Efter at være nået i land, guidede en lokal mand ham til øens borgmester, hvor han fandt sin skytte Alfred Raidt i sikkerhed, men erfarede, at de to andre besætningsmedlemmer var savnet.

"De fire besætningsmedlemmer havde overlevet styrtet," huskede øboeren Manolis Agapousis, hvis far var vidne til begivenhederne. "To svømmede østpå, selvom de var nær kysten og burde have set bjerget, Mavri Rachi, selv om natten. Desværre druknede de," sagde han dystert. "De to andre nåede øen."

Flyverne havde ingen anelse om, hvor de var, men ifølge Manolis fik de øje på en kirkelygte og fulgte dens lys. Hans far, der talte flere sprog flydende, hjalp dem med at få hjælp fra den lokale tyske garnison.

Efter at ligene af deres kammerater var blevet fundet, deltog Winterfeld og Raidt i deres begravelse på naboøen Chios, før de vendte tilbage til deres enhed.

Rekognosceringsdykning

Nikolaos og Kimon fra Underwater Survey Team (UST), en gruppe frivillige skibsvragsforskere og -entusiaster med base i Grækenland, var på øen Psara tidligere i år for en tv-dokumentar med titlen Thalatta – Det Ægæiske Havs hemmeligheder da de hørte rygter om et lokalt flyvrag.

Indsigt fra Manolis, sammen med værdifuld information fra den lokale fisker Spiros Louloudias, viste sig at være afgørende. Spiros huskede, at han stoppede sine fisketure i et bestemt område i 1970'erne, efter at hans udstyr var blevet fanget. Dette hjalp Nikolaos og Kimon med at finde koordinater, der stemte overens med det markerede ujævne område på søkortene.

Bevæbnet med denne viden forberedte de sig på et rekognosceringsdyk i håb om at dokumentere vraget og skabe en detaljeret fotogrammetrisk 3D-model.

"Flyet er bemærkelsesværdigt velbevaret, selvom haledelen er blevet forskudt," husker Nikolaos. "Det ligger nu omvendt og vender i den forkerte retning oven på flykroppen, uden tvivl trukket derhen af ​​fiskenet."

"Fragmenter af disse net klæber til de næsten intakte vandrette stabilisatorer, et tydeligt bevis på utilsigtet forstyrrelse af vraget."

Halesektion

"Kimon og jeg gik rundt om den beskadigede halesektion og betragtede hver især det uhyggelige syn. Jeg kiggede gennem den åbne luge og fik øje på det tilbagetrukne halehjul og dets mekanisme. Længere fremme vakte rester af rorets fastgørelsespunkt min nysgerrighed, sammen med brændstofhullerne til overkastning, der var indlejret i en forstærket slæde."

"Udsigtet ind i flykroppen fra brudpunktet, set fremad, afslørede strukturelle ribber, der nu var skjult under et levende tapet af marin vegetation. Indeni forblev sfæriske iltflasker – sandsynligvis stadig under tryk – sikkert fastspændt, et sjældent syn for en Ju-88, der typisk havde cylindriske flasker."

"Det var også bemærkelsesværdigt, at der var en åben luge, der førte til det bagerste bombeområde, hvis nyttelast for længst var faldet ned over Italien."

Inde i flykroppen

Begge Jumo 211-motorer forbliver monteret, selvom træpropellerne for længst er gået i opløsning. "Én motor, der mangler motorhjelmen, har blotlagt olietryk- og temperaturmålere, der engang var afgørende for besætningen, men nu er uigennemsigtige."

"Jeg kunne ikke lade være med at forestille mig piloten kigge over skulderen på de samme instrumenter fra cockpittet, afhængig af dem for at holde sig i live."

Junkers Ju-88's bagbords motor

Sidevisning af motoren, der har mistet sin motorhjelm

Bagbords motor

"Da vi kom tættere på, bemærkede jeg det kollapsede landingsstel på bagbord under" fløj, dens dæk mærkeligt intakt, som om det stadig holdt luft.

"Cockpittet, hvis baldakin for længst var væk, blotlagde pilotsædet med dets karakteristiske lange hals designet til skudbeskyttelse. De tre andre besætningsmedlemmers positioner kan stadig ses, selvom meget af cockpittet er gået i opløsning og kun har fragmenter af instrumenter og målere tilbage."

Cockpittet

Sidevisning af cockpittet

"Jeg forestillede mig besætningen sidde klemt inde i dette trange rum, grebet af desperation, mens de fløj over Det Ægæiske Hav, faret vild og løbe tør for brændstof."

Øjeblik af ærefrygt

Svævende over vraget delte Nikolaos og Kimon et stille øjeblik af ærefrygt. "Nu indhyllet i et tyndt lag af grønne alger og hjemsted for et levende havliv, svævede dette fly engang stolt gennem himlen, med sin besætning i kamp mod de allierede – men de havde også deres egne venner, familier, drømme og forhåbninger."

"Selvom deres skæbner var kendt, var deres historie forblevet ufuldstændig – indtil nu. Efter årtiers tab i historien lå deres fly foran os, og endelig kunne hele historien fortælles, kun ventende på, at vi skulle vende tilbage til overfladen."

Når alt kommer til alt, fortjener ethvert fortabt får at blive fundet.

Undervandsundersøgelseshold Tak til Manolis Agapousis for at dele sin fars beretning, Manolis Roxanas for at levere fly- og besætningsidentifikation, Spyros Louloudias for at angive placeringen og Thomas Panagiotopoulos, kaptajn på støttefartøjet. Arctic. Pilotens vidneudsagn blev fundet i bogen La Lehrgeschwader 1, l'Escadre au Griffon. Tome 2 af Peter Taghon. NIKOLAOS SIDIROPOULOS er en passioneret dykker og medstifter af UST. Han begyndte at dykke i 2002, opnåede forskellige certificeringer, herunder TecRec 50, og udfører arkivforskning om skibsvrag, skriver artikler, foredrag og skaber dokumentarfilm for at fremme historien og betydningen af ​​maritim kulturarv. ROSS J ROBERTSON, en avanceret dykker i åbent vand og nitrox, er forfatter og underviser med en stor interesse for skibsvrag i Det Ægæiske Hav og græsk historie under 2. verdenskrig. Han bringer disse elementer sammen i adskillige magasin og avisartikler, han er også kurator for webstedet WW2 historier

