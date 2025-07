Baltictech finder endnu et 'Hannibal'-skibsvrag på 90 meters dybde

Polske dykkere har fundet vraget af Baltenland, en tysk lastdamper, der blev torpederet af en sovjetisk ubåd i 1944 under Operation Hannibal, en af Anden Verdenskrigs største maritime evakueringsoperationer.

Der er ikke meget tilbage at se af det store skibs struktur 80 år efter den massive eksplosion, der sænkede det, men vraget havde længe været på dykkerholdets ønskeliste over steder at finde.

Operation Hannibal i begyndelsen af 1945 transporterede tyske tropper og civile væk fra de baltiske kystområder, der blev afskåret af den fremrykkende Røde Hær.

Dykkerholdet fra Baltictech, som allerede har opdaget en række skibsvrag med tilknytning til Hannibal i Østersøen, fandt dette skib på en dybde af 91 meter nord for byen Ustka og uden for polsk territorialfarvand. Det lå omkring 9 km fra den synkende position, der er angivet i samtidige rapporter.

'En uendelig mængde net' ligger på vraget af Baltenland (Baltictech)

Vraget i et øjebliks klarhed (Baltictech)

Holdet, ledet af vragjægeren Tomasz Stachura, startede deres søgen i 2020 og fandt Karlsruhe det år, den Frankfurt i 2021 og i 2023 Geritz Fritzen.

Det var kun tilbage Orion og Baltenland, et stort mål på 103 meter, der stammer fra Storbritannien og blev bygget i Sunderland i 1904.

Mens den stadig hedder Valdona, blev hun beslaglagt af tyske styrker i Rotterdam i 1940, omdøbt til Baltenland og sat i arbejde mellem Kiel og Gdynia i Polen – hvor Baltictech har base – med at transportere forsyninger til tyskernes østfront og bringe flygtninge tilbage fra Preussen.

Skibet før 1940, da det blev døbt Valdona (Baltictech)

Hun fragtede en stor sending forsyninger østpå sammen med to andre handelsskibe og tre eskorter, da konvojen den 25. december blev opdaget af den sovjetiske ubåd. K-56.

Lige før klokken 2 på anden juledag, K-56 affyrede de to torpedoer, der sænkede Baltenland, selvom eskortefartøjerne ifølge tyske rapporter var i stand til at redde hele skibets besætning.

Dykkerbåden (Baltictech)

"Disse to torpedoer og en enorm eksplosion af ammunition forårsagede en kraftig ødelæggelse af vraget," udtalte Baltictech efter at have besøgt vraget. På havbunden fandt de kun "en bikube af blah blah, ødelagt af en endeløs mængde net".

Sigtbarheden under dykket var sjældent mere end en halv meter, men holdet var i stand til at identificere militært udstyr, herunder ammunition og gas-masker samt reservedele, sko, dæk og propeller.

Diskussion om dykket: Tomasz Stachura er til venstre (Baltictech)

"Det er en skam, at vraget ligger så langt og dybt, for det skjuler sandsynligvis flere hemmeligheder," udtalte Stachura, der er fotograf, der tager billeder af vrag i dybden, og grundlægger og administrerende direktør for en dykkerdragtsproducent. Santi dykning.

