Helte, en skurk og et skibbruds-mirakel

SELCUK KOLAY blev ikke et skibsvragjagt-es uden vedholdenhed og et mål af held, og han nyder godt af begge dele i sin søgen efter en ægæisk damper fra det 19. århundrede, sænket af et andet skib fra eget selskab

Jeg havde det i tankerne at skrive en bog om skibsvragene i tyrkiske farvande i Det Ægæiske Hav, så jeg forsøgte at indsamle oplysninger fra forskellige kilder om tidligere skibstab – med undtagelse af de vrag, jeg allerede havde lokaliseret og dokumenteret.

Vrag fra Age of Steam er mit største interessefelt, så jeg arbejdede i arkiverne og koncentrerede mig hovedsageligt om tabte dampskibe.

Efter et par uger gennemgik jeg nogle gamle lokale aviser udgivet i Istanbul og Izmir (Smyrna), da jeg stødte på en interessant beretning. Det drejede sig om en kollision nær Izmir, hvor et af de involverede skibe var gået under med store tab af menneskeliv tilbage i slutningen af ​​1868.

Dette var den tid, hvor skibe gjorde overgangen fra sejl til damp, idet de beholdt deres sejl, men brugte dampmaskiner, der drev skovlhjul eller skruer, som hovedkilden til fremdrift.

Yderligere undersøgelser i udenlandske arkiver af aviser udgivet omkring samme dato afslørede endnu flere detaljer om ulykken og forliset baseret på overlevendes beretninger.

Dødeligt møde

Den dødsdømte damper Kalioub

De 1,125 tons Kalioub var blevet bygget af Pile Spence & Co fra Hartlepool i 1864. Selvom det ikke var et af de største, var dette jernskib et af de fineste fartøjer fra Azizieh Company of Egypt, et land på det tidspunkt under osmannisk styre.

Skibet sejlede mellem Alexandria og Istanbul. Hun havde forladt den tidligere havn under kommando af Djezairli Mohammad med en besætning på 80 hænder og 85 passagerer om eftermiddagen den 15. december 1868.

Da vejret var godt, løb hun hurtigt rundt om Syriens kyst og kort efter midnat den 17. december – nogle timer før sin sædvanlige tid – nåede hun Cesme (Tschesme)-kanalen mellem øen Chios og det tyrkiske fastland.

Natten var meget klar, med en let brise og intet hav på. Omkring klokken 1 Kalioub havde ryddet passagen og rundede Kap Karaburun, da det røde bagbordslys fra en anden damper blev set et godt stykke foran bagbords stævn.

Kalioub's navigationslys brændte kraftigt på det tidspunkt, og hendes røde bagbords lys må også være blevet set af det nærgående skib. Da sidstnævnte stadig var et vist stykke væk, var den Kalioub presset på.

Efter kort tid nærmede de to skibe sig hurtigt, og den fremmede – som på dette tidspunkt var blevet anerkendt som en anden Azizieh Company-damper, Sharkie – pludselig styrede bagbord og kørte stem-on ind i Kalioub før hun kunne undgå sammenstødet.

Survivor skriger

Sharkie slog til Kalioub lidt foran midtskibs på bagbord side, bragende gennem kulbunkeren og ind i den forreste kedel. Hendes bovspryd væltede også fortragten. Kalioub's formast var så rystet ved sammenstødet, at det efter kort tid gik over.

Der havde været passagerer på Kalioub's fordæk, og flere skal være blevet dræbt på stedet, mens de overlevendes skrig rejste sig højt over støjen fra undslippende damp og de modstridende råb fra officerer og besætninger på de to skibe.

Det var tydeligt, at Kalioub var på vej ned, så hendes kaptajn bønfaldt Sharkie's kommandant for ikke at bakke ud - alligevel vendte han motorerne og dampede videre og gik Kalioub til hendes skæbne.

Især kaptajn Mohammad og de fleste af hans officerer opførte sig beundringsværdigt, men besætningen så ud til at have delt i den generelle panik, og der gik meget tid på at sænke bådene i vandet.

Fem af de seks både, der blev båret af skibet, var i stand til at blive sænket, men igen forårsagede kapløbet om at komme ind i dem tab af flere menneskeliv.

Det var nu, den beskadigede formast faldt og ramte og knuste en båd fyldt med en blandet gruppe af besætning og passagerer, inklusive den britiske ingeniør.

Mens de kæmpede i vandet - næsten 45 minutter efter kollisionen - slingrede damperen over og gik ned og sugede med sig fragmenterne af båden og de fleste af dem, den havde indeholdt. En anden båd, der kun var få meter væk, nåede at fiske fem af dem op - ikke inklusive den britiske ingeniør.

Af de resterende personer, der gik ned med skibet, menes det, at ingen blev reddet. Kaptajn Mohammad og den anden officer var blandt de 50+ mennesker, der mistede.

De fire både med de overlevende landede med lidt hjælp fra lokale tyrkiske folk nær landsbyen Karaburun i de tidlige timer og blev bragt til Urla (Vourla), før de blev ført videre til Izmir.

Lloyds List udsendte en mere nøgtern meddelelse end den New York Times

Kommandørens fejhed

Heltemodet af Kalioub's kaptajn modsatte sig den fejhed hos chefen for Sharkie som, hvis han var blevet ved det synkende skib, kunne have reddet enhver sjæl om bord.

I stedet dampede han sydpå til Cesme i timerne efter ulykken og løb videre til kysten og hævdede, at han havde ramt sten. Efter at have gennemgået nogle reparationer, blev skibet reflotet og sejlet til Alexandria.

Jeg fandt historien interessant nok til at berettige fuldførelse ved at lokalisere vraget af den Kalioub, mere end 150 år efter hendes forlis.

Dette ville blive en kompliceret søgning, fordi der ikke var angivet nogen tidsramme. Ifølge avisens optegnelser Kalioub havde ryddet Cesme-passagen kl. 1 og rundede Kap Karaburun, som i virkeligheden er en enorm halvø på 20 mil, der peger mod nord, og som løber parallelt med Chios med havet imellem opdelt mellem tyrkisk og græsk farvand.

Mit eneste håb var, at jeg ville lokalisere vraget i tyrkisk farvand, hvis det overhovedet var der – og det betød, at jeg skulle scanne et område på cirka 130 kvadratkilometer!

Sonarbillede viser kollisionsskader på bagbord side mellem tragte (Selcuk Kolay)

Nærmere visning af kollisionspunktet (Selcuk Kolay)

Kollisionsskade (Selcuk Kolay)

Broområde mellem tragtene (ROV-optagelser redigeret af Selcuk Kolay)

Det tog omkring seks måneder, før jeg så formen af ​​et vrag på min side-scan-ekkolodsskærm. Den lå i en dybde på omkring 80m. Dimensionerne så ud til at svare til de specifikationer, jeg havde hentet fra arkiverne, men der havde ikke været nogen billeder eller planer af skibet tilgængelige.

Ekkolodsbilledet alene ville ikke være nok til at verificere vragets identitet, så mit team og jeg bliver nødt til at udføre nogle dyk. Vi skulle dog først have fat i et billede af skibet for at sammenligne med det, vi ville se på vragstedet.

Miraklet

Der gik et par måneder mere, da jeg prøvede at finde et billede eller en plan af Kalioub. Så skete der et mirakel. Jeg var på besøg hos en af ​​mine auktionsholdere i Istanbul, da jeg pludselig på væggen bemærkede fire indrammede litografier af dampskibene tilhørende Azizieh Company. En af dem var Kalioub – en elegant damper med bovspryd, tre master og to tragte!

Selcuk Kolay kits up (Ahmet Tasci)

Jeg tog det første dyk med min kammerat Kaya Yarar på åbent kredsløb og brugte helium trimix 18/45 som vores bundblanding. Sigtbarheden var enorm - vi kunne allerede se vraget på 50 meters dybde!

Skudlinjen var landet lige ved siden af ​​bovsprydet, og vi startede vores tur langs bagbords side mod agterstavnen og holdt os ca. 3 m over skibsvraget.

Buen (Selcuk Kolay)

Jeg var forbløffet over dens tilstand. Jeg havde ventet et for det meste kollapset vrag, men det sad oprejst og pegede mod nordøst, og dets stævn var i så god stand, at skibet så ud, som om det var gået ned for kun et par år siden!

Mit mål var at se kollisionsskaden og tragtene som andre solide beviser på skibets identitet. Og ja, da vi nærmede os midtskibssektionen, kunne vi tydeligt se de enorme kollisionsskader og den nedfaldne fortragt, der stadig lænede sig op ad broen.

Kaya Yarar over fordækket (Selcuk Kolay)

Dæk midtskibs ved kollisionspunktet med den faldne fortragt (ROV-optagelser redigeret af Selcuk Kolay)

Koøje i spisepladsen til styrbord midtskibs (Ali Hakan Egilmez)

Tallerkener og flasker i spiseområdet (Ali Hakan Egilmez)

Over fyrrummet (Ali Hakan Egilmez)

Ali Ethem Keskin inspicerer det agterste lastrum (Ali Hakan Egilmez)

Tallerkener og krukker i lastrummet (Ali Hakan Egilmez)

Det var, som om tiden var frosset. Jeg kunne visualisere øjeblikke efter kollisionen, og undrede mig over, hvordan skibet havde formået at holde sig flydende i trekvart time efter denne forfærdelige ulykke, efter at have fået så store skader.

Svømmende længere tilbage over maskinrumslugen og agterlugerne nåede vi resterne af styretøjet lige ved agterstavnen og afsluttede vores rundtur i vraget. Jeg havde set alt, hvad jeg ønskede at se på dette enkelt dyk...

Rester af styretøj på agterdækket (ROV-optagelser redigeret af Selcuk Kolay)

Rebreather dykker

Yderligere dyk blev udført af mine teammedlemmer Ali Ethem Keskin og Ali Hakan Egilmez til film- og målingsformål for at fuldføre verifikationen af ​​vragets identitet. De brugte rEvo lukket kredsløbsrebreather med en 18/45 helium trimix som fortynder og EAN 50/50 som deco blandinger.

Endnu et tabt og for længst glemt skib var blevet lokaliseret og dokumenteret i tyrkiske farvande - et skib med en kort levetid, der fik en tragisk ende. Et skib, der engang kom fra Hartlepool og endte i det Ægæiske Havs dyb.

Selcuk Kolay (Ahmet Tasci)

