Maltas delfinpark: er det en zoologisk have eller et cirkus? 

Et smuthul i Maltas 10 år gamle dyrevelfærdslovgivning forklarer, hvorfor det eneste delfinarium på den populære middelhavsdykkerdestination stadig har lov til at opkræve besøgende for at se delfiner i fangenskab optræde for dem.

Det er netop den kendsgerning, at Mediterraneo Marine Park er registreret som en zoologisk have, der har givet den mulighed for at fortsætte sine aktiviteter i lyset af fortsatte protester fra dyrevelfærdsforkæmpere - og måske forklarer, hvorfor myndighederne er ordknappe, når de kontaktes for kommentar fra disse forkæmpere og Divernet.

Flaskenæsedelfinerne ved Mediterraneo, handelsnavnet for Marineland Ltd på Maltas nordøstkyst, har været der i mere end 20 år for at optræde og interagere med offentligheden.

Delfin optræder i den maltesiske marinepark (Marine Connection)

For to år siden blev parkens tre kvindelige delfiners død bragt frem i lyset af samarbejdsorganisationer Marine Connection, Animal Liberation Malta og Delfinprojekt.

Mediterraneo beskyldte dødsulykkerne for, at en dykkerentreprenør havde efterladt en blyfyldt vægtpose i delfinernes pool, hvilket inden for en måned resulterede i deres dødsfald ved forgiftning, som rapporteret om Divernet.

Parkens fem mandlige delfiner havde overlevet efter cirka tre måneders behandling. Den ældste, Sol, var blevet fanget ved Cuba i 2000, og de andre blev født i parken – Sols to sønner Rohan (5) og Luqa (4), og Ninu (14) og Cha (13).

'Flyttet til Spanien'

Kampagnen sagde dengang, at delfinariet havde undladt at informere offentligheden om dødsfaldene og ikke havde givet forklaringen om blyvægtene før et år senere, efter at personalet havde fortalt en spørgende besøgende, at hunnerne var blevet flyttet til Spanien – en påstand afsløret som usand.

Denne sommer, bekymret for, at de resterende fem handelfiner kunne lide af at leve i bassiner, der siges at være "alvorligt forværret" efter at være blevet oversvømmet med alger, kontaktede den britiske organisation Marine Connection Maltas dyrevelfærdskommissær Alison Bezzina.

Marineforbindelse blev dannet af Liz Sandeman og Margaux Dodds for mere end 30 år siden, efter deres succes med at kæmpe for lukningen af ​​Storbritanniens sidste tilbageværende delfinarier. De opfordrede Bezzina til at iværksætte regelmæssig uafhængig testning af vandet i bassinerne af Maltas veterinærregulerende afdeling (VRD) som en hastesag.

Leveforholdene i delfinbassinerne er blevet forringet (over og under), siger forkæmpere (Marine Connection)

"Vi føler også, at da Mediterraneo i øjeblikket opererer under en zoo-licens, bør dette gennemgås og under omstændighederne tilbagekaldes," sagde Dodds til Bezzina.

"Disse delfiner bliver brugt i shows og offentlige interaktionssessioner; denne kendsgerning i sig selv strider mod formålet med en zoologisk have, de bliver ikke brugt til nogen bevaringsindsats, og som sådan er der tvivl om licensens gyldighed."

Definition af et cirkus

Ved første øjekast kan sådanne cirkusagtige shows synes at placere parken i strid med både dens nuværende licens som zoologisk have og maltesisk lov. I henhold til dyreværnsloven af ​​2014 skal faciliteter, hvor dyr bruges til "forestillinger, udstillinger, show eller til uddannelse deraf i cirkus” kan få inddraget deres kørekort, lokaler lukket og dyr flyttet.

Denne lovgivning definerer et cirkus som "enhver udstilling, der opføres af udstillere for at tjene penge og ses af offentligheden til underholdning, som tilbyder morskab og fremvisning, og hvor dyr er tvunget til at udføre tricks eller manøvrer, som ikke afspejler deres naturlige adfærd eller ikke tilbyde enhver uddannelsesmæssig værdi”.

Dog fremgår det af en dispensation (31E), at vilkårene "ikke finder anvendelse på zoologiske haver, der er meddelt tilladelse efter denne lov, med den begrundelse, at dispensationen ikke bringer formålene med denne lovs bestemmelser i fare".

I juni fortalte Bezzina Marine Connection, at hun var i kontakt med VRD for at afklare detaljerne i dets inspektioner ved Mediterraneo, men organisationen siger, at trods fortsatte anmodninger om feedback, har kommissæren ikke givet yderligere detaljer siden da.

Divernet har også kontaktet Bezzina for at få afklaring af situationen, men hun svarede kun, at licensering og regulering af enheder som Mediterraneo var VRD's ansvar, idet hun henviste henvendelsen til direktoratets veterinærofficer Dr. Duncan Chetcuti Ganado. Han har ikke svaret på forespørgsler.

'Analyse hvis det er nødvendigt'

Mediterraneo Marine Parkhar dog været mere udestående. "Vores tanke analyseres dagligt på fysiske og kemiske parametre," fortalte manager Pietro Pecchioni Divernet.

”En gang om måneden udføres en mikrobiologisk analyse fra et eksternt (tredje) laboratorium. Alle parametre er i overensstemmelse med standarderne og retningslinjerne. Regeringen er i kontakt med os for yderligere inspektion og analyse, hvis det er nødvendigt."

Adspurgt om overholdelse af dyrevelfærdslovgivningen sagde Pecchioni: "Jeg vil opfordre dig til at læse den samme lov med opmærksomhed. Vores institution er en akkrediteret zoologisk have."

Parken har tidligere udtalt, at et hold dykkere bruges til at rense bassinerne og håndtere algevækst, og selvom væksten kan virke uskøn, siges den ikke at være skadelig for delfinerne.

Delfiner i deres pool i Mediterraneo Marine Park (Marine Connection)

»Der er tilsyneladende gennemført vandtest, men det er parken, der regulerer sig selv, da det udføres af personalet der,« siger Sandeman. "Hvorfor vil de ikke offentliggøre resultaterne af disse tests eller tillade uafhængig inspektion af anlægget og deres delfiner?"

"Vores mission er at kæmpe for bevarelse af havlivet og formidle værdifuld viden til offentligheden om den kritiske betydning af at bevare vores oceaner og de storslåede skabninger, der bebor dem," hævder Mediterraneo Marine Park.

Til gengæld udtaler Marine Connection på sin hjemmeside: "Det faktum, at Mediterraneo Marine Park fortsætter med at fungere, tyder på, at myndighederne vender det blinde øje til disse dyrevelfærdsspørgsmål, som vi ikke kan tolerere."

