Ustica: Siciliens dykkerjuvel

PENELOPE GRANYCOME kendte Sicilien, men havde aldrig prøvet dets scuba-dykning - en tur til den lille ø ud for dens nordkyst gav hende muligheden for at finde ud af, hvorfor den blev så højt vurderet

Øen Ustica er måske ikke kendt for britiske dykkere, men at dykke i dens farvande for nylig var som at opdage en uopdaget juvel, et havlandskab af glitrende blå topas ledsaget af dramatisk topografi, huler, svømmeture og en overflod af fisk – resultatet af Usticas vulkanske arv og dens status som det første italienske beskyttede marinereservat siden 1986.

Ankomst til havnen (Penelope Granycome)

Som en elsker af Sicilien havde jeg ofte lagt mærke til øen ved nedstigningen til Palermo, og blev glad, da jeg læste om dens biodiversitet og de dykkemuligheder, den gav. Sicilien byder på udfordrende vrag, grotter og undervandsruiner, og Ustica, med sin charme, lethed og varme gæstfrihed, virkede det perfekte sted at begynde at udforske sin undervandsverden.

Flyvetiden fra London til Palermo er lige under tre timer, efterfulgt af en 90-minutters hydrofoiloverfart fra havnen med Liberty Lines, med kun 5 euro ekstra opkrævet for et stort dyk.taske.

Ved det maleriske afstigningssted blev jeg mødt af Claire, en af ​​ejerne af Orca Diving Ustica, et 5* PADI-dykkercenter, og Salvo, ejer af Sogni Nel Blu-hotellet, hvor jeg skulle bo.

Blide trapper i byen... (Penelope Granycome)

… fører mod dykkercentret (Penelope Granycome)

Efter en hurtig check-in var det en kort gåtur ned ad en af ​​mange smukke trapper til dykkercentret for en introduktion og forberedelse af udstyr. Medejer Davide fortalte mig om øens Marine Protected Area (MPA), som dækker omkring 15 km kystlinje og er opdelt i tre zoner.

Den relativt lille 60 hektar store zone A er forbudszonen, mens zone B og C, der hver dækker omkring 8,000 hektar, er henholdsvis et generelt reservat og et delvist reservat.

At beskrive den enestående lille by som charmerende er en underdrivelse. De fleste af restauranterne lå få minutter fra hotellet, og der var sat stier ud for at udforske hele øen.

Grupperet for at dykke

Næste morgen, efter at have vågnet til en spektakulær udsigt over havnen og en lækker kaffe og croissant på Salvos café, mødte jeg guiderne og andre dykkere på Orca. Alle blev grupperet til dyk kl. 8 og kl. 11 med deres guider, og sprogene var engelsk, fransk, tysk og italiensk.

Forbereder sig på at dykke (Penelope Granycome)

Organisationen var problemfri, inklusive din egen kop tilbage ved basen til vand før og mellem dyk og lækre snacks. Vores udstyr og våddragter var blevet taget ned til RIB'erne, en kort gåtur væk, så den eneste opgave var at forbinde BC og Tilmeld til 15-liters ståltank (12-liters enheder er også tilgængelige).

Vi rullede ind i 29°C vand og krystallinsk sigtbarhed, og det første dyk ved Punta Galera skuffede ikke.

Ustica blev skabt for en million år siden ud fra kontinuerlige undervandsudbrud og en vedvarende række af processer (herunder et sidste større udbrud for 130,000 år siden samt nedsænkning fra en polar smelte), der har formet topografien.

Basaltisk ensartet klippe dannet af hurtigt kølende lava er et træk, og vi svømmede ud og tilbage langs et bælte af klippe for at blive velsignet med synet af barracuda, ravjack, en muræne og en bemærkelsesværdig Aplysiida havhare, en kæmpe havsnegl, der flyver yndefuldt gennem vandet og får sit navn fra sine søde kaninøre-lignende næsehorn.

Barracuda (Fanny Floirat-Lohyer)

Også fascinerende er havharers parringsvaner – som hermafrodit parrer de sig i én lang række eller gruppe. Davide nævnte de gamle middelhavsfiskeres overtro om, at et uheld resulterer i skaldethed ved at røre ved en havhare. Det latinske navn på Aplysia depilans sort betyder hårfjerningsmiddel havhare.

Efter et hurtigt tankskift og overfladeinterval med masser af vand, iste og snacks, begav vi os til den nordlige del af øen og stedet Secca della Colombara, som godt kunne oversættes fra siciliansk som "surlow of the doves", hvor bølger slår ind over stimen af ​​Dove Rock.

Nedenfor fyrtårnet ved Punta Cavazzi (Fanny Floirat-Lohyer)

At falde ned på en tinde og ned ad en skrånende mur til 30 m førte til Ustica-vraget, en dramatisk udsigt over et kommercielt skib, der sank i 2005 efter at have ramt stimen. Liggende på siden gav den en kulisse til nogle enorme fisk, der omfattede både en dusky grouper og en flaske grouper. Davide så også en paraply-snegl og en skorpionfisk der.

Spectacular Astroides orange koraller skilte sig ud mod det blå, og hele stedet viste sig at være et fristed for artsspottere.

Efter sådan en vidunderlig morgen og to ret dybe dyk var det tid til en lur, derefter kaffe og siciliansk slik på pladsen, og senere sluttede jeg mig til alle de andre dykkere og guider til solnedgangsaperitivo.

Røde gorgonianere

En ny dag bragte et tidligt dyk ved Punta dell'Arpa i den sydlige del af øen. Det var et smukt sted, der gav mulighed for at fange lidt dybde og se gorgonerne på omkring 34 m.

Røde gorgonianer, der dækkede kampesten og gennemsvømning af stenede koralmadreporer, var en fornøjelse. Orca tager AOWD- og Deep Specialty-elever hertil for den beskyttede dybde og det smukke landskab.

Cratena peregrina nøgensnegl (Fanny Floirat-Lohyer)

Sutta a Za Lisa var den næste, en legeplads med tunneller og snævre svømmegennemgange, en af ​​dem på 27m. At være komfortabel er afgørende, for ikke før har du forladt en, før der er en anden at komme ind.

Vores guide Alex tog os gennem flere svømmeture, før vi steg op til en kløft. Hele stedet er rig på biodiversitet, med en hule, der indeholder madreporer og en petrosia svamp, der bliver mørkere under udsættelse for solen. Der kunne man finde både hjemmeskohummere og muræner, og vi så endnu en kæmpe havabbor.

Rocky undervandstopografi (Fanny Floirat-Lohyer)

Sidste dag

Den sidste dag var lige så speciel, og et kilo faldt for at finjustere min opdrift til et guddommeligt tidligt dyk ved Grotta della Pastizza, dets navn stammer fra den wienerbrødsformede sten ved overfladen.

Dette dyk foregik oprindeligt gennem tre ud af fire lavvandede huler, der dukkede op i én, hvori plettet lys piblede. Udsmykket med en statue af øens skytshelgen, San Bartolicchio, holdt roen i kammeret os i tavs ærefrygt.

Så faldt vi ned af en mur rig på liv og endnu en stor brun havabbor til omkring 25m. Dette sted bruges også til natdyk for at se dens ål og krebsdyr samt havharer, blæksprutter, blæksprutter og nudis.

Felimida krohno nøgensnegl (Fanny Floirat-Lohyer)

Sidst men bestemt ikke mindst var en spændende RIB-tur til Usticas mest berømte sted, Scoglio del Medico, eller Lægens klippe.

At dække det hele ville tage flere dyk. Vi gik ned i en hule kendt som Grotta della Balena, fordi den ene åbning ligner en hvals mund, og da vi først kom ind i en mindre hule, så vi fire havabborre stillet op som en modtagelseskomité.

En linje af mørke havabborre (Fanny Floirat-Lohyer)

Dette var endnu et paradis for livet i havet, herunder krabber, skorpionfisk og nøgensnegle, med masser at finde, hvis du har tid.

Efter at have fundet en tunnel ned til omkring 30 m var det op i det blå til et magisk fiskeshow på toppen, strålende med barracuda, ravjack, stribet havabbor og havharer.

Penelope med Orca Diving Ustica-besætningen

Disse seks dyk, som skylder deres storslåethed til beskyttelsen fra reservatet og Usticas vulkanske arv, vil altid forblive hos mig. Efter farvel var det tilbage til Palermo, med den glæde efter dykning, der ikke behøver at blive forklaret for andre dykkere.

FAKTA-DOKUMENT Priser til Orca Diving Ustica start ved 50 euro pr. dyk, nedskalering for dykkerpakker. PADI kurser fra DSD til divemaster og leje af udstyr er til rådighed. Sogni Nel Blu Hotellet tilbyder værelser fra 2-30 nætter – et ophold på to nætter koster fra 160 euro pr. værelse (to deler) inklusive transport til og fra havnen. Fly til Palermo er tilgængelige fra de fleste lufthavne i London og tager mindre end tre timer, fra £56 retur (Ryanair). Liberty Lines kører en hydrofoilbåd fra Palermo Port til Ustica fra 24-37 euro per overfart.

