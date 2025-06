Første øje på det 300 meter dybe Terra Nova-skibsvrag

Den første visuelle undersøgelse af det 300 meter dybe vrag af det historiske skib Terra Nova, som medbragte kaptajn RF Scott og hans hold på deres fatale ekspedition til Sydpolen, er blevet udført af et hold af marinearkæologer, historikere og tekniske eksperter.

Brug af ekspeditionsfartøjet Legendbesøgte de det afsidesliggende område i Nordatlanten ud for Grønland, hvor Terra Nova mødte sin ende under 2. verdenskrig – årtier efter Scotts sidste ekspedition.

"Legends undersøgelse af Terra Nova "er prikken over i'et på et projekt, der har været undervejs i næsten to årtier," sagde projektleder Leighton Rolley.

"Det, der startede som et koncept i 2005, førte til den vellykkede opdagelse af vraget i 2012, og nu, takket være denne seneste ekspedition, har vi endelig været i stand til at udføre en detaljeret visuel undersøgelse af et af de mest ikoniske fartøjer i polarhistorien."

Leighton Rolley arbejdede også på Terra Nova-ekspeditionen i 2012

"Legends arbejde har besvaret mange af de længe eksisterende spørgsmål omkring tilstanden og de sidste øjeblikke af Terra Nova og dermed afsluttes en historie, der har fascineret polarhistorikere i over et århundrede.”

Rester af skibets hjul, også i brug nedenfor (Matthew Innes / MY Legend)

Bygget i Skotland i 1884 til Dundee-hvalfangst- og sælflåden, Terra Nova var en 57 meter lang tømmerbark designet til at modstå selv barske polarforhold.

Hun beviste sit værd for kaptajn Scott på hans første Antarktis-ekspedition i 1903, da hun som hjælpefartøj forsynede og hjalp med at befri hans skib RRS. Discovery fra isen i McMurdo Sound.

To år senere, Terra Nova styrkede sit omdømme med en arktisk redningsaktion, der hjalp med at bjærge opdagelsesrejsende, der var strandet i Franz Josef Land efter den mislykkede Fiala-polarekspedition.

Under den britiske Antarktis-ekspedition i 1910-1913 Terra Nova blev det primære ekspeditionsskib, der fragtede Scotts hold inden deres forsøg på at nå Sydpolen til fods – hvilket de gjorde, men som berømt nok ikke lykkedes med at nå tilbage.

Terra Nova i Antarktis i 1911 (Herbert Ponting)

Terra Nova besætning (Cool Antartica)

Terra Nova fortsatte med at arbejde i sælfiskeriet på Newfoundland, før hun gjorde tjeneste i 2. verdenskrig. Hun blev til sidst beskadiget af isen og sank ud for Grønland i 1943 efter 59 års hård tjeneste.

I 2012 blev forskningsfartøjet Falkor, drevet af USA's Schmidt Ocean Institute, scannede det, der formodedes at være vraget, på hundredåret for kaptajn Scotts død.

Multibeam-billede af Terra Nova fra 2012 (Schmidt Ocean Institute)

Legend Ekspeditionen var reelt en opfølgende mission med at udføre en detaljeret visuel undersøgelse af stedet ved hjælp af avanceret undervandsteknologi og en moderne ubåd.

De optagne billeder i høj opløsning bekræftede vragets identitet ved at afsløre centrale strukturelle træk, sagde Rolley, samt dokumenterede "et levende marint økosystem med koldtvandskoraller, anemoner og fisk, der trivedes på vraget".

"Dette dyk var kulminationen af ​​mange års planlægning, koordinering og tålmodighed," kommenterede ubådsofficer Aldo Kuhn. "At være den første til at se Terra Nova siden den sank for 80 år siden, var både ydmygende og opløftende.

Lawrence Oates passede de slædebærende ponyer på Scotts sidste polartur. Han ses stående ved siden af ​​lastrummet vist nedenfor, med dets spil synlige (MIN Legende)

"Vi undersøgte så meget af vraget som muligt, fra den slående, delte stævn til de spredte rester af dæksudstyret. Et af de mest betydningsfulde øjeblikke var opdagelsen af ​​styrepladsen nær agterstavnen – et symbolsk og rørende fund."

Terra NovaBesætningen var blevet reddet, men undersøgelsen bekræftede omfanget af de skader, skibet havde lidt, efter at det var blevet sat i brand og endelig afværget af kanoner fra bevæbnede kystvagts redningsfartøjer for at forhindre det i at blive en fare for navigationen. Selvom stævnen var flækket, var det den agterste del, der så ud til at have ramt havbunden først.

"Denne ekspedition fremhæver også den exceptionelle kapacitet hos Legend og hendes besætning til at operere i fjerntliggende og udfordrende miljøer og kombinere moderne teknologi med præcis udførelse for at opnå et historisk resultat,” sagde Rolley.

Også på Divernet: DYKNING I ISBJERGENE PÅ GRØNLAND, ENDURANCE SHIPWRECK VISER SINE 'SANDE FARVER', LIVENDE UDHOLDNINGSBILLEDER I DOKUMENTAR MED TO EKSPEDITIONER, SØGGEN PÅ SØGGEN: TASTE SHACKLETON-BÅD FUNDET