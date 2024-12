Fridykker: Dybere ind i Molchanovs verden

Film om fridykning, hvad enten det er dokumentarisk eller fiktivt, har vist sig overraskende populær blandt publikum i de senere år. Netflix har nydt godt af nogle givende seertal - for ikke at nævne en retssag.

De har tendens til at have fantasiløse navne - Det dybeste åndedrag, et åndedrag, ingen grænse, hold vejret – så kan nemt blive forvirret i hukommelsen. Men folk virker fascineret af vandsportsfolks målbevidste bud på at strække grænserne for den menneskelige krop, mens de er klar over, at potentiel tragedie lurer for enden af ​​hver downline.

Den seneste tilføjelse er ved at blive udgivet på en af ​​de mindre abonnerede digitale platforme, Paramount+, men den har været meget ventet, fordi den omhandler sportens indiskutable nuværende konge, den russiske dykker Alexey Molchanov.

Plakat (Paramount-billeder)

Hvor fridykningsfilm typisk drejer sig om forsøget på at slå en verdensrekord – og jeg forestiller mig ikke, at den typiske seer har været ligeglad med, om det er i Variable Weight Bi-Fins eller Free Immersion eller en hvilken som helst anden disciplin – twist med denne film er, at Molchanov sigter mod at holde enhver verdensrekord i dybden i løbet af et år.

Fridykkere og tilhængere af sporten vil godt være klar over, om han lykkedes med sin amim eller ej, men det vil de fleste seere ikke, så det er et pænt, pænt set-up.

Molchanov efter et dyk (Paramount Pictures)

De er måske ikke engang klar over, at Molchanov forbliver i live og har det godt, men det tragiske element er under alle omstændigheder bagt ind, og ingen præmier for at gætte på, at det ligger i Alexeys forhold til hans fænomenale mor. Natalya Molchanova regerede kvindelig fridykning indtil sin død i 2015 på det, der for hende skulle have været et 40 m sjovt dyk.

Fridykning har en tendens til at svinge mellem det praktiske og det spirituelle, og opsætningsscenen fik mig til at frygte, at denne produktion kunne være indstillet på at udforske dybdernes mysterier som afspejlet i den menneskelige psyke osv.

Intet kunne være længere fra sandheden – dette er en muntert faktuel dokumentar, designet til at give et indblik i en eliteatlets liv. Molchanov står ikke kun over for de fysiske og mentale udfordringer, der følger med sporten, men også sådanne praktiske forhold som at blive blokeret fra at optræde på verdensscenen som russer på grund af landets ulovlige invasion af Ukraine.

Mand i den gyldne dragt (Paramount Pictures)

Fridykker lykkes med at gøre sin stjerne mere tilgængelig. Vi møder ham sidste år, 36 år, med hovedet i en tank, mens en fysiolog overvåger ham. Hun er forsigtig og vil have ham til at hvile sig, mens han er fast besluttet på at gøre mere og ved, at han kan bruge charme og beslutsomhed til at sejre. Det er dagen før et rekordforsøg på Bonaire.

Vi møder hans kone Elena: "Jeg er altid bange," siger hun om hans job. Vi lærer, at han var et svømmende vidunderbarn fra en alder af fire. Mor Natalia, der slog 41 verdensrekorder i sin tid, havde været hans træner fra starten, og deres bånd løb så dybt, som det kunne gå.

Natalia Molchanova (Paramount Pictures)

Hun og hans far var gået fra hinanden for længe siden - det var det traume, der drev hende ud i fridykning. Fader Oleg er til stede for at komme med sine synspunkter.

Alexey, der udtrykker sit ønske om at forevige sin mors arv, fejrer sine triumfer med kage og is, mens han rejser rundt i verden og demonstrerer sine overmenneskelige evner igen og igen.

Far og søn (Paramount Pictures)

Ved William Trubridges Vertical Blue-konkurrence på Bahamas er det arrangørens egen længe beskyttede 102m No-Fins rekord, der er i Molchanovs sigte.

Russiske deltagere havde ikke været velkomne det foregående år, hvilket, det antydes, personligt havde passet Trubridge, men nu får Molchanov lov til at deltage, under neutralt flag - jeg ville gerne have vide mere om, hvad det betød. Det antydes, at han ønsker hævn.

Et dramatisk øjeblik relateret til dette senere i filmen indikerer, at selv på højden af ​​hans kræfter kunne de brande, der har drevet hans rekordindstilling, blive sat til at vige for andre prioriteter i livet.

Som instruktøren og forfatteren Michael John Warren udtrykker det: "Balancen mellem sind, krop og jordiske elementer er essensen af ​​fridykning. Ingen forstår denne sammenhæng bedre end den erfarne fridykker. Men nogle gange glemmer de".

Dette er en meget gennemført dokumentar, der indeholder undervandsoptagelser, der er smukt skudt, men som ikke får lov til at tage over fra den menneskelige observation. Med masser af fascinerende historiske optagelser også bringer det Molchanov i skarpere fokus, mens det stadig på en eller anden måde efterlader indtrykket af en mand, der er isoleret af sine exceptionelle færdigheder.

Kongen af ​​dybet (Paramount Pictures)

Jeg er sikker på, at den ikke fortæller hele historien, og det er ikke en film, der skal ryste din verden til kernen, men hvis du har adgang til Paramount + du vil finde det eminent seværdigt. Den udkommer den 7. december.

Også på Divernet: NYT PÅ NETFLIX: DET DYBESTE ÅNDEDRET, FRIDYKNING: NETFLIX EMMY + OLYMPISK FLAMME, HÅRDIGE FORHOLD GIVER VERDENS FRIDYKKEREKORD, ICE-BREAKERS: FRIDYKNING REKORDER TOPPE, PIPIN V NETFLIX: FREEDIVER'S RETSTOFF SLÅET UD