Få det store billede på Wakatobi

Indfanger det sande omfang af Wakatobis rev gennem vidvinkelbilleder

Man kan ikke benægte appellen ved at fotografere det undvigende havliv, der gemmer sig i fordybningerne af et rev. Men alt for ofte risikerer fotografer, der kommer til Wakatobi, at blive så fanget i at dokumentere de små detaljer, at vi ender med at gå glip af det store billede. Det er disse panoramiske rev-scener, der viser det sande omfang og kvaliteten af ​​en destination, og den bedste måde at skabe dem på er ved at tilføje brede og superbrede panoramaoptagelsesteknikker til billedblandingen.

Et par dykkere krydser langs siden af ​​et drop off ved Wakatobi. For at fange billedet holdt jeg mig over dem i en dybde på 3.6 m/12 fod. Kameraindstillinger: ISO 200, lukkertid 1/125 sek., Tokina 10-17 mm objektiv indstillet til 10 mm, Aperture F/5.6, dobbelte Sea & Sea YS-250'er indstillet mellem halv og kvart power.

Efter at have foretaget flere ture til Indonesiens Wakatobi dykkerresortt, Jeg kan bevidne, at en fotograf kunne bruge uger her på at fylde hukommelseskort efter hukommelseskort med spektakulære havlivsportrætter og makrobilleder, uden nogensinde at løbe tør for unikt motivmateriale. Men det er kun halvdelen af ​​historien. For at fange denne destinations fulde skønhed skal du fokusere på det store billede.

En billed-perfekt indstilling

Wakatobi Resort er omgivet af nogle af de mest uberørte koralrev i verden, og det er ikke tilfældigt. Resortets skelsættende havbevaringsprogram finansierer et privat havreservat, der beskytter omkring 20 kilometer rev. Bevis på deres proaktive bevaringsindsats er let synligt i revenes vitalitet.

Optagelser som denne dykker, der passerer over en enorm bordpladekoral (på 9.1 m/30 fod), siger, hvilket fantastisk sted det er at være blandt publikum. For at optage billedkameraindstillingerne inkluderet: ISO 200, lukkerhastighed 1/160 sek., med mit Tokina 10-17 mm fiskeøjeobjektiv indstillet til 12 mm, blænde F/7.1 For at holde belysningen til at se naturligt ud blev både Sea & Sea YS-250 stroboskoperne indstillet til halv effekt.

Ud over at forblive i en næsten uberørt tilstand, omfatter Wakatobis undervandsterræn noget dramatisk topografi. Der er stejle revskråninger og lodrette vægge, der rejser sig til inden for få fod fra overfladen, neddykkede højdedrag og havbjerge, der hvælver fra dybet med tinder, der topper i de solplettede lavvandede områder. Tilføj fremragende vandklarhed og en overflod af omgivende lys, og du har ideelle forhold til at optage vidvinkel for at fremvise disse udsigter i levende detaljer.

At tænde rosen

På Wakatobis dykkersted Roma der er en gigantisk rullekoralformation med tilnavnet "rosen" for dens tydelige form set fra oven. Jeg følte, at min bedste mulighed var at vælge et fiskeøjeobjektiv og skyde kun ved hjælp af omgivende lys, da der var rigeligt til rådighed. Brug af strober ville kun tjene til at oplyse den lille mængde partikler i vandsøjlen mellem korallen og mig.

Den gigantiske rullekoralformation med tilnavnet "rosen" på Wakatobis Roma dykkersted ligger i en dybde på 18.3 m/60 fod. For at få eksponeringen blev kameraindstillingerne indstillet som følger: ISO 200, lukkerhastighed 1/125 sek. Objektiv, Tokina 10-17 mm fiskeøje indstillet til 10 mm, blænde F/5.6, kun afhængig af tilgængeligt lys, ingen strober.

Da der ikke er nogen lige linjer på et rev, er den tøndelignende forvrængning skabt af fiskeøjets optik sjældent et problem. Faktisk er det modsatte tilfældet, da forvrængningen kan give motivet en lidt ekstra grad af dramatik. For at formidle en følelse af skala fik jeg min model til at svæve tre fod over korallen.

Bring baggrunden ind

Næsten alle, jeg kender, bruger en dobbelt strobe-opsætning. Selvom det er vigtigt for at oplyse motivet jævnt i forgrunden, glemmer mange, når de optager vidvinkel, at tænke på baggrunden. Når det kommer til troperne, er der intet, der siger det bedre end at balancere det omgivende lys med din egen belysning for at give det den indbydende smukke blå tiltrækning.

Jeg er overbevist om at skyde manuelt, og dette inkluderer stroboskoperne. Hos Wakatobi var min strobe-output sjældent sat over 3/4 effekt, oftere ville indstillingerne variere mellem kvart og halv effekt.

I dybden 12.2m/40ft. for at fange denne farverige samling af svampe og bløde koraller vælger jeg følgende kameraindstillinger: ISO 200, lukkerhastighed 1/160 sek., Tokina 10-17 mm objektiv sat til 12 mm, Aperture F/6.3, dobbelt Sea & Sea YS-250 sæt lige over halv effekt.

Inden jeg sætter et skud op, starter min strategi altid med at vide, hvor solen er, observere, hvor det naturlige lys går fra lyst til mørkt, og tage måleraflæsninger af det omgivende lys gennem linsen på hvert punkt. Dette giver mig mulighed for at etablere en basislinje for blændeværdier. Jeg kan så begynde arbejdet for bedst muligt at fange vandets blåhed i baggrunden.

For eksempel fandt jeg på stedet kaldet Lorenzo's Delight en meget stor, smuk rød havvifte ned ad væggen i 110 fod. På den dybde var det omgivende lys stadig ret godt, hvilket tillod mig at forblive på 200 ISO med måleraflæsninger mellem f4.5 og f5.6. Skub ISO op til 400, og det er stort set f/8 og vær der. Da jeg havde indstillet de korrekte blændeværdier for at fange vandets ideelle blå, vendte jeg min opmærksomhed tilbage mod revet.

Ved dybden 33.5m/110ft. inkluderet kameraindstillinger: ISO 200, lukkerhastighed 1/80 sek., Tokina 10-17mm objektiv indstillet til 10mm, Aperture F/7.1, dobbelte Sea & Sea YS-250'er manuelt indstillet med højre strobe mellem halv og kvart effekt, venstre stroboskop ved halv effekt.

På den dybde virkede blæseren mere mørk rødbrun end rød, hvilket jeg ønskede at få frem, plus tilføje en dykker til scenen for at give en vis skala af dens størrelse. For at bevare det omgivende lys sænkede jeg lukkerhastigheden lidt til 1/80 sek. til en blændeværdi på f7.1 (plus minus et halvt stop) for at bevare tilstrækkelig dybdeskarphed for både blæseren og dykkeren.

Et andet eksempel på at skyde i dybden er dette billede (til venstre) af en dykker bag en meget stor blød koral på 36.6 m/120 fod. ned ad siden af ​​en væg. Kameraindstillinger: ISO 200, lukkerhastighed 1/80 sek., Tokina 10-17 mm objektiv indstillet til 10 mm, Aperture F/7.1, dobbelte Sea & Sea YS-250'er manuelt indstillet mellem halv og fuld effekt. På billedet ved siden af ​​(dykkeren, der passerede en stor tøndesvamp i en dybde på 16.8 m) kunne jeg opnå lignende resultater med den samme ISO 55, men jeg øgede lukkerhastigheden til 200/1 sek. falder både blænden et stop til F/125, udgangseffekten af ​​mine Sea & Sea YS-6.3'ere til halv effekt.

Hele denne proces lyder måske lidt for metodisk, men husk, at i modsætning til en fisk, kommer et rev ikke nogen vegne. Du har rigelig tid til at gennemgå dine resultater og foretage de subtile justeringer, der er nødvendige for at indstille din belysning og komposition. Fordi LCD-skærme ikke altid fortæller hele historien, gennemgår jeg altid afspilningsbilledet mod kameraets histogramvisning.

Tilføjelse af et emne

At inkludere et havlivsmotiv tilføjer både skala og effekt til vidvinkelbilleder. Nøglen er at finde et emne, der er både interessant og tilgængeligt. Jeg har fundet ud af, at Broadclub-blæksprutten på revene ved Wakatobi kan være meget tolerant over for dykkere. Forudsat at du holder dine bevægelser langsomme og bevidste; de kan give dig mulighed for at komme helt tæt på for billeder.

Vi fandt denne kooperative Broadclub blæksprutte under et vægdyk i en dybde på 12.2 m/40 fod. Kameraindstillinger: ISO 200, lukkerhastighed 1/125 sek., Tokina 10-17 mm objektiv indstillet til 13 mm, Aperture F/8.0, dobbelte Sea & Sea YS-250'er manuelt indstillet mellem halv og fuld effekt.

At inkludere et menneskeligt motiv i et vidvinkelbillede tilføjer ikke kun interesse – da folk finder andre mennesker interessante – det tilføjer også større mulighed for at fortælle en historie. I stedet for blot at svømme gennem stellet, lad din model engagere sig i et eller andet element af scenen.

Hvis du samarbejder med en anden fotograf, er et nemt trick at tage et billede af dem, der tager et billede. Og hvis de også optager med en vidvinkelopsætning, gør de sandsynligvis det samme som dig. Når man bruger fiskeøje-objektiver på mennesker, kan feltforvrængningen af ​​linsen i 10-11mm-området til tider blive lidt for stor. Det finder jeg især sandt, når motiverne i en ramme også omfatter et havdyr. På sådanne tidspunkter vil jeg ofte trække mig lidt tilbage og foretrække zoomområdet 13–17 mm.

For at øge ante lidt mere, forudsat at dit motiv stadig samarbejder, kan du skifte position og få en anden dykker til at bevæge sig langsomt ind på det sted, du lige har forladt, for at skabe et havinteraktionsportræt. At holde dine bevægelser langsomme og bevidste for at undgå alarm i dit motiv vil give dig mere tid og fotomuligheder i modsætning til at prøve at skynde dig igennem det. At udøve lidt disciplin betaler sig.

Dybde 7.62 m/25 fod. Kameraindstillinger: ISO 200, lukkertid 1/125 sek., Tokina 10-17 mm objektiv indstillet til 17 mm, Blænde F/8. Under hensyntagen til, at overfladen på fisken i forgrunden ville være meget reflekterende, blev stroboskopeffekten faldet til omkring en kvart effekt på både Sea & Sea YS-250'ere.

En fiskestime vil tilføje en masse liv til dine vidvinkler, men de kan også være flyvske motiver, hvilket vil kræve, at du forudser skuddet godt, før det sker. Her igen foreslår jeg, at du anvender den samme strategi, som jeg bruger til at lave generelle marine-landskabsbilleder; tage måleraflæsninger, så snart du er i dybden. Dette vil give dig mulighed for at etablere en basislinje for blændeværdier baseret på de omgivende niveauer af omgivende lys, og derefter være klar, når den skole af storøjet trevally, bumphead papegøjefisk, barracuda eller flagermusfisk kommer ind i scenen og kommer inden for rækkevidde.

Fokus på livet i havet

Efter at have fanget nogle af de fantastiske revpanoramaer, kan du vende din opmærksomhed mod det marine liv. Under et dyk ved Roma, stødte jeg på et par store blæksprutter i noget, der lignede en territorial strid undervejs, da begge indtog en oprejst stilling to meter fra hinanden.

To dages blæksprutte sammen. Til denne Day Octopus i en dybde på 9m/30ft., Kameraindstillinger: ISO 200, lukkerhastighed 1/125 sek., Tokina 10-17mm objektiv indstillet til 17mm, Aperture F/8.0, dobbelte Sea & Sea YS-250'er manuelt indstillet kvart strøm.

Der var klart vand og rigeligt omgivende lys til rådighed for at fremvise både blækspruttens liv i forgrunden og udsigten udenfor. Kun en subtil mængde stroboskoplys var nødvendig, da arbejdsafstanden mellem objektiv og motiv var mindre end en fod.

Wakatobi's House Reef er et fantastisk sted for ikke kun vidvinkel naturscenerier, men også for en bred vifte af store og små marine liv. I en dybde på 24.3 m/80 fod. Jeg havde en af ​​stedets fastboende grønne skildpadder på kryds og tværs ned ad væggen. Til optagelsen, kameraindstillinger: ISO 200, lukkerhastighed 1/125 sek., Nikonos R-UW 13mm, Aperture F/6.7, dual Retra Primes indstillet manuelt til halv effekt.

Ud over catering til rekreative dykkere på nitrox, er Wakatobi godt rustet til at håndtere dykkere ved hjælp af rebreathers, herunder grupper så store som 20; noget der er værd at overveje med sådan en uudtømmelig rigdom af motiv at skyde.

Ud over catering til rekreative dykkere på nitrox, er Wakatobi Dive Resort godt rustet til at håndtere dykkere ved hjælp af rebreathers, inklusive grupper så store som 20. Dette er noget, der er værd at overveje med et så uudtømmeligt væld af motiv at fotografere.

Alt i alt, mellem sådan en fantastisk blanding af smukke rev, drop-offs og unikke marinelivsmotiver, såvel som fleksible dykkertjenester og valg, er Wakatobi en fotografs paradis for at gøre alt, lige fra at finpudse dine færdigheder eller tilføje nye og spændende billeder – det være sig vidvinkel, makro eller begge dele til dit fotobibliotek.

For at finde ud af mere om Wakatobi, besøg Wakatobi hjemmeside eller Wakatobi Dive Resort's blog site, Wakatobi Flyde.