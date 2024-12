Bliver Trigger glad hos Wakatobi

Opdag, hvorfor udløserfisken på Wakatobi-revene er et kig værd.

Selvom de ofte overses af dykkere, er triggerfish et nærmere kig værd. Du finder dem ofte over områder med sand eller koraller, hvor de vil afsløre eller udgrave bytte som krabber og orme ved at piske affald væk med deres finner eller sprænge vandstråler fra deres mund for at flytte sand og snavs. Nogle gange vil de endda bruge deres tænder til at gribe og flytte bidder af koraller for at afsløre enhver velsmagende bid, der gemmer sig nedenfor. Adfærd som denne har fået havbiologer til at tro, at triggere er mere intelligente end den gennemsnitlige fisk.

Clown Trigger hos Wakatobi

