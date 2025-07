Hidden World of Wakatobi's Seagrass Meadows

Wakatobi's House Reef har oparbejdet et ry som et af verdens fineste kystdyk. Denne ekspansive koralhave, som ligger kun en kort svømmetur fra stranden, strækker sig over mere end tre miles og byder på utallige timers dykke- og snorkeleventyr. Men der er en anden dimension til dette websted, som ikke bør gå glip af, og det ligger endnu tættere på kysten.

Lige ud for stranden, der strækker sig fra lavvande til kanten af revet, ligger et grønt område. Dette er havgræssernes rige, og selvom det ved første øjekast måske ikke ligner andet end en plet uklippet græs på din forhave eller 'tang', er det faktisk et særpræget og fascinerende økosystem fyldt med en bred vifte af skabninger, der venter på at blive opdaget.

En anden slags græs

Selvom det er almindeligt accepteret, at livet kom fra havet og flyttede ind på landet, tog søgræsser tilsyneladende en U-vending på et tidspunkt. For omkring 100 millioner år siden begyndte græsser, der voksede på land, at tilpasse sig saltvand og udvidede sig til lavvandede kyster. I dag har de 60-noget arter af søgræs, der findes rundt om i verden, stadig mere til fælles med deres terrestriske fætre som alger og anden marin vegetation. Ligesom landgræsser er de afhængige af sollys for at brødføde sig selv gennem fotosyntese og sætter rødder ned, der trækker næringsstoffer fra jorden i stedet for det omgivende vand. De er ægte blomstrende planter, der frigiver pollen og frø, der driver med strømmen. Den ene egenskab, der gik tabt i migrationen tilbage i havet, var behovet for en tyk stilk for at modvirke tyngdekraften, da havgræsstråene er næsten neutrale i opdrift. Knivenes evne til at gå med strømmen skaber de fascinerende bølger, vi ofte møder, når vi svømmer over en strandeng.

Snorkling over havgræsset ved Wakatobi

Havgræsser har brug for rigeligt sollys og en havbund, der er blød nok til at slå rødder, hvilket er grunden til, at man på steder som Wakatobi kun finder dem vokse på de lavvandede, sedimentære flader mellem kyst og rev. Her danner de ofte store enge, der strækker sig fra lavvandelinjen til det hårde substrat, der markerer revets begyndelse, eller ned i vanddybder ned til 3-4 meter. Alt for ofte overser snorklere og dykkere disse græsbede, da de fin deres vej ud til revet. De, der er indviede, vil dog være mere opmærksomme på det græsbånd mellem kyst og rev, fordi disse enge danner et rigt og mangfoldigt økosystem, der er lige så vigtigt for Wakatobis marine økosystem som områdets kystnære mangroveskove og koralrev.

Børnehave nær kysten

En havgræseng er meget mere end blot en bestand af undervandsukrudt. Disse planter danner hjørnestenen i et rigt økosystem, der giver mad og ly til en række forskellige vandplanter og -faunaer. Havgræsengene i Wakatobi skaber et mangfoldigt fødenet på flere forskellige måder. Nogle dyr, såsom grønne havskildpadder, som ofte ses på lavvandet omkring resortet, lever direkte af de levende blade. Men selv når de ikke spises direkte, gavner havgræsblade økosystemet. Mange af de næringsstoffer, der absorberes fra havbunden, frigives til vandsøjlen, hvor de bliver tilgængelige for små filterfoderplanter. Havgræsserne understøtter også yderligere sekundært planteliv, herunder adskillige arter af alger, bakterier og plankton, der enten vokser direkte på de levende planter eller tager næring fra de døde og rådnende blade, der falder ned på havbunden. Derudover, når levende eller døde havgræsblade føres væk af strømme, fodrer de dyr i økosystemer lige fra revet og åbent vand til dybhavsbunden.

Skildpadde fouragerer i søgræsset

Levende blade skaber også en skovlignende baldakin, der giver dækning for små organismer såsom unge fisk og en række hvirvelløse dyr. Deres tilstedeværelse tiltrækker igen en række rovdyr. Og når græsbedene er tæt forbundet med rev, som i tilfældet på vores Husrev, bliver de vigtige planteskoler for mange revlelevende arter. Videnskabelige undersøgelser har identificeret mere end 180 arter af fisk, der enten kalder Wakatobis græsbede hjem eller besøger regelmæssigt. Tilføj de flere tusinde hvirvelløse dyr, der sandsynligvis vil blive fundet her, og du har et førsteklasses jagtområde for at spotte dyr.

High Time

Det bedste tidspunkt at besøge Wakatobis havgræsbede er ved eller nær højvande. Dette sikrer ikke blot rigelig dybde i lagunen til at udføre fin sparker uden at tilslamme eller beskadige græsserne, er det også det tidspunkt, hvor størstedelen af ​​forbigående arter trækker ind fra revet. Din første observation vil sandsynligvis være en grøn havskildpadde, da generationer af disse vandlevende krybdyr klækkes på stranden ved Wakatobi Resort; gennem årene har resortet været et fristed for skildpadder at leve og yngle. Du vil også se fisk, der flagrer rundt, såsom sølvbiddys og tommelfingeraftrykskejserfisk, sammen med flere sorter af farverigt farvede kaninfisk.

Spøgelsespibefisk i søgræsset

Selvom observationer ikke er garanteret, er der en større end gennemsnitlig chance for at støde på blæksprutter eller tiarmede blæksprutter, enten patruljerende enkeltvis eller i flokke, hvis kroppe pulserer i fascinerende opvisninger. Se nærmere blandt græsserne, og du kan måske se en ung ål, der snor sig mellem stilkene, eller opdage en ung blåplettet rokke, der svæver tæt på bunden. Der er blæksprutte lurer også på engene, men det kan kræve et skarpt øje at opdage disse mestre i camouflage. Zoom ind igen, og du vil opdage et helt nyt niveau af liv, med rejer og krabber, der bevæger sig rundt. Se nærmere på, hvad der i starten kan virke som et tilfældigt stykke vragrester, og du kan finde dig selv ansigt til snude med en pipefisk eller søhest. Listen fortsætter, og observationer er kun begrænset af din tålmodighed og den mængde tid, du bruger på at udforske denne overgangszone mellem strand og rev.

Næste gang du besøger Wakatobi Resort, sørg for at bruge lidt tid på lavvandet og opdage endnu en dimension til et af verdens rigeste marine økosystemer.