Sådan tjener du milliarder – ved at beskytte scuba-hotspots

Utrolige 33 millioner dyk finder sted i havet hvert år, men kun 15 % af de steder, hvor der dykkes, er fuldt beskyttet mod fiskeri og andre ødelæggende aktiviteter, ifølge ny peer-reviewed forskning af National Geographic Pristine Seas. Alligevel ville genoplivning af disse områder frigøre dykningens potentiale som en værdifuld økonomisk motor, hedder det.

Beskyttelse af rekreative dykkerhotspots ville give en lang række fordele for turister, lokalsamfund og livet i havet, men vil især generere yderligere 2 milliarder USD i indtægter, hovedsageligt afledt af brugerbetalinger betalt af dykkere direkte til lokalsamfund.

En havøkolog undersøger et rev på Line Islands, Kiribati (Jon Betz / National Geographic)

Globale sydkystsamfund er vært for omkring 62 % af de rekreative dyk og er klar til at få mest ud af et sådant træk, ifølge undersøgelsen, som blev udført af haveksperter fra Australien, Mexico, USA og Canada.

De samlede en database over dykkercentre, dykkersteder og priser fra tusindvis af steder verden over for at estimere antallet af dyk årligt, i hvilket omfang beskyttelse ville øge biomassen og biodiversiteten i et område, og dykkernes vilje til at betale adgangsgebyrer for dykning i et havbeskyttet område (MPA).

Pristine Seas-dykker på Costa Ricas Osa-halvø (Enric Sala / National Geographic)

De fandt ud af, at mens 67% af alle dykkersteder var placeret inden for MPA'er, var kun 15% inden for stærkt eller fuldt beskyttede områder.

De fastslog derefter, at håndhævelse af højt og fuldt beskyttede MPA'er inden for eksisterende rekreative dykkesteder ville øge efterspørgslen efter dykning og antallet af dyk med 32 % (10.5 millioner ekstra dyk om året) og øge dykkerindustriens omsætning med $616 millioner årligt.

Forbrugeroverskuddet - hvad nogen er villig til at betale for en dykkeroplevelse kontra dens faktiske omkostninger - blev sat til 2.7 milliarder dollars om året. Dykkere ville gerne betale mere for oplevelsen, siger rapporten, hvilket øger sektorens rentabilitet.

Nationer skal vinde

"Hvis du beskytter et havområde, vil flere rekreative dykkere dukke op - og de vil betale mere for privilegiet at se sensationelt undervandsliv," siger hovedforfatter Reniel Cabral, en lektor ved James Cook University i Australien. "Samfund og virksomheder efterlader penge på bordet ved at overse fordelene ved marine helligdomme."

Prøveudtagning på fjerntliggende rev i den nordligste region af Seaflower Biosphere Reserve, ud for Colombia (Manu San Félix / National Geographic)

"Alene i Mexico genererer dykkerindustrien årlige indtægter, der kan sammenlignes med hele landets fiskerisektor, hvilket gør havbevaring ikke bare til en miljømæssig nødvendighed, men en økonomisk nødvendighed," er synspunktet fra studiets medforfatter Octavio Aburto-Oropeza, professor ved Scripps Institution of Oceanography.

"Fra de pulserende rev i Cozumel til det fuldt beskyttede marinereservat Cabo Pulmo byder denne industri op til 1.7 millioner dykkere velkommen hvert år.

"En styrkelse af bevaringsindsatsen og fremme af småskala, samfundsstyret økoturisme vil ikke kun højne dykkeroplevelsen, men vil også sikre langsigtet bæredygtighed af havturisme verden over."

Enric Sala dykning i Palau (Manu San Félix / National Geographic)

Egypten, Thailand og USA viste sig at være vært for flest dyk med næsten 3 millioner om året på hvert sted, mens Indonesien, Egypten og Australien er vært for flest dyk i fuldt eller højt beskyttede MPA'er.

Filippinerne, USA og Indonesien er vært for flest dyk i ubeskyttede farvande - og er de lande, der ville have mest gavn af at udpege helligdomme i dykkerhotspots.

De populære steder tegner sig for mindre end 1 % af hele havet, men at beskytte dem ville tiltrække mere og større havliv og til gengæld gøre dem langt mere attraktive for dykkere.

Afsmittende udbytte

Hajdykning på Bahamas (PADI)

Forskning peger på, at fuldt beskyttede MPA'er kan hjælpe med at genoprette fiskebestande med 500 % i gennemsnit, give større fisk over tid og hjælpe med at genopbygge fiskepladserne rundt om området gennem afsmitning af havlivet.

En nylig studere viser, at fiskefangsten pr. indsatsenhed i gennemsnit stiger med 12-18 % nær grænserne for store fuldt beskyttede MPA'er.

Dykkere fra National Geographic Pristine Seas måler verdens største koralkoloni på Salomonøerne (Manu San Félix / National Geographic)

Omkostningerne ved at skabe og vedligeholde MPA'erne kan hurtigt opvejes af yderligere turistindtægter, siger Pristine Seas.

Forskningen beregnede, at driften af ​​yderligere MPA'er (inklusive håndhævelse), på i alt 1% af det globale hav, ville koste op til 1.2 milliarder dollars, men at scubadykkeres adgangsgebyrer kunne generere mere end nok indtægter til at dække disse omkostninger.

I modsætning hertil i 2020 lande i Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) og andre store fiskerinationer brugte mere end 10 milliarder dollars af offentlige penge på at støtte deres fiskeri.

Enric Sala i Palau's Jellyfish Lake (Manu San Félix / National Geographic)

"Bundlinje: Havbeskyttelse gavner livet i havet, kystsamfund og virksomheder," siger Pristine Seas grundlægger Enric Sala.

"Beskyttelse af dykkersteder mod fiskeri og andre skadelige aktiviteter kan generere nye indtægtsstrømme og gavne flere mennesker. Det er mere og mere klart, at indsatsen for at beskytte 30 % af havet inden 2030 er endnu mere gavnlig, end vi troede."

Dykkere på et Rødehavsrev (PADI)

Pristine Seas er en del af National Geographic Society dedikeret til videnskab og filmproduktion, men er uafhængig af National Geographic-udgivelse og dens mediearm. Dens nye undersøgelse, Havbeskyttede områder for dykkerturisme vises i Videnskabelige rapporter.

