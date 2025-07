Dykkernes de facto ID: Piratskibsvraget til 100 millioner pund

Dykkerarkæologer mener endelig, at de har fastslået identiteten af et skibsvrag fra Det Indiske Ocean – og det ser ud til at have været offer for en af de rigeste piratplyndringer nogensinde.

Den 8. april 1721, den portugisiske bevæbnede galeon Nussa Senhora do Cabo, som startede som et hollandsk krigsskib, blev erobret nær øen Réunion. En voldsom storm havde efterladt det strandet og sårbart over for angreb, med tabet af dets master og omkring to tredjedele af dets 72 kanoner.

Hollandsk skibsbygning omkring 1700 (CHSP)

De sidste personer, besætningen ville have ønsket at møde på det tidspunkt, var den berygtede franske pirat Olivier "Musvågen" Levasseur og hans engelske modpart John Taylor.

Skibet havde sejlet rundt i Afrika hjem til Lissabon fra den portugisiske havn Goa i Indien med guld- og sølvbarrer og -mønter, ædelsten, kinesisk porcelæn, tekstiler og religiøs kunst – vurderet til nutidens priser til mere end 100 millioner pund.

Glemt af piraterne: Guldmønter præget omkring århundredeskiftet 17-18 fundet på vraget ved Nossa Senhora do Cabo (CHSP)

Ombord var også 200 slavebundne mozambicanere – hvoraf 60 døde, da skibet blev taget – den afgående portugisiske vicekonge, som senere ville blive løsladt mod en løsesum, og ærkebiskoppen af Goa, hvis skæbne er ukendt.

Piraterne sejlede mere end 600 km sydpå til Madagaskar med Vor Frue af Kap på slæb for at dele deres bytte på det afsondrede piratørø-gemmested Sainte-Marie, nu kendt som Nosy Boraha, ud for Madagaskars østkyst.

Levasseur ombyggede skibet der og omdøbte det Sejrrig, men han og Taylor gik senere hver til sit efter en strid, og Buzzard brændte og sænkede skibet tæt på øen.

Dykkervanskeligheder

Det Massachusetts-baserede Center for Historic Shipwreck Preservation (CHSP) har undersøgt dette og andre vragsteder ud for Nosy Boraha siden 1999, selvom deres udgravningsarbejde er blevet hæmmet af de tykke lag af sand og silt, der nu næsten har omsluttet vragstedet.

Anomalier kortlagt i området ved hjælp af side-scan sonar (CHSP)

Første under-bund profilerbillede af Nossa Senhora do Cabo (CHSP)

"Efter at have brugt år på at dykke på disse steder, var den største udfordring i starten områdets afsides beliggenhed," fortalte CHSP's medstifter og direktør, Brandon Clifford. Divernet"Vi måtte sende alt ind, lige fra kompressorer og bly til cylindre og andet udstyr."

"Interessant nok hjalp noget af vores gamle udstyr, som vi efterlod, faktisk med at etablere et lokalt dykkercenter."

"Miljøfaktorer kan også være vanskelige. Som i mange havne falder sigtbarheden hurtigt efter regn. Bunden er mudret, så det er vigtigt at holde vandsøjlen ren under arbejdet."

Usikre dykkerforhold ved Sainte Marie (CHSP)

"Der er også en del fragtskibstrafik mellem det madagaskarske fastland og Sainte Marie. Moderne skibe lægger stadig til kaj på det samme sted, hvor pirater engang plejede at kæle med deres skibe."

Clifford og Mark Agostini, medforfattere til en ny rapport om skibsvraget, mener nu, at mængden af marinarkæologiske beviser, de har samlet, herunder strukturanalyse og omkring 3,300 genfundne artefakter og fragmenter, kombineret med primære kildeberetninger om pirataktivitet, har bygget et overvældende argument for, at skibet har været Vor Frue af Kap.

Keramikfragmenter fundet på stedet (CHSP)

Porcelænskopper og -fragmenter blev fundet in situ på vragstedet (CHSP)

Passer til beskrivelsen

Karakteristiske portugisiske ostindiefarers træk såsom dobbelte futocks (buede tømmer, der danner den nederste del af et skibs ribbe), tværbjælker og tømmersamlinger passer alle til skibets beskrivelse, ligesom vragets dimensioner på 30 x 10 m.

Fartøjet blev bygget af en kombination af hårdttræ som teak og eg, fastgjort med kobberlegeringssøm med runde hoveder og firkantede skafter, alt i overensstemmelse med periodens oceangående portugisiske håndværk.

De fleste af skattene ville være blevet spredt, hvilket ville have gjort piraterne til rige mænd, men dykkerne har fundet en række katolske hellige genstande af træ og elfenben, samt keramik, mønter og små genstande, der ikke ville være blevet værdsat på det tidspunkt.

Elfenbensplakette indskrevet med bogstaverne 'INRI' (Jesus af Nazareth, jødernes konge) (CHSP)

Madonna-statuette (CHSP)

Dykkerne har ikke fundet definitive skroginskriptioner, kanongraveringer eller navneskilte, men de planlægger stadig at foretage tømmerdatering, hvilket er udfordrende med de anvendte tømmertyper. De er også ivrige efter at finde tegn på, at broen, som Levasseur vides at have modificeret, da han renoverede skibet.

Clifford og Agostini mener, at så mange som 10 piratskibe eller kommanderede skibe blev sænket eller forliste nær Sainte Marie i løbet af "pirateriets guldalder" (1650-1725), med mindst fire andre tilgængelige steder, der venter på at blive udforsket.

En elfenben Kristus-figur på Nossa Senhora do Cabo-stedet (CHSP)

De siger også, at hvis deres identifikation af Vor Frue af Kap fastslår, at "implikationerne er betydelige".

"Dette ville repræsentere et unikt arkæologisk bekræftet piratkapret skatteskib fra pirateriets guldalder, og et sjældent tilfælde, hvor religiøs last fra det portugisiske imperium, der er fysisk dokumenteret i Det Indiske Ocean, hjalp med en sådan identifikation," fastslår de arkæologiske dykkere i deres undersøgelse, som kan findes på Centre for Historic Shipwreck Preservation's hjemmeside. hjemmeside.

