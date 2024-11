Dykning solo med hajerne i Tiger Harbor

EKREM PARMAKSIZ er netop kommet tilbage fra et ikonisk hajdykkersted i det sydlige Maldiverne, hvor han med tilladelse til at dykke uden for de sædvanlige gruppemiljøer håbede på at få en dybere forståelse af, hvordan tigerhajer opfører sig

Første gang jeg tog til Fuvahmulah var i februar, den første af to ture, jeg havde planlagt at tage i 2024. Mit formål? At udforske verdens mest befolkede tigerhajhavn og lære de storslåede skabninger på denne afsidesliggende ø at kende.

I de sidste otte år var der blevet sagt meget om denne placering i de sydlige yderpunkter af Maldiverne. Tidligere forsømt som turistdestination rejser tusindvis af mennesker nu til Fuvahmulah årligt for at dykke med denne ikoniske art. Jeg var meget nysgerrig: det var min tur til at prøve det.

Midt i februar er sæsonens bedste tid i Fuvahmulah, og alt gik fejlfrit. Ved slutningen af ​​turen havde jeg lavet 14 specifikke tigerhaj-dyk med en gruppe italienske havbiologer under ledelse af Francesca Reinero. De udførte laserfotogrammetri for at måle og identificere individer.

Det var af største vigtighed for mig som hajfværner at observere og fotografere tigrene på første hånd. Da jeg forlod øen efter en uge, havde jeg en klar plan om at vende tilbage i oktober for yderligere observation.

Jeg ønskede at se interaktionen mellem tigerhajer i Fuvahmulah tæt, fordi den samme hajart kan opføre sig og handle anderledes i forskellige levesteder under visse omstændigheder.

Særlig tilladelse

Tigerhajer er kendt for at være aggressive apex-rovdyr, næst efter store hvide med hensyn til antallet af registrerede angreb på mennesker. De er naturligvis meget nysgerrige, hvilket hjælper dem med at finde fødekilder, men det er desværre årsagen til nogle af disse hændelser.

Fuvahmulah er vært for en hidtil uset stor samling af tigerhajer året rundt, hvor 250 individer er blevet identificeret. Det er det ideelle sted i verden, ikke kun til rekreativ dykning, men også til specifikke observationer og videnskabelige forskningsformål.

For tæt interaktion og observation havde jeg brug for en særlig tilladelse fra dykkercentret. Det var ikke let at få det, for øboerne og centrene er naturligvis bekymrede over eventuelle hændelser, der kan bringe dykkerturismen i fare.

Denne tilladelse giver mulighed for en vis form for frihed, hvilket muliggør meget nærgående møder med disse majestætiske dyr. Min tur handlede hovedsageligt om solo-dykning med tigerhajerne, adskilt fra en dykkerguide, sikkerhedsdykker eller rekreative dykkere.

Normalt under tigerdyk i Fuvahmulah er dykkere forpligtet til at blive i en gruppe, stå stille bag en drop-off for at observere hajerne fodre.

Dage på havnen

Da jeg fik den nødvendige frihed, lavede jeg en plan med de tre dykkerguider. Når fodring var afsluttet, ville jeg solo-dykke på sandbunden ved Tiger Harbor (tidligere kendt som Tiger Zoo).

Når hajerne ankom, gik jeg alene og kom tættere på. For en sikkerheds skyld dækkede to dykkerguider altid min ryg, efterhånden som hajtrafikken blev intensiveret.

Fodring i Fuvahmulah foregik på to måder: at skjule rester af tunfisk under små sten og chumming fra båden. Begge metoder blev udført med respekt, og som regel ville alle dykkerguider ved fodring og chumming trække sig tilbage fra stedet på grund af den potentielle fare.

I alt lavede jeg 12 dyk med tigerhajer (26 loggede møder inklusive februar-dykene) ved Tiger Harbour. Denne hesteskoformede plads med en dybde på 8-10m ligger lige uden for hovedhavnen. Overfloden af ​​tigerhajer her gør det til et must-besøg for enhver dykker.

Alle dyk var meget intense. Mens guiderne ved siden af ​​mig var ekstremt stressede på grund af den lave sandsynlighed for et uønsket bid, følte jeg mig godt tilpas under hvert tæt møde, takket være mine 15 års erfaring med hajdykning og måske gode vibes.

Både i februar og oktober blev tigerhajer forsynet dagligt, året rundt, og samlingen var fuldstændig kvindedomineret. Blandt de snesevis af hajer, jeg observerede, var kun én mand. Og de fleste af hunnerne var drægtige.

Vi ved, at Fuvahmulah giver passende betingelser for drægtighed, da der er mad og varmt vand året rundt.

Før fødslen foretrækker tigerhajer lavvandede kysthabitater af hensyn til deres hvalpes sikkerhed, selvom det ikke er videnskabeligt kendt, om de føder omkring øen. En ting er sikker: til graviditet vælger de det beskyttede vand i Fuvahmulah.

Perfekte apex-rovdyr

Jeg observerede også nogle voksne kvindelige individer med meget dybe parringsar på kroppen. Nogle hunner udviste helede sår, mens andre havde skader, der var friske og åbne.

Under møderne lagde jeg også ofte mærke til, at mens gravide hajer var rolige, var yngre individer hyper-nysgerrige. Unge var også ret store, hvilket understøttede teorien om, at mindre unge sandsynligvis undgår området, før de når en vis størrelse for at undgå den forhøjede prædation (tigerhajer er kendte kannibaler).

Et tydeligt hierarki blandt hajerne var indlysende. De mindre gav sig altid marken, når de følte de voksnes majestætiske tilstedeværelse. I de tilfælde, hvor jeg stræbte efter tæt kontakt med unge, foretrak de at flygte pludseligt, mens voksne hunner var frygtløse i samme sammenhæng.

Tigerhajer udviser også distinkt adfærd sammenlignet med andre arter. De minimerer energiforbruget og øger deres chancer for jagtsucces ved at snige sig ind på intetanende bytte, undgå energispildet ved at forfølge bytte, der allerede er opmærksomme på dem og let kan undslippe.

Denne adfærd er lige så gyldig i deres interaktioner med mennesker. Hver gang de bemærkede, at jeg forsigtigt nærmede mig, ændrede de brat retning og bevægede sig væk. De forsøgte aldrig at forfølge mig, da jeg var helt klar over deres tilstedeværelse og så på dem.

Enhver subtil bevægelse, såsom en langsom hoveddrejning eller en håndløftning, fik dem altid til at glide væk eller afvige. Dette illustrerer yderligere, hvorfor de er de perfekte apex-rovdyr for snigende jagt. Det var, som om de kunne fornemme den mindste fysiske ændring i vandsøjlen på afstand.

Øget årvågenhed

Ved nogle lejligheder talte jeg mere end 10 hajer på samme sted. Under visse møder virkede nogle individer overdrevent modige og eventyrlystne, hvilket tvang mig til at lede dem væk med mine hænder, hvilket krævede øget årvågenhed, når de var tættere på. Sikkerhedsdykkere bag mig skubbede uophørligt dem væk, der nærmede sig snigende.

De bedste nærkontaktmøder opstod, da hajerne greb fat i tunrester (fiskehoveder, indvolde og så videre) placeret under små sten af ​​dykkerguiderne. På dette tidspunkt blev de virkelig voldsomme.

Dette var tidspunktet til at være særlig på vagt, da de begyndte at gå direkte mod mig uden tøven. Men som regel, når de var blevet mætte, forlod de stedet og gled forsigtigt ind i mørket. Andre ville glide forbi med et forsigtigt øje. Nogle ville forsigtigt henvende sig, nysgerrige men forsigtige.

Ligesom mennesker har tigerhajer forskellige personlighedstræk. Hver haj er et individ med sine unikke præferencer og adfærd.

At observere deres række af reaktioner i forskellige situationer hjælper en til bedre at fortolke og forudsige, hvordan visse typer rovdyr opfører sig omkring mennesker.

Jeg følte mig på intet tidspunkt truet, selv under ekstreme nærbilleder. I de fleste tilfælde var jeg faktisk prisgivet deres nåde, men der skete ikke et eneste bidforsøg. Tigerhajer er meget intelligente, og jeg havde aldrig troet, at vi var på menuen.

Selvom det anses for at være verdens største kendte samling af tigre, med mere end 250 individer, er vandet på denne fjerntliggende ø sikkert og sjovt at dykke.

Efter at have logget de 26 dyk på to sæsoner inden for det samme år og talt med herboende havbiologer, lokale guider og fiskere, tror jeg, at denne store sammenlægning og lave sandsynlighed for aggression sandsynligvis skyldes de lav-anstrengende fødekilder, fodring fra fiskere og dykkercentre, overfloden af ​​tun (thunnus albacares og Katsuwonus pelamis) og andre pelagiske fiskearter, og følelsen af ​​beskyttelse, som Fuvahmulahs farvande giver.

Selvom det er kendt, at tigerhajer kan migrere store afstande (over tusindvis af kilometer), viser videnskabelige data tydelig stedtroskab hos voksne og ophold hos unge.

Store Mama

En meget interessant anekdote: En berømt kvindelig voksen haj kaldet Big Mama blev set i de omkringliggende farvande i hovedstaden Malé. Efter at have været der i en uge vendte hun tilbage til Fuvahmulah. Dette skete ti dage før jeg ankom. Jeg tror, ​​at dette skitserer det overordnede billede af naturlig tigerhajpopulationsdynamik her.

I Fuvahmulah kan du støde på tigerhajer ved hvert dyk, fordi de bogstaveligt talt er overalt, selv på fjerntliggende dykkesteder. På trods af at de betragtes som top-rovdyr og snigende jægere, er der ikke registreret nogen hændelser i Fuvahmulahs farvande. Dette skyldes for det meste faktorer som byttedyrsvalg, habitatbrug og aktivitetsniveau.

Dykkere, ikke-dykkere, fridykkere og endda snorklere nyder tilstedeværelsen af ​​disse storslåede dyr uden frygt. De er virkelig rolige og afslappede skabninger.

På alle dyk blev jeg ledsaget af en entusiastisk gruppe dykkerguider: Safdhar, Izzu og Asfhag, fra Fuvahmulah Scuba Club. Dykkercentret ydede enestående støtte og assistance på alle stadier, både under og over vand. De sikrede sikre og omfattende møder uden at gå på kompromis med væsentlige dykkerprotokoller.

Dette velforberedte dykkercenter kan prale af seks dykkerguider, to store både, et hyggeligt dykkercenter og et hotel.

For ikke mange år siden var der kun et dykkercenter og tre hoteller. Nu er der 11 centre og mere end 30 hoteller.

Fuvahmulah blomstrer som en ny dykkerdestination rundt om i verden, med dets rige vand, der ikke kun vrimler med tigerhajer, men også med andre pelagiske arter som f.eks. hammerhajer, tærskehajer og hvalhajer, oceaniske manta-rokker og melonhovedhvaler.

Netflix er i øvrigt meget interesseret i dette afsidesliggende paradis og planlægger at optage et nyt realityshow der i juni 2025.

