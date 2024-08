Maldivernes langlineplaner sætter pro-hajens omdømme i fare 

Internationale videnskabsmænd, herunder fra Storbritannien, opfordrer den maldiviske regering til at genoverveje sine planer om at bringe destruktivt langlinefiskeri tilbage - og håber at regne med støtten fra bekymrede dykkere, der besøger øerne i Det Indiske Ocean i jagten på oplevelser med store dyr.

Langlinefiskeri truer målrettede arter og bifangster og øger presset på de allerede overfiskede tunbestande, som lokale småfiskere er afhængige af, siger forskerne.

Maldivernes udkast til forordning vil tillade, at hajbifangster kan landes, hvilket truer dens status som noget af et haj- og rokkereservat.

Langlinefiskeri ville effektivt genstarte hajfiskeri i atollerne og, ved også at true vigtige fiskebestande, påvirke havets sundhed negativt, levebrødet for de en-til-en-fiskere, der opererer bæredygtigt, og også indtægter fra turisme, hævder forkæmperne.

Manta ray (Simon Hilbourne / Ocean Image Bank)

Fiskernes indkomst vil blive påvirket af konkurrence fra oversøisk fiskeri, mens udtømningen af ​​fiskebestande, der er nødvendige for at brødføde kystsamfundene, kan blive en humanitær bekymring.

Langline er berygtet for sine høje bifangster, herunder sårbare arter, som kan have en alvorlig indvirkning på den marine biodiversitet. "Langlining repræsenterer en de facto ophævelse af det langvarige forbud mod hajfiskeri, der har været medvirkende til at genopbygge sundheden for det marine liv på Maldiverne,” siger forkæmpere.

Bifangst påvirker truede hajarter såvel som djævlerokker, skildpadder og havfugle, i modsætning til de traditionelle fangstmetoder såsom stang-og-line, der har minimeret bifangstraterne.

Skildpadder ville også være truet (David P Robinson / Ocean Image Bank)

Fartøjer med udenlandsk flag begyndte at fiske med langline på Maldiverne i 1985. Denne praksis blev forbudt i 2010 på grund af ledelsesproblemer, men blev genåbnet året efter, før regeringen som svar på yderligere uregelmæssigheder besluttede at stoppe med at udstede nye licenser i 2019.

Maldiverne Ocean Alliance (MOA) af virksomheder og ngo'er har indgået partnerskab med Yellowfin Tuna Fishermen's Union for at start en underskriftsindsamling gennem OnlyOne, der opfordrer det internationale samfund til at gøre regeringen opmærksom på de økologiske, økonomiske og omdømmemæssige konsekvenser af langline.

#AgainstLonglining-kampagnen

Britiske forskere, der støtter #AgainstLonglining-kampagnen, inkluderer Daniel Pauly, en havbiolog, der siges at være en af ​​de mest citerede fiskeriforskere i verden, og prof Callum Roberts, en havbevaringsbiolog ved University of Exeter.

"Maldiverne er en global leder inden for havbevaring, efter at have beskyttet sine farvande mod fiskeri efter hajer, manta rokker og skildpadder siden 2009," siger Roberts.

"Genoptagelse af langlinefiskeri ville være en yderst effektiv måde at ødelægge det ikoniske dyreliv i havet og spilde det hårdt tjente ry." Dykkere kan underskrive andragende her.

