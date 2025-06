Hvorfor jeg aldrig bliver træt af Maldiverne

at 8: 59 am

Med kameraet klar, slapper RICHARD ASPINALL af i North Male Atoll, hvor de strålende farver under vandlinjen garanteret vil efterlade et varigt indtryk. Hvad er der under alle omstændigheder galt med at lege med fisk?

Der er få ting bedre i livet end at vågne op til en udsigt over havet, der blidt skyller ind over en hvid sandstrand få meter væk, og en azurblå himmel strækker sig mod horisonten. Frodig tropisk løv og palmer over hovedet kaster en velkommen skygge, mens de svajer i den blide brise.

Hvilken ren fornøjelse det er at se solen stå op, vel vidende at arbejdet er langt væk, og at alt man skal gøre er at nyde en god morgenmad og finde dykkercentret. Velkommen til Maldiverne.

Dette mirakuløse øland på toppen af ​​en højderyg i Det Indiske Ocean har længe defineret "tropisk luksus". Da det har nogle af de bedste dykningsmuligheder i verden, gør dets storslåede strækning af atoller, der lige strækker sig langs ækvator, det til en destination, du kan besøge igen og igen, især når du føler, at du fortjener nogle afslappede dyk og lidt forkælelse.

Da muligheden for at bo på OBLU NATURE resort på øen Helengeli bød sig, greb jeg chancen. Jeg havde været på en maldivisk liveaboard for et år siden eller deromkring, og selvom jeg

altid begejstret over de energiske, ofte strømstærke dyk på en af ​​"Best Of"-ruterne,

Tanken om en luksusvilla på en ø lød perfekt.

Det betød også, at min ikke-dykkerpartner også kunne komme med. En chance for at være sammen og nyde noget dykning: det bedste fra begge verdener.

Farverigt revscene

Turen tog os fra Newcastle via Dubai til Male, Maldivernes hovedstad. Vi overnattede på et hotel tæt på lufthavnen for at sove turen ud, inden vi tog den hurtige speedbådstur nordpå til Helengeli. Øen er en tynd strimmel af koralsand og tropisk grønt, der danner en lille del af den nordøstlige rand af Nordmalé-atollen (Kaafu).

Når du nærmer dig OBLU NATURE, ser du først villaerne over vandet og den lille dock, hvor de traditionelle træarbejdsheste fra Det Indiske Ocean, dhonies, hvile dig mellem dyk og bådture ved solnedgang.

En hurtig velkomst fra personalet og et forslag om at installere resortets app på vores telefoner blev hurtigt besvaret, og vi blev vist til vores indkvartering. Jeg havde bedt om en strandvilla for at få skyggen fra palmerne. Som rødhåret bosiddende i Skotland er jeg nødt til at holde mig ude af solen.

Villaerne over vandet nyder solopgangen eller solnedgangen, afhængigt af hvilken retning de vender i, og ligger lidt længere væk fra resortets centrale restaurant, bar, concierge og dykkercenter, selvom det er meget nemt at komme rundt til fods, og der er en golfvogn-lignende shuttle-service i drift.

Dhonis er Maldivernes arbejdsheste (OBLU NATURE Helengeli af SENTIDO)

Resortet (OBLU NATURE Helengeli af SENTIDO)

Dykkercentret

Efter hurtigt at have tjekket mit kameraudstyr og udført en vakuumtrykstest på mit kamerahus (hvor jeg elsker det "blinkende grønne lys af lykke") vandrede jeg ned ad den palmeomkransede midtersti og fandt TGI Helengeli.

Centret er godt skyggefuldt – ideelt til at prøve dykkerudstyr – og kun en meget kort gåtur fra kajen og dhoniesPersonalet havde en 15-liters cylinder ventende på mig med en fyldning på 30%.

Efter det sædvanlige papirarbejde fik jeg udleveret mit kit – standard dykkercenterpris fra kendte leverandører – og var på vej til mit første dyk på turen.

TGI Maldives dykkercenter (OBLU NATURE Helengeli af SENTIDO)

TGI opererer med et ret standardsystem med to morgendyk, et eftermiddagsdyk og et natdyk efter anmodning. De cirka 30 regelmæssigt besøgte steder er en del af den ydre kæde af små øer og rev, der definerer den nordøstlige del af Nord-Malé-atollen.

Disse sider har nogle vidunderlige navne som Kagi Kuda Kangu og Boda Gaa Faru. Hvis du stadig logger dine dyk, er det ord, der er en fornøjelse at skrive.

En ung havskildpadde kigger på Richard Aspinall

Eftermiddagsdyk tages ofte tættere på resortet, i mere beskyttede områder. Strømmen kan være stærkere om eftermiddagen, selvom sæson og tidevand gør det meget svært at forudsige dyk. Før hvert dyk tjekker en guide strømmen, hvilket bestemmer, hvordan stedet vil blive angrebet. Heldigvis er det normen at følge strømmen.

Vores første dyk var en væg, der dannede den ene side af en kanal eller kanduKanaler kan være sjove med stærk strøm, men er ofte dårlige for fotografer, da de bliver revet væk fra deres motiver!

Heldigvis var strømmen lille den dag, og inden for få minutter havde jeg set min første skildpadde og faldt ind i dykkerens glade rytme.

Jeg skød løs efter et par koralsprays, før jeg dykkede ned for at nyde stimer af fusilier, blåline snapper og collared butterflyfish i den sidste halve time af det 60 minutter lange dyk.

For mig er det lavvandede områder, hvor de maldiviske rev virkelig skinner. Sandbunden, der synker ned i dybet, er ikke særlig interessant, selvom det altid er værd at holde øje med, fordi vi ville se adskillige sorttippede og hvidtippede revhajer passere under os.

Kandus er blandt de typiske dykkersteder på Maldiverne. Selv i moderat strøm kan de være meget afslappende: hold revet på den ene side af dig, følg guiden og bliv hos din makker.

Ja, du skal følge alle de normale regler, men det er afslappet dykning. Det slog mig, at hvis dette var din første dykkertur efter kvalifikationen, måske, eller en tur for at styrke din læring og færdigheder, så var dette dyk stort set perfekt.

Halsbåndssommerfuglefisk

Selv i fuldt styrke af tropisk sol fremhæver kunstigt lys (her leveret af Richards blitzlys) revets spektakulære farver.

Jeg sov godt den nat, hjulpet af et par stykker mojitoi baren, og min kone rapporterede fremragende ting om spaen.

Maha Tila

Højdepunktet den næste dag ville være Maha Thila, et dyk med fremragende antal klovnfisk af den lokale sortfodede art og den mere udbredte Clarks klovnfisk. Sidstnævnte er meget mere sprudlende og gør det nemt at få fat i dem, når de kryber sammen i en boblespids-anemone – i dette tilfælde et pragtfuldt rødt eksemplar.

Sortfodet klovnfisk

Når strømmen tager lidt til, løfter den skørterne på denne anemone

thilaer en type rev, der bedst beskrives som undervandstinder og adskiller sig fra en giri ved at de ikke bryder overfladen. Begge er gode til dyk, hvor de mindre er ideelle til at tage en tur rundt på, inden man gennemfører et sikkerhedsstop på lavt vand, hvor skildpadder ofte kan ses hvile.

Blandt kanalerne, hjørnerne og vægdykkene i kandusJeg var ivrig efter at finde mit makroobjektiv frem. Det første "krybspottende" dyk på hjørnet af husrevet endte som en mellemstrømsdrift midt i stimer af snapper – smukt, men ikke lige hvad jeg ønskede.

Jeg måtte vente til næste dag, før jeg kunne udforske et lokalt sted kaldet Trix Caves. Ikke rigtige huler, mere beslægtet med dybe udhæng, hvor koraller ovenover kaster en permanent skygge over, hvad der ligner store huler taget ud af siden af ​​revet.

Disse skyggefulde 'huler' var dækket af liv, og blandt piskekorallerne var der hydrozoer og gorgoner. Jeg havde en fantastisk tid med at lede efter små kutlinger og nøgensnegle.

Meget god sigtbarhed giver Richard mulighed for at forsøge at indfange det bredere revlandskab

Fakler er uundværlige på steder som dette; ellers er de kedelige, uinteressante steder, der er fortabt i deres mørke skygger. Selv en lille fakkel afslører et væld af røde, lyserøde og violette farver og et fantastisk detaljeringsniveau i de skyggeelskende arter, der dækker klippen.

Piskekoralkutling

Juletræsorme

Som med alle maldiviske dyk kan alt ske, og omkring 20 meter og halvvejs inde i dykket fandt vi et par ammehajer, der hvilede sammen. Disse tolerante fisk kan være tilnærmelige, men efter et enkelt foto Jeg lod dem være alene for at sove.

Sygeplejerske haj

Doris-hulerne

Et lignende dyk ved Doris Caves en eftermiddag afslørede mere makroliv, selvom jeg bandede over mit stadig dårligere syn. Jeg nøjedes med nogle fiskeportrætter og tog udfordringen op med at fotografere de meget sky røde ildkutlinger, der lever i huler i koralsandet.

Et par røde ildkutlinger

Høgefisk er, ligesom kutlinger, gode portrætmotiver

Før jeg vidste af det, var jeg halvvejs gennem turen, og et besøg i spaen var på sin plads. Jeg er ikke en

naturlig spa-gæst, men jeg begynder at sætte pris på synergien mellem spa og dykkertur, og da min ømme ryg

blev slået og skubbet rundt af en lille kvinde med overmenneskelig styrke, reflekterede jeg over

hvad resorts som OBLU NATURE på denne vidunderlige ø Helengeli tilbød.

Der tilbydes forskellige behandlinger, herunder varme sten og balinesisk massage. Jeg bookede en yderligere behandling via appen til morgenen på vores afrejse for at gøre flyveturen hjem nemmere. Det var fantastisk!

Spaen (OBLU NATURE Helengeli af SENTIDO)

Det var afslappet, blid dykning, stressfri og ideel for erfarne dykkere, der leder efter lidt afslappet luksus, såvel som for nybegyndere, der er ivrige efter at udvide deres potentiale og få selvtillid, måske ved at bo hos familiemedlemmer eller en af ​​deres kære (sagde jeg, at der var en bryllupsrejsevilla?) og få et godt antal dyk, samtidig med at de tilbragte kvalitetstid sammen.

Når vi taler om det, må jeg nævne restauranterne. The Grill, som den kaldes, ligger ved stranden, fanger den bedste aftenbrise og passer til alle diæter. Hvis du spiser fisk, er dette et ideelt sted for dig.

Min favorit af de tre restauranter hedder Raga Route. På en måde minder det lidt om Maldiverne som helhed – påvirket af indisk kultur og mad, men med sit eget twist. Maden var overdådig, delikat krydret og fyldig. Et absolut must.

Resortets større buffetrestaurant var også fremragende med forskellige 'stationer', der tilbød verdenskøkken. Heldigvis hjælper resortets fitnesscenter med at forbrænde de nyoptjente kalorier!

Husrevet

For mange gæster kan husrevet være deres første introduktion til undervandsverdenen. Gæsterne kan låne et gratis snorkelsæt, og så længe de holder sig inden for de markerede områder, kan de tilbringe hele dagen med at se undervandsverdenen passere forbi.

Selve revet er i bund og grund en fortsættelse af den undersøiske del af øen, langt og tyndt og mellem to større revstrukturer. Jeg forventer, at mange gæster prøver kræfter med snorkling, før de beslutter sig for en prøvedykning med TGI. At få en grundlæggende certificering her ville for mange helt sikkert slå et koldt britisk stenbrud, selvom jeg er klar over, at nogle ville være uenige.

Morål ål

Languster

Husrevet er ideelt til natdyk og yderligere krybspotting, og jeg ville med glæde have brugt meget længere tid end de standard 45 minutter for et natdyk.

Jeg klarede mig også rigtig godt på benzin og kunne have undværet den 15-liters gasflaske, jeg havde bedt om, men det er godt at vide, at disse er tilgængelige. Ugens dykkeprofiler betød, at timelange dyk med langt over 50 bar ved overfladen var normen.

Hvad jeg ikke havde forventet på et natdyk var et kort, men vidunderligt møde med en hvidtippet revhaj. Denne fisk, der normalt er sky, svømmede hen til mig, og tjekkede kort mit kamera, før den forsvandt hurtigt væk.

Hvidtippet revhajer er almindelige på Maldiverne, men man ser sjældent en så tæt på

Det er også en fornøjelse at dykke ved husrevet om dagen, og i det stærke tropiske lys og den fantastiske sigtbarhed tilbragte jeg adskillige lykkelige dyk midt i stimerne af blåline-snapper, mens de skiltes og omdannedes omkring mig, uden helt at stole på denne klodsede ubudne gæst.

Signaturstime af blålinet snapper

Orientalske søde læber

Maldivernes farver

Snapper lever ofte dybere, så et møde med dem på lavt vand er meget behageligt, fordi de kan tælle i tusindvis. De og de orientalske sødlæber er indbegrebet af fisk fra Det Indiske Ocean, og deres klare gule farver mod det blå er en lige så kraftfuld kombination, som det turkise hav mod det hvide koralsand er fra overfladen.

Anemonfisk

Ud over personalets venlighed, den fremragende mad, den vidunderlige spa og endda frugtflagermusene, der flyver mellem øerne på jagt efter et godt foder, synes jeg, det er farver, Maldiverne har i overflod.

Havets farver, sandet og træernes grønne farve mod himlen er alle enestående, men kom ned under vandoverfladen og udforsk revene. Farver er overalt.

Klovn aftrækkerfisk

Kirurgfisk

Fra fiskens gule og sølvfarvede farver til svampenes røde og korallernes lyserøde farver, midt i den dybe havblå – farver er overalt.

For næsten to årtier siden fortalte jeg en fyr i min dykkerklub, at jeg skulle til Maldiverne. Han, som var et forhærdet vrag, aficionado, afviste det som “bare at lege med fisk”.

Sagen er den, at han havde ret, det er at lege med fisk. Tusindvis af dem, i alle størrelser, farver og former, med herlig tropisk luksus på indersiden. Hvis du ikke har været på Maldiverne, så gør det. Det er fantastisk!

Deluxe-strandvilla med pool (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO) FAKTA-DOKUMENT ER PÅ VEJ: Richard fløj med Emirates fra Newcastle til Malé via Dubai. Gratis speedbådstransport til Helengeli tager omkring 50 minutter. INDKVARTERING: OBLU NATURE Helengeli af SENTIDO (Maldiverne All Inclusive Resorts). DYKNING: TGI MaldiverneEnkeltdyk starter ved 114 amerikanske dollars (85 pund). Det er muligt at leje udstyr, ligesom 15-liters flasker og nitrox. Der tilbydes også jetski, kajakker og andre vandsportsaktiviteter. ELEKTRICITET: Der bruges stik i britisk stil overalt. BETALINGSMIDDEL: Små sedler i maldiviske rufiyaa eller amerikanske dollars kan være nyttige, selvom de fleste besøgende bruger kortbetalinger til alle køb. PRISER: Alle gæster bor på OBLU Island Plan, som inkluderer indkvartering, faciliteter, spisning og ubegrænsede drikkevarer, aktiviteter og udflugter. Richard boede i en Sunrise Water Villa med pool, hvor priserne i øjeblikket starter fra $630 (£470) pr. nat. Forvent at betale fra $525 (£390) for en Deluxe Beach Villa til $1,335 (£1,000) for en Beach Suite med pool (alle to deler). Vandvillaer ved solnedgang (OBLU NATURE Helengeli af SENTIDO)

