Verdens største koral opdaget i Salomon

Tre gange større end den tidligere rekord-bryder og så massiv, at den kan ses fra rummet, er en mega-koral, der menes at være omkring 300 år gammel, blevet opdaget på Salomonøerne.

En gruppe af National Geographic Pristine Seas-forskere på en ekspedition på forskningsfartøjet Argo opdaget – eller ikke kunne gå glip af – det enorme Pavona clavus organisme, som måler 34 x 32m og stiger til en højde på 5.5m fra havbunden. Dens samlede omkreds er 183m.

Korallen havde taget på upåagtet i gruppen af ​​øer i Three Sisters i det sydvestlige Stillehav i århundreder.

Luftfoto af verdens største koral (Seve Spence / National Geographic Pristine Seas)

Holdet beskrev det som farvet for det meste brunt med stænk af lyse gule, blå og røde farver og giver et rummeligt levested for en række arter af unge revfisk, krabber, rejer og andre hvirvelløse rev.

"Lige når vi tror, ​​der ikke er noget tilbage at opdage på planeten Jorden, finder vi en massiv koral lavet af næsten en milliard små polypper, der pulserer af liv og farver," sagde Enric Sala, National Geographic opdagelsesrejsende og grundlægger af Pristine Seas.

"Dette er en væsentlig videnskabelig opdagelse, som at finde verdens højeste træ, men der er grund til alarm. På trods af sin afsides beliggenhed er denne koral ikke sikker mod global opvarmning og andre menneskelige trusler."

En dykker, der måler koraller (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)

Korallen starter i en dybde på 13m og går ned til en maksimal dybde på 39m. Da holdet først opdagede strukturen, havde de troet, at det kunne være et skibsvrag, indtil undervandsbiografen Manu San Félix dykkede for at foretage en nærmere inspektion.

"Den genetiske kode for disse simple polypper er et enormt leksikon, der har skrevet, hvordan man overlever flere klimatiske forhold, og indtil nu gør det det i lyset af havets opvarmning," sagde San Félix.

Korallen dækker omkring området af fem tennisbaner (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)

"Store voksne koralkolonier som denne bidrager væsentligt til genopretningen af ​​koralrevs økosystemer på grund af deres høje reproduktionspotentiale," bemærkede Eric Brown, koralforsker for Pristine Seas-ekspeditionen til Salomonøerne. Det havde været Brown, der identificerede og målte den tidligere verdensrekordkoral i amerikansk Samoa.

"Mens de nærliggende lavvandede rev blev forringet på grund af varmere hav, er det et fyrtårn af håb," sagde han.

At måle koraller viste sig at være en udfordrende opgave (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)

"For tyve år siden, mens jeg arbejdede for NOAA, så jeg uventet, mens jeg kørte på towboarding på vestsiden af ​​T'au i Amerikansk Samoa, hvad der nu er kendt som Big Momma, en af ​​de største registrerede koraller til dato," huskede Molly Timmers, Pristine Seas ' ledende videnskabsmand på ekspeditionen.

Big Momma regnes for at være mere end 500 år gammel og er mere end 6m høj, selvom dens omkreds er en brøkdel af Salomonøernes koraller på 41m.

"I dag havde jeg den utrolige mulighed for at se en endnu større koral på Salomonøerne," sagde Timmers. "Mens Big Momma lignede en stor kugle is, der var væltet ned på revet, er denne nyopdagede koral, som om isen begyndte at smelte og spredte sig for evigt langs havbunden."

'Isen begyndte at smelte' (Manu San Félix, National Geographic Pristine Seas)

Salomonøerne er vært for den næsthøjeste koralldiversitet på planeten, med mere end 490 kendte hårde og bløde arter.

Den måneder lange Salomonøer-ekspedition begyndte i midten af ​​oktober, hvor de 18 videnskabsmænd og filmskabere studerede havets sundhed. Værktøjer til deres rådighed omfatter dybhavsfoto- og videokameraer, scuba-undersøgelser, havfugletællinger, visuelle undersøgelser under vandet, miljø-DNA-prøvetagning og en ny 1,300 m-klassificeret dykbåd, Argonaut.

Teammedlemmer på Argonauta-undervandsbåden (National Geographic Pristine Seas)

"At gøre en ny opdagelse af denne betydning er den ultimative drøm for enhver videnskabsmand og opdagelsesrejsende, og vi er glade for, at denne mega-koral, som vil hjælpe med at inspirere beslutninger om bevarelse af havet, blev fundet her på de smukke Salomonøer," sagde Paul Rose, Pristine Seas' ekspeditionsleder.

Satsningen repræsenterer et partnerskab mellem National Geographic Pristine Seas og Salomonøernes regering. "Havet sørger for vores levebrød og har bidraget så meget til vores nationale økonomi og samfund," sagde Solomons premierminister Jeremiah Manele.

"Vores overlevelse afhænger af sunde koralrev, så denne spændende opdagelse understreger vigtigheden af ​​at beskytte og opretholde dem for fremtidige generationer."

