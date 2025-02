INSIDER'S INDSIGT OM PELAGIAN

"Pelagian er en sand femstjernet liveaboard-oplevelse“…En 7-stjernet dykkeroplevelse“…Det bedste hold vi nogensinde har oplevet." Dette er blot et udpluk af de hundredvis af udmærkelser, gæsterne har givet Wakatobi's dykkeryacht Pelagian.

Pelagians krydstogtdirektører Ramon Crivilles og Judith Terol Oto.

Så hvad er det ved dette eksklusive liveaboard, der høster så konsekvent ros? For at besvare det spørgsmål talte vi med yachtens krydstogtdirektør Ramon Crivilles og Judith Terol Oto, som delte indsigt baseret på otte års værtsby for gæster på Pelagian krydstogter gennem Wakatobi-øgruppen.

Et personligt præg

De oftest roste aspekter af et Pelagian krydstogt er den varme gæstfrihed fra besætningen og det høje niveau af personlig service, der er muliggjort ved at begrænse hvert krydstogt til maksimalt ti gæster betjent af en besætning på 12. "Hvert besætningsmedlem fra stewarderne til de udbudte chauffører og Dive Experience Managers (DEM'er) er i direkte kontakt med gæster,siger Judith. “De giver den perfekte balance mellem professionalisme og en venlig attitude, hvilket skaber en hjemlig oplevelse for vores gæster".

Pelagian Dive Yacht for anker (øverst), indre af hovedsalonen (nederst til venstre), høvdinge arbejder i kabyssen (nederst til højre).

"Det, vi nyder mest ved vores stillinger som krydstogtdirektører på Pelagian, er mulighederne for en-til-en gæsteinteraktioner", tilføjer Ramon. “Dette giver os mulighed for at fokusere opmærksomheden på at imødekomme anmodninger og forudse behov uden at spørge, og selvfølgelig elsker vi også at have en lederstilling, der giver os mulighed for at dykke hver dag".

Privat, eksklusivt og afslappende

Pelagian master suite stateroom (øverst), superlux sabin (nederst til venstre) og standard kahyt (nederst til højre).

Privatliv og eksklusivitet er to hovedårsager til, at gæster vælger Pelagian. I modsætning til liveaboards af denne størrelse, der indeholder 10 eller flere kompakte kahytter, skaber Pelagian's layout med fem kahytter og begrænset gæsteliste mere personlig plads i kahytter og andre områder af yachten. Eksklusivitet spiller ind, når du dykker. “Vi besøger steder, hvor vi er de eneste liveaboard, der krydser området,” forklarer Judith. “Det betyder, at der ikke er andre dykkere i nærheden, og revene er mindre udsat for menneskelig påvirkning." Pelagiske ruter fremvise en række forskellige undervandsmiljøer,” siger Ramon. “Vi kombinerer en række forskellige dykkertopografier, så gæsterne ikke føler, at de altid dykker det samme sted."

Et typisk pelagisk krydstogt vil tage i koralskråninger, sandede laguner, vægge, tinder, moler og møgdykkersteder. “Vi kan finde mange unikke væsner i møgmiljøet, som ikke ofte findes på feriestedet," han siger. For at forbedre oplevelsen iscenesætter besætningen en muck dykningspræsentation aftenen før de foretager disse dyk, og en gang i vandet søger DEM'erne ud og deler det bedste havlivsfund med alle.

Et andet højdepunkt på et pelagisk krydstogt, ofte nævnt af gæster, er den afslappende atmosfære. Med profiler på flere niveauer, der kan overstige en time, tre planlagte dyk om dagen plus natdyk, er der rigelig tid i vandet til at tilfredsstille selv de mest entusiastiske undervandsaficionados. Men selv med al denne tilgængelige bundtid, er der stadig masser af tid hver dag til at slappe af og nyde en privat yachtoplevelse. Ramon bemærker, at tidsplanen tillader næsten to timer mellem første og andet dyk, to og en halv time mellem andet og tredje dyk og timer mellem tredje og natdyk. Denne planlægning fremmer en atmosfære af afslapning, samtidig med at den øger sikkerheden med generøse overfladeintervaller, der giver mulighed for længere gentagne dyk.

Måltidsappellen

Ingen diskussion om Pelagian-gæstetilfredshed ville være komplet uden at nævne måltiderne, siger Judith. Alle måltider serveres som individuelt belagte tilbud med tre-retters frokost- og middagsmenuer. “Der er altid en starter. Salater til frokost – havesalater, quinoasalat, Ceasar-salat, tomat- og bocconcini-salat med balsamico-reduktion, pastasalat og mere – og aftensmaden begynder med suppevalg – græskarsuppe, grønne ærter, oksehale, blandede grøntsager, asparges og så videre. Der er altid tre valgmuligheder til en hovedret - kød, fisk eller rejer samt vegetariske muligheder - og du kan altid foreslå andre retter, som kokken gerne vil tilberede".

Bøfmiddag tilberedt af Pelagians kok.

Ud over at nyde en bred vifte af internationale favoritsmag og frisk frugt, kan gæster, der nyder indonesiske retter, prøve traditionelle regionale retter ledsaget af krydrede sambalsaucer. Derudover er eventuelle diætrestriktioner eller behov altid imødekommet; gæster kan blot give os besked på forhånd.

Yndlingsdyk

To mandarinfisk af hankøn reserver med hver, når skumringen nærmer sig på dykkerstedet Magic Pier.



Click these links for more info on the Mandarinfish Pier Dive with Wakatobi’s Dive Yacht, Pelagian og Tips til fotografering af mandarinfisk.

Mens gæster normalt beskriver hele den pelagiske dykkeroplevelse som "ekstraordinær", nævnes nogle steder ofte som særlige favoritter. Disse omfatter de beskyttede bugter på Buton Island. bekræfter Judith. “Du finder hundredvis af mandarinfisk omkring Magic Pier og mange andre seje væsner som blæksprutter, blæksprutter, skorpionfisk, babygul boxfish, forskellige arter af muræner, malede frøfisk og ringringede pibefisk." En anden favorit i nærheden er Cheeky Beach, som er et førsteklasses jagtområde for nøgensnegle, spøgelsesrørfisk, dekorationskrabber, slangeål og mantisrejer".

A young male blue ribbon eel, captured at New Pier during Pelagian's tour in Pasar Wajo Bay.

Toppen af ​​revet ved lagunen Karang Kapota.

Et populært lavvandet dyk, og en favorit blandt vidvinkelfotografer, er lagunen ved Karang Kapota, hvor monolitiske koralbommier rejser sig fra en hvid sand havbund. Lige så fotogent er Karang Kaledupas Rainbow Reef, som er en kæde af havbjerge forbundet af højdedrag. Disse formationer giver dramatiske vidvinkelbilleder, mens det tætte koraldæksel på toppen af ​​højdedragene rummer et væld af makromotiver såsom pygmæ-søheste og frøfisk.

Dykkersted Fish Market, Wakatobi, Indonesien

Den dramatiske lodrette profil af Orange Wall er stærkt dekoreret med bløde koraller og havfaner og er dækket af en uberørt revtop, der er bevokset med talrige varianter af hårde koraller. Farverige havvifter og -svampe er også nøgletræk ved Hoga-tindernes toppe, som rejser sig fra dybder på 35 meter. Toppen af ​​disse strukturer myldrer med fusiliers, rødtandsudløserfisk, pyramidesommerfuglefisk og damselfishes.

Alle er indkvarteret

Dykkere på alle erfaringsniveauer kan nyde Pelagian, siger Ramon, mens han tilføjer, at "jo mere erfarne de er, jo mere kan de nyde dykningen, og jo mere forstår de og værdsætter kvaliteten af ​​revene." Nye dykkere er velkomne, og det er underforstået, at de kan have brug for lidt ekstra opmærksomhed og assistance for at få mest muligt ud af deres tid i vandet. “Vi kompenserer for manglende erfaring med ekstra personlig opmærksomhed fra en af ​​vores DEM'er, som vil hjælpe med færdigheder som opdrift, få dem til at føle sig trygge på dykkene og give gode briefinger og præsentationer om livets adfærd i havet, levesteder og koraller.".

Ramon fortæller, at de ugentlige krydstogtsrejser er tilpasset til at drage fordel af de bedste sæsonmæssige forhold, og alle ture er planlagt og tilpasset efter vejrforhold, tidevand, strømme og gæsternes ønskede dykkeroplevelse. Rejseplaner kan også lave overnatningsmuligheder til ture, når der er snorklere om bord. “Vi har tre DEM'er på Pelagian," siger Ramon, "så vi kan tage os af dykkere og snorklere på samme tid".

Den tidlige sæsonfordel

Pelagian Dive Yacht

Pelagiske krydstogter er nogle gange udsolgt på forhånd, siger Ramon, men visse bookingvinduer kombinerer en større chance for tilgængelighed med fremragende dykkeforhold. “Fra marts til maj har vi normalt stille hav, ingen vind, god sigtbarhed og varmt vand. Det er et tidspunkt, hvor vi muligvis kan dykke på steder, som vi ikke besøger i andre måneder." Denne periode er kendt som regntiden, men Ramon siger, at det ikke betyder, at det regner 24/7. “Det meste af tiden har vi noget regn om natten, så det er ikke en stor sag for dykning".

"Vi planlægger altid turene efter vejrudsigten," siger Ramon. “Vi har mere end 100 forskellige dykkersteder at vælge imellem, så vi kan altid dykke i områder, hvor vi er beskyttet mod vind og bølger".

Lær mere om dykning fra Pelagian på wakatobi.com/dive-yacht.

Spørg en gæsteoplevelsesrepræsentant om at booke et krydstogt på Pelagian.

www.wakatobi.com E-mail: info@wakatobi.com