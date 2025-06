Kæber hjalp med at anspore fiskevanviddet: hvordan har hajer klaret sig siden udsætningen i 1975?

at 11: 17 am

DAVID SIMS fra University of Southampton blev opfordret til at blive hajforsker af filmen, men hvad var den overordnede effekt af denne skildring af hajer som seriemordere 50 år efter dens udgivelse?

Steven Spielbergs Dødens gab åbnede i hele Nordamerika den 20. juni 1975 og tappede straks ind i den primære menneskelige frygt for at blive jagtet af et enormt, klogt rovdyr.

Filmen, der foregår på en fiktiv ø ud for New Englands kyst, skildrer en episk kamp mellem tre mænd på en båd og en enorm hvid haj. Dødens gab var enormt populær og indtjente en rekord på 100 millioner amerikanske dollars i de første 59 dage.

Ung og allerede vild med hajer, forlod jeg filmen med et ønske om at vide mere om deres adfærd og økologi. Men film påvirker mennesker på forskellige måder, og filmen har siden affødt det, som samfundsforskere kalder det. "det Dødens gab effekt".

Dette hævdede, at hajer blev bredt dæmoniserede som følge af filmens skildring af dem som ubarmhjertige mordere besat af at angribe mennesker.

Instruktør Spielbergs inspirerede brug af flygtige glimt af hajens fin At knive sig gennem vandet, akkompagneret af filmens uhyggelige og uforglemmelige musik, forstærkede disse følelser. Sådan Dødens gab påvirkede os. Men hvordan har hajbestandene klaret sig 50 år senere?

Offentlig opfattelse

Både Spielberg og Peter Benchley, Dødens gab forfatter og manuskriptbidragyder, beklagede filmens indflydelse på den offentlige opfattelse af hajer.

Benchley blev faktisk en fortaler for hajbevarelse og nød at arbejde med forskere (jeg blev inviteret til hans radioprogram for at diskutere mine forskning satellitsporing af brugder).

I årene efter filmens udgivelse blev der et stigende antal hajer – inklusive filmens store hvide haj – efter sigende dræbt i hajfiskeriturneringer, der havde steget i popularitet.

Hajer vokser langsomt, er lang tid om at blive kønsmodne og får relativt få afkom. Dette gør mange arter sårbare over for overfiskeri.

Fiskeri på dette niveau fjerner for mange hajer fra bestanden for hurtigt, således at de resterende hajer ikke kan erstatte dem hurtigt nok, og bestanden falder. En registreret nedgang kan være relativt stor, hvis den oprindelige bestandsstørrelse allerede er lille, som f.eks. hos store rovdyr som den store hvide haj.

Adskillige data kilder, herunder fiskefiskeri med stang og hjul og langline, indikerer et betydeligt fald i mængden af ​​hvide hajer i 1970'erne og 1980'erne langs den amerikanske østkyst, hvor filmen foregår. Dødens gab effekt i handling?

Stor hvid haj i Guadalupe (Pterantula)

Faktisk var den hurtige tilbagegang ikke begrænset til amerikanske farvande. fangster i badebeskyttelsesnet ud for Australiens sydøstkyst registrerede man et tilsvarende stort fald i midten af ​​1970'erne. Og denne specifikke kilde antyder, at bestandene af hvidhajer var begyndt at falde fra midten af ​​1950'erne, 20 år før Dødens gab.

Yderligere faktorer, såsom kommercielt overfiskeri, spillede naturligvis en rolle. Filmens indflydelse forværrede sandsynligvis nedgangen i hvidhajbestanden, der var sker allerede.

Tegn på bedring

Globalt set har den hvide haj været vurderet som sårbar af naturforkæmpere, med en faldende bestandstendens. Heldigvis er der tegn på bedring.

Nationale beskyttelsesforanstaltninger for hvidhajer blev implementeret i 1990'erne, hvor disse dyr tidligere var talrige, som i USA, Sydafrika og Australien, og verdensomspændende beskyttelser kom et par år senere.

Siden 1990'erne har der været tilsyneladende stigninger i mængden ud for den amerikanske østkyst (når bestandene er så små, og dataene så sparsomme, er en kortsigtet stigning muligvis ikke en varig tendens). Velkomne tegn på, at foranstaltninger, såsom at forbyde fangster i 1997, har en positiv effekt efter årtiers overudnyttelse.

Men denne art er stadig sårbar over for utilsigtet fangst, så beskyttelsesforanstaltninger skal opretholdes og håndhæves for at opretholde en eventuel genopretning.

Dødens gab Effekten var ikke begrænset til store hvide hajer. Mange andre store hajer blev fanget og dræbt i hajfiskeriturneringer, der blev mere almindelige efter filmen. Desværre fortsætter drabet i de resterende amerikanske turneringer i dag.

Men i løbet af de seneste årtier har den altoverskyggende årsag til den globale tilbagegang af store hajer, især i det åbne hav langt fra kysten, været udbredelsen af industrielt kommercielt fiskeri målrettet mod hajer for deres finner og kød.

Det blev anslået i 2024, at fiskerfartøjer dræber omkring 100 millioner hajer om året – et tal, der er steget i løbet af det sidste årti. Næsten en tredjedel af hajarterne er nu truet af udryddelse.

Hvidtippet haj i havet – et stort offer (Johan Lantz)

Det var anslået i 2021 at den globale forekomst af haj- og rokkearter, der strejfer rundt i det åbne hav (såsom hvidtippet mako), er faldet med gennemsnitligt 71 % siden 1970 på grund af det stigende fiskeripres på det åbne hav (områder uden for nationale jurisdiktioner).

Min egen forskning analyse af hajsatellitspor i samarbejde med mere end 150 hajforskere viste at 24 % af det areal, som disse hajer bruger hver måned, i gennemsnit falder under overfladelinefiskeriets fodaftryk.

Disse omfatter fartøjer, der kan sætte liner ud på 100 km og medbringe 1,000 agnkroge i op til 24 timer. Vi fandt, at overlapningen var endnu større, omkring 75 %, for kommercielt værdifulde arter som blåhajen.

Flere hajer dør i disse overlappende hotspots end i tilstødende områder, ifølge nyere forskning.

Offer for langlineoverlapningsområde – blåhajen

Afmystificering af kæber

Er der tegn på genopretning for disse arter under de eksisterende forvaltningsforanstaltninger? For mange oceaniske hajer er svaret stadig nej.

På nuværende tidspunkt er de gældende foranstaltninger (hvis nogen) på det åbne hav utilstrækkelige til at beskytte bestandene. Der er meget lidt eller ingen beskyttelse af hotspots for hajaktivitet. Og nogle af foranstaltningerne, såsom forbud mod hajfinnefangst, har vist sig at være ineffektiv.

Mine kolleger og jeg afslørede at fangsterne af internationalt beskyttede arter nogle gange er 90 gange større end officielle rapporter. Så der er stadig meget lang vej at gå for at genopbygge de globale hajbestande.

Dødens gab hjalp med at fremme et negativt billede af hajer, der ikke har noget grundlag i virkeligheden. Hajens adfærd ser snarere ud til at som kompleks i nogle tilfælde som hos fugle og pattedyr.

Sporing af hajer afslørede, at de kan migrere tusindvis af kilometer at fødesøge i specifikke fjerntliggende levesteder, før de vendte tilbage til det samme sted, de forlod måneder tidligere.

Nogle foretrækker at hænge ud med kendte personer, og hajer dannes endda vedvarende sociale netværkKæmpebruger deltager i speeddating-lignende adfærd når de danner kurtiseringssvømmecirkler i slutningen af ​​sommeren.

Billedet af seriemorderen har sandsynligvis gjort det sværere at overbevise folk om at sympatisere med hajernes situation. Dødens gab kom på et tidspunkt, hvor man vidste meget lidt om hajer, så fiktion fyldte tomrummet.

Men der er nu flere hajforskere, takket være Dødens gabAfmystificeringen af ​​disse skabninger har været det første skridt mod deres potentielle helbredelse.

Har du ikke tid til at læse om klimaændringer så meget, som du gerne vil?

Få en ugentlig opsummering i din indbakke i stedet. Hver onsdag skriver The Conversations miljøredaktør Imagine, en kort e-mail, der går lidt dybere ind i kun ét klima spørgsmål. Slut dig til de 45,000+ læsere, der har abonneret indtil videre.

Også på Divernet: Great Shark Snapshot møder Shark Week + Jaws, DNA beviser det: Spækhuggere dræber for hvidhajlever, Store hvide hajers overraskelse 3-vejs split, Neptunernes Konge: Burdykning med store hvide hajer