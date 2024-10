Lad os gå til Zoo

Wakatobi's Dive Site #3, The Zoo

En zoologisk have er et sted, som kan nydes af alle. Så det er et passende navn for et af Wakatobis foretrukne dykkesteder. Zoo har noget for enhver smag. Det ligger ret tæt på resortet. Bådture er korte, og havforholdene er generelt rolige. Et varieret dybdeområde gør dette sted ideelt for både dykkere og snorklere, inklusive nye dykkere og familier, der ønsker at dele undervandsvidunderne med unge.

De ting, der gør denne side ekstra speciel, er rigdommen af ​​dens hårde koraller og den overflod af makroliv, der helt sikkert vil holde kryb-jægere og undervandsfotografer beskæftiget.

I Zoo strækker hårde koralhaver sig fra lavvandet og ned i de dybere dele af revet.

Zoo ligger i en lille bugt. Under vandet har revet en amfiteaterlignende konfiguration med skråninger, der flankerer en central dal, der begynder på et lavvandet plateau i 3 til 10 fod (1 til 3 meter) rækkevidde og skråner ned til mere end 100 fod/30 meter. Tæt på kysten kan snorklere udforske lunde befolket af staghorn-koraller, talrige hårde koraller i Porites-familien og salatkoraller. Dette område er generelt velbefolket med et farverigt udvalg af revfisk sammen med et væld af bundbeboere, der favoriserer de sandede områder mellem korallerne.

Et par Broadclub blæksprutter på lavvandet i Zoo

Når du er i Zoos lavvandede region, skal du være på udkig efter broadclub blæksprutter, da der næsten altid er et par stykker. Det er også et ideelt sted at opsøge unikke fund såsom mantis-rejer, som har rumvæsenlignende roterende øjne.

Når du bevæger dig ind i de midterste dybder, tager skråningen et stejlere sving, og korallets tæthed øges. Revlinjen går over til en række bølgende skråninger, og de mængder af topvandsrevfisk, der myldrer på dette sted, får selskab af mere eksotiske individuelle fund såsom frøfisk, spøgelsesrørfisk og bladskorpionfisk.

Udover rigeligt koraldække byder Zoos midterdybder på masser af anemoner med foto-klare klovnefisk-parringer. En anden favorit blandt makroentusiaster er svampekorallerne, der normalt huser en svampekoralpipefisk med samme navn. Denne lille hvide pibefisk har et trekantet hoved, der giver det udseende af en lille undervandspython.

Dykker ser på en stor tøndesvamp med en lys orange crinoid på toppen.

Længere nede af revets skrånende afgrund begynder store tøndesvampe at dukke op på dybder mellem 50 og 80 fod (15 og 25 meter). Disse store svampe giver nysgerrige dykkere en chance for at jage efter små skatte, der tager tilflugt inde i tønderne.

Lilla behårede squat hummere (Lauriea siagiani) er en almindelig beboer af store tøndesvampe.

En svampeboer, der er relativt nem at lokalisere, er den lyserøde behårede hummer, som også går under navnet fe-krabbe. Dette sarte væsen – som teknisk set hverken er en krabbe eller en hummer – er et yndet motiv for makrofotografer. Dens næsten gennemskinnelige krop gløder med perlelignende luminans og intense pink-lilla accenter, mens en pels af sart hvidt hår fremkalder et fe-lignende udseende.

Dykker spejder i det dybere område (dybde 18.3m/60ft) af Zoos koralldækkede skråning.



Zoos varierede terræn og brede dybdeområde skaber et ideelt scenarie for lange dykkeprofiler på flere niveauer, og det er ret nemt for de fleste dykkere at logge et 70-minutters dyk uden at løbe ind i deco - eller kede sig, for der er aldrig mangel på interessante fag. Og showet slutter ikke, når solen går ned.

Twinspot Lionfish (Dendrochirus biocellatus) er natlige jægere, der generelt ikke kommer ud før længe efter solnedgang.

Zoo er et af Wakatobis foretrukne natdykkersteder. Showet begynder lige omkring solnedgang med en sidste byge af aktivitet fra dagvagten, før de sætter kursen mod natlige shelters. Så, mens skumringen bliver til mørke, dukker natlige jægere og ådselædere frem fra deres dagtimerne. Blæksprutter og bobtail-blæksprutter lusker rundt på revene, mens dobbeltplettede løvefisk sejler på jagt efter middag. Ottearmet blæksprutte smyger sig ud i det fri, krebsdyr bruger mørkets dækning til at gennemsøge havbunden, og strålende fladorme og nøgensnegle passerer langsomt på bunden. Zoo er også det foretrukne sted for Wakatobis karakteristiske fluo-dyk, som fremviser revene i et helt nyt lys for at afsløre koraller og havliv i spøgelsesagtige nuancer af glødende fluorescens.

Wakatobi

Luftfoto af Wakatobi Dive Resort og dets berømte House Reef lige ved døren.

Wakatobi Dive Resort er beliggende i det sydøstlige Sulawesi, Indonesien, i hjertet af koraltrekanten. Kendt for sine storslåede og højt beskyttede koralrev - fra dets berømte House Reef og mere end 40 yderligere steder beliggende i et privat marinereservat - er dette idylliske ø-paradis let tilgængeligt via feriestedets private gæstefly.

