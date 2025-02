Lette aftensmad: Ny enhed booster koraldiæter

Forskere ved Ohio State University har udviklet en enhed til at bevare koralrevene ved at bruge lys til at tiltrække zooplankton og sætte turbo på deres fodring.

Underwater Zooplankton Enhancement Light Array (UZELA) er et system med programmerbar belysning, der kan køre i seks måneder på et enkelt batteri. Hvis den ikke opereres i mere end en time efter mørkets frembrud, kan den optimere fodringstiden for korallerne, rapporterer forskerholdet, der udviklede det.

Begrænsede driftstider anses ikke kun for at være økonomisk, men også forsigtige, fordi kunstig belysning kan forstyrre adfærden hos andet havliv. Undersøgelsen understreger dog, at UZELA ikke ser ud til at skade miljøet og heller ikke afbryde strømmen af ​​andet zooplankton i det omkringliggende område.

Andrea Grottoli tager sig af et UZELA-eksperiment (OSU)

Ved at teste værktøjet på to arter af koraller hjemmehørende på Hawaii over en periode på seks måneder fandt forskerne ud af, at det kunne "forøge" dyreplankton-densiteten betydeligt, hvilket øgede fodringshastigheden af ​​både sunde og blegede koraller.

Som et resultat blev korallerne stærkere og tilsyneladende mere modstandsdygtige over for trusler som varmestress eller havforsuring.

"Hvis du forestiller dig dyreplankton i en søjle, der flyder over koraller, i stedet for at være naturligt spredt, trækker UZELA dem bare ned - men det tager ikke væk fra korallen ved siden af," forklarer geovidenskabsprofessor Andrea Grottoli, hovedforfatter af undersøgelsen.

"Vi viser, at hvis du sætter korallerne tæt på lyset, drager de fordel af det koncentrerede dyreplankton, og fodringshastigheden stiger 10 til 50 gange."

UZELA lyser om natten sammen med kontroller uden lys (OSU)

Dette svarer til en stigning på 18-68 % i mængden af ​​metabolisk efterspørgsel, der kan dækkes af zooplankton alene, hvilket hjælper med at supplere en stor del af korallernes kost og øger deres overlevelsesrater. UZELA siges at være bredt tilpasset til forskellige havmiljøer, og når den først er placeret passende, kan den nemt serviceres af dykkere.

Ohio-teamet håndbyggede deres nuværende UZELA'er, men arbejder nu med et ingeniørfirma for at gøre enhederne let at fremstille inden for de næste tre år, hvis ikke før.

Andrea Grottoli: 'Tænk på UZELA som et plaster (OSU)

Med jordens nuværende opvarmningshastighed kan koralrevene og de økosystemer, de opretholder, blive ødelagt allerede i 2050. Grottoli siger om UZELA: "Tænk på det som et plaster i omkring et par årtier. Det kan nogle gange beskytte nogle koraller nogle steder."

"Den egentlige hensigt med dette projekt er at injicere ny teknologi og energi til succes med koralrestaurering. Det er noget, der kan implementeres strategisk til højværdirev eller projekter, der allerede har investeret meget i dem.”

"Vi afbøder ikke klimaændringer hurtigt nok til at redde koraller, og UZELA vil ikke øjeblikkeligt redde koralrev, men det er en spændende løsning, der vil købe os tid, når vi arbejder hen imod et mere bæredygtigt miljø."

Ohio State University-ledet undersøgelse, støttet af University of Hawaii Foundation, National Science Foundation og Defense Advanced Research Projects Agency, er netop blevet offentliggjort i tidsskriftet Limnologi & Oceanografi: Metoder

