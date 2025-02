Mandarinfish Pier Dive med Wakatobi's Dive Yacht, Pelagian

Solnedgangen var lige ved hånden, og vi var ved at gøre klar til et skumringsdyk på Magic Pier i Pasar Wajo Bay på den sydøstlige kyst af Buton Island i det sydøstlige Sulawesi, Indonesien. Jævnligt besøgt af Wakatobis live-aboard dykkeryacht Pelagian, Molen er kendt for noget helt særligt – Mandarinfish!

Mandarinfisk (Synchiropus splendidus) et medlem af dragefamilien.

Hvis du endnu ikke har set en mandarinfisk (Synchiropus splendidus), er her, hvad du mangler. Mandarinfisk, som er medlem af Dragonet-familien, er usædvanligt slående med en skrigende farve bestående af levende grønne hvirvler oven på en overvejende orange krop, der er frynset i dyb blå med gule accenter omkring hovedet.

Selvom mandarinfisk ikke er særlig sjældne i det tropiske vestlige og Indo-Stillehavet, er det noget begrænset at finde dem med enhver pålidelig form for konsistens. Dette gælder især, hvis dit mål er at tage billeder af dem under deres mere amorøse bedrifter.

Under en tur i Filippinerne ved Puerta Galera blev jeg taget til et "Mandarinfish hot spot". Desværre var dette sted også kendt for enhver dykkeroperation. Oplevelsen for mig var ikke produktiv eller fornøjelig på grund af den store mængde dykkere, der var til stede, hvilket også gjorde stedet til en kæmpe snekugle af partikler.

Til sammenligning inkluderer den midterste del af Pelagians en uges rejseplan to dage ved Pasar Wajo Bay i Buton. Dette område er et godt stykke væk fra den slagne vej for andre levende ombord på dykkerbåde, ligesom det er langt væk fra dykkersteder. Hovedelementet her er muck dykning, der serverer en række havliv, du generelt ikke finder i koralrevs habitater. Og signaturattraktionen er snesevis af mandarinfisk, der opholder sig omkring bunden af ​​stedets Magic Pier.

Dykket begynder 15 minutter før solnedgang for at tillade dykkere at placere sig korrekt på bunden midtvejs nede ad den store murbrokker under molen.

Efter at have gjort dette dyk to gange, er jeg stadig overrasket over, hvor mange af disse udsmykkede farvede fisk, omkring halvdelen af ​​min tommelfinger, der er her på dette sted.

Mandarinfisk (Synchiropus splendidus) dukker op fra et stort antal sprækker i klippebunken under Magic Pier.

Magic Pier Mandarinfish Video: https://youtu.be/JRdHeTgruao

Ud over en gruppe på omkring syv på dette dyk, dukkede der stadig flere op fra en lang række sprækker til højre og venstre for mig. De fleste var kvinder, der gik rundt og ventede på ankomsten af ​​en bejler – eller i dette tilfælde bejlere, som dukkede op på kort tid.

Den eneste rigtige give away til at identificere mandarinfiskens køn er generelt i dens størrelse, da modne hanner typisk er større end hunnerne. I de fleste fiske-id-bøger beskrives den gennemsnitlige størrelse hun mandarinfisk til at være 1-1/2 inches lang med hannerne kun lidt større. Det, jeg finder overraskende, er, at en god del af hannerne på Magic Pier er... ja, over gennemsnittet og ser ud til at være tæt på 3 tommer lange, hvilket får mig til at spekulere på, hvad disse fyre spiser.

Strutting deres ting

Med uforskammet selvtillid vil hannerne markere deres ankomst med en lille smule blomstring og brystfinner, der flagrer som en kolibri. Og samtidig "arbejder de rummet" ved at kredse om damerne stramt på en kuriøs måde.

En trekant mandarinfisk (Synchiropus splendidus) under frieri.

Under denne fase af frieriet kan dansen typisk involvere op til tre fisk - en han til to hunner. Men efterhånden som de mere villige individer i gruppen tager over, vil par begynde en spiralstigning to til tre fod over korallen. Formålet med denne manøvre er, fordi mandarinfisk er broadcast spawners; både æg og sæd frigives samtidigt til vandsøjlen for at blive ført væk i strømmene. For at opnå en optimal befrugtning skal hunnen komme så tæt på hannens bækkenfinner, som hun kan, på det højeste tidspunkt af deres klatring, hvor hun så frigiver sine æg.

Mandarinfisk er broadcast gydere; både æg og sæd frigives samtidigt til vandsøjlen for at blive ført væk i strømmene.

Med mit kamera bevæbnet med modelleringslys indstillet til rødt lys-tilstand var jeg i stand til nemt at følge parrenes opadgående progression uden at miste dem i billedet, mens jeg optog. På det tidspunkt, hvor du skulle tro, at de ville fortsætte med at stige, ville parrene pludselig bryde kontakten og hurtigt stige tilbage til deres startsted.

Jeg har postet en kort artikel om fotografering af disse smukke fisk, som du kan se ved Hvis du klikker på Her

To store mandarinfisk (Synchiropus splendidus), der passer på hinanden til en eventuel kamp.

Da jeg kiggede ned og forventede, at showet var slut, blev jeg overrasket over at se en anden han, der allerede var i gang igen, sætte bevægelserne på den næste ledige babe. Samtidig ramte to store hanner uenighed om, hvem der skulle blive, og hvem der skulle gå. Med oprejste rygfinner opjusterede de to hinanden i forsøget på at afgøre, hvem der var den største badass, hvilket jeg syntes var sjovt i betragtning af deres overdrevent flamboyante farve. Forventede at se pelsen, snarere finner flyve, deres squaring off-adfærd fik pludselig en ende i uafgjort.

I løbet af omkring 35 til 40 minutter lignede hele området inden for denne dæmning af klipper under molen en svingende singleklub af mandarinfisk med så mange som 3 til 4 forskellige hanner, der parrede sig med op til 6 forskellige hunner. Tal om, at nogle fyre har heldet med sig.

