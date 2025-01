Maxing Out på Wakatobi

Besøgende til Wakatobi komplimenterer ofte positivt med koralrevenes uberørte tilstand og den enestående variation af havliv, der findes i feriestedets private marinereservat.

Smuk buket af hårde og bløde koraller på kanten af ​​et drop-off ved Wakatobi's House Reef.

Og for nogle ivrige dykkere og snorklere er det ikke kun kvaliteten af ​​undervandsoplevelsen, der sætter Wakatobi i en klasse for sig, det er også kvantiteten. De har lært, at med den rigtige planlægning er det muligt at tilbringe den største del af en dag sikkert og komfortabelt i og under vandet på resortet.

En langnæset høgfisk, der sidder smukt i nogle bløde koraller.

Som gæst Paul Moliken beskriver det, "Min tidsplan i Wakatobi for en fantastisk dag er: Stå op, snorkle havgræsset, spis morgenmad, fange dykkerbåden, snack mens du er på båden under overfladeintervallet, dyk igen, spis frokost, snorkle på House Reef, lav et tredje båddyk, spis aftensmad, snorkel anløbsbroen efter mørkets frembrud, sov."

Selvom Pauls tidsplan i vandet kan virke ambitiøs for nogle, fremhæver den dyknings- og snorklingsmulighederne skabt af Wakatobis unikke kombination af undervandstopografi og resorttjenester. Specifikt handler det om dykkersteder, der er ideelle til profiler på flere niveauer, tidsplaner, der rummer udvidede bundtider og total adgang til et House Reef, der yderligere udvider mulighederne i vandet.

På mange dykkersteder i Wakatobis private marinereservat starter revformationer inden for et par fod fra overfladen og falder hurtigt ned i dybet langs stejle skråninger eller vægge. Ved at drage fordel af profilerne på flere niveauer, der er muliggjort af denne topografi, er det muligt i høj grad at forlænge bundtider uden at gå i trinvis dekompression. Disse generøse bundtider er også muliggjort af feriestedets båddykningsplan, som giver gæsterne rigelig tid til at nyde to afslappede dyk før frokost plus et eftermiddagsdyk.

Nøglen til længere og mere behagelig bundtid ved Wakatobi, siger Paul, er at holde det meste af dykket inden for mellemdybder. "Nogle dykkere ønsker at falde helt ned til 100 fod," siger han, "men virkeligheden er, at farverne dernede er mindre levende, og vigtigst af alt er bundtider meget kortere. Der er virkelig ingen grund til at gå dybt og ende med et 20-til-30-minutters dyk, når fantastisk action er over 70 fod, hvilket giver mulighed for 70-minutters dyk."

"Wakatobi får meget ros fra sine gæster," siger Paul, "men et aspekt af ferieoplevelsen, der ser ud til at være underspillet, er, hvor dejligt det er at have tre 70 minutter lange dyk på en dag. Det er så afslappet og behageligt, og du behøver ikke bekymre dig om at bruge luften eller dekomprimere.”

Det andet element i Pauls strategi for maksimal vandtid ligger lige foran resortet i form af House Reef. "Hvis du vælger en Wakatobi-dykpakke, har du også ubegrænset brug af den utrolige to fodboldbanelængde House Reef," siger han, som konsekvent er kåret som en af ​​de bedste i verden. "Den er bestemt sundere, mere farverig, mere fyldt med fisk og mere fantastisk end nogen anden, jeg har set, enten i Lembeh eller Caribien."

Ud over at fungere som indskibningssted for Wakatobis flåde af dykkerbåde, er resortets anløbsbro et nøgleadgangspunkt for dykning i House Reef, som strækker sig hundreder af fod i begge retninger.

“Du og din kammerat kan dykke i Wakatobis smukke House Reef lige så mange gange som jeres computer vil tillade,” siger Paul. "Og selvom du ikke bruger det til dykning, er det aldrig skuffende at snorkle på House Reef. Du kan starte lige fra land eller smutte ind fra anløbsbroen, når du vil. Og der er også resortets taxabåde, som er tilgængelige hver dag. Bare hop ind, tag en kort tur til din yndlingsdel af revet og glid så tilbage i ro og mag."

Det bedste tidspunkt at finde bløde koraller slik krabber blandt grenene af bløde koraller er efter solen er gået ned og tilføjer til de mange mindeværdige fund, du kan gøre på et Wakatobi natdyk.

Paul siger, at han også elsker snorklemulighederne efter mørkets frembrud, der findes omkring Wakatobis lange anløbsbro. “Under mine aftensnorkelture har jeg set en liste over personlige førstepladser, inklusive parring blæksprutte, en ålelarve og hundredvis af pyrosomer."

"Efter at have været i Wakatobi adskillige gange, siden det først ringede til mig i 2015, kan jeg bevidne mange fantastiske aspekter af resortet: mad, luksus, venlighed og meget mere," siger Paul. "Det er blot nogle af grundene til, at jeg tager tilbage i december og ikke kan vente!"

