Nye kort viser højrisikozoner for kollisioner med hvalskibe

Fartøjshastighedsgrænser og omdirigering kan reducere afgiften på hvaler, siger ANNA NISI fra University of Washington

Forestil dig, at du er en blåhval, der svømmer op ad Californiens kyst, som du gør hvert forår. Du søger efter krill i Santa Barbara-kanalen, en zone, der vrimler med fisk, tangskove, søgræssenge og andet undersøisk liv, men også vibrerer med støj fra skibstrafikken. Pludselig bliver støjen højere.

Du begynder at lave et langsomt, lavvandet dyk, men uden særlig hast – din art har trods alt udviklet sig over millioner af år uden denne mystiske støj, så hvorfor skulle du vide, hvad du skal gøre, når du hører den? Et minut senere bliver du fatalt ramt af et containerskib.

Din krop synker langsomt til bunden af ​​havet, hvor den vil nærer dybhavsdyr i årtier men vil aldrig blive set af mennesker igen. Faktisk din død går ubemærket hen; fartøjet registrerer knap påvirkningen af ​​at ramme et medlem af den største dyreart på Jorden.

Kollisioner med skibe er en kritisk trussel mod mange store hvalarter. Selvom disse begivenheder er svære at studere, vurderer forskere det tusindvis af hvaler bliver dræbt af skibe årligt. I nogle regioner dør hvaler af fartøjsangreb med så mange hastigheder overstige, hvad der anses for bæredygtigt efter årtiers hvalfangst. Kollisioner med fartøjer truer nogle kritisk truede arter.

Det viser forskning og erfaring simple foranstaltninger kan reducere disse kollisioner – for eksempel omlægning af sejlruter for at undgå vigtige områder for hvaler eller reduktion af fartøjets hastighed. Men for at implementere disse indgreb skal videnskabsmænd og politiske beslutningstagere vide, hvor hvaler er mest udsatte. Kollidering med krydstogt- og containerskibe er en af ​​de alvorligste trusler mod truede hvalarter.

Kortlægning af risiko for hvaler

I en nyligt offentliggjort undersøgelse i Videnskab, kolleger og jeg kortlagt global risiko for skibsangreb for fire arter af Jordens største hvaler: blå, finne, pukkelryg og sperm. Inden for hver arts rækkevidde fandt vi ud af, at fartøjer rejste svarende til tusindvis af gange afstanden til Månen og tilbage hvert år.

Vores kort afslører udbredt risiko for fartøjskollisioner i områder, herunder den amerikanske vestkyst, Middelhavet og det nordlige Indiske Ocean. Disse zoner allerede har dokumenteret høje niveauer af skibsstrejker.

Vi fandt også mange andre regioner med lignende risikoniveauer, som er mindre undersøgte og anerkendte. De omfatter flere strækninger langs kystlinjerne i Sydamerika og det sydlige Afrika, og området omkring Azorerne ud for Portugals kyst.

Forudsagte mønstre af hvalskibskollisioner. Områder i lilla er steder med højere risiko for skibsangreb, med høje niveauer af skibstrafik og høj habitategnethed for hver art. Risiko for skibsangreb blev forudsagt for hver art på tværs af dens udbredelseskort – som defineret af IUCN – som for finhvaler udelukker troperne (Anna Nisi, CC BY-ND)

De fleste højrisikoområder er ubeskyttede

Hvaler er stort set ubeskyttede mod fartøjskollisioner rundt om i verden. Vi identificerede kollisionsrisiko hot-spots - områder i top 1% af den forventede risiko globalt, som repræsenterer de mest risikable steder for hver art.

Vi fandt ud af, at færre end 7 % af kollisionsrisiko hot-spots havde indført foranstaltninger for at reducere kollisioner, såsom at begrænse fartøjets hastigheder eller at kræve, at skibe skulle undgå visse områder. Undtagelser omfatter Nordamerikas vest- og østkyst samt Middelhavet, som har højere niveauer af skibsangrebsstyring.

Hvor sådanne foranstaltninger findes, er de ofte frivillige. Obligatoriske hastighedsbegrænsninger dækker kun 0.54 % af kollisionsrisiko hot-spots for blåhvaler, 0.27 % for pukkelhvaler og ingen af ​​hot-spots for finne- eller kaskelothvaler.

For hver art fandt vi, at risikoen for skibsangreb var højere inden for eksklusive økonomiske zoner (EEZ'er) – områder op til 200 sømil fra kystlinjer, hvor hvert land har eksklusiv jurisdiktion over marine ressourcer – end på åbent hav. Dette kan gøre det lettere at gennemføre bevarings- og forvaltningsforanstaltninger i disse områder.

Inden for EEZ'er kan individuelle lande enten vedtage frivillige fartøjsforanstaltninger eller foreslå obligatoriske ændringer gennem Internationale Søfartsorganisation, som regulerer international skibsfart. Der er mange muligheder for lande at beskytte hvaler i deres nationale farvande.

Men fordi politiske grænser ikke betyder noget for hvaler, ville den mest effektive tilgang være, at nabolandene koordinerer indsatsen for at reducere risikoen for skibsangreb på tværs af hvalvandringsruter. Videoen nedenfor viser hvalers brug af rummet i havet, skraveret fra blå (områder med lavere anvendelse) til hvid (områder med høj anvendelse), med global skibstrafik overlejret, farvet af fartøjets hastighed.

Vi fandt også høje niveauer af skibsangrebsrisiko inden for eksisterende beskyttede havområder (MPA) – zoner, hvor lande har vedtaget forskellige foranstaltninger til at bevare og forvalte livet i havet.

De fleste af disse MPA'er blev skabt for at beskytte havets liv mod fiskeri, men meget få sætter nogen restriktioner eller regler for skibsfart. Når MPA'er indeholder høje niveauer af skibsangrebsrisiko, kan regeringer tilføje sådanne foranstaltninger til de beskyttede områders missioner.

Fordele ved at beskytte hvaler

Beskyttelse af hvaler fra skibe ville også gavne andre arter. Fartøjer kan slå til mange marine arter, herunder sæler, havskildpadder, hajer, fisk, pingviner og delfiner.

Søfart er den største kilde til undervandsstøj, Som er en stor trussel mod livet i havet. Undervandsstøj kan forstyrre fodring, forstyrre kommunikationen og forårsage stress for mange arter. Fartøjer løbe mere stille ved langsommere hastigheder, så hastighedsdæmpende tiltag kan reducere støjforurening samt kollisionsrisiko.

Mennesker kan også drage fordel af at bremse farten og omdirigere skibe. Når skibe sejler langsommere, øges deres brændstofeffektivitet, hvilket reducerer deres udledningen af ​​drivhusgasser. Søfartsindustrien producerer i øjeblikket kulstofemissioner sammenlignes med dem fra luftfarten.

Bremse farten af ​​fartøjer reducerer også emissioner af skadelige luftforurenende stoffer der truer menneskers sundhed i kystområder og skønnes at bidrage til hundredtusindvis af for tidlige dødsfald årligt.

I 2023 har skibe, der samarbejder med en frivillig afmatning i Californien reducerede 45,000 tons drivhusgasemissioner og 1,250 tons nitrogenoxider, og de reducerede risikoen for hvaler med mere end halvdelen.

Ændring af fartøjsruter kan gøre farvandet mere sikkert for lokale fiskere. I Sri Lanka, for eksempel, omfavner tung skibstrafik kysten og overlapper med lokale fiskere såvel som med fouragerende blåhvaler. Kollisioner med fragtskibe har dræbte flere fiskere der i de senere år.

Som svar er nogle rederier frivilligt skifter deres vejbaner længere til havs for at mindske risikoen for at kollidere med mennesker og hvaler.

I vores indbyrdes forbundne verden, 90% af forbrugsgoder rejse med skib før de kommer på markedet. De fleste varer, som forbrugere i velhavende nationer køber i deres daglige liv, har rejst over havet på et tidspunkt.

Vores undersøgelse viser, at risikoen for skibsangreb er udbredt - men efter vores mening er beskyttelse af hvaler mod disse kollisioner et problem, der kan løses. Og ved at beskytte hvaler kan mennesker også beskytte sig selv.

