Noronha: Et atlantisk dykkerhotspot

PIERRE CONSTANT har aflagt et besøg på øen Fernando de Noronha, øst for Brasilien, for at prøve dens unikke atmosfære og især dens scubadykning



Hvis du var en sydamerikansk havfugl, kunne du flyve 525 km fra Recife eller 350 km fra Natal på den nordøstlige kyst og stå af på nogle små pletter af land. Fernando de Noronha er for Brasilien, hvad Galapagos-øerne er for Ecuador på den anden side af kontinentet.

Rødfodet booby

De to øgrupper ligner på en måde meget hinanden. Lige lidt syd for Ækvator, er begge vulkanske hotspots født ud af brudzoner i havet og produktive tilflugtssteder for havfugle. Og i begge er scubadykning en af ​​de mest populære aktiviteter.

De 21 Noronha-øer er meget ældre end Galapagos. De ligger på den sydamerikanske plade, med en række vulkaner, inklusive Rocas Atoll, der strækker sig væk mod vest.

Øgruppen blev opdaget den 24. juli 1503 af den portugisiske opdagelsesrejsende Gonçalo Coelho, finansieret af Fernao de Noronha, men, som historien siger, krediteret til Americo Vespucci, et italiensk medlem af ekspeditionen, der først beskrev øerne.

Dykkere, der driver i kanalen

Det blev senere besat af hollænderne, før det faldt til franskmændene og blev endelig overtaget af portugiserne i 1737. De byggede flere fæstningsværker, herunder fæstningen Nossa Senhora dos Remedios, og Fernando de Noronha blev berygtet som destination for politiske fanger.

Charles Darwin faldt ind på HMS Beagle i 1832, og i begyndelsen af ​​1900-tallet blev der etableret italienske og franske bosættelser til handel og lægning af søkabler. Aeropostales kommercielle flyvninger knyttede Sydamerika til Europa og Afrika, og under anden verdenskrig blev Noronha en US Air Force-base.

National marine park

Det brasilianske militær administrerede øerne fra 1942 til 1988, da øerne blev erklæret som en national marinepark, og i dag er turismen drivkraftig til økonomien. Noronha er blevet en drøm ferie ø for velhavende brasilianere.

National Marine Park indgang

Fernando de Noronha blev opført på UNESCOs verdensarvsliste i 2001 og administreres af Chico Mendes Institute for Conservation of the Biodiversity (ICMBio), tilknyttet Department of Environment. Rocas administreres separat som et biologisk reservat, der er forbudt for besøgende.

En bæredygtig udviklingsplan blev iværksat for havparken, hjulpet af lokalbefolkningen. Turiststeder og infrastruktur er strengt kontrolleret.

Dykker med en smørbrod i kanalen

GOL-flyvningen fra Recife tager en time. Ved ankomst betaler du TPA (Permanency Tax), som opkræves med 76 reals (ca. £10) pr. nat, men som stiger, jo længere du bliver. Marineparkens kontor opkræver ikke-brasilianere et adgangsgebyr på R$222 (£30), gyldigt i 10 dage.

De fleste logi er i pousadas eller gæstehuse. Liv og mad er dyrt på øen.

Tre dykkercentre opererer fra Porto på den nordøstlige kyst, og dykkerbutikker er også placeret i den koloniale portugisiske by Vila dos Remedios med dens historiske bygninger såsom Palacio Sao Miguel og kirken Nossa Senhora dos Remedios .

Marinaen i Porto

Pico do Meio strand, set fra Nossa Senhora dos Remedios fort

Det imponerende fort Nossa Senhora dos Remedios, på en bluf med udsigt over byen, byder på god udsigt over Porto, Praia do Meio (Mellemstranden) og den ikoniske tommelfingerformede klippe Pico de Meio, en attraktion ved solnedgang.

Øerne er udsat for den øst-vestlige sydækvatorialstrøm og sydøstlige passatvinde. Det "Indre Hav" på nordkysten er roligt mellem april og november, men på andre tidspunkter af året tager den nordøstlige passatvinde kontrol.

"Yderhavet" på sydkysten er normalt barsk, men sigtbarheden er klarere, så dykkeroperationer vælger deres steder efter årstiden.

Vandtemperaturen er 28°C året rundt, med sigtbarhed fra 25-40m. Med sine 25 dykkersteder anses Noronhas dykning for at være den bedste i Brasilien.

Grundlæggende sammensat af sorte vulkanske basalter er undervandslandskabet ret kedeligt med dets kampesten, højdedrag, nogle gange kløfter, svømmegennemløb og huler. Hvor strømme flyder i kanalerne, dækker svampe klipper, der bliver meget farverige, ofte knaldrøde. Ellers er bede af grønne alger og havdruer normen.

Svampe giver den stationære farve

Dykkerdage

Lastbiler henter dykkere hos deres Kro 7.15 og guiderne giver en briefing om bådens faciliteter og dykkersteder. Nogle taler engelsk eller spansk, selvom brasiliansk er normen. Dykkersteder ligger alt fra 10-30 minutter væk.

Under mit ophold i december foregik det meste af dykningen i det indre hav mellem øst- og vestpunkterne af Noronhas nordkyst.

Cordilhieras, nær den nordøstlige spids, er en nedsænket højderyg med masser af alger. Et almindeligt syn der er en lille skole af blå og guldstribede grynt (Hæmulon chrysargyreum). brasilianske papegøjefisk (Sparisoma amplum) er grønne på ryggen og røde på maven for hunner, mens voksne hanner bliver lyseblå med en rød halvmåne på halen.

Gulstribet grynt i en hule

Unge brasilianske papegøjefisk

Grå Bermuda havfjerke (Kyphosus-sektatrix) flytte i små pakker, ligesom sorte margater (Anisotremus surinamensis), højkroppet med et stejlt hoved og sølvfarvet med en sort plet bag gællerne.

Bermuda havfjerke

Sorte margater

Jeg støder på en høgenæsskildpadde (Eretmochelys imbricata) uvidende om dykkerne, og en blå tang (Acanthurus coeruleus), en af ​​de sjældnere arter af kirurgfisk, der findes.

Græssende høgenæsskildpadde

Ilha do Meio (Melleøen) ligger mellem Ilha da Rata (Rotteøen) og Porto. Ideen der er hovedsageligt at udforske grotter og svømme-throughs på lavt vand, snige sig ind og ud bag dykkerguiden, mens All Angle-selskabets undervandsfotograf venter på dig på den anden side. Billederne er tilgængelige i dykkerbutikken om aftenen for $30 stykket (ca. £4).

Hulerne er levende med kobberfejere (Pempheris schomburgki), lille coney grouper med blå pletter og gule maver (Cephalopholis fulva), par franske angelfish (Pomacanthus paru) og blå tangs. Tilbage ved overfladen flyver sorte noddier og gulhaletropefugle glade omkring.

Coney

Fransk angelfish i kanalen

Yellowtail tropicbird

På den vestlige spids af øen er Ponta da Sapata et redested for rødfodede bryster. Caverna da Sapata, en undervandsbue med en sandbund, giver et tilflugtssted for sydlige rokker (Dasyatis Americana), med peberfarvede pigge på ryggen. Uforstyrret af dykkerne opretholder de en zen-attitude.

Dykkere i hule

"Nogle skildpadder farer vild i fjerne hjørner af hulen og ender som skeletter...", bekræfter Julio, glad for at kunne stille alle smil ved siden af ​​et kranie. God synlighed favoriserer gode billeder. En minivæg på ydersiden afslører tre kradsede filefish (Aluterus scriptus) og hvidplettet orange filefish (Cantherhines macrocerus).

Tre scrawlede filefish...

…og hvidplettet orange filfisk

Cagarras, på den østlige side af Noronha, vest for Rat Island, er et redested for maskerede bryster. Et dybere dyk i 32m-zonen, er det også et sted for Kap Verde jomfruhummere (Panulirus charlestoni), black jack (Caranx lugubris), fransk angelfish og den iøjnefaldende brasilianske papegøjefisk.

Kap Verde jomfruhummer

I kanalen

Buraco das Cabras, 20 m dyb, er mere produktiv for fotografer. En omvandrende sygeplejerskehaj (Ginglymostoma cirratum) skaber røre og nærmer sig mig til sidst uden frygt. Store brodstråler dækket af sand, se dykkere gå forbi.

En hektisk fremvisning af brasilianske 'youpie'-dykkere viser overflod med åbne arme bag en skildpadde og foran den officielle fotograf. Jeg venter tålmodigt på min tur til at nærme mig væsenet, der græsser mellem klipperne.

En havudløserfisk (Canthidermis sufflamen) sejler forbi, og Bermuda-havets chub brød ud i små skyer. Ved slutningen af ​​dykket inde i kanalen, mellem Rat- og Middle-øerne, fanger et stort gammelt portugisisk anker indhyllet i røde svampe mit øje. Driftende i strømmen flyver jeg hen over en dejlig påfugleflynder (Bothus lunatus) tæpper af en afrundet sten.

Gammelt anker beklædt med svampe

Cabritos, på den nordøstlige spids, starter i Yderhavets klare vand for at komme ind i kanalen. Et lavvandet, farverigt sted, det kan prale af mange svampeformede klipper dækket af svampe.

Black jack og en skole af doktorfisk (Acanthurus chirurgus), hesteøjet jack (Caranx latus) med deres gaflede gule haler og gulbåndede gedefisk (Mulloidichthys martinicus) fuldfør showet. Et andet gammelt anker, endnu større, efterlader mig i mundhulen.

Black jack i gennemsvømning

Mit ønske om den sidste dykkedag vil blive opfyldt af Leo og Julio. Ud for den vestlige spids af øen er undervandstoppen Cabeço da Sapata normalt udsat for stærke strømme og vandbevægelser, men vi oplever kun en svag dønning.

En stor sygeplejerskehaj passerer som en skygge over den hvide sandbund. En lille skole af hesteøjede jack hvirvler forbi. Hundesnapper (Lujanus jocu), sølv med stænger på ryggen, driver som fredelige zeppelinere.

Sygeplejerske haj

Skyer af gul chromis (Chromis multilineata) svajer med strømmen over toppen, mens stimer af sorte triggerfisk (Melichthys niger) svæve i det blå.

Sort triggerfish

Trinta Reis i Mar de Fora ligger midt på sydkysten mellem nye klippeøer. Havet er så uroligt som forventet, men under vandet er alt roligt. Det hvide sand er skåret af krusningsmærker over en stor flade til god fotografisk effekt.

Vi krydser ind i en svømmetur og går ind i en kløft med sydlige sting rays og black jack. Når jeg kommer frem, ser jeg en revhaj (Carcharhinus perezi) vandrer majestætisk over en stor flade af hvidt sand.

Caribisk revhaj i det fjerne

Leo slapper af på sikkerhedsstoppet

Det er et atmosfærisk miljø med meget lys, hvilket får en til at glemme, at Fernando de Noronha var et sted for omfattende håndværksmæssigt hajfiskeri mellem 1992-1998. Sort galde, rev, silkeagtig, citron, sygeplejerske, tiger og hammerhoved var alle, desværre, målrettet.

Livet på land

Dyrelivet på oceaniske øer er ekstremt begrænset. Pattedyr er stort set ikke-eksisterende i Noronha, bortset fra rotter og slim, en kastanjefarvet gnaver introduceret af de tidlige nybyggere til føde.

En moco

Teju firben

Den sort-hvide Teju-øgle, der primært findes i skoven, blev introduceret fra Brasiliens nordøstlige del i 1950'erne for at tage sig af rotterne og vokser til omkring 40 cm. Den har en lyserød kløvet tunge, som en øgle, men fordi den angriber lokale fugle, er den et uønsket rovdyr på øen.

Da Charles Darwin kom i land på Noronha den 20. februar 1832 (tre år før han besøgte Galapagos), undrede han sig over en frodig tropisk skov med magnoliaer, laurbærtræer prydet med sarte blomster og træer, der bar frugter.

Skovkrabbe

Disse oprindelige skove ophørte med at eksistere, efter at Noronha blev en straffekoloni, og i slutningen af ​​det 19. århundrede var øen næsten fuldstændig ryddet af skov, men en langsom genopretning begyndte i 1988 med status som marine nationalpark.

Bevaringsprojekter styres af ICMBio. Udover det biologiske reservat Rocas Atoll er der Tamar-projektet til bevarelse af de fem arter af havskildpadder, der er kendt for at besøge øerne: den grønne, høgnæb, tømmerhoved, oliven ridley og leatherback, selvom dykkere generelt kun ser de to første.

Det andet projekt vedrører spinderdelfiner (Stenella longirostris), som har en fastboende befolkning i afsondret Baia dos Golfinhos i det nordvestlige. Besøgende kommer tidligt om morgenen for at se delfinerne lege i bugten.

Baia dos Porcos

En række stier er tilgængelige, selvom nogle kræver forudbestilling, fordi de ledes på bestemte tidspunkter af en licenseret ICMBio guide. De fleste fører til strande eller udsigtspunkter og kan være alt fra 15 minutter til tre timer lange.

En række bureauer tilbyder også private ture med deres egen transport, eller endda krydstogter for at snorkle eller se delfiner.

Uafhængige rejsende på et lavt budget kan tage den gratis 'Coletivo'-bus, der kører frem og tilbage mellem Porto i nordøst og Sueste i sydvest langs BR-363, hvilket giver adgang til starten af ​​alle stier og eksotiske strande. Fernando de Noronha er en virkelig brasiliansk oplevelse, hvor udlændingen er meget velkommen, men alligevel en særhed!

Mod slutningen af ​​mit ophold passerer jeg et hus med et farverigt skilt på porten, hvor der står "Sorria voce esta na paraiso” – “Smil, du er i paradis”.