Koraldød i Caribien

Marinebiolog JOHN CHRISTOPHER FINE har været væk og dykket og snorklet på tværs af ikke færre end 15 caribiske øer i de seneste måneder. Lyder dejligt – bortset fra at overalt hvor han tjekkede ud, blev han skygget af en deprimerende skade på havlandskabet

"Hvad skyldes det?" Det er spørgsmålet, der rejses, når jeg beskriver stenet koraldød for andre dykkere og snorklere. Der er intet fast svar og ingen hurtig løsning. Korallers død er direkte relateret til for mange mennesker og vores aktiviteter, der forurener have og oceaner.

Løsningen: nogle går ind for at blande penicillin med goo og smøre det på døende koraller for at redde det, der ikke allerede er blevet ramt af spildsygdom. Dette er et arbejdsintensivt afhjælpende skridt, men det har ingen langsigtet værdi for at komme frem til årsagen.

Døde elghornskoraller i Turks & Caicos

Stop den voldsomme udvikling på uberørte caribiske øer? Når det drejer sig om store penge, vil det aldrig ske. Holde befolkningstilvæksten i skak? Aldrig.

Holde insekticider, pesticider, herbicider og gødning væk fra golfbaner, græs og landbrug? Så vil der ikke være nogen planter bortset fra dem, der er designet til at leve i tropiske klimaer. Intet galt med det.

Uden et fast svar, lad os se på situationen på nogle af de 15 øer, jeg tjekkede i løbet af december 2024 og ind i januar 2025. Der er ingen hård og hurtig statistik at forholde sig til: koraller er døde. Den var i live for et år siden de samme steder.

Vi starter med nogle gode nyheder. Bahamas-øen Eleuthera har stadig levende, levende hjernekoraller, der vokser på lavt dybde.

Eleuthera skylles med vind og surf langs sin lange kystlinje. Udvikling af landdistrikter er minimal; mens turisme er populært og feriesteder henvender sig til besøgende, og mens krydstogtskibe udsender tusindvis af gæster på Eleutheras strande, har det store hav af øens havmiljø været i stand til at klare sig uden at opleve betydelig stenet koraldød på den sydlige halvø, som observeret gennem flere år .

Grand Turk havde på den anden side ingen nævneværdige levende stenede koraller. Lange døde bevoksninger af elghorn og staghorn koraller er bevokset med alger. Alle hjerne- og stjernekoraller var døde i de områder, jeg besøgte.

Grand Turk i TCI: Dead brain coral

Ved den dybe afsats, hvor engang uberørte koraller blomstrede, hvor hjernekoraller dominerede, afslørede observation kun døde koralhoveder. Lavvandede områder omkring Horseshoe Reef afslørede også kun døde stenede koraller.

Der blev ikke observeret ét levende stenet koralhoved der, og heller ikke på et sted kaldet Library Reef, hvor muren går dybt ned. Disse rev var engang levende med levende hårde koraller.

Vask med solcreme

De amerikanske jomfruøers rev ud for St. Thomas og St. John, der engang var uberørte med rigelige hårde koraller, havde ikke klaret sig bedre end Grand Turk.

Snorkelbådsoperatører gør meget ud af at indikere, at der ikke sælges koraldræbende solcreme på øerne, men alligevel smører tusindvis af besøgende sig med, hvad end de har medbragt, og det meste er skadeligt for koraller.

Måske ville det ikke være, hvis kun nogle få mennesker snorklede over revene, efter at have tørret sig selv ned med solcreme, men disse rev ser tusindvis af snorklere og svømmere ugentligt.

Brug af skadelige solcremer kan være en af ​​forklaringerne på korallernes død, og mængden af ​​frigivet skadelige kemikalier skaber helt sikkert en slibning på vandet, der er synligt for det blotte øje hver dag.

Dykning på Champagne Reef ud for øen Dominica, en smuk vulkanø, afslørede igen døde stenede koraller samt blegning af koralhoveder. Sådan havde det ikke været for et år siden på samme rev.

Død hjernekoral i Dominica

Blegning i Dominica

Hele koralhoveder var døde; andre var i gang med at blege. Døden var sikker. Dybe åbninger i Jorden skaber gasbobler, der tiltrækker dykkere og snorklere til disse stenede rev nær kysten. Koraldød var tydelig overalt i offshore-området i disse populære dykkezoner.

På den storslåede vulkanø Martinique var koraldød også tydelig. Grønne skildpadder slugte søgræsser, der så sunde ud, på trods af at stenede koraller var bleget hvide.

Martinique har afsat store havområder som fredninger, et vigtigt skridt for at sikre bevarelse af ressourcer. De samme sygdomme, som angriber koraller fra Florida til Sydamerika, er udbredt offshore.

Forlis koraller

St. Kitts og Nevis er magiske øer og udgør en selvstændig nation. Turisme er af stor betydning her, og offshore-revene er et aktiv, som øboerne skal værne om, hvis denne turisme skal være bæredygtig.

Døde koralobservationer var fremherskende, en indikation af, at disse øer ikke er fritaget for koraldødens pest.

St Maartens omkringliggende rev, som jeg besøgte på samme tid sidste år, viser nu også døde og blegede koraller. Madrepores blegede hvide på klipper, der understøttede levende koraller.

Død madrepore i St Maarten

Denne hollandsk-franske ø er charmerende og et yndet turistmål. Gorgoniske havdyr forbliver sunde, men hårde koraller er blevet påvirket til det punkt, hvor der ikke blev observeret et eneste levende koralhoved.

Da jeg snorklede ud for Curaçao i det hollandske Caribien, en af ​​de tre beskyttede ABC-øer, der omfatter dykkerparadiset Bonaire og det populære turistmål Aruba, så jeg koraller, der var blevet dyrket og plantet døde. Hårde koraller var døde.

En smuk levende gren af ​​staghorn-koral forblev på ydersiden af ​​en halvø, hvor den blev udsat for havvask. Dette er et godt tegn, bevis på, at hvor havet kan skylle kystområder effektivt, er hårdkoralmiljøet sundt.

Dyk på Aruba på to berømte skibsvrag afslørede flere døde stenede koraller. Koralvækst på og omkring vraget af Antilla viste sygdom. Koraller blandt de spredte skibsvrag rester af Pedernalis var døde. Bløde koraller var rigelige og sunde.

Grenada er også en storslået ø, dens rev ligeså i vanskeligheder, ligesom revene ud for Barbados. Et af de foretrukne turistmål i Caribien, Barbados har i lang tid lidt af overfiskning og misbrug af koralrev.

Bleget koral på et Barbados skibsvrag

En sunket slæbebåd havde levende koraller sidste år, men den var død og bleget hvid i år. Trist kommentar om en ø understøttet af dens naturlige skønhed og havmiljø.

Stumt vidnesbyrd

St Lucia klarede sig ikke bedre. Koraldødsfald på lavvandede offshorerev giver et stumt vidnesbyrd om, hvad der engang var et blomstrende havøkosystem. Kun begrænset observation blev foretaget på en populær snorkling- og svømmestrand, så der kan ikke drages generelle konklusioner om øens generelle korallsundhed.

Antigua er en anden storslået ø, der lokker besøgende til sin sting ray city, en offshore sandbanke, hvor fodring af strålerne bringer dem i tæt kontakt med turister. De fleste turister svømmer bare, og nogle bærer masker og medbring kameraer.

Død hjernekoral i Antigua

Vævssvindende sygdom i Antigua

Bådoperatører bringer tusindvis af besøgende til sandrevet hver uge, og hver gruppe fodrer rokker. Turister skummer sig med solcreme, der vaskes af, så snart de kommer i vandet, alt sammen giftigt for koraller på offshorerev.

Revene omkring sandbanken afslørede døde koraller. Alger dækkede noget af det, med døde madreporer bleget hvide. Ikke lokkende for dette vigtige turiststed.

Døde staghorn-koraller i Antigua

En hurtig undersøgelse af de samme områder for kun et år siden havde afsløret et formindsket koralliv. Dykker- og snorklingsturisme bidrager væsentligt til øens økonomi. Uden et uberørt havmiljø, kan besøgende begynde at undgå ferier i Caribien?

Mens dyrkning af koraller i laboratorier før udplantning på rev giver gavnligt håb; mens gode intentioner forsøger at dæmpe koralvævsudslipssygdomme ved at smøre antibiotikumsnødder på syge områder; mens bakteriologer fortsætter med at forsøge at bestemme præcist, hvorfor koralvævssvindsygdom opstår, er kombinationen af ​​sandsynlige årsager tydelig nok til at se.

For meget udvikling, for mange affaldsstrømme fra land, fra dumpning, fordampede kemikalier, der vender tilbage til havet via regn: alt dette er ansvarligt for miljøskader. Dette er blot én rapport tilføjet til mange observationer fra dykkere overalt: koralrev er i fare.

