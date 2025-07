Dykkere finder 'uddøde' koraller i live og har det godt på Galapagos-øerne

En sort stenkoralart, der blev formodet uddød for årtier siden, er blevet opdaget i stor vækst på Galapagos af videnskabelige dykkere fra... California Academy of Sciences.

Deres besøg markerede første gang Rhizopsammia wellingtoni, som er endemisk for øgruppen, var blevet set siden år 2000, hvor den blev klassificeret som kritisk truet (muligvis uddød) af IUCN Rød liste.

Korallen blev tiltrukket af de relativt kølige vandtemperaturer på Galapagos, hvor den først blev fundet i lavt vand i 1975, men den forsvandt pludselig efter de varme havforhold, der blev medført af El Niño-begivenheden i 1982-83.

I samarbejde med Charles Darwin Foundation (CDF) og Galapagos Nationalparkdirektorat (GPND) registrerede forskerne mere end 250 små koralkolonier på tværs af fire revområder.

Den første observation blev gjort under en ekspedition i januar 2024 nær Isabela Islands Tagus Cove, hvor arten oprindeligt var blevet fundet. Yderligere revundersøgelser afslørede arten på to andre steder i Isabela samt et sted ud for Fernandina Island.

Rhizopsammia wellingtoni (CAS)

Resultaterne tyder på, at de køligere La Niña-forhold i 2020-23 muligvis har givet korallen en pusterum fra termisk stress, der tilskyndede den til at dukke op igen i lavere vand.

Nylige ROV-undersøgelser under 100 m har bekræftet, at arten også lever i mesofotiske rev, hvilket tyder på, at den under hedebølgen muligvis har fundet midlertidigt tilflugt i dybere, køligere habitater.

'Mest spændende opdagelser'

Isabela-øen i Galapagos (CAS)

"At finde noget, der tidligere blev anset for at være uddødt, er en af ​​de mest spændende opdagelser, en biolog kan gøre," observerede studiets medforfatter Terry Gosliner, CAS's kurator for hvirvelløse dyrs zoologi og geologi.

"På bare ét dyk fandt vi mere end 100 kolonier af R wellingtoni på et sundt, biologisk mangfoldigt koralrev, hvoraf mange var oversået med spirende polypper, hvilket signalerede aktiv reproduktion.

"Dette er enormt: bevis på, at arten ikke blot klamrer sig til overlevelse, men trives på flere steder og i flere dybder. Denne opdagelse er et håbefuldt eksempel på modstandsdygtighed midt i stigende havtemperaturer og en gribende påmindelse om, hvad der kan opnås ved fortsat bevaring og overvågning af koralrev i biodiversitetshotspots som Galapagos."

Tilbage til livet: Rhizopsammia wellingtoni (CAS)

I 2025 er det 120 år siden den første CAS-ekspedition til Galapagos, hvor et hold af "sømandsforskere" indsamlede 70,000 biologiske prøver – hårdt arbejde var spildt, da disse næsten alle blev ødelagt kort efter i jordskælvet i San Francisco i 1906.

I dag huser akademiet den største samling af videnskabelige prøver fra Galapagos, inklusive de originale prøver af R wellingtoni fundet i 1975.

Undersøgelsen er netop blevet offentliggjort i tidsskriftet Marine biologiHovedforfatter Inti Keith, CDF's ledende forsker, kommenterede, at opdagelsen beviste, at "selv de mest sårbare arter kan overleve, hvis vi beskytter de rigtige levesteder – men dens små, spredte kolonier minder os om, hvor tæt vi var på at miste den for altid, og det kritiske behov for proaktive forvaltningsstrategier."

Prøver indsamlet af forskerne bliver nu undersøgt i CAS Coral Regeneration Lab.

Koralpleje i Roatán

(Ovenfor og nedenfor) Åbning af Roatan Coral Rearing Lab, juni 2025 (Nick Colin © CAS)

Andetsteds åbnede CAS den 18. juni et koraloppdrætslaboratorium i Roatán, Honduras, der siges at være det første af sin slags i regionen. Forskere vil bruge det til at guide unge koraller gennem de sårbare tidlige stadier af livet, før de mest hårdføre genindføres på det mesoamerikanske rev for at øge den genetiske diversitet og modstandsdygtighed.

Det er håbet, at pilotprogrammet med lave overheadomkostninger vil tjene som en model for globale indsatser for restaurering af rev.

