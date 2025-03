Dykker ind i Cubas fjerne vest

PIERRE CONSTANT har været på endnu en af ​​sine episke dykkerture til uventede steder - denne gang har han mødt væsner fra havet, land og luft uden for alfarvej, fra det vestlige Cuba ned til Svinebugten

Ved sammenløbet af Den Mexicanske Golf og Atlanterhavet er Cuba en øgruppe med 4,195 øer og kajer i det nordlige Caribiske Hav.

Key West ligger 150 km væk over Floridastrædet mod nordvest, Bahamas er 22 km nord, Haiti 77 km øst, Jamaica 140 km syd og Mexico 210 km vest over Yucatan-kanalen.

Caribiens største ø, Cuba, er 1,250 km lang, hovedsageligt flad, men med nogle bølgende sletter. Dets højeste punkt ligger i Sierra Maestra-bjergene mod sydøst. Befolkningen på 11.3 millioner taler hovedsageligt spansk, haitisk kreolsk og engelsk.

Den caribiske strøm bringer varmt vand fra ækvator, og Cuba har et tropisk klima, hvor der blæser nordøstlige passatvinde det meste af året. Tørsæsonen strækker sig fra november til april, og de gennemsnitlige lufttemperaturer er 21°C i januar og 27°C i juli.

Det vestlige og centrale Cuba er et "orogent bælte" - en bjergkæde ved hævning - skabt i kridtperioden. Jura- og Kridtkalksten er iøjnefaldende i vest i form af massive områder og udspring.

Opløftet koralrev, Bahia de Corrientes

Aktive forkastningssystemer forårsager flere jordskælv hvert år, og det sidste større 'skælv - et med en styrke på 7 eller derover - var i januar 2020.

Rejse fra Havana

Viazuls Yutong kinesiske bus kom fra Havana til Pinar del Rio på tre timer. Derfra tog det 45 minutter at forhandle den snoede vej gennem bakkerne til Vinales.

Beliggende i det frodige grønne bjerglandskab var den lille by et højdepunkt på ethvert turistkort. Jeg havde lejet en bil for at fortsætte min rejse til Maria La Gorda i det yderste vest, og mødte op på bureauet samme eftermiddag for at tjekke, at den ville være klar først næste morgen.

"Vi kan ikke lave kontrakten på computeren nu, fordi vi ikke har nogen elektricitet," fik jeg at vide. "Den er tændt i tre timer og slukket i ni timer. Kom tilbage før kl. Manden var ikke venlig.

"Bienvenidos a Cuba, viva la Revolucion!” tænkte jeg.

Da strømmen var kommet på igen, tog det mere end en time at arrangere kontrakten. Manden var en bølle, og jeg kom ud i en tilstand af ophidselse. Hyundai Grand i10 – som jeg havde betalt en høj pris for – var stødt og ridset på alle sider. Det var ikke en gunstig start.

Hotel Maria La Gorda på stranden

Tidligt næste dag tog jeg afsted. Det tog tre en halv time på en frygtelig hullet vej at nå Maria La Gorda og et statsejet hotel ved Corrientes-bugten.

Det vendte mod Yucatan-strædet mod vest og Caribien mod syd, med en hvid sandstrand og en række kokosnøddetræer, der omkransede turkisblåt vand. Solen stod højt, og der var næsten ikke en sjæl omkring.

Mit værelse ovenpå i den gamle gule cementbygning var OK. Jeg følte mig hjemme efter at have aflagt et besøg i det afslappede dykkercenter ved siden af ​​strandbaren og restauranten. Efter hektiske Havana føltes det hele afslappende.

To store dykkerbåde med stålskrog lå fortøjet ved anløbsbroen, og der var nye aluminiumstanke. Den cubanske cigar i hånden, Rafael, dykkerlederen, havde Richard Geres kølige ansigt.

Dykkerbåd ved Maria La Gorda

6,000 års historie

Jæger-samlere fra det nordøstlige Sydamerika, Guanahatabey-befolkningen, slog sig ned på Cuba for 6,000 år siden, i den proces, der forårsagede udryddelsen af ​​endemisk fauna såsom dovendyr.

Så, for 1,700 år siden, ankom Arawakan-talende forfædre til Taino. De dyrkede landbrug og producerede keramik. Skubbet vestpå strejfede efterkommere af Guanahatabey i det vestlige Cuba, mens Taino dyrkede kassava, bomuld og tobak.

Christopher Columbus udforskede den nordøstlige kyst i 1492 og sydkysten to år senere. Cuba blev fuldt ud kortlagt af Sebastian de Ocampo i 1508.

Efter at have besejret den voldsomme Taino faldt øen til spanierne i 1514, og en sydkystbosættelse blev grundlagt. Lokale befolkninger kunne have været venlige, men de blev stadig slagtet eller gjort til slaver af angriberne.

I 1519 lancerede Hernan Cortès sin erobring af det aztekiske imperium fra Santiago de Cuba via Yucatan. De indfødte blev stort set ødelagt af sygdomme som mæslinger og kopper efter 1550, mens angriberne lærte at dyrke tobak og ryge den i cigarer.

Spanske kolonister delte DNA med indfødte kvinder. De etablerede sukker- og tobaksplantager og importerede slaver fra Afrika. Colonial Cuba var et hyppigt mål for bukkanere og franske korsarer.

Blåstribet og fransk grynt, Alejo de Moro

I 1741 erobrede briterne Guantanamo Bay og senere Havana og tog kontrol over vesten, hvilket åbnede handel med nordamerikanske og caribiske kolonier. Briterne byttede derefter Cuba ud med Florida.

Spanien fulgte Storbritannien med officielt at afskaffe slavehandelen i 1820, men Cuba fortsatte med slaveriet gennem det 19. århundrede, hvor der mod slutningen var et boom i cubansk sukker. Det meste af dette gik til USA og til bygning af nye veje og jernbaner.

Efter den franske revolutions succes og de sorte slavers oprør i Haiti kom Cubas egen uafhængighedserklæring i 1868, efterfulgt af en uafhængighedskrig (1895) og en udlevering til USA (1898). Endelig, i 1902, blev en uafhængig republik Cuba født.

Den cubanske revolution fandt sted mellem 1953 og 1959, året hvor den marxistiske leder Fidel Castro med Che Guevara åbnede en ny side i cubansk historie.

Paraiso Perdido

Det var min første dykkedag, solen ude, himlen blå og bugten som en sø, med næsten ingen brise. En gruppe på 12 amerikanske studerende med deres universitetsprofessor, der arbejder med bevaring, sluttede sig til båden. Med lidt dykkererfaring tog det dem lang tid at blive klar til deres 'opfriskning'.

Paraiso Perdido var en 25-minutters bådtur mod Cabo Corrientes, der fulgte kysten af ​​opløftet koralkalksten. Vandet var varmt ved 27°C, så jeg behøvede ikke en shorty.

Sigtbarheden under vand var fremragende. Offshorerevet var omgivet af hvidt sand. Bunden var fuld af brunt udseende gorgonianer, med nogle lyserøde vasesvampe, gyldengule rørsvampe og tøndesvampe.

Gulfinnet snapper

Marinelivet var pulserende. Fiskestimer inkluderede blåstribet grynt (Haemulon sciurus) og fransk grynt (Hæmulon flavolineatum) med deres gule diagonale striber.

Den kreolske leppefisk (Clepticus parrae) var en typisk caribisk art i en blanding af blå, sort, lilla, gul og hvid. Lille, men attraktiv, blåhoved leppefisk (Thalassoma bifasciatum) var meget aktive.

Marvels omfattede den spanske svinefisk (Bodianus rufus), halvt lilla-lyserød over og halvt gul på maven. Rygsort med hvide diamanter og en prangende rød mave, hun stoplyspapegøjefisk (Sparisoma viride) var en fantastisk.

Hun stoplys papegøjefisk

Lilla almindelige havfans (Gorgonia ventalina) bugnede. En lille skole af sølvfarvet bar jack (Caranx ruber) med en sort stribe bagpå og en anden på den nederste halefinne zoomede lynhurtigt forbi mig.

School of bar jack i Paraiso Perdido

Cruising creol leppefisk, Paraiso Perdido

Trompetfisk ved Paraiso Perdido

Acuario og Almirante

Acuario var et sandt akvarium i 8 m vand. Den glatte stammefisk (Lactpphrys trinqueter) var udsøgt, ligesom den undvigende franske angelfish (Pomacanthus paru). Den firøjede sommerfuglefisk (Chaetodon capistratus) med en sort plet på bagsiden var charmerende. Blå tang (Acanthurus coeruleus) var overalt.

Hvidt grynt på Acuario

Almirante var et udkantsrev med en hvid sandbund forud. Jeg gled hen over en prærie af haveål, før jeg nåede frafaldet, der styrtede ned i dybet. Filamentøse svampe i orange, lilla-rød eller brun var talrige, og jeg så buske af kobber brun-sort koral af en god størrelse.

En ensom stor barracuda og en crevalle jack (Caranx flodheste) sejlede forbi i det blå. Fireogtredive meter nede, en attraktiv svinefisk (Anisotremus virginicus) med gule vandrette striber og en dobbelt sort stribe på dens blåhvide ansigt efterlod mig åndeløs.

Jeg undrede mig over en dronning angelfish (Holacantus ciliaris), blåt og gult ansigt med bølger af gulkantede skæl på siderne. Kreolsk leppefisk (Clepticus parrae), mørkeblå med sort hoved, strømmet forbi i formation. Bermuda chub (Kyphosus-sektatrix) og hvidt grynt (Haemulon plumieri) observerede dykkerne med nysgerrighed.

Dronning angelfish

Patio de Vanessa var et lavvandet dyk. Jeg landede ved en havfan, der var vært for to dejlige flamingo-tungeskaller (Cyphoma gibbosum) i gul-orange, med firkantet design langs rygryggen. Båndet sommerfuglefisk (Chaetodon striatus) mindede mig om Galapagos. En grå angelfish (Pomacanthus arcuatus) lignede en prins.

Flamingotunger på havvifte, Patio de Vanessa

Grå angelfish 'som en prins' over revet, Patio de Vanessa

Bermuda chub, Patio de Vanessa

Fransk grynt, Patio de Vanessa

Cabezo de Ludo

Kort afstand fra Maria La Gorda var en gammel cementmole vært for en samling af kongeterner, der solede sig i solen. Stranden strakte sig sydpå mod Cabo Corrientes, og endte på koralbrokker.

Kongelige terner

Jeg gik ind i en skov med stråtækte palmer i Florida, kendt lokalt som Guano de Costa. Sorte med røde hoveder fløj kalkungribbe frem og tilbage over kysten. Et spor ind i palmeskoven skitserede kanten af ​​en saltvandslagune beboet af kaimaner: "De er ikke aggressive!" fik jeg at vide.

Tyrkiet grib, Palenque de los Cimarrones

Cabezo de Ludo lå tæt på Cabo Corrientes og var et vægdyk, hvor jeg mødte en plettet jomfruhummer af en god størrelse og en stor tiger grouper (Mycteroperca tigris). Rock skønhed angelfish (Holacanthus tricolor) havde et gyldengult hoved med en sort krop.

En ørnerokke fløj forbi, og i den anden ende af skalaen var jeg overrasket over at se en flødehvid salat-søsnegl (Elysia crispate).

Plettet jomfruhummer, Cabezo de Ludo

Svampe på væggen, Cabezo de Ludo

Salatsnegl, Cabezo de Ludo

Træt af maden på Maria La Gorda, som havde budt på lidt valg, få grøntsager og frossen fisk i dagevis, tog jeg afsted for at køre til en nærliggende landsby – men fandt ud af, at bilen ikke ville starte!

En forbipasserende mekaniker konstaterede, at brændstofpumpen var holdt op med at fungere, og at batteriet var fladt. Jeg var nødt til at ringe til udlejningsfirmaet i Pinar del Rio for at få reservedele, og lastbilen dukkede ikke op før langt efter mørkets frembrud.

Cadena Misteriosa

Cadena Misteriosa var endnu et vægdyk, der grænsede op til en indre lagune. En diamantrokke lettede fra sandet med en fisk på toppen.

Gulhoved leppefisk (Halichoeres garnoti) fangede min opmærksomhed, og det samme gjorde redband papegøjefisk (Scarus aurofrenatum). Da vi vendte tilbage over toppen af ​​revet, stod vi over for en stærk strøm fra syd og havde det hårdt med at pumpe luften vildt!

Ancla de François var lavvandet og stille. Rafael, dykkerlederen, viste en tam ung løvefisk mellem sine hænder og pegede på en fantastisk ung plettet tromme (Equetus punctatus) i sort og hvid med sin udsøgte halvmåneform.

Divemaster Rafael med unge løvefisk, Ancla de François

Juvenil plettet tromme

Fransk angelfish, Ancla de François

Dykkere i en kløft, Cuevas de Pedro

Fireøjet sommerfuglefisk, Cuevas de Pedro

Rød hind på Moby Dick

Filamentøse svampe og dykker, Moby Dick

Mit køretøj nu fungerer igen, jeg nåede til landsbyen La Bajada til frokost. Hos Maité casa bestemt, et cubansk bed & breakfast, blev de enige om at give et fiskemåltid, hvis jeg var parat til at vente 90 minutter på det.

"Følg sporet langs kysten til Poza de Agua Dulce," fik jeg at vide. Dette var et synkehul i ferskvand nær kysten i Guanahacabibes National Park og perfekt til en svømmetur. Tilbage hos Maité ventede et kongeligt måltid: snaps med ris, sorte bønner, grøntsager og papaya til dessert.

Ferskvandsslukhul nær kysten ved La Bajada

Frokost på en casa particular

Da jeg var færdig med min dykning ved Maria la Gorda, tog jeg afsted til Cabo San Antonio. Cubas vestligste punkt er en 75 km kørsel ind i ørkenen Guanahacabibes National Park. I nærheden af ​​besøgscentret ved La Bajada stødte jeg på en migration af røde krabber på vejen.

"Har du et reservedæk?" spurgte guiden.

"Ja, hvorfor spørger du?"

"Der er 50 % chance for, at du får et punkteret dæk fra en af ​​krabbens kløer," fik jeg at vide.

Røde krabber på farten i besøgscentret Guanahacabibes National Park

Røde krabber

Det regnede, og jeg havde ikke lyst til at komme i problemer, så jeg udskød turen og gik i stedet ind i skoven med en lokal ranger. De endemiske fugle var fascinerende: bien kolibri; den cubanske smaragd, en kolibri med mørkegrøn fjerdragt; uægtekongefuglen og den cubanske pewee. I en lavvandet hule var en cubansk boa på jagt efter flagermus.

Cubansk smaragdkolibri, Punta Perdix

Finale i Vinales

Jeg tog tilbage til Guanahacabibes nationalpark næste dag, med vilde grise, der strejfer i vejkanten, samt Desmarest hutia, en fed brun gnaver med en capibara-ansigt og hvidhalehjorte.

Demarest hutia ved Playa Giron

En endemisk cubansk leguan solede sig på en gren i solen, og kaimaner flød dovent på overfladen af ​​en lagune. Cabo Corrientes og Cabo San Antonio havde været tilflugtssteder for britiske, hollandske og franske pirater i det 16. og 17. århundrede.

I modsætning til Spaniens styre og det kommercielle monopol i havnen i Sevilla var deres smuglergods normen dengang. Der er fundet flere skibsvrag i området.

Jeg vendte tilbage til bilen, nervøs for at løbe tør for brændstof, før jeg nåede Pinar del Rio. Et par dage i Vinales viste sig at være gode til vandreture i naturen, besøge en tobaksplantage og smage en unik rom lavet af lille guayaba-frugt. Kalkstensgrotter omfattede den spændende Cueva de Palmarito, en underjordisk flod og sø.

Sø og flowstone i Cueva de Palmarito

Caverna de Santo Tomas, Vinales

At lave cubanske cigarer i Vinales

Playa Giron

Playa Giron på Bahia de Cochinos (Svinebugten) på sydkysten var del to af min rejse. Et par Viazul-busture via Havana var påkrævet for at komme dertil.

Én casa bestemt drev sit eget dykkercenter, og dykker-ejer Julio havde et mangeårigt ry for at yde en personlig service.

Juan Carlos, Julios assistent, dukkede op med sin vintage mat-sølv bil, der trak en hjemmelavet trailer. "En russisk Volga, model 1989, fra det bedste land i verden," proklamerede han. Den 35 år gamle bil havde gjort sin tid, men "den kører fantastisk med sin nye Hyundai-motor".

Juan Carlos med sin russiske Volga

Vi nåede Punta Perdix, zigzaggende mellem sværme af de røde landkrabber kendt som zombiekrabber. Disse kommer i fire farveformer: sort, rød, gul og grøn, og de går ud mod havet for at gyde, selvom mange bliver knust i processen og giver et gratis måltid til kalkungribbene.

Æggene fra dem, der får den til at klækkes i havet, hvor larverne lever som plankton og vender tilbage til land som megalopa larver.

I Playa Giron var dykningen landbaseret. Dykkere sætter sig på den hævede kalkstenshylde, hopper i havet og svømmer 100-150 m ud over de sandede lavvandede områder. Overfladeforholdene er normalt perfekte, selvom det kan være hårdt, hvis vinden blæser.

Strandbredden ved Playa Giron

Iført sin 7 mm våddragt tog Julio mig direkte til afleveringsstedet. Sigtbarheden var god, og skråningen var fuld af lilla-blå-røde trådsvampe, orange svampe, vasesvampe og de klassiske gule rørsvampe, dog få fisk. "Folk skal leve, ser du," fik jeg at vide.

Vi passerede en sunket opadvendt fiskerbåd, hvor to store Santoyo-krabber (Mithrax spinosissimus) med imponerende kløer gemt. En grå angelfish krydsede forbi, da jeg sank til 27m, og en stor Cubera-snapper (Lutjanus cyanopterus) viste sig nysgerrig.

Dykker og den sunkne fiskerbåd, Alejo de Moro

Blå tang, Alejo de Moro

En jomfruhummer var på udkig uden for sit hul. En blå og hvid rensereje med lange kløer (Periclimenes yucatanicus) dansede i sin anemone.

Renere rejer i sin anemone, Alejo de Moro

Afhængig af vejret tog Julio mig med til dykkersteder med kløfter og gennemsvømmelser i dybden. Det var en mulighed for at møde nye repræsentanter for Hypoplektrus slægten, som har ikke færre end 18 arter. Relateret til grouper findes disse små landsbyer fra Bahamas til Yucatan.

Jeg fik billeder af indigoen (Hypoplectrus indigo); genert (H guttavarius); gylden (H gummigutta); spærret (H puella) og smørhamlet (H ensfarvet) sorter.

Dykkerstedet Los Tunneles, Punta Perdix

Indigo landsby, Los Tunneles

Stor barracuda, Los Tunneles

Vandmænd mod solen, Los Tunneles

Filamentøse svampe og dykker på drop-off, Los Tunneles

Endnu et vrag af fiskerbåd, Los Tunneles

Fiskehule

Cueva de los Peces blev beskrevet som et huledyk. Knap 100 m fra kysten havde dette vandhul ferskvand over og saltvand under. En tektonisk fejl, der løber langs kysten, er forbundet anderledes cenoter.

Skole for blå tang, Cueva de los Peces

Ocean kirurgfisk, Cueva de los Peces

Det styrtdykkede til 70 m, og det var en mørk afgrund mellem lige vægge, men havde begrænset appel for en, der har nydt den storslåede huledykning i Yucatan.

Cueva de los Peces synkehul

Ind i forkastningen mellem murene ved Cueva de los Peces

Forlader hulen

Mere givende var en spadseretur i skoven med den erfarne fuglekigger Leoncio. Det tillod mig at se den endemiske cubanske pygmæugle; storslåede cubanske trogon, den nationale fugl; og den henrivende cubanske tody i æblegrøn, hvid og rød.

cubansk trogon

Cubansk tody i skoven ved Playa Giron

I en hule fuld af jamaicanske frugtflagermus forfulgte en cubansk boa i mørket. Cuba er fuld af naturlige vidundere for dem, der har tid og engagement.

Mod slutningen af ​​min tur var jeg ved Cienfuegos busstation og ventede på Viazul-bussen til Trinidad. Salen var fyldt, folk talte højt i deres telefoner og andre råbte i baggrunden. En lokal bus var blevet aflyst, og passagererne samlede sig i vrede om en ansvarlig mand.

En telefon ringede ubønhørligt på et øde kontor – det hele lød som et galehus. En medfølende cubaner lænede sig pludselig mod mig og hviskede: "Undskyld, señor, det er Cuba... det er kompliceret."

