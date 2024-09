Helvedes klokker og andre specialiteter i Yucatan-hulen

PIERRE CONSTANT har været i Mexico, altid ivrig efter at dykke dybere ned i det cenoter – især på et tidspunkt, hvor i det mindste nogle af dem kunne være truet. Han skrev rapporten og tog alle billederne...

Yucatan er et fascinerende land, ikke kun for sin kultur, sin unikke natur og dyreliv eller mayaernes gamle arkæologiske steder, men fordi det er et huledykkerparadis.

Det var mit femte besøg inden for de seneste fem år. Tilbage i 2017 deltog jeg i et TDI sidemount hule kursus i Playa del Carmen. I 2018 dykkede jeg cenoter omkring Merida, og vendte tilbage året efter for mere.

I 2020, min hule-uddannelse blev rykket et skridt videre med et etapekursus i Playa og DPV uddannelse i Tulum. Det var mere spændende, men udfordrende – på dette niveau kan du ikke bruge et undervandskamera, fordi du skal bruge begge hænder til at håndtere udstyret.

Elliot i dybden i Reginas saltvands Alexis Passage

Du kan næsten ikke foregive at have gjort Yucatan efter en enkelt tur. An Open Water Dykker i en cenote må kun foretage huledyk, med dagslys altid i sigte. Alt i et overliggende miljø kræver en bestemt hule uddannelse efterfulgt af avanceret hule uddannelse, alt i god tid, før man når fuldt hule sidemonteringsniveau og så videre.

De fleste dykkere oplever cenoter for første gang ville kun nyde begrænset adgang og lære de klassiske steder at kende, som de fleste turister dykkede op. Med tusindvis af cenoter at vælge imellem, ville det tage et helt liv at udforske det hele.

De mest dedikerede, hardcore, hjemmehørende huledykkere vil fortsætte med at opdage nyt cenoter nu og da, eller skub længere ind i de ukendte rækker af eksisterende hulesystemer.

Elliott mellem søjlerne i Tortuga

Gondwana

Før opbruddet af det gamle Gondwana, der omfattede kontinenterne i Nord- og Sydamerika og Afrika, var Yucatan midlertidigt knyttet til det, der en dag skulle blive Venezuela. Da proto-Atlanterhavet og den Mexicanske Golf begyndte at dannes for 140 millioner år siden, brød det væk og blev en isoleret plade.

Roterende mod uret og drev mod vest i de næste 50 millioner år kolliderede Yucatan med Mexico. En brudzone opstod på den østlige del af halvøen, og Yucatan-bassinet blev dannet.

Yucatan-plateauet blev lavet af kalksten fra kridt, uden overfladefloder, men med undergrund, hvorigennem vandet siver. Et meteoritisk nedslag, der efterlod et stort krater i Yucatan og forårsagede verdens anden masseudryddelse, skabte også et stort net af brud under jorden, og over millioner af år opløste regn kalkstenen yderligere for at skabe underjordiske vandstrømme og synkehuller.

Verdens længste underjordiske floder, klassificeret som 'systemer', findes i kystregionen Quintana Roo, øst for Yucatan.

Max skinner lys på en samling af søjler hos Xulo

Istider påvirkede halvøen for mellem 150,000 år og 20,000 år siden. Den sidste så ankomsten af ​​folk fra Asien via en landbro over Beringstrædet. Under de ekstreme kolde forhold blev de trukket til at leve under jorden. Havniveauet var 65 m lavere end i dag.

Forhistoriske dyr som bjørne, gigantiske jorddovendyr og sabeltandtigre delte hulerne, mens over jorden strejfede mammutter, mastodonter og glyptodonter sammen med lamaer, kameler og heste.

I slutningen af ​​sidste istid, for omkring 8,000 år siden, steg havniveauet, og de fleste af hulerne blev oversvømmet af havvand. Ferskvand fra regn steg til toppen som et tydeligt lag og dannede den slørede haloklin, hvor salt og ferskvand blandes mellem dem.

Max modstående drypsten og søjler i Xulo

Langt senere spillede huler en vigtig rolle i mayakulturen. Ordet cenote stammer fra mayaerne dzonot, der betyder kløft eller hule fyldt med vand, der symboliserer en indgang til Xibalba, de dødes underverden, men også det frugtbare sted, hvor livet opstår - en symbolsk vej mellem Jorden og infraverdenen.

Gran Akropolis, Yaxchilan

Der er fundet lertøj i synkehullerne sammen med resterne af offergaver såsom unge piger. Cenotes undertiden udgjorde gravpladser for ældre mennesker eller højtstående personer. I dag overvejer Mayaerne cenoter med respekt, som et sted for huleånder.

Min genopfriskning

Air France-flyet landede i Cancun om natten. Jeg ordnede lejebilen, og med regn på motorvejen nåede jeg frem til hotellet ved Playa del Carmen en time senere, hvilket gjorde det i seng et godt stykke efter midnat.

En overgangsdag var obligatorisk for at forberede mit dykkerudstyr og undervandskamera. Jeg skulle møde Max, min hule-dykkerguide, næste dag. Vi havde mødt hinanden fire år tidligere på Merida-turen.

Huledykker Max

Meget professionelt startede Max med en grundig revision af mit udstyr og klagede over nogle aspekter, såsom fraværet af en lang slange på min anden regulator, en lineskærer og spoler.

Jeg havde ikke dykket i huler i to år, så en genopfriskning var påkrævet. Jeg følte en smule spænding ved tanken om at være i et overliggende miljø igen og vidste, at jeg var nødt til at koncentrere mig fuldt ud. Når du ikke øver regelmæssigt, kan ting blive glemt, og med denne aktivitetslinje er der ikke plads til fejl.

Jeg havde gjort 25 cenoter / huler efterhånden og ledte efter noget nyt, spændende og om muligt 'specielt'.

Vores første køretur tog os nordpå til Puerto Morelos, hvorfra vi drejede mod vest ad Ruta de los Cenotes. Yucatan-junglen er temmelig tør med en maksimal træhøjde på 15m, og den er hjemsted for fantastiske fugle og fascinerende dyr som jaguarer og pumaer, som Max ynder at fotografere ved hjælp af infrarøde kameraer placeret fjerntliggende steder.

Zapote: træ og klokker

Skilt på Zapote cenote

Sapodilla cenote i sollys

Vi planlagde at dykke Zapote, et timeglasformet synkehul, der viste sig temmelig mørkt, da vi var under vand, med et giftigt lag af svovlbrinte på 30-35 m dybt. Herfra kom stammen af ​​et 4,500 år gammelt zapotetræ frem som et spøgelse, der voksede fra det 54 m dybe bed.

Max og de omvendte svampestalaktitter på Zapote

Det, der gør Zapote unik, er "Helvedes klokker", eller omvendte svampeformede drypsten, der hænger fra væggene. Disse formationer er lavet i vand gennem en biogeokemisk mekanisme, selvom det er bakterier fanget i svovlbrintelaget, der skaber klokkerne.

Disse bakterier, der er kendt som 'ekstremofiler', trives i ekstreme miljøer, behandler svovl og hæver vandets pH for at skabe unikke formationer over haloklinen. Så klokkerne er levende på ydersiden, og svovldrevne organismer bidrager til kalkopbygningen.

Helvedes klokker tæt på

Dyk blandt svampestalaktitterne

Klokkerne kræver et miljø med lavt lys og danner kun i nærheden af ​​laget ned til 35m. I 2020 teoretiserede en forsker, at de blev dannet på den måde på grund af kuldioxidbobler, der steg op fra dybet og blev fanget mod det næsten vandrette loft.

Radiometrisk datering af nogle af klokkerne indikerer, at de voksede i midten og sen holocæn periode. Nogle af disse sjove CO 2 -forbrugende svampe kan blive 1-2 m lange og 80 cm brede, og tilstødende synkehuller indeholder lignende strukturer. Selve zapotetræet viser "babyklokker".

Zapote træstamme med dykkere på vej ned

Max ved sikkerhedsstoppet i Zapote

Maravilla kuppel

Cenote Maravilla lå i nærheden - et cirkulært synkehul, delvist sprængt i luften af ​​ejeren, med en stejl trætrappe, der klatrede ned i den. En gang under vand blev den iøjnefaldende kuppelform tydelig.

Der var ingen formationer, der var værd at nævne, men der var stor sigtbarhed og en storslået skaft af tidlig eftermiddagslys, der trængte ind i dybet.

Siden byder på stemning for undervandsfotografering samt at være en uddannelse site for fridykkere. Vandtemperaturen var 25°C.

Fridykkertræning hos Maravilla

Muslingfossil på væggen, Maravilla

Vi tog sydpå de næste par dage, til nær Dos Ojos og Sac Actun-systemet. Dette var etableret i 2018 som verdens længst kendte undervandshulesystem, der forbinder 187 cenoter og en forbløffende 365 km lang.

I marts 2008 udforskede tre medlemmer af Proyecto Espeleogico de Tulum Hoyo Negro-graven og fandt resterne af en mastodont på 60m. I en dybde på 43 m blev kraniet og knoglerne på en teenage-mayakvinde, en palæo-amerikaner, der nu omtales som Naia, dateret 12-13,000 år tilbage.

Platform til Tak Be Ha cenote

Hemmeligt vand

På Cenote Tak Be Ha (Hemmeligt Vand) blev vores tanke bragt med reb gennem et skorstenshul i loftet til vandniveau. En stejl stentrappe gjorde det muligt at gå ned i et stort, bredt kammer med masser af dekoration og kunstigt lys.

Slyngende gennem stalagmitterne ved Tak Be Ha

Søjler ved Tak Be Ha

Advarselstavle, Tak Be Ha

Under et loft af drypsten og helikitter, Tak Be Ha

Længere væk førte en 8 km hullet jordvej gennem skoven til Concha-stedet, et halvt kollapset synkehul med et enormt Alamo-træ, der strækker sig ud med sine rødder som fangarme på en kravlende blæksprutte. Junglefølelsen var overvældende.

Søjler og drypsten ved Concha

Under helikitterne ved Concha

Max går ind i tunnelen ved Concha

Huledykkere kommer ud af et dyk ved Concha cenote

Adgangen til vandet var meget lavvandet over hvidt sand. Uden for hulen var høje grønne træer og smukke motmot-fugle fløj forbi. Da vi sneg os gennem en smal gateway i kalkstenen, styrtdykkede vi straks til en dybde på 14m for resten af ​​dykket. Sigtbarheden var gin-klar.

I det første T-kryds fulgte vi linjen til venstre og bugtede sig gennem forskellige kamre med søjler, stalagmitter, drypsten og helikitter hængende fra taget som pile.

Efter 30 minutter, da mine målere viste 140 bar, påpegede Max et udhæng over hulegulvet. Til min overraskelse så jeg hele skelettet af et kæmpe dovendyr på jorden, Xibalba oviceps, der lå, hvor den døde for mere end 10,000 år siden under den sidste istid.

Skelet af kæmpe jorddovendyr ved Concha

Kæmpe jorddovendyr (Museo de la Prehistoria)

På vej tilbage trak Max mig til side ind i et lille kammer. Et lille skilt med nummeret '285' markerede knoglerne af en lille gomfother, Cuvieronus tropicus, en imponerende mastodont med lige fremadvendte stødtænder.

Da jeg fulgte den smalle junglesti tilbage til bilen med en tank på min skulder, bemærkede jeg med ærefrygt en lille slange, der var snoet pænt på en sten og skyndte mig tilbage for at tage et billede.

"Vær meget forsigtig, det er en nauyaca!” advarede en forbipasserende mexicansk huledykker. Den ultimative pit hugorm Bothrops asper er en meget giftig slange også kendt som fer-de-lance der kan spytte gift over afstande op til 2m. "En af mine venner blev bidt og forblev på intensivafdelingen i fire dage...".

Ultimativ pit hugorm hviler på en klippe ved Concha

Jeg var ikke mere end 50 cm væk, da jeg tog billedet. Kort efter stødte Max på en behåret Yucatecan tarantel, Brachypelma epicureanum, på skovbunden. Sort med en rødlig underliv gemte den sig hurtigt i sit hul.

Tannin spektakulært

På min fjerde dag med huledykning tog Max mig til et af hans yndlingssteder, 20 km fra Tulum og 8 km inde i landet. En anden tarantel bød os velkommen på parkeringspladsen, da vi forberedte vores udstyr og tanke, og på den 50 m lange gåtur til Koi cenote en 60 cm variabel koralslange fra det sydlige Yucatan, Micrurus apiatus, gled hen over skovbunden.

Behåret tarantel kommer over for at se på Koi

Mørkerød med sorte bånd omridset med smalle gule bånd, det var et smukt væsen, ret genert, men giftigt.

En rusten jerntrappe spiralerede ned i cenote's lille åbning, lige til vandspejlet. Cementblokke hjalp, når tankene skulle nedlægges på lavt vand. Der var en bred kuppel, lavt til loftet med drypsten og et par flagermus – gulvet var lavet af sort, flygtig flagermusguano, mens væggene var hvide kalksten.

Dobbelt lysbrydning i Koi cenote

I en dybde på 10-14m førte Max mig under vand til Xuxi cenote. "Jeg skal vise dig noget særligt," havde han sagt, og nu undrede jeg mig over synet.

Max tæt op mod tanninen i Xuxi cenote

I regntiden resulterer tilstedeværelsen af ​​jord og blade i, at en masse tannin siver ned i vandets undergrund. Dette udmønter sig i betagende røde, orange, gule og grønne farver i vandsøjlen - en apokalyptisk vision. Vi skubbede længere ind i forskellige kamre.

Efter en picnic af tacos, vi vendte tilbage til Koi, men denne gang hoppede vi til venstre og derefter til højre til en utydelig bunke af elefantknogler, som vi nåede efter en 30-minutters svømmetur. Små hvide INAH (Instituto Nacional de Antropologia y Historia) kegler var blevet placeret som indikatorer for videnskabelig undersøgelse.

Mærkninger indikerer forstenede knogler fra en elefant

Videre til Xulo

Syd for Tulum, kort før Muyil, ligger Uku Cuzam, også kaldet Xulo efter den lokale Maya-ejer. Oprindeligt udforsket af Alvaro Roldan i 2013, er den nu forbundet til Systema Caterpillar og nedstrøms fra den. "En femstjernet cenote!”, udbrød Max.

Trappe ned til Xulo cenote

En ældre mand ved navn Emilio var vicevært på stedet sammen med sine to hunde. Efter at have betalt adgangsgebyret på 300 pesos (11.60 £), fortsatte vi ned ad en trappe ned i det lavtliggende område. cenote. Vandspejlet var i mørke, og jeg var nødt til at tænde mit hjelmlys for at sætte op.

Meget hurtigt dykkede linjen til 10m, og meget udsmykkede kamre med fantastiske søjler, byger af drypsten, stalagmitter i form af fingre eller lysekroner, og vægge af draperier og helikitter dukkede op.

Fortryllelsen var kortvarig. Max sprang pludselig til højre, ind i en korridor af restriktioner under et lavt loft. Det var utænkeligt at vende rundt, og jeg var nødt til at placere mit kamera med forlængede stroboskoparme sidelæns for at fortsætte fremad. Det føltes ret ubehageligt.

Til sidst indhentede vi hovedlinjen, der løber gennem en sidetunnel. Endnu et hop, og det var tilbage til basen derfra i et 56-minutters dyk. Stroberne holdt op med at fungere korrekt, og jeg havde mistanke om, at batterierne var lavt. Jeg besluttede at efterlade kameraet til næste dyk.

Dette viste sig at være en klog beslutning, da min dykkerguide foretog et hop til venstre, efter et tredje sæt dobbeltpile, og førte mig gennem restriktioner og meget smalle passager under taget, mens jeg snoede sidelæns uden stop. Han signalerede endda mig til at stoppe i vigtige øjeblikke, så han kunne køre en video af mig med sin GoPro.

Max kommer ud af en hule ved Xulo

Efter 67 minutter, tilfreds med min præstation og opdrift, rystede Max min hånd positivt, før han gik ud.

Emilio sad fredeligt foran sin træhytte og ventede på os med en caguama, en 1-liters flaske øl, hans hunde hviler fladt på jorden. Et par tukaner fløj over hovedet, landede på en gren for at kigge på os og lettede, så snart jeg greb mit kamera.

Emilio nyder en øl foran sit hus i Chulo

Alexis Passage

Baseret i Tulum de næste tre nætter, var min sidste dykkedag med Elliot og stedet Cenote Regina. Oprindeligt udforsket i 2004 af Robbie Schmittner, er det nu forbundet med Sistema Ox Bel Ha (via Mayan Blue), men dårligt kendt, undtagen for de heldige!

Ind i hovedtunnelen under et tag af drypsten ved Regina

En stor vandpøl med et trædæk var omgivet af palmer. Det grumsede indgangshul startede ind i en restriktion og åbnede sig derefter ind i en ret mørk hule med en bred tunnel. Planen var T-venstre, T-venstre, indtil vi styrtede dybt ned i en canyon på 25 meters dybde.

Lige pludselig lysnede det op som ved et trylleslag i Alexis Passage, en underjordisk flodseng i hvid og lyseblå, hvor haloklinen opstår, og alt var sløret i 30 sekunder. Det var et hypnotiserende miljø - men det var allerede tid for mig at vende om.

Lyseblå tunnel fremad

Søjler og stalagmitter, Regina

Til næste dyk var handlingsplanen T-højre, T-venstre og T-højre. Endnu en gang faldt vi ned i en dyb saltvandspassage ud over 18m.

Mens jeg så på Elliot, der forsvandt ind i haloklinens dis, blev mit højre øre smertefuldt under tryk, og jeg indså, at jeg ikke kunne komme dybere uden at risikere alvorlige problemer. Dette kan blive et mareridt på få sekunder.

Jeg viftede febrilsk med mit lys mod Elliot, indtil han forstod mit signal som at afbryde dykket. Hellere safe than sorry.

Pierre Constant efter et dyk ved Concha cenote

Maya-toget I september 2018 annoncerede den valgte mexicanske præsident Andres Manuel López Obrador det 1,525 km lange "Mayan Train"-projekt omkring Yucatan-halvøen. Ejet af de mexicanske væbnede styrker, ville det forbinde byerne Palenque, Escarcega, Merida, Cancun, Tulum og Bacalar i en sløjfe. En folkeafstemning i byerne viste 92 % af befolkningen for, efter at være blevet lovet turismeudvikling og andre fordele og med finansieringen på 321 milliarder pesos (ca. 16 milliarder US$) primært at komme fra en regional turismeskat. Byggeriet startede i juni 2020 og forventedes at stå færdigt i år, Miljø- og indfødte rettighedsaktivister protesterede mod anlæggelsen af ​​nye spor gennem junglen og forudsagde en katastrofe for naturen. Mens projektet fortsatte, hævdede de, at junglen blev fældet, uden at der var blevet udført miljøundersøgelser. Men i november 2021 fritog indenrigsministeriet Maya-toget og andre infrastrukturprojekter fra miljøvurdering. I januar 2021 afslørede besætninger mere end 8,000 gamle artefakter og strukturer under udgravninger. Grottedykkersamfundet forudsagde, at projektet ville udløse manges sammenbrud cenoter og huler, og det siges desværre allerede at være sket på mindst 100 point. I Quintana Roo, hvor der har været protester mod arbejdet, ånder 1,800 km huler og underjordiske floder gennem tusindvis af cenoter der vil blive forstyrret af Maya-toget. Vilde dyr som jaguarer, pumaer, edderkoppeaber, ocelots, agoutis og fugle drikker fra cenoter men Maya-akviferen er nu i høj risiko for forurening. De oprindelige planer omfattede elektriske lokomotiver, der trak togene, selvom regeringen senere annoncerede et skift til diesel for at reducere omkostningerne. I 2020 sagde det, at halvdelen af ​​Merida-Cancun-Chetumal-ruten stadig ville være elektrificeret. Men de negative aspekter af projektet ser ud til at være blevet omhyggeligt skjult for offentligheden, og Mexicos præsident AMLO er fast besluttet på at færdiggøre arbejdet inden udgangen af ​​sin periode. På vej til de forskellige cenoter Jeg så de brede motorveje af ødelæggelse skære gennem Yucatan-junglen – og omfanget af skovrydningen virker rædselsvækkende.

