Hvordan vi fandt et nyt væsen for Cayman

De kendte britiske dykkere og forfatter-fotografer LAWSON WOOD og LISA COLLINS stødte på noget uventet, mens de arbejdede sammen om at illustrere en ny bog. Lawson forklarer

Efter at have boet på Cayman Brac i mange år, før jeg senere vendte tilbage til Skotland og skrevet et par bøger om Caymanøerne, blev jeg kontaktet af Bloomsbury Publishing for at skrive og illustrere en ny bog med fotografier: Marine Life Identification Guide til Caribien; Florida; Golføerne og det vestlige Atlanterhav.

Strækker sig så langt mod øst som Bermuda og Barbados, ville dette være den tredje i en række af ID-bøger, jeg havde lavet for virksomheden (den første var ved Middelhavet og den anden ved Nordsøen og Den Engelske Kanal).

Ny id-bog i marinelivet på vej

Det så noget af en opgave ud, men jeg vidste fra min tid på Caymanøerne, at de var den perfekte base for at udforske resten af ​​Caribien.

Jeg havde allerede udgivet dykkerguider til Bermuda, Trinidad & Tobago, USA og Britiske Jomfruøer, Cozumel og Yucatan og Bahamas, og havde i processen samlet en enorm mængde fotografisk materiale på de benfisk, hajer og rokker, søgræsser, alger og hvirvelløse dyr - krebsdyrene, pighuder, bløddyr, svampe og orme.

Min meget gode veninde Prof Mary Wicksten fra Texas A&M University havde tidligere hjulpet med at identificere mærkelige krebsdyr for mig, så det var helt naturligt, at jeg endnu en gang skulle påkalde hendes ekspertise i min bestræbelse på at gøre den nye bog så omfattende som muligt.

Jeg ringede også til en anden god veninde, Lisa Collins fra Capture Cayman, for at spørge, om hun havde nogen fotografier af dyr, som hun var usikker på. Faktisk var det, jeg bad hende om, billeder af nogle mærkelige ting!

Lisa stoppede alt og var på trods af sin meget travle arbejdsplan i stand til at sende mig et fantastisk udvalg af fisk og hvirvelløse dyr, hvoraf mange jeg aldrig havde set før.

Endnu et af Lisa Collins' fotografier af den uidentificerede 'reje'

Hendes udvalg omfattede geddeblennies; den maskerede landsby; flere typer Elysia søsnegle; rejer, snegle – og et meget nysgerrigt væsen, der lignede en reje og tydeligvis var medlem af krebsdyr-superfamilien.

Forveksles med en reje

Lisas fotografi blev behørigt sendt afsted til prof Wicksten, som var i stand til at identificere væsenet. Hun blev også meget begejstret for at opdage, at arten aldrig var blevet fotograferet eller optaget i Caribien før, endsige på Caymanøerne.

At den oprindeligt var blevet forvekslet med en type reje var ikke overraskende, fordi den er ret rejeagtig af udseende, selvom du måske bemærker, at den største cheliped (klo) har en tydelig krog på sin ende.

Prof Wicksten foretog yderligere forskning og fandt ud af, at en af ​​hendes kolleger faktisk havde fået arten registreret fra Cuba kort tid tidligere.

Der er to andre arter i samme Pagurotais familiegruppe: P Bouryi og P guitarti, selvom de tidligere kun var blevet registreret fra det nordvestlige Atlanterhav. De ligner meget i formen det kryb, der blev fundet af Lisa i Cayman, så der kunne have været en chance for fejlidentifikation, men prof Wicksten sagde, at det primært blev identificeret ved kloen.

Der havde dog ikke været nogen caribisk registrering af det, så det, Lisa havde fotograferet, var en ny art, hvad angår Caymanøerne. Critteret blev positivt identificeret som en rørboende isopod, Pagurotanais largoensis.

Nærmere visning af Pagurotanais largoensis

Aggressiv natur

Denne marine isopod var tidligere kun blevet registreret fra det nordøstlige Stillehav ud for kysten og er efterfølgende også blevet fundet langs Floridas offshore-kyst, hvor den er kendt for at bebo gamle rørormrør og små snegleskaller.

Meget lidt var kendt om arten, og Lisas fotografi var bevis nok til at bekræfte over for den havvidenskabelige verden, at den eksisterede i Cayman-farvande.

Hun var stødt på de bittesmå dyr, mens hun ledte efter nøgensnegle blandt de algeblade, der ofte findes i sandede pletter på dykkersteder omkring Cayman. Hun havde også bemærket deres aggressive natur, da de kæmpede mod hinanden og fodrede frodigt.

At fotografere dem havde vist sig problematisk på grund af, hvor hurtigt de bevægede sig, og hvor små de var. Lisa havde troet, at de var en rejeart, og blev forbløffet over at erfare, at de var isopoder, som ikke tidligere er beskrevet i Cayman-farvande.

For enhver dykker, der er interesseret i at finde disse væsner, er Lisa tilgængelig for shore-dive guidning for at vise dig, hvor de er. Som en undervandsfotografering instruktør, hun kan også hjælpe dig med at fotografere dem. For mere information, besøg venligst Cayman-fangst.

