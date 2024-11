Lang weekend dykning Den Dominikanske Republik

Muligheden for at besøge Den Dominikanske Republik i et par dage dukkede pludselig op og viste sig at være uimodståelig for MICHAEL SALVAREZZA & CHRISTOPHER B WEAVER – men ville der være nok at se under vandet til at tilfredsstille kravene fra dykkere, der har banket på mere end lidt?

Det tog en tre-en-halv times direkte flyvning fra New York til Punta Cana, og vores lange weekend med dykning var i gang.

For mange år siden havde vi rejst gennem dette land. Det havde været udgangspunktet for et liveaboard-eventyr til de sagnomspundne Silver Banks, der ligger mellem øen Hispaniola, som Den Dominikanske Republik deler med Haiti, og Turks & Caicos.

Sølvbankerne er vinterynglepladsen for den nordatlantiske bestand af grindehvaler, og dengang var hele vores fokus på hvalerne. I løbet af en lang og omfattende dykkerkarriere, der fulgte den tur, var vi aldrig vendt tilbage til Den Dominikanske Republik, og denne weekendtur var en mulighed for endelig at dykke på denne ofte oversete (af dykkere) ø.

Vi valgte at dykke i regionen kendt som Bayahibe på grund af dens nærhed til et bemærkelsesværdigt skibsvrag, St George. Ved ankomsten fik vi hurtigt forbindelse med Scuba Caribe, en af ​​de lokale dykkeroperatører, og arrangerede vores dykkerplan. Tidligt næste morgen var vi på en båd på vej til vores første dykkersted, et rev kendt som Guaraguao1.

Stranden ved Bayahibe

Gå ombord på dykkerbåden

Guaraguao1 er et lavvandet, bølgende rev med pletter af sand blandet med strimler af rev. Vi lagde straks mærke til, at nogle af korallerne blev blegede, et resultat af en brutalt varm sommer og en påmindelse om de ødelæggende virkninger, som de globale klimaændringer har på verdens følsomme koralrevssystemer. Med det køligere vintervejr, håber vi, at korallerne vil komme sig.

Men mange koraller trives her, og revene er hjemsted for den sædvanlige række af caribiske rev-beboere. Blackbar soldaterfisk søgte ly under koraludhæng sammen med den smukke langryggede egern.

Sky langryg egernfisk

Hvidplettet filfisk

Adskillige arter af papegøjefisk fløjtede mellem koraludspringene, og erfarne dykkere kunne se revrensningsstationerne bemandet med lysegule rensefisk, der ventede på deres næste job. Vi fulgte også par af fireøjede sommerfuglefisk, da de valgte deres vej blandt havfanerne og gorgonianerne.

Rødbåndspapegøjefisk er slående farvede

For dykkere med interesse for historie er Guaraguao-revet hjemsted for et unikt undervandsskibsvragmuseum. Kanoner, et stort anker, musketter og kanonkugler er blevet flyttet hertil fra nærliggende spanske galionspladser.

Kanonkugle hviler på enden af ​​en kanon i Guadalupe Underwater Archaeological Preserve

Faktisk var det lige ud for kysten af ​​Bayahibe, hvor resterne af Vor Frue af Guadalupe skibsvrag blev fundet, og hvor det i dag er udpeget som det levende museum for Guadalupe Underwater Archaeological Preserve.

Markør til minde om Nuestra Senora de Guadalupe

Via Shallow

Vores andet dyk var ved Via Shallow, et nærliggende revsystem, der ligner Guaraguao1. Her stoppede vi for at sige hej til en grusomt udseende plettet muræne, da den gjorde sit bedste for at skræmme gruppen af ​​dykkere, der kappes om en mulighed for at se på det smukke væsen.

Plettet muræne prøver at se glubsk ud

I nærheden, gemt under en havfans lilla gitter, fandt vi en smuk flamingo-tunge-cowrie, et perfekt motiv til vores 60 mm makroobjektiver. Vi fandt også en båndet koralreje med en klynge æg – endnu en god fotomulighed.

Flamingotunge cowrie

Båndede koralrejer med et stykke æg

Vi fortsatte med at svømme forsigtigt over revet og stirrede på indbyggerne i koralsystemet, der gik i gang med deres daglige ritualer. Så fik vi øje på en ubuden gæst, den invasive løvefisk, der svævede ubevægelig ved siden af ​​en høj koraller.

Løvefisk er kommet ind i Atlanterhavet og Caribien fra Indo-Stillehavet og er på trods af deres smukke udseende uvelkomne, fordi de er glubske rovdyr, der selv mangler et naturligt rovdyr. Alligevel kan vi ikke modstå at lave et portræt af denne indgriber.

Løvefisk er invasive og hører ikke hjemme i Caribien

Flerfarvet creol leppefisk

Disse var relativt lavvandede dyk med en maksimal dybde på 16m, hvilket gør dem ideelle til alle niveauer af dykkere. For os virkede de mere som dykkersteder, der var egnede til begyndere dykkere, og indeni længtes vi efter noget mere udfordrende.

Men Penon Perfundo og Acuario var dykkerstederne for den anden dag, endnu et par lavvandede rev med svajende havfaner og klumper af hårde koraller. Ved Penon Perfuno truede damselfish enhver dykker, der nærmede sig deres huler for tæt.

En tofarvet damselfish

Sergent-majorene blev nervøse, da vi svømmede over deres masser af lilla æg, og gule brodstråler fløj over de sandede pletter som små arabiske magiske tæpper.

Kort tid inde i dykket ved Acuario blev en sygeplejerskehaj på størrelse med en person set hvile under et koraludhæng, hvilket ophidsede de dykkere i gruppen, som aldrig havde set en haj før.

Et lille stykke væk fandt vi et mere interessant, men mindre oplagt skue. Dér, på toppen af ​​en ret stor søjlekoral, pilede en flok bar-jack frem og tilbage i åbenlys jagt på noget.

Pebermyntekutel på et koralhoved

Og ja, vi mente at sige 'flokke' i stedet for 'skole', for de fisk var virkelig i et kaotisk bundt snarere end et organiseret optog. Vi kunne ikke se, hvad de ledte efter, eller finde ud af, hvad de lavede, men en enlig spansk svinefisk var midt i scrumet og så ud til at være med!

Inden dykket var overstået, var vi stødt på et par store kålnøgensnegle, en plettet stammefisk, en kradset filfisk og en trompetfisk. Koralrevens prangende farver og former og størrelser holder aldrig op med at forbløffe.

En kålnøgensnegl kryber langs revet

St George

På trods af disse møder var det St George vrag, der vinkede os mest, og dette sted var planlagt til næste dag.

St George blev bygget i 1962 i Skotland, oprindeligt navngivet Norbrae. Dens formål var at transportere hvede og byg mellem Norge og Amerika, og den blev brugt i 20 år, før den blev forladt i Santo Domingos havn.

Den blev omdøbt St George efter den ødelæggende orkan, der ramte Den Dominikanske Republik (og hele Caribien og Den Mexicanske Golf) i september 1998. I juni 1999 blev skibet sænket omkring en halv mil fra stranden i 40 m vand. Vraget er 72m langt og toppen nås på omkring 15m.

Gelænder på vraget af St George

Det tog lidt tid, da vi gik ned af fortøjningslinjen til vraget for at få øje på det skumle omrids af det sunkne skib på grund af den reducerede sigtbarhed på stedet. Men vores smil blev større, da toppen af ​​vraget kom i skarpere fokus. Et indbydende broafsnit tiltrak vores opmærksomhed, og snart befandt vi os indenfor og udforskede overbygningen.

Den dybe blå af de omkringliggende farvande markerede en skarp kontrast til vragets rustbrune indre, da vi kiggede ud gennem døråbninger, luger og vinduer.

Da vi var udenfor, svømmede vi langs skibets agterside og fotograferede et rækværk, der var bevokset med farverige marine organismer. Lilla svampe havde etableret deres hjem her sammen med snesevis af mindre revfisk, der hvirvlede i vandet ovenfor.

Lilla svampe på St George

St George er et spændende vrag og et, der berettiger til flere dyk. For dem med avancerede certificeringer lokker stævnen på dybere vand sammen med lastrummene. Et dyk på vraget er ikke nok, men det var hele vores lange weekend tilladt, og vi længtes efter at vende tilbage.

Linse af en ny dykker

Senere, da vi pakkede vores udstyr på hotelværelset og gjorde os klar til at flyve hjem, reflekterede vi over dykningen i Den Dominikanske Republik. For os havde vi umiddelbart fået et indtryk af, at revene var mere interessante for dykkere, der var nye i sporten. Vores dykkeroplevelser rundt om i verden havde måske trængt os til disse rev.

Men da vi overvejede videre, forbandt vi os med noget dybere, noget vigtigere. Faktisk begyndte vi at se på dykkene gennem linsen af ​​en ny dykker.

Sharpnose puffer

En firbenfisks onde smil

Vi huskede de vidunderlige fornemmelser af vores allerførste vejrtrækninger under vand for alle de år siden, og den forbløffelse, vi havde, da vi første gang svømmede over et koralrev eller stirrede ind i det krystalklare vand i troperne fra siden af ​​en båd.

Vi havde bestemt set det meste af det, vi så i Den Dominikanske Republik før; det var "intet nyt". Men der er faktisk altid noget nyt. Ligesom flok af bar jack så vi frenetisk svømme over korallerne ved Acuario. Vi ved stadig ikke præcis, hvad de lavede der!

En blenny kigger ud fra sit beskyttende hul

Dykkerfællesskabet omfatter dykkere på alle niveauer. Og alle lærer altid. Selv erfarne dykkere ser nye ting og lærer på hvert dyk – også selvom det blot er for at lære at lære nye dykkere om undervandsverdenens vidundere.

Vores lange weekend i Den Dominikanske Republik sluttede for hurtigt. Og vi lærte en anden ting: vi er nødt til at planlægge en tilbagevenden!

Også på Divernet: PORTAL TIL TUBBATAHA, JUPITER: UD AF DENNE VERDEN, VILDE ALASKA, HVOR VANDET MØDER HIMMEL