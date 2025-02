Skibsvrag i det sydlige Cortez hav

at 8: 00 am

Denne vandmasse på Mexicos stillehavskyst er forbundet med spektakulært havliv, men dets vrag bør ikke overses, siger MICHAEL SALVAREZZA & CHRISTOPHER P WEAVER. Selvom mange bevidst blev sænket som kunstige rev, betød det ikke, at de ikke havde nydt berømte karrierer, der ofte går tilbage så langt som Anden Verdenskrig

Cortezhavet, nogle gange omtalt som Golfen af Californien, er et yndet rejsemål for dykkere. Det er hjemsted for nysgerrige søløver, migrerende hvaler, skolende hammerhajer, hvirvlende agnkugler af fisk og en palet af havliv, der er så spændende, at Jacques Cousteau omtalte dets farvande som "verdens akvarium".

Der er talrige muligheder her for både land- og liveaboard-baseret dykning. Dykkere, der afgår fra den sydlige by Cabo San Lucas, kan nyde fantastiske dyk i nærheden og vende tilbage til frokost, eller vove længere offshore til de sagnomspundne Gordo Banks.

En farverig klippeskråning

Der strømmer næringsrigt vand gennem en række havbjerge og tiltrækker blændende skoler af hajer, mobulerokker, tun, wahoo og marlin.

I La Paz har dykkere og snorklere mulighed for at støde på hvalhajer, mens de er i Cabo Pulmo Nationalpark, tyrehajer er dykkerens stenbrud. For nylig er man stødt på bælg af spækhuggere, og nogle liveaboards orienterer deres eventyr i håbet om at møde disse ægte top-rovdyr.

Cortezhavet har typisk en stenet bund

For vores ekspedition for at udforske vandet i det sydlige Cortez hav, forlod vi Cabo San Lucas og tog nordpå ombord på Nautilus Adventures liveaboard Galant Dame.

En strålende rød kardinalfisk, der gemmer sig i de stenede murbrokker

Fisk bruger vraget af sunkne skibe som ly

De fleste sejlbare vandområder rummer skibenes hemmeligheder under deres overflade, og Cortezhavet er ikke anderledes. Mens de fleste besøgende er fascineret af det marine liv i dette område, ønskede vi at udforske disse sunkne relikvier og lære deres historier.

C-54

Det første var et vrag kendt som C-54 Agustin Melgar, en gammel minestryger, der sank i 2000 syd for et sted kaldet Puerto Escondido. Med en længde på 56 m med en 11 m stråle er dette et af de mindst kendte og mest undervurderede vragdyk i Cortezhavet.

Mike Salvarezza udforsker C-54

Skibet blev bygget i Tampa, Florida i 1944 og søsat under det ret uromantiske navn USS Enhed (AM-220). Efter en indledende opgave til Panama Canal Zone flyttede hun til Pearl Harbor for at eskortere andre skibe og konvojer.

Camoufleret C-54 i Tampa, juli 1944 (National Archives / John H Costello via navsource.org)

Hun patruljerede farvandet omkring Palau i Mikronesien i slutningen af ​​1944, før hun vendte tilbage til eskorteopgaver på sådanne Stillehavssteder som Kossol Roads, Manus, Ulithi, Guam, Saipan, Filippinerne og endelig øen Okinawa, hvor hun eskorterede adskillige krigsfragt- og overfaldsskibe.

Den 6. april 1945, AM-220 blev kaldt krigsskibet USS til hjælp Mullany, som var blevet ramt i japanske kamikaze-angreb, og reddede 16 overlevende. Hun blev ved med at feje miner i hele Fjernøsten og støttede operationen af ​​den amerikanske 3. flåde mod Japan. Skibet blev tildelt tre kampstjerner for sin WW2-tjeneste.

USS Device (AM-220), bedre kendt som C-54 (National Archives / John H Costello via navsource.org)

I 1950 blev hun genindsat som en uddannelse fartøj, der opererer på den amerikanske østkyst, Canada og Caribien, før det blev Læger uden Grænser i 1955 og i 1962 blev solgt til den mexicanske regering. Hendes overfladehistorie sluttede først i 2000, da hun blev sænket med vilje for at skabe et kunstigt rev i Loreto Bay National Park.

Dette rum på C-54 fører under dæk

I dag som C-54 vraget gør et fantastisk dyk for skibsvrag opdagelsesrejsende. Vi reflekterer altid over et skibs historie, når vi passerer gennem dets spøgelsesagtige rester eller rører ved metallet i dets overbygning, fordi alle har en historie. I C-54I tilfældet er det den frygtelige kamp under 2. verdenskrig, der kommer til at tænke på, når vi svømmer gennem hendes lange stille korridorer.

Små revfisk gør deres hjem inde i C-54

Koralhøgefisk sidder ofte på koralspidser

Vraget sidder oprejst 21m dybt og er dækket af marin vækst. Strålende gule gorgonianer og røde svampe pryder dens struktur, og et udvalg af fisk bruger fartøjet til ly.

Fordi fartøjet var velforberedt, før det synker, er indtrængning let, med mange gennemsvømmelser og lette udgange synlige under hele dykket, hvilket gør en ideel introduktion til vragene i det sydlige Cortez hav.

Fang Ming

Grønne muræner findes i Cortezhavet

I nærheden af ​​El Bajo havbjerget Fang Ming har en mørkere arv. Dette kinesiske fiskefartøj blev beslaglagt af de mexicanske myndigheder den 18. april 1995 for at forsøge at smugle migrantarbejdere ind i USA. De fandt 88 mænd og syv kvinder holdt i et begrænset rum ombord.

En dykker udforsker Fang Ming

Efter fire år besluttede regeringen, at den ikke havde brug for det beslaglagte fartøj, og den 18. november 1999 sænkede den 56 m. Fang Ming nær Isla Ballena som Latinamerikas første kunstige rev.

Dette populære dykkersted ligger på vestkysten af ​​Espíritu Santo Island, foran El Corralito i 23 m vand. Det er vært for en overflod af havliv, herunder store grønne skildpadder, der ser ud til at nyde en stille hvile på dækket.

Dykkere udforsker El Bajo havbjerget

På vores dyk oplevede vi en termoklining på omkring 18m, hvor vandtemperaturen faldt fra 24 til 21°C, hvorunder vandet var meget mere skumlere. Dette tilføjede en følelse af mystik til vraget af et skib, der engang blev brugt til at smugle mennesker.

C-59

En anden forliste hemmelighed ved det sydlige Cortez hav er det, der normalt kaldes C-59 vrag, selvom det i virkeligheden er USS Diplom (AM221), en minestryger i Admiral-klassen, der blev tildelt tre kampstjerner for sin WW2-tjeneste i Stillehavet.

USS Diploma (AM221) aka C-59 (Carlos Pizano via navsource.org)

I 1962 blev hun solgt til den mexicanske flåde, omdøbt til ARM DM-17 og så i 1994 ARM Kadet Francisco Márquez (C-59). I 2004 var hun forældet og sænket som et kunstigt rev nær La Paz.

Vraget ligger på bagbord side i vand, der varierer i dybden fra 21 til 9 m, endnu et eksempel på et skib, der så voldsomme kampe og nu ligger og falmer under bølgerne i Cortezhavet.

Som på andre bevidst sænkede skibe muliggør store udskæringer let gennemtrængning. Under et dyk sent på eftermiddagen havde vi travlt med at udforske det indre, da en stor Californien søløven raketerede gennem vraget, dykkede dybt ind i lastrummene og skød derefter lige så hurtigt ud.

Søløverhann vil udfordre dykkere, der kommer for tæt på hunnerne

At se dette havpattedyr udforske vraget fik os til at smile. Hvis bare vi kunne pile lige så behændigt som en søløve!

Indenfor, det rustne hulk af C-59 er trist og siltet, mørket skaber en dyster stemning for dykkere. Vi tager et øjeblik til at reflektere over, hvordan dette skib engang var en del af bestræbelserne på at besejre det onde.

Salvatierra

97m salvatierra blev bygget under 2. verdenskrig som en færge til at transportere værftsarbejdere over Chesapeake Bay til Newport News, Virginia. Hun så aldrig kamphandlinger, men ethvert bidrag til krigsindsatsen, stort som lille, var nødvendigt.

Salvatierra propellen

Efter krigen blev skibet solgt på auktion, givet den salvatierra navn og fløj med det mexicanske flag som en færge, der sejler mellem La Paz og Topolobampo (nær Los Mochis i staten Sinaloa).

I juni 1976 salvatierra sank efter at have ramt Suwanee-revet i nattens mørke. Fordi hun havde medbragt en meget brændbar last af benzin, jetbrændstof, butan og dieselbrændstof, var der ingen passagerer om bord.

Hun sank i 18 m, men flere måneder senere den 30. september bevægede orkanen Liza sig over La Paz med vinde på 120 mph og var kraftig nok til at rulle salvatierra over på dens bund, hvor bølgernes virkning river hele huset af dækket. Forslået og forslået som den er, laver den stadig et forrygende vragdyk.

Ødelagte vragdele fortæller historien om Salvatierras forlis og en efterfølgende orkan

Vi udforskede dette mørke og grumsede skibsvrag. Svømmende langs det snoede skrog kunne vi se dæk, lastbildele, tønder og containere. Mod agterstavnen er propellen dækket af marin vækst. De salvatierra, ryg brækket og metalsider punkteret og revet op, rammer en tortureret positur.

Inde i Salvatierra-vraget er tønder og diverse vragdele

Maskiner inde i Salvatierra

At trænge ind og svømme gennem de dunkle korridorer tager os tilbage til den skæbnesvangre dag, hvor skibet blev dødeligt såret af det nærliggende rev. Dette er ikke et vrag, der er blevet "forberedt" til dykkere, så de skal være forsigtige, når de navigerer gennem det indre.

Vi dukkede op for at finde en enorm sydlig rokke, let 3 m fra næse til hale, og skorpionfisk og territorialsergent-major, der alvorligt forsvarede deres ægmasser. De salvatierra, nu et blomstrende rev, nød sin sidste akt som et tilflugtssted for havlivet.

En stor sydlig rokke gemmer sig i sandet

Når du besøger Cortez havNyd på alle måder skuet af havlivet, men overse ikke skibsvragene nedenfor - deres historier skal læres, opleves og deles.

Også på Divernet: HELLIGE ÅND, BURNÆTTER MED JUMBO Blæksprutte, VÆR CHAMPEN! – UNGE SØLØVER, HAVET AF CORTEZ OG BAJA-HALVØEN