On The House – Wakatobi's House Reef

Hvad præcist gør Wakatobi's House Reef værdig til sine mange anerkendelser?

Det er en kombination af faktorer, der inkluderer let adgang, habitatsundhed, mangfoldighed af økosystemer, en overflod af unikt havliv og stedets store størrelse.

På Wakatobi's House Reef finder du forskellige slags eremitkort. I stedet for at bruge en kasseret snegleskal som hjemmet lever Coral Hermits (slægten Paguritta) faktisk i et lille hul i korallen. Det kræver et skarpt øje at få øje på en som disse fyre, da de sjældent er større end et solsikkefrø.

Som sådan har gæster været kendt for at afsætte hele dage ud i natten til landbaseret dykning foran resortet, og mange vender tilbage år efter år for at gentage oplevelsen.

Lavvandslegepladsen

Mellem stranden og dybt vand er en vidtstrakt strækning af lavvandede områder fyldt med græsbede, sandflader, farverige bevoksninger af bløde koraller og spredte hårde koralformationer, alt sammen bemærkelsesværdigt sundt og ganske tæt nogle steder. Det er noget, du ikke ville forvente så tæt på et feriested. Meget mere end en svømmetur mellem kyst og rev, er dette område det bedste grundlag for et overflødighedshorn af havliv, der omfatter frøfisk, stenfisk, udsmykkede, robuste og Halimeda spøgelsesrørfisk, muræner, blåplettede rokker, en række blæksprutter (blæksprutte, blæksprutter, blæksprutter), kæbefisk, rejer og kutlinger, et væld af nøgensnegle, blæksprutte, ørnestråler, der svæver igennem på bestemte tidspunkter af året og meget mere.

Snorkling i lavvandet af House Reef.

De lave dybder af dette område af House Reef tillader rigeligt sollys at oversvømme havbunden og afsløre lyse farver, der ville gå tabt på større dybder. Denne generøse forsyning af omgivende lys kombineres med overfloden af ​​motiver for at give fotografer et ideelt undervandsstudie. De lavvandede har også en særlig appel for snorklere, som kan nyde et kig på havbunden helt tæt på uden at vove sig langt fra kysten.

Dykning på kanten

Wakatobis anløbsbro strækker sig helt ud til kanten af ​​House Reefs drop-off.

Omkring 70 meter (80 yds) fra stranden laver konturerne af House Reef en brat overgang fra lavt vand. En fantastisk mur vifter af mod nord og syd fra enden af ​​Wakatobis anløbsbro. Her begynder revkammen kun to meter fra overfladen og dykker ned til mere end 70 meters dybde. Denne dramatiske topografi skaber en ultimativ mulighed for dykkerprofiler på flere niveauer. Denne undervandsvold er fyldt med udhæng og sprækker. En blomstrende række af svampe, hårde og bløde koraller beskytter en mangfoldig population af hvirvelløse dyr og fisk, og blandingen af ​​arter ændrer sig, efterhånden som dybden øges.

Hvor lavvandet møder drop off på Wakatobi's House Reef.

Vandklarhed i 30 meter-plus rækkevidden tillader rigeligt omgivende lys at filtrere ned i dybet, hvilket tilføjer det visuelle drama af væggene og underskårne skråninger. Dette mangfoldige landskab giver uendelige muligheder for jagt på dyr blandt korallerne og de skyggebeklædte tilflugtssteder, der kløver skråningerne. Dykkere kan følge deres interesser til en valgt dybde og derefter arbejde sig langsomt tilbage mod overfladen og skabe profiler, der giver mulighed for time-plus bundtider og afsluttes med sikkerhedsstop blandt livlige koralformationer. Grønne skildpadder og Hawksbill-skildpadder ses almindeligvis krydse kanten af ​​vandet eller tage en snooze under udhængene i væggen.

Tæt på anløbsbroen

Marinelivet under Wakatobi House Reef Jetty.

Anløbsbroen ved Wakatobi strækker sig til den ydre kant af House Reef, og giver dykkere, der ikke har lyst til at svømme fra kysten, nem adgang til drop-off. Anløbsbroen er også et bemærkelsesværdigt dyk i sig selv. Anløbsbroens støttende pæle skaber læ og skygge, der rummer store fiskestimer. Nærmere kig afslører et væld af makromotiver. Molens store betonsøjler og bjælker er hjemsted for et udvalg af rejer, krabber og krokodillefisk, og det omkringliggende område er kendt for talrige kolonier af anemoner og deres medfølgende klovnefisk og damselfish. Mere end et halvt dusin arter af disse fotogene små fisk kan findes blandt deres værts fangarme, hvilket giver nemme muligheder for et af de mest ikoniske undervandsbilleder.

Dette par hvide bladskorpionfisk blev fundet lige ved bunden af ​​Wakatobi-molen.

Mere eksotiske væsner lurer også under og omkring anløbsbroen, herunder bladskorpionfisk, spøgelsesrørfisk, blæksprutte ofte i par og for dem med et skarpt øje Pegasus Seamoth. En svømmetur ind i lavvandet kan også give et møde med nogle af de fastboende havkraiter, som foretrækker dette sted at jage.

Taxabåde og Drifts

Dykker, der krydser væggen, kommer op på en stor koral af kirsebærblomster på House Reef

Anløbsbroen er blot centrum for House Reef, som strækker sig ind i andre navngivne dykkesteder nord og syd for resortet. Denne store flade af rev og lavvandede områder giver næsten ubegrænsede muligheder for at udforske. For at hjælpe dykkere med at nå fjernere dele af revet vedligeholder Wakatobi en flåde af taxabåde til afsætning op af strømmen fra anløbsbroen. Afhængigt af hvilken vej vandet bevæger sig, vil taxabåde droppe dykkere et godt stykke nord eller syd for resortet for et udvidet driftdyk, der ender ved anløbsbroens trappe. Disse 5 til 7 meter lange opsendelser er elektrisk drevne for minimal miljøpåvirkning og kan komfortabelt bære fem dykkere eller snorklere til et valgt sted. Taxabåde sejler fra daggry til skumring hver dag, og gæsterne kan reservere en tur eller blot spørge i dykkercentret og vente på den næste ledige båd til aflevering. Dette giver en fantastisk drift langs revet tilbage til anløbsbroen. Tjek med dykkercentret om tidevandsændringer.

Wakatobi's House Reef kan producere nogle meget sjældne fund som denne White Cap Goby (Lotilia graciliosa) med dens Alpheus-rejer (Alpheus rubromaculatus) værelseskammerat.

For at lave drifter, der varer 90 minutter mere, kan dykkere anmode om store tanke fra dykkercentret for at sikre en rigelig gasforsyning. Disse drifter er også en favorit blandt rebreather-dykkere, som er i stand til at udvide dyk til flere timers udflugter. Den nuværende rekord for et rebreather-driftdyk på House Reef er mere end seks timer!

Den mørke side af huset

House Reef er tilgængeligt for Wakatobi-gæster dag og nat. For nogle, solnedgang er det bedste tidspunkt at besøge. Efterhånden som lyset falmer, begynder skabninger, der er aktive i løbet af dagen, at søge ly, mens andre dukker op fra deres huler for at spise i mørket. Udspekulerede, farveskiftende blæksprutter som blæksprutter og blæksprutter kan antage en række levende lyserøde, lilla, røde og gule nuancer og mønstre, der kan bruges til camouflage, kommunikation eller endda til at hypnotisere potentielt bytte.

Indpakket i sin beskyttende kokon ligger en papegøjefisk i seng for natten.

Dykkerlys afslører ål ude og glider gennem korallerne, skildpadder lurer med hoveder gemt i udhæng på væggen. Observante dykkere kan finde kirurgfisk og andre medlemmer af dagskiftet beliggende dybt ind i revets fordybninger og sprækker. Da fisk ikke har øjenlåg til at lukke, ser de måske ikke ud til at sove, men de nyder faktisk deres version af en overnatning. Nogle fisk gør mere end bare at sove for natten. Papegøjefisk udfører et af de mest kendte sengetidsritualer på revene og udskiller en gelélignende slimboble, der omslutter hele deres krop.

En kvast skorpionfisk (Scorpaenopsis oxycephala) fluorescerer en interessant kombination af grøn og orange under Fluo-belysning under et natdyk på House Reef.

Natdyk giver også en unik mulighed for at se fænomenet marin fluorescens med feriestedets Fluo-dive-program. I stedet for konventionelle dykkerlys får fluo-dykkere og fluo-snorkler specielle blå lys sammen med gule filtre, der passer over dykker maske. Når strålerne fra disse lys fejes langs et rev, lyser visse koraller og dyr op i uhyggelige glødende farver, hvilket gør natten til et bizart lysshow.

Vil du tilføje House Reef til dit dykkerepertoire? Wakatobi accepterer nu reservationer for 2024 og derefter. Men med tidsvinduer, der fyldes hurtigt, er det bedst at kontakte en Wakatobi-repræsentant snart, hvis du overvejer en rejse. Jeg kan forsikre dig om, at Wakatobi House-revet og væggene og revsystemerne udenfor er et besøg værd. Faktisk vender gæster tilbage år efter til dette magiske sted, nogle har gentaget deres besøg mere end en halv snes gange.

