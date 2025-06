Spækhuggere inviterer mennesker på frokost og deler massage

Mere end 30 tilfælde af vilde spækhuggere, der forsøger at dele deres bytte med mennesker, er genstand for en undersøgelse, der offentliggøres i dag (30. juni). Hændelserne, der er spredt over fire oceaner, er blevet dokumenteret over to årtier og involverede spækhuggerne, der tilbød folk en række friskfangede fisk, pattedyr og hvirvelløse dyr.

Spækhuggerne ville henvende sig til folk, tabe genstanden og vente på et svar, ifølge de videnskabsmænd, der selv har været vidne til denne adfærd – og brugt tid på at forsøge at forklare den.

En spækhugger i New Zealand tilbyder en dykker et stykke ørnerokkelever (Orca Research Trust)

En spækhugger tilbyder en hel mobula-rokke til en person på en båd ud for den mexicanske kyst, set fra og under overfladen (Lucia Corral / Leonardo Gonzalez)

De har konkluderet, at spækhuggerne benyttede lejligheder til at praktisere tillært kulturel adfærd, udforske eller lege i et forsøg på at lære om og potentielt udvikle relationer med mennesker.

"Spækhuggere er meget sociale, og vi ser dem ofte dele føde," sagde studiets andenforfatter, Dr. Ingrid Visser. "Det er fascinerende at dokumentere og beskrive deres adfærd, når de forsøger at dele føde med mennesker forskellige steder rundt om i verden."

"Spækhuggere er toprovdyr, der ofte spiser andre store pattedyr, men når det kommer til mennesker, foretrækker de af og til at dele, hvilket indikerer deres interesse i at opbygge relationer uden for deres egen art," tilføjede den tredje forfatter Vanessa Prigollini.

Spækhuggere er glade for at interagere med mennesker (Orca Research Trust)

"Der synes at være et prosocialt element i disse tilfælde, der tyder på interspecifik generaliseret gensidighed, hvilket er ekstremt usædvanligt at se hos ikke-menneskelige dyr og tyder på evolutionær konvergens mellem spækhuggere og mennesker," sagde hovedforfatter Jared Towers.

Sindets teori

Økolog og forfatter Dr. Carl Safina, som ikke var involveret i undersøgelsen, kommenterede: "Af de mange og forskelligartede sind i havet er spækhuggernes sandsynligvis de største. Der findes masser af tilfældige historier om deres næsten surrealistiske intelligens."

"Men her har disse forskere systematisk samlet en imponerende række eksempler, hvor fritlevende spækhuggere har vist, at de besidder 'theory of mind', hvilket betyder, at deres sind forstår, at mennesker også har sind. Psykologer har ofte insisteret på, at 'theory of mind' kun tilhører mennesker."

"Spækhuggere vil være uenige. Spækhuggere har gentagne gange søgt at interagere med os, og de er nysgerrige omkring os. Efter at have levet millioner af år i havet, må vi i vores både virke som besøgende rumvæsner for dem."

"Og sandelig er vi fremmede på et mærkeligt sted, vi knap nok kender, og som vi endnu har næsten alt at lære om." Forskningen involverede organisationerne Bay Cetology, Orca Research Trust og Marea, og undersøgelsen er offentliggjort åben adgang i Journal of Comparative Psychology.

Spækhuggere deler mad (Jared Towers)

Du klør mig på ryggen, jeg klør din

I mellemtiden har en population af spækhuggere skabt overskrifter for deres uventede tilbøjelighed til at bruge tang til at massere hinanden – hvilket siges at være det første bevis på værktøjsfremstilling, der er registreret blandt havpattedyr.

Droneoptagelser af spækhuggere fra den sydlige del af Salishhavet i de indre farvande i staten Washington afslørede adfærden. Spækhuggerne ville bide enden af ​​en tangstilk af, placere den mellem deres krop og en partners og rulle den ind i hinanden i længere perioder.

Selvom bestanden formelt var blevet undersøgt i 50 år og beskrevet som "de bedst studerede spækhuggere på planeten", var praksissen ikke blevet set på tidligere optagelser indsamlet fra fly på grund af dens relativt dårlige opløsning.

Adskillige hvalarter var kendt for at dyrke "kelping", hvor de flyttede tang rundt med hovedet, finner og kroppe til leg eller for at opretholde sund hud. Men i det, der nu er blevet kaldt "allokelping", udvælges, trimmes og manipuleres tang af to spækhuggere, der arbejder sammen.

To spækhuggere allokelping – tangen kan lige akkurat ses mellem deres kroppe (Center For Whale Research)

Undersøgelsen blev ledet af Centre for Whale Research i samarbejde med University of Exeter i Storbritannien. "Vi var forbløffede, da vi først bemærkede denne adfærd," sagde CWR Forskningsdirektør Dr. Michael Weiss. "Tangens stilk er fast, men fleksibel, som en fyldt haveslange, med en glat ydre overflade. Jeg formoder, at disse egenskaber gør den til et ideelt plejeredskab."

"Det, jeg finder bemærkelsesværdigt ved denne adfærd, er, hvor udbredt den er i populationen. Hanner og hunner i alle livsstadier og fra alle tre sydlige bestande blev set bruge tang på denne måde. Alt bevis peger på, at det er en vigtig del af deres sociale liv."

Kan ikke stoppe med at allokelpe

Holdet observerede allokelping på otte ud af de 12 dage, der er omfattet af undersøgelsen, og mener, at det kan være universel adfærd i denne population. Spækhuggerne var mest tilbøjelige til at vælge nære slægtninge på modersiden og personer i samme alder som allokelp-partnere.

"Hos primater – inklusive mennesker – modererer berøring stress og hjælper med at opbygge relationer," kommenterede professor Darren Croft fra University of Exeter og administrerende direktør for CWR.

"Vi ved, at spækhuggere ofte har kontakt med andre medlemmer af deres gruppe – de rører ved dem med deres kroppe og finner – men at bruge tang på denne måde kan måske forbedre denne oplevelse.

Et blad af tang kan ses i spækhuggerens mund til venstre (Center for Hvalforskning)

"Det kan også være vigtigt for hudens sundhed. Hvaler og delfiner har en række strategier til at hjælpe dem med at fjerne døde hudceller, og dette kan være endnu en tilpasning til dette formål."

"Brunalger som oksetang har også antibakterielle og antiinflammatoriske egenskaber, der kan give yderligere fordele for hvalerne. Vi arbejder nu på mere forskning for at bekræfte disse indledende fund og undersøge de sociale og hudsundhedsmæssige fordele ved denne adfærd."

Spækhuggere fra nogle populationer er blevet observeret at gnide deres kroppe på glatte stenstrande, muligvis for at fjerne død hud og parasitter, men den sydlige fastboende population er ikke blandt dem.

Dyster fremtid

Ved CWR's seneste optælling i 2024 var der kun 73 personer tilbage fra syd, et kritisk lavt antal. De står over for en "meget dyster" fremtid, siger Weiss, forværret af en lav fødselsrate.

Deres primære byttedyr, Chinook-laks, er i tilbagegang på grund af overfiskeri, klimaændringer og ødelæggelse af gyde- og levesteder, og tangskoven, hvor spækhuggerne finder deres plejeredskaber, er også i tilbagegang. Forurening og støj fra menneskelige aktiviteter er yderligere forstyrrende faktorer.

"Allokelping er endnu et bevis på de sydlige beboeres unikke karakter," siger Weiss. "Hvis vi mister dem, mister vi så meget mere end 73 individuelle dyr eller en genetisk afstamning. Vi mister et komplekst samfund og et dybt, unikt sæt af kulturelle traditioner."

Undersøgelsen, som Northeastern University i Boston også bidrog til, er offentliggjort in Current Biology.

Også på Divernet: DNA BEVISER DET: SPÆKHJÆKKERE DRÆBER FOR HVIDHAJLEVER, Efterladt spækhugger dukker op med ny kalv, 'DUM' SPÆKHJÆKKERBODY-SLAMMER SLIPPER MED BØDE, Ensom spækhugger dræbte stor hvid haj på 2 minutter