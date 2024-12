Forurenende skibsvrag er den tikkende bombe

De lurer på bunden af ​​vores oceaner, siger FRASER STURT fra University of Southampton

På bunden af ​​oceanerne og havene ligger mere end 8,500 skibsvrag fra to verdenskrige. Disse vrag er blevet vurderet til at indeholde så meget som 6 milliarder gallons (22.7 milliarder liter) olie, såvel som ammunition, giftig tungmetaller og endda kemiske våben.

I årtier har disse vrag stort set ligget ude af syne og ude af sind. Men hele denne tid, deres strukturer har været nedbrydende, hvilket ubønhørligt øger chancerne for pludselige udslip af giftige stoffer i havet miljø.

I dele af kloden forværrer klimaændringer denne risiko. Stigende havtemperaturer, forsuring og stigende stormfuldhed fremskynder nedbrydningen af ​​disse vrag.

Naturligvis er vrag fra verdenskrigene langt fra de eneste, der findes på bunden af ​​havet, med mange andre, der øger problemet. Omkostningerne ved at løse dette globale problem er blevet anslået til US $340 milliarder (£261 milliarder).

Hvor mange af disse vrag udgør en trussel mod menneskers sikkerhed, for kystsamfund og for miljøet? Hvad kan gøres – og hvorfor har vi ikke gjort det før?

Kortlægning af problemet

De rå tal i dollars og antallet af vrag på kortet vækker med rette bekymring. Arbejde af forskere som f.eks Paul Heersink har sammensat forskellige datasæt for at hjælpe med at visualisere udfordringens omfang. Alligevel kan disse figurer og prikkernes placering på kort også give en falsk følelse af sikkerhed.

Det er fortsat sådan, at verdenshavene og havene ikke er så godt kortlagt, som vi gerne ville, idet omkring 23 % er blevet beskrevet og kortlagt i detaljer. Selv det detaljeringsniveau kommer ofte til kort, hvad vi behøver for positivt at identificere et vrag, endsige bestemme risikoen, det kan udgøre.

Langsomt-lækkende Pearl Harbor-vrag tiltrækker stadig havliv (Jill DeVito)

Der er et løbende globalt skub for at forbedre vores kortlægning af havrummet i regi af Havbund 2030 projekt, som søger at nå en universel opløsning på 100 x 100m. Det betyder, at en "pixel" information ville svare til omkring to fodboldbaner.

Dette vil være transformerende for vores forståelse af havbunden, men vil ikke afsløre detaljerne i alle de ting, som du kunne gemme på de to fodboldbaner (som omfatter en del vrag).

Mange af de vrag, der kunne udgøre de største problemer, findes i lavvandede kystnære farvande, hvor regeringens kortlægningsinitiativer og arbejde fra industrien giver meget højere opløsninger, men stadig er udfordringen med at identificere.

Hvad med arkivalier? Historiske optegnelser, såsom dem, som Lloyd's Register Foundation i London, er grundlæggende for at skabe større sikkerhed for udfordringens omfang og karakter. De indeholder detaljer om skibsstrukturer, transporterede laster og sidst kendte positioner før tab.

Nøjagtigheden af ​​disse positioner er imidlertid variabel, hvilket betyder, at det ikke er ligetil at vide præcis, hvor på havbunden et vrag kan være, og hvordan man undersøger det og vurderer dets risiko. Dette er placeret i skarp relief af britisk maritime arkæologs arbejde Innes McCartney og oceanograf Mike Roberts, hvis detaljerede geofysiske og arkivundersøgelser i Det Irske Hav viste, at historiske vrag ofte er blevet fejlplaceret og fejlplaceret. Det betyder, at prikkerne på kortet ofte er de forkerte steder, og op til 60 % kan sidde ukendte steder på havbunden.

Forlis (Pascal Ingelrest / Pexels)

Et kapløb med tiden

De fleste af de vrag, der giver anledning til størst bekymring, er af metal eller metal- og trækonstruktioner. Stålet i disse vrag nedbrydes langsomt, hvilket øger chancen for, at lasten bliver spildt, og at komponenter går i stykker. Dette er dog kun en del af risikoen.

Havet bliver et stadig mere travlt sted, efterhånden som vi udfører mere intensivt fiskeri og øger byggeriet af havvindmølleparker og andre energiinstallationer for at opfylde netto-nul-forpligtelserne. Disse påvirker alle havbunden og kan fysisk forstyrre eller ændre dynamikken på vragpladserne.

Der er øget global anerkendelse behovet for at løse dette problem. Det har hidtil været uløst på grund af den komplekse internationale og tværfaglige udfordring, det udgør.

Mange af vragene ligger i farvande ud for lande, der har intet at gøre med den oprindelige ejer af skibet. Hvordan afgør vi så, hvem der har ansvaret? Og hvem betaler for oprydningen – især når den oprindelige ejer nyder godt af det juridiske smuthul af suveræn immunitet?

I henhold til dette koncept kan flagstaten (det land, hvor skibet er registreret) ikke holdes ansvarlig i henhold til international lov og er derfor ikke juridisk forpligtet til at betale op.

Ud over disse grundlæggende spørgsmål om ansvar er der tekniske udfordringer. Det er svært at vide præcis, hvor mange bekymringsfulde vrag, der er, og hvordan man lokaliserer dem. Så hvordan vurderer vi deres tilstand og afgør, om der er behov for intervention? Og hvis ja, hvordan griber vi ind?

Hvert af disse spørgsmål er en kompleks udfordring, og at løse dem kræver bidrag fra historikere, arkæologer, ingeniører, biologer, geofysikere, geokemikere, hydrografiske landmålere, geospatiale dataanalytikere og ingeniører.

Dette er allerede sket, med regionale projekter, der har gjort afgørende fremskridt og demonstreret, hvad der kan opnås. Men problemets enorme omfang opvejer mængden af ​​arbejde, der er udført til dato.

Nye teknologier er helt klart kritiske, ligesom nye holdninger er det. Kernen i problemet er et spørgsmål om viden og sikkerhed – er det det vrag, vi tror, ​​det er, udgør det et problem og i så fald over hvilken tidsskala?

Fremskridt inden for undersøiske droner kendt som Autonomous Underwater Vehicles (AUV'er), som er udstyret med en række sensorer til at måle havbunden og detektere forurenende stoffer, kunne hjælpe forbedre vores viden om placeringen af ​​vrag, hvad de bærer på og deres forringelsestilstand. AUV'er kan levere relativt billige data i høj opløsning, der producerer færre emissioner end en sammenlignelig undersøgelseskampagne udført fra et stort forskningsfartøj.

Implementering af en AUV (MBARI)

Men vi er også nødt til at dele den information og sammenligne den med data fra arkiver for at hjælpe med at generere viden og højere grad af sikkerhed. Alt for ofte sker undervandsundersøgelser og -undersøgelser i siloer, hvor data opbevares af individuelle agenturer eller virksomheder, hvilket forhindrer en hurtig og kumulativ stigning i forståelsen.

Alvoren af ​​den miljø- og sikkerhedsrisiko, som vrag på havbunden udgør, og hvordan den ændrer sig over tid, er ikke fuldt ud kendt. Men det er et problem, vi kan løse.

Der er behov for handling nu, drevet af en robust lovgivnings- og finansieringsramme og tekniske standarder for afhjælpning. Et globalt partnerskab – kodenavnet Project Tangaroa – er indkaldt for at stimulere de rammer – men der kræves politisk vilje og finansiering for at gøre det til virkelighed.

Gennem målrettet arkiverings- og undersøgelsesarbejde og ved at dele data og ideer kan vi udstikke kursen mod en fremtid, hvor havet ikke er et sted, hvor vi ignorerer ting i dag, som truer os i morgen.

