Realitetstjek: Koralrestaurering vil ikke redde verdens rev

Det er ikke et budskab, som nogen dykker vil have lyst til at høre, men uafhængig forskning i koralrestaureringsprojekter verden over har ført COREY JA BRADSHAW fra Flinders University, CLELIA MULÀ fra University of Western Australia, GIOVANNI STRONA fra University of Helsinki og deres team til en svær konklusion.

Koralrev er meget mere end bare et smukt sted at besøge. De er blandt verdens rigeste økosystemer og rummer omkring en tredjedel af alle marine arter.

Disse rev drager også direkte fordel af mere end en milliard mennesker, der sørger for levebrød og fødevaresikkerhed, samt beskyttelse mod storme og kysterosion.

Uden koralrev ville verden være et meget fattigere sted. Så når koraller dør eller bliver beskadiget, forsøger mange mennesker at genoprette dem. Men opgavens omfang vokser i takt med at klimaet bliver varmere.

In vores nye forskning, undersøgte vi det fulde omfang af eksisterende koralrestaureringsprojekter verden over. Vi så på, hvad der driver deres succes eller fiasko, og hvor meget det rent faktisk ville koste at genoprette det, der allerede er gået tabt. Genopretning af de rev, vi allerede har mistet rundt om i verden, kan koste op til 26 billioner australske dollars (12.5 billioner pund).

Bleget Acropora koraller på Maldiverne (Davide Seveso / Universitetet i Milano)

Globale tab

Desværre lider koralrev over hele verden. Global opvarmning og marine hedebølger er de største syndere, men overfiskning og forurening gøre tingene værre.

Når havtemperaturerne stiger over sæsonens gennemsnit i længere perioder, kan koraller blive blegetDe mister farve, når de udstøder deres symbiotiske alger når de bliver stressede, afsløres det hvide skelet nedenunder. Kraftig blegning kan dræbe koraller.

Koralblegning og massedød af koraller er nu almindeligt. Sidste måned faldt en massiv varmtvandssky blegede store områder af Ningaloo Reef på Australiens nordvestkyst ligesom store dele af det nordlige Great Barrier Reef blegede på den nordøstlige kyst.

Siden begyndelsen af ​​2023 har der fundet massekoralblegning sted overalt i troperne og dele af Det Indiske Ocean.

I løbet af de sidste 40 år er udbredelsen af ​​koralrev er halveretEfterhånden som klimaforandringerne fortsætter, vil blegning og koraldød bliver mere almindelig. Mere end 90% af koralrev er i fare for langsigtet forringelse inden udgangen af ​​århundredet.

Døde koraller på Maldiverne efter en blegning (Simone Montano / Universitetet i Milano)

Direkte intervention

Genopretning af koralrev kan tage mange former, herunder fjernelse af koralædende arter som f.eks. papegøjefisk, overførsel af koralynge eller endda manipulere det lokale samfund af mikrober for at forbedre korallernes overlevelse.

Men den absolut mest almindelige type restaurering er "koral havearbejde", hvor koralfragmenter dyrket i planteskoler transplanteres tilbage til revet.

Problemet er skalaen. Koralrestaurering kan kun udføres med succes i lille skala. De fleste projekter opererer kun over flere hundrede eller et par tusinde kvadratmeter. Sammenlign det med næsten 12,000 kvadratkilometer tab og forringelse mellem 2009 og 2018. Restaureringsprojekter når slet ikke det omfang, der er nødvendigt for at opveje tab som følge af klimaforandringer og andre trusler.

Naturforkæmpere arbejder med at dyrke koraller og hjælpe med at bevare disse unikke livsformer

Skyhøje omkostninger

Koralrestaurering er dyrt, der spænder fra omkring 10,000 til 226 millioner dollars (4,800-109 millioner pund) pr. hektar. Det brede interval afspejler de variable omkostninger ved forskellige anvendte teknikker, let adgang og lønomkostninger.

For eksempel er koraldyrkning (koralfragmenter dyrket i planteskoler og transplanteret tilbage til revet) relativt billigt (medianpris 558,000 dollars eller 270,000 pund pr. hektar) sammenlignet med såning af korallarver (medianpris 830,000 dollars eller 400,000 pund pr. hektar). Opførelse af kunstige rev kan koste op til 226 millioner dollars (109 millioner pund) pr. hektar.

Vi vurderede, at det ville koste mere end $ 1.6 mia (772 mio. pund) til at genoprette blot 10 % af de nedbrudte koralområder globalt. Dette er baseret på den laveste pris pr. hektar og forudsat at alle genopretningsprojekter lykkes.

Selv vores konservative estimat er fire gange mere end den samlede investering i koralrestaurering i løbet af det seneste årti ($410 millioner eller £198 millioner).

Men det er rimeligt at bruge den højeste pris pr. hektar, givet de høje fejlrater, behovet for at bruge flere teknikker på samme sted og de store omkostninger ved at arbejde på fjerntliggende rev. At genoprette 10 % af de nedbrudte koralområder globalt til 226 millioner dollars pr. hektar ville koste mere end 26 billioner dollars (12.5 billioner pund) – næsten 10 gange Australiens årligt BNP.

Det er derfor økonomisk umuligt at håndtere det igangværende tab af koralrev med restaurering, selvom lokale projekter stadig kan give nogle fordele.

Rebplanteskoler plejer koralfragmenter, indtil de er klar til at blive plantet ud (Luca Saponari / Universitetet i Milano)

Placering, beliggenhed, beliggenhed

Vores forskning vi så også på, hvad der driver valget af restaureringssteder. Vi fandt ud af, at det primært afhænger af, hvor tæt et rev er på menneskelige bosættelser.

I sig selv er dette ikke nødvendigvis en dårlig ting. Men vi fandt også ud af, at restaureringsforanstaltninger var mere tilbøjelige til at finde sted i rev, der allerede var nedbrudt af menneskelig aktivitet, og med færre koralarter.

Det betyder, at vi ikke nødvendigvis målretter os mod steder, hvor restaurering har størst sandsynlighed for at lykkes, eller hvor den er af størst økologisk betydning.

En anden begrænsning er, at koralhavearbejde normalt kun involverer et par koralarter – den nemmeste at opdrætte og omplante. Selvom dette stadig kan øge koraldækket, er det genopretter ikke koraldiversiteten i det omfang nødvendig for sunde, robuste økosystemer.

Måling af 'succes'

En anden trist realitet er, at mere end en tredjedel af alle koralrestaureringsindsatser mislykkesÅrsagerne kan omfatte dårlig planlægning, uafprøvede teknologier, utilstrækkelig overvågning og efterfølgende hedebølger.

Desværre er der ingen standardmetode til at indsamle data eller rapportere om restaureringsprojekter. Dette gør det vanskeligt – eller umuligt – at identificere de forhold, der fører til succes, og det reducerer tempoet i forbedringerne.

Få succes nu, mislykkes senere

De fleste koraltransplantationer overvåges for færre end 18 månederSelv hvis de overlever den periode, er der ingen garanti for, at de vil vare længere. Den langsigtede succesrate er ukendt.

Da vi undersøgte sandsynligheden for ekstreme varmebegivenheder umiddelbart efter restaureringen og i de kommende årtier, vi fandt at de fleste restaurerede steder allerede havde oplevet alvorlig blegning kort efter restaureringen. Det vil være vanskeligt at finde steder, der vil blive skånet for fremtidig global opvarmning.

Nogle gange bleges den unge koral, før restaureringsprojektet er færdigt (Davide Seveso / Universitetet i Milano)

Ingen erstatning for klimaindsats

Koralrestaurering har potentiale til at være et værdifuldt værktøj under visse omstændigheder: når det fremmer samfundsengagement og imødekommer lokale behov. Men det er endnu ikke – og bliver måske aldrig – muligt at skalere tilstrækkeligt op til at have meningsfulde langsigtede positive effekter på koralrevsøkosystemer.

Dette realitetstjek bør stimulere en konstruktiv debat om, hvornår og hvor restaurering er umagen værd. Uden at dæmme op for tempoet og omfanget af klimaforandringer, vi har lidt kraft til at redde koralrev fra massive tab i det kommende århundrede og fremover.

Andre bevaringsmetoder såsom etablering, vedligeholdelse og håndhævelse beskyttede havområder og forbedring vandkvalitet kunne forbedre chancen for, at et koralrestaureringsprojekt vil fungere. Disse bestræbelser kunne også støtte lokale menneskelige samfund med incitamenter til bevaring.

Styrkelse af komplementære strategier kan derfor styrke økosystemernes modstandsdygtighed og dermed udvide rækkevidden og succesen af ​​koralrestaureringsprojekter.

